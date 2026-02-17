Premium|Human Microbiome Project: मानवी आरोग्याचे शिल्पकार सूक्ष्मजंतूंच्या साम्राज्याचा शोध

डॉ. उज्ज्वला दळवीगेली काही सहस्रकं मानवानं पृथ्वीवर मनमानी केली. सगळ्या सजीव-निर्जीवसृष्टीला वेठीला धरलं. पण त्या सर्व काळात त्याच्या नकळत त्याच्याच शरीरातले सूक्ष्मजंतू त्याच्यावर हुकूमत गाजवत होते. त्याचं व्यक्तिमत्त्व, आरोग्य, बुद्धी सारं काही त्या जंतूंच्या मनासारखंच घडत होतं. आता विज्ञानानं ते सिद्ध केलं आहे. आता तरी माणसानं अहंभाव सोडावा. .‘‘निमे, किती वेळ हात धुतेस! सोलवटतील हात!’’ डॉक्टर काकू म्हणाल्या.‘‘सगळे जंतू मारायला पाच मिनिटं हात धुतले पाहिजेत. जंतूंमुळे डायरिया, टायफॉइड, कावीळ काहीही होऊ शकतं!’’ ‘‘इतकं धुऊन हात निर्जंतुक होतील, पण फारतर मिनिटभर. आणि आपल्या शरीरात नेहमीच लाखो जंतू असतात. सगळेच खलनायक नसतात. आतड्यातले जंतू तर भाज्यांमधले तंतू पचवायला मदत करतात, ब जीवनसत्त्व तयार करतात.’’ हा १९७०च्या दशकातला संवाद! त्यानंतरही विज्ञानाची प्रगती होतच राहिली. मानवी शरीरात कोट्यवधी सूक्ष्मजीव सतत वस्तीला असतात हे ध्यानात आलं. २००७पासून मानवी सूक्ष्मजीव प्रकल्प (Human Microbiome Project) हे जगड्व्याळ काम सुरू झालं. त्यात ३०० निकोप, निरोगी माणसांच्या अंगाखांद्यावर, नाकातोंडात, पोटात कायम बागडणाऱ्या बहुसंख्य सूक्ष्मजीवांच्या एकत्रित डीएनएचा एकसंध अभ्यास झाला. शिवाय अकरा वेगवेगळ्या आजारांच्या रुग्णांचाही अभ्यासात समावेश झाला. त्यांच्या जंतूंच्या नमुन्यांच्या तपासण्या संशोधकांनी सलग दोन वर्षं पुन्हा पुन्हा केल्या. त्या नोंदी-टिप्पणांचं सांगोपांग विश्लेषण झालं. बरंच काही नवीन समजलं. आपल्या शरीरावरचे, नाकातोंडातले, पोटातले असंख्य सूक्ष्मजीव हेच आपल्या आरोग्याचे, व्यक्तिमत्त्वाचे कर्ते-करविते शिल्पकार असतात हे त्या नव्या ज्ञानामुळे लक्षात आलं. जगभरातल्या संशोधकांनी व्यासंग अजूनही सुरूच ठेवला आहे. त्या शिल्पकारांची अधिकाधिक ओळख पटत चालली आहे. .Premium|Winter Health Care : हिवाळ्यातील आरोग्याचे रहस्य; थंडीचा आनंद की आजारांचे निमंत्रण?.ते शिल्पकार बाळाला जन्माच्यावेळी योनिमार्गात भेटतात. आईचे, सुईणीचे, आजीचे हात, तसंच स्तनपान, वाटी-चमचा क्रमाक्रमाने पुढले हप्ते देतात. जेवणातून, खेळण्यांतून, नातेवाइकांकडून, कुत्र्या-मांजरांकडून रोज नव्या भेटी मिळतात. त्या जंतूंमधले काही तात्पुरते पाहुणे असतात, तर काही कायमचे स्थिरावतात. वयाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत मुलाचा जो जंतुगोतावळा (Microbiome) घडतो तो साधारणपणे मोठं होईपर्यंत टिकतो. ती त्याची वैयक्तिक मालमत्ता असते. जसजसं वय वाढतं, तसतशी गोतावळ्यातली मंडळी हळूहळू बदलत जातात. एकोणिसाव्या शतकात अतिस्वच्छतेचं स्तोम माजल्यापासून त्या जंतुगोतावळ्यातलं वैविध्य कमी होत गेलं आहे. त्या गोतावळ्यात विषाणूंची संख्या जिवाणूंच्या दसपट असते. काही