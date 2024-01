ट्रेकिंगसाठी जाताय? तुम्हाला स्वतःची फिटनेस लेव्हल माहिती आहे का?

पाठीचा किंवा गुडघेदुखीचा त्रास असलेल्या व्यक्ती ट्रेकिंग करू शकतात का?

उत्तर : जर योग्य मार्गदर्शन मिळाले आणि आवश्यक ती खबरदारी घेतली तर पाठीचा किंवा गुडघेदुखीचा त्रास असला तरी नक्कीच ट्रेकिंग करता येते.

ट्रेक सुरू करण्यापूर्वी पाठ किंवा गुडघे का दुखतात, याचे कारण आधी समजून घेणे गरजेचे आहे.

साधारणपणे संधिवात, स्लिप्ड डिस्क, सांध्यांची झीज आणि स्नायूंमधला असमतोल अशा कारणांमुळे अशी दुखणी उद्‍भवतात.

यातले नक्की कोणते कारण आहे हे जाणून घ्यायला ट्रेकआधी फिजिओथेरपिस्टला अवश्य भेटा.

संपूर्ण शरीराची ताकद, लवचिकता आणि बॅलन्स तपासून घ्या. मगच तुम्ही पाठ आणि गुडघेदुखीवर मात करून ट्रेकिंगचा आनंद घेऊ शकाल.

बैठी जीवनशैली असलेल्या व्यक्तीला ट्रेकिंग सहज जमू शकेल का?

उत्तर : हो अगदीच! बैठी जीवनशैली असलेल्या व्यक्तीही सहज ट्रेक करू शकतात, परंतु त्यासाठी तयारी करून काळजीपूर्वक सुरुवात करायला हवी.

ट्रेकिंगमध्ये शारीरिक आव्हाने येत असतात. त्यामुळे नियमित व्यायामाची सवय नसलेल्यांनी ट्रेकपूर्वी हळूहळू व्यायामाची पातळी वाढवणे आवश्यक आहे. तुमच्या फिटनेस पातळीनुसार

कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे हे फिजिओथेरपिस्ट सांगू शकतात. उदाहरणार्थ, काहींची स्ट्रेंथ कमी असते, तर काहींचा स्टॅमिना कमी पडतो.

काहींचे सांधे कडक असतात तर काहींचे फारच लवचिक. ह्या गोष्टींची तपासणी करून मगच त्या दृष्टीने ट्रेनिंग सुरू करायला हवे. कारण ‘वन शू फिट्स फॉर ऑल’ हा नियम इथे लागू होत नाही!

(How to prepare yourself for trekking?)