Premium|Hrishikesh Mukherjee Films : ...जो मंज़ूरे ख़ुदा होता है!

सुलभा तेरणीकरसिनेसंस्कृतीनं भारतीय जनमानसात चांगलंच मूळ धरलं, तरी कधीतरी त्याचा थांग लागत नाही. बायकोचा भाऊ, जावई माझा भला, सूनबाई, वरदक्षिणा असे चित्रपट येऊ लागतात आणि मराठी चित्रपटाचा चेहरा एकदम कौटुंबिक होऊन जातो. हिंदीत नॉटीबॉय, मॅडम झोरो, मायाजाल असे चित्रपट दिसतात तेव्हा अभिरुचीबाबत प्रश्न उठतो. पण भारतीय सिनेमात काहीही घडतं. साहिब बीबी और गुलामसारखा सिनेमा येतो आणि आपल्या संस्कृतीची मुळं हलतात... सिनेमाची कहाणी रंगतदार होते... आपल्या जीवनासारखी...!सिनेमाच्या कथेत बरीच वळणं येतात. यशापयशाचा लपंडाव सुरूच असतो. बिमल रॉय स्कूलच्या हृषिकेश मुखर्जींनी अनाडीमध्ये लोकप्रियतेची नस चांगलीच पकडली होती. पण १९६२चा आशिक मात्र चालला नाही. हृषिकेश मुखर्जी आणि राज कपूर यांचं घट्ट मैत्र. राज कपूर त्यांना प्रेमाचं ‘बाबूमोशाय’ म्हणायचे. पण आशिकमध्ये हृषीदा, राज कपूर असूनही भट्टी जमली नाही. शंकर-जयकिशनची सुंदर गाणी असूनही यशाचा सूर लागला नाही. नायिका पद्मिनीच्या नृत्यांची रेलचेल असूनही आशिक चालला नाही. सिनेपत्रकार, लेखक, राज कपूरचे मित्र बनी रुबेन यांनी सिनेमानिर्मितीत हात मात्र पोळून घेतले... ‘तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते...’ असं शैलेन्द्र लिहून गेले खरं, पण अपयश हे अपयशच असतं हेच सिद्ध झालं. पण याच वर्षी आलेला असली नकली मात्र छान चालला. निर्माते एल. बी. लछमन - दिग्दर्शक हृषिकेश मुखर्जी आणि संगीतकार शंकर-जयकिशन ही अनाडीची टीम आणि सिनेमाचं नाव ‘अ’च्या बाराखडीतलं. यात नायक मात्र होते देव आनंद आणि नायिका साधना! श्रीमंत नायक आणि गरीब नायिका... आणि गरिबी-श्रीमंतीच्या दरीवर मात करणारं सदाबहार प्रेम! कथा साधीच होती, पण हृषिकेशन मुखर्जी वास्तव आणि लोकप्रिय फॉर्म्युला याची अचूक सांगड घालत होते. शिक्षिका होऊन घर चालवणारी युवती म्हणून साधना या चित्रपटात ‘साधना कट’मध्ये दिसत नाही. गजरा माळलेला केसांचा छान अंबाडा आणि अशा रूपातली साधना लताच्या स्वरातलं ‘तेरा मेरा प्यार अमर...’ गाताना दिसते. या काळात लता-रफीच्या रॉयल्टी वादातून सुटलेलं सिनेसंगीत संगीतप्रेमींना अवचित मिळालं. गरीब वस्तीत जाऊन राहणारा श्रीमंत नायक, तिथल्या माणसांशी जुळलेलं नातं अशा कथा आवडणारा एक प्रेक्षकवर्ग तयार झाला खरा..शोभना समर्थ यांनी १९५०मध्ये नूतनसाठी हमारी बेटी आणि तनुजासाठी छबीली असे दोन चित्रपट निर्माण केले होते आणि स्वतः दिग्दर्शित केले. व्यावसायिकदृष्ट्या चित्रपट यशस्वी झाले नाहीत. पण नूतन मात्र एक संपन्न अभिनेत्री म्हणून नाव मिळवत होती. तनुजाचीही वाटचाल सुरू होती. पण १९६२मध्ये शोभनाबाईंनी सूरत और सीरत हा चित्रपट निर्माण केला आणि दिग्दर्शन सोपवलं रजनीश बहल या आपल्या जावयाकडे. नौसेनेत अधिकारी असलेले नूतनचे पती दिग्दर्शक व्हावेत; मग सूरत और सीरतची अवस्था काय