Premium|Old Cloths: जुन्या कपड्यांना नवा आयुष्य; घरच्या घरी द्या नवा लूक..

राधिका परांजपे-खाडिलकरअनेकदा आपल्याला प्लेन कपड्यांचा कंटाळा येतो. मनासारख्या डिझाईनचे कपडे मिळत नाहीत किंवा एखादा जुना झालेला ड्रेस टाकून देणं जिवावर येतं. अशा वेळी घरीच एखादा ड्रेस किंवा टी-शर्ट कस्टमाइज करून पेंट करणं हा चांगला पर्याय ठरतो. घरच्या घरी कपडे पेंट करण्याआधी या टिप्स जरूर फॉलो करा. कपडे घरी डाय करणं हे तसं कष्टाचं काम. योग्य साधनं नसतील तर कपडे वायाही जाऊ शकतात. पण काही उपाय केले तर घरीही कपड्यांवर मस्त डिझाईन डाय करता येतं.साहित्य घेतलं का? रंग (डाय) : कपडे डाय करण्यासाठीच्या रंगांनी बाजारपेठ भरलेली आहे. हल्ली अनेक प्रकारचे रंग मिळतात. नैसर्गिक, कृत्रिम, थंड पाण्यात विरघळणारे, फॅब्रिक-फिक्स, ग्लिटर अशी विविधता उपलब्ध असते. .मीठ किंवा सोडा : काही रंग कपड्यांवर व्यवस्थित बसावेत यासाठी ते भिजवताना पाण्यात मीठ किंवा सोडा घालावा.मोठी भांडी : डाय करण्यासाठी स्टीलचं मोठं भांडं किंवा प्लॅस्टिकची एखादी बादली वापरू शकता. फक्त ही बादली नंतर इतर कशासाठी वापरण्याआधी स्वच्छ धुऊन घ्यायचं लक्षात ठेवा.रबर ग्लोव्ह्ज व अॅप्रन : ही प्रक्रिया करताना हाताला आणि कपड्यांनाही रंग लागू शकतो. खराब होऊ नयेत म्हणून ग्लोव्ह्ज आणि अॅप्रन आवर्जून वापरा. मास्कही अवश्य वापरा.लाकडी किंवा प्लॅस्टिकची काठी : कपडे ढवळण्यासाठी एखादी काठी वापरावी. त्यामुळे रंग व्यवस्थित मिक्स होतो.या प्रयोगासाठी जुने कपडे परिधान करणं फायदेशीर ठरतं. .कपडे रंगवण्याची प्रक्रियाकपडे रंगवण्याआधी ते नीट धुऊन घ्यावेत. साबणाचा, स्टार्चचा किंवा डागांचा थर राहिला, तर रंग नीट बसत नाही. कापड धुतल्यावर वाळवून पुन्हा ओले करणे महत्त्वाचे.पाकिटावरील सूचनांप्रमाणे गरम किंवा कोमट पाण्यात रंग विरघळवावा. गुठळ्या राहणार नाहीत याची खात्री करावी. काहीच रंगांमध्ये मीठ किंवा सोडा मिसळणे आवश्यक असते. त्याची खात्री करून घ्यावी.ओले कपडे हळूहळू रंगाच्या पाण्यात बुडवावेत. ते पूर्णपणे बुडालेत का याकडे लक्ष द्यावे. त्यानंतर साधारणपणे २०-३० मिनिटे हलकेच ढवळत ठेवावे. यामुळे रंग सर्वत्र सारखा लागतो.अर्ध्या तासाननंतर कपडे बाहेर काढून स्वच्छ पाण्याने धुवावेत. पाणी स्वच्छ दिसेपर्यंत धुणे महत्त्वाचे. काही रंगांसाठी खास फिक्सेटिव्ह द्रावण वापरावे लागते, जेणेकरून रंग निघून जाणार नाही. कपडे परिधान करण्याआधी ते द्रावण घालून कपडे थोडावेळ भिजवून ठेवावेत.डाय केल्यानंतर कपडे सावलीत वाळवणे सर्वोत्तम. उन्हात वाळवल्यास रंग फिकट पडू शकतो. डाय करताना डिझाईन करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती...टाय-डाय : कपड्यांना रबरबँडने गोलाकार रचनेत गाठ मारून त्यावर रंगाचे ड्रॉप्स टाकावेत. किंवा ज्या भागाला रंग द्यायचा आहे तो रंगाच्या पाण्यात बुडवावा. रबरबँड काढल्यावर सुंदर पॅटर्न्स तयार होतात.ओंब्रे : कपडा अर्धवट रंगात बुडवून हळूहळू वर खेचला, तर फिकट ते गडद असं टप्प्याटप्प्याचं शेडिंग तयार होतं.स्टेन्सलिंग : कापडावर स्टेन्सिल ठेवून स्पंजच्या ब्रशनं रंग दिला, तर छान नक्षी तयार होते. .हेही महत्त्वाचं...नेहमी जुन्या कपड्यांवर आधी छोटा प्रयोग करून पाहा.रंगाच्या पाकिटावर दिलेल्या सूचनांचं काटेकोर पालन करा.रंगकाम पूर्ण झाल्यावर ते कपडे आधी वेगळे धुवा. कलर फिक्सरमध्ये भिजवून ठेवा. कपडे वाळल्यावर मग ते इतर कपड्यांसोबत धुऊ शकता.धुतलेले पाणी शक्यतो झाडांमध्ये किंवा गटारात सोडू नये; पर्यावरणपूरक पद्धतीचा विचार करा.पाणी अतिगरम असेल तर काही फॅब्रिक आकसते.पॉलिएस्टर, नायलॉन अशा कपड्यांवर रंग नीट चढत नाही.सुती, रेयॉन, लिनन अशा प्रकारच्या कापडांवर रंग उत्तम बसतो.लोकरी किंवा रेशमी कपड्यांसाठी विशेष रंग वापरावे लागतात.कपडे वाळायला पुरेसा वेळ दिला नाही तर रंग फिकट होतो..गो इको फ्रेंडली...कृत्रिम रंगांमुळे प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे शक्यतो नैसर्गिक रंग वापरणे उत्तम. हळद, केशर, पालकाची पाने, कांद्याच्या साली, जास्वंदाची फुलं, कॉफी, चहा यांपासूनही उत्तम रंग तयार करता येतात. हे थोडे फिके असले तरी पर्यावरणासाठी आणि पर्यायानं आपल्यासाठीही सुरक्षित असतात. घरच्या घरी कपडे रंगवणेही फक्त एक सर्जनशील प्रक्रिया आहे. आपल्याकडे जुना शर्ट, फिका पडलेला ड्रेस किंवा साधं बेडशीट असेल, तर ते टाकून देण्याऐवजी रंगवून त्याला नवे आयुष्य देता येतं. योग्य पद्धतीनं आणि थोड्या संयमानं केलेलं रंगकाम कपड्यांना आकर्षक रूप देऊ शकतं.