व्हावी? या चित्रपटाचं संगीत रोशन यांचं होतं. त्यात मुकेशनं गायलेलं ‘बहोत दिया देनेवाले ने तुझको’ हे गाणं मात्र रसिक विसरले नाहीत. पण शोभना समर्थ म्हणतात तसं हा ‘शोबिझ’ मधुर आहे आणि क्रूरही! सिनेसृष्टीचा पतंग झेपावतोय असं लक्षात येताच मधुबालाच्या वडिलांनाही चित्रपट निर्माण करावा असं वाटलं. अताउल्ला खान यांनी १९६२मध्ये पठान या चित्रपटाची निर्मिती केली आणि दिग्दर्शनही. चित्रपटात सात गाणी होती आणि संगीतकार होते - फकीर मुहम्मद, जिम्मी, असर, शंभू, दत्तराज, राजभूषण, डेव्हिड, ब्रजभूषण आणि श्यामबाबू; हा एक विक्रमच असावा. पण ‘चाँद मेरा बादलों में खो गया’ आणि ‘आजा के बुलाते हैं तुझे अश्क हमारे’ ही तलत यांच्या आवाजातली सुंदर गाणी कुणा संगीतप्रेमीला मात्र जरूर आवडतील.ही तर तुरळक उदाहरणं आहेत. पण भारतीय चित्रपटनिर्मितीचा इतिहास रचणाऱ्या मेहबूब खानसारख्या दिग्गज निर्मात्यानं निर्माण केलेला सन ऑफ इंडिया पूर्ण कोसळला. रंगीत सिनेमास्कोप, संगीतकार नौशाद, गीतकार शकील आणि मेहबूब स्टुडिओचं मोठं साम्राज्य असताना चित्रपट अपयशी ठरला..संगीतकार नौशाद आपल्या आठवणी सांगतात... ‘मेहबूब खानना मदर इंडियानं दिगंत कीर्ती मिळवून दिली होती. पण त्यानंतर ते ताजमहाल या भव्य चित्रपटाची आखणी करत होते. हॉलिवूडचे विख्यात दिग्दर्शक डेव्हिड लीन यांच्याबरोबर ७० एमएम पडद्यासाठी ते हा चित्रपट करणार होते. त्यासाठी त्यांनी मेहबूब स्टुडिओमध्येच नवा स्टुडिओ बांधायला सुरुवात केली होती. अर्थात त्याला बराच काळ जाणार होता. अशा वेळी आपण मधेच एक चित्रपट काढावा असं त्यांना वाटलं. मदर इंडिया तसा सन ऑफ इंडिया करू असा विचार त्यांनी केला. मात्र मी याला विरोध केला. त्यांना म्हटलं फार श्रम करू नका. तब्येतीकडे लक्ष द्या. पण मेहबूब खान म्हणाले, ‘मेहबूब स्टुडिओचा मोठा स्टाफ जगवायचा आहे. खर्च मोठा असतो.’ त्यांचा दत्तक पुत्र साजिदा, कुमकुम, जयंत असे लोक घेऊन आणि बड्या स्टार्सना न घेता त्यांनी सुरुवात केली. शांतीमाथुरच्या आवाजात आम्ही ‘नन्हामुन्हा राही हूँ’ ध्वनिमुद्रित केलं. साजिदला ते शोभलं. त्यांनी शास्त्रीय संगीतावर आधारित एक गाणं हवं अशी फर्माईश केली आणि मी गाणं तयार केलं. लताजींना साथ देण्यासाठी त्यांच्या दोघी बहिणींना बोलावलं - उषा आणि मीना. ध्वनिमुद्रणाच्या दिवशी खुद्द डेव्हिड लीन आले होते. ध्वनिमुद्रणाचं बारकाईनं निरीक्षण करीत होते. लताजी भैरवी रागावर आधारित गीत गात होत्या -दिया ना बुझे री आज हमाराचलेरी पवन सनन सननथर थर काँपे जियरा...सन ऑफ इंडिया तयार होत राहिला. रंगीत सिनेमास्कोप दाखवण्यासाठी सर्वत्र सोय नव्हती. पुन्हा ३५ एमएमवर प्रिंट काढायची ठरली, पण त्यात कापाकापी करावी लागणार होती. मग तेही रद्द झालं. खर्च वाढला. साजिदलाही अपघात झाला. मेहबूबही आजारी पडू लागली. चित्रपट साफ कोसळला. मेहबूब आपल्या या दत्तक मुलाला घेऊन अमेरिकेला गेले. तिथं एका निर्मात्याकडे त्याला सोपवलं. भविष्याची तरतूद करून दिली. भव्य ताजमहालचं स्वप्न तसंच राहिलं. शिवाय काश्मिरी कवियित्री हब्बा खातूनवर चित्रपटाची जुळवाजुळव केली होती. सरदार जाफरींबरोबर कामही सुरू केलं होतं. नर्गिसही राजी झाली होती. पण मेहबूब खान यांची तब्येत ढासळत राहिली. १९६४च्या मे महिन्यात मेहबूब गेले. त्यांच्या पश्चात कोर्टकचेऱ्यांना सुरुवात झाली. सिनेसंस्कृतीच्या एका शिल्पकाराचा बालेकिल्ला कोसळला. ‘मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंज़ूरे ख़ुदा होता है...’ हे त्यांचं आवडतं भरतवाक्य खरं ठरलं. हब्बा खातूनसाठी केलेलं एक गाणं आज क्वचित कुणाला आठवतं... ‘जिस रात के ख्वाब आये, उन ख्वाबों की रात आयी...’.याच काळात जगज्जेता कुस्तीपटू बलदंड दारा सिंग पडद्यावर नायक म्हणून अवतरावं हे नवलच! पण तसं घडलं. अमृतसरजवळच्या छोट्या खेड्यातून आलेल्या दीदार सिंह रंधावानं तर कुस्तीत चॅम्पियन व्हायचं स्वप्न पाहिलं होतं आणि ते पूर्णही केलं होतं. नंतर दारा सिंग म्हणून प्रसिद्ध झालेले दीदार सिंह शेतकरी कुटुंबातले. मुलाची व्यायामाची आवड पाहून त्यांच्या वडिलांनी सातव्या वर्षापासून त्यांना तालमीत, आखाड्यात पाठवलं. अक्षरओळख करून देण्यासाठी आणि ग्रंथसाहिब वाचण्यासाठी खास शिक्षक नेमले. कसून मेहनत केल्यावर सिंगापूरला पाठवलं. दारा सिंग यांना पेच शिकण्यासाठी शीख परंपरेनं राखलेले केस काढावे लागले. शिवाय इंग्रजीही शिकावं लागलं. १९५४मध्ये भारतीय फ्रीस्टाइल कुस्तीत चॅम्पियन झालेल्या दारा सिंगनी १९५१च्या पहली झलकमध्ये ओमप्रकाश यांच्याबरोबर कुस्तीचं दृश्य केलं होतं. एका प्रीमियरला राज कपूरना खांद्यावर मिरवत आणलं होतं. अशा वेळी चित्रपटासाठी बोलावणं आल्यावर त्यांनी होकार दिला. एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते, ‘आपण अखेरपर्यंत पहलवानी करू शकणार नाही. पण सिनेमाचा विचार करायला काय हरकत आहे? पहलवान का बुढापा बुरा होता है!’दारा सिंग यांना ओळख मिळवून देणारा सिनेमा म्हणजे किंगकाँग. त्यात नायिका होती कुमकुम. एका मुलाखतीत ते सांगतात, ‘प्रणयदृश्यात माझी मोठी पंचाईत झाली होती. अभिनयातला ‘अ’ही ठाऊक नव्हता. पण शिकत गेलो. मौलवींकडून उर्दू शिकलो. हळूहळू कॅमेऱ्याचे अँगल कळू लागले. किंगकाँगच्या यशानंतर एका आठवड्यात आठ चित्रपटांसाठी बोलावणं आलं... सॅमसन, हर्क्युलस! दारा सिंग म्हणतात, ‘मला स्टंट हिरो म्हटलं जाई. आमचे फायटर्स करतात ते स्टंट, हिरो करतात ती ॲक्शन! मला विनोदबुद्धी नाही, भडक माथ्याचा आहे अशी कुचेष्टा ऐकू येई. पण मी कधी सेटवरच काय पण इतरत्रही कुणाशीच भांडलो नाही, संतापलो नाही, दुश्मनी केली नाही. माझं चित्रपट क्षेत्रातलं रेकॉर्ड स्वच्छ आहे. माझ्याबद्दल अफवाही नाहीत.’ चित्रपटाची कारकीर्द सुरू असताना २९ मे १९६८ या दिवशी दारा सिंग वर्ल्ड चॅम्पियनही झाले. पुढे १९६८ ते १९८३पर्यंत जगज्जेता ठरले. राज कपूरना खांद्यावर वाहून नेणाऱ्या दारा सिंगना मेरा नाम जोकरसाठी बोलावलं गेलं. ‘पहलवान का बुढापा बुरा होता है’ हे वाक्य त्यांनीच खोटं ठरवलं.याच काळातलं उल्लेख करावा असं आणखी एक नाव म्हणजे शशिकला. सोलापूरच्या शशिकला जवळकर मुंबईत येऊन सहगल झाल्या. १९५५मध्ये करोडपती सिनेमा काढून त्या वर्चस्व गमावून बसल्या खरं, पण या मायानगरीत हरवून न जाता पुन्हा उभ्या राहिल्या. १९६२मध्ये आरती चित्रपट केला. अनेक वर्षं वितरणक्षेत्रात काम केलेल्या ताराचंद बडजात्या यांनी राजश्री प्रॉडक्शन्ससाठी हा चित्रपट केला. प्रेम, त्याग, कौटुंबिक, प्रेम, कलह अशा धाटणीचे चित्रपट राजश्रीच्या माध्यमातून वेगळ्या शैलीतून प्रेक्षकांसमोर येतहोते. आरतीमध्ये मीनाकुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार होते. त्यागमूर्ती मीनाकुमारी आणि ध्येयवादी नायक प्रदीप कुमार लोकांना आवडले. पण लक्षवेधी ठरल्या त्या खाष्ट नणंदेच्या भूमिकेतल्या शशिकला. त्यांचं पात्र चित्रपटाचं वेगळंच आकर्षण ठरलं. पुढे शशिकला खलनायिका म्हणून शोभल्या..चित्रपटांच्या गाण्यात मजरूह सुल्तानपुरी आणि रोशन यांच्या गाण्यांची, शायरीची मैफल सजली. आरतीचं संगीत आजही संगीतप्रेमींना लुब्ध करतं. ‘अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की’ हे स्त्रीचं वर्णन करणारं गाणं इथं वेगळ्या संदर्भानं गवसतं. ‘इन्सान बन गयी है किरण माहताब की...’ म्हणजेच तिला चंद्रमुखी न म्हणता चंद्रकिरण तुझ्या रूपानं आले आहेत असं मजरूह सुल्तानपुरीच लिहू जाणे! ‘कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंज़िल राही...’ हा आशावादही काय वर्णावा!अशा या मनोरंजन विश्वात १९६२मध्ये गुरू दत्त बिमल मित्राच्या कादंबरीवर आधारित साहिब बीबी और गुलाम घेऊन आले. खरंतर सन १९५९च्या कागज़ के फूलच्या अपयशानंतर गुरू दत्त यांनी चौदहवीं का चाँदच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी एम. सादिककडे सोपवली आणि साहिब बीबी और गुलामची जबाबदारी अब्रार अल्वीना यांच्याकडे! निर्माते मात्र ते स्वतः! छोटी बहू मीनाकुमारी, साहिब रेहमान आणि गुलाम खुद्द गुरू दत्त आणि सुंदर जवाच्या भूमिकेत वहिदा रेहमान! भूतनाथच्या भूमिकेसाठी गुरू दत्तनं आधी विश्वजीत या बंगाली नटाला बोलावलं होतं. पण तीन वर्षांच्या करारात विश्वजीतना अडकायचं नव्हतं. खरंतर गुरू दत्तनाही नव्हतं. दोन वर्षांतच नियतीनंही त्यांना मुक्त केलंच.गुरू दत्त मूळ बंगळूरचे; चित्रापूर सारस्वत पदुकोण कुटुंबातले. कोलकात्यात राहिल्यानं बंगालची भाषा, संस्कृती, संगीत याची अनिवार ओढ असलेल्या गुरू दत्तना खरंतर प्रेमाचा त्रिकोण सांगायचा नव्हता. सुस्त, निष्क्रीय, आपल्याच धुंदीत हवेलीत राहणाऱ्या जमीनदारांची, त्यातल्या स्त्रियांची, शोषणाची कथा उलगडायची होती. ती सविस्तर सांगायला हवी... पुन्हा कधीतरी...लेखिका पुणेस्थित चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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