विषाणू (Bacteriophage) जिवाणूंची वागणूक बदलवतात, कधी त्यांना वेसणही घालतात. त्याखेरीज बुरशीचे प्रतिनिधीही असतातच. त्या गोतावळ्यात रोग देणारे जंतूसुद्धा असतात. पण ते गुण्यागोविंदानं राहतात, त्रास देत नाहीत. गोतावळ्यातल्या सभासदांमध्ये डीएनएची सर्रास देवाणघेवाण होत असते. प्रत्येक माणसाचा जंतुगोतावळा एकमेवाद्वितीय असतो. त्या गोतावळ्याचं एकत्रित वजन सुमारे दोन किलोच्या आसपास असतं; हृदयाचं पाव किलो, लिव्हरचं दीड! गोतावळ्यातल्या सगळ्या जंतूंच्या जनुकांची बेरीज माणसाच्या जनुकांच्या कित्येकपट अधिक असते. त्यामुळे शरीरातल्या क्रिया चालवताना जंतुजनुकांचं बहुमत होतं. ते शरीरातल्या पेशींच्या कुटुंबाचे सन्माननीय घटक असतात. कुटुंबातल्या सगळ्या घडामोडींना ते सक्रिय हातभार लावतात; शरीरातले कित्येक निर्णय त्यांच्या मताप्रमाणेच घेतले जातात. त्यांनी निर्माण केलेली आनंद रसायनं थेट मेंदूपर्यंत पोहोचतात. .शरीराची प्रतिकारशक्तीदेखील त्यांच्या इशाऱ्याप्रमाणे काम करते. अरबट चरबट खाणं, जागरणं, तसंच प्रतिजैविकांच्या अत्याचारांमुळे आतड्यातल्या जंतूंमध्ये उलथापालथ होते, गुणी जंतूंचं प्रमाण घटतं, दुष्ट जंतू बोकाळतात. आनंद रसायनं घटतात. चिंता, औदासीन्य वाढतं. कधी प्रतिकारशक्ती एकदम कमी होते आणि भलत्या जंतूंची लागण होते, तर कधी प्रतिकारशक्ती खवळून उठते आणि सांधे, मूत्रपिंड, अस्थिमज्जा यांच्यासारख्या आपल्याच शरीराच्या भागांवर तुटून पडते. ऱ्हुमॅटॉइड संधिवातासारखे आत्मघातकी आजार होतात. अँटिबायोटिक्सना दाद न देणाऱ्या काही दुष्ट जंतूंमुळे (Clostridioides difficile) असाध्य अतिसार होतो. काही दुष्ट जंतू प्रतिकारशक्तीला सतत चिडवत राहतात. शरीरात रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग धुमसत राहतो. त्यात काही पेशी पुन्हापुन्हा दुखावल्या जातात, बंड पुकारतात, आतंकवादी होतात, म्हणजेच कर्करोग होतो. हे सगळे परिणाम आतड्यातलं जंतुसंतुलन बिघडल्यामुळे होतात. त्या सगळ्या आजारांवरचे आत्तापर्यंतचे इलाज त्या आजारांवर, म्हणजे परिणामांवर लक्ष केंद्रित करत होते. आता संशोधक आजारांच्या मूळ कारणावरच उपाय शोधायला लागले आहेत. गुणी जंतूंनाच हाताशी धरून आतडी सुजंतुक, सुरासायनिक करणं हे त्यांचं ध्येय आहे. तशा जंतुसंगत उपचारांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. अग्रजैविकं (प्रोबायोटिक्स) आणि पूर्वजैविकं (प्रिबायोटिक्स) : अग्रजैविकं म्हणजे खुद्द गुणी, जिवंत जंतू. गडचिरोलीचे माडिया लोक नाचणीचं पीठ ताकासोबत आंबवून आंबील करतात. तिच्यात आणि आपल्या दह्याताकातही लॅक्टोबॅसिलस हे गुणी जंतू असतात. पोट बिघडलं की आजी दहीभात आणि मिठातली कैरी देत असे, त्यामागचं कारण तेच होतं. सध्याच्या पाश्चराइज्ड दह्यात तसे सुजंतू नसतात, पण आता ते कॅप्सूलच्या रूपात विकत मिळतात. तसे जंतू पोटात पोहोचले की त्यांना तिथं वसवावं लागतं. त्यांना आवडतं भोजन देऊन त्यांचं आदरातिथ्य करावं लागतं. ते भोजन म्हणजे पूर्वजैविकं ऊर्फ कांदा, लसूण, केळी यांच्यातला तंतुमय भाग. त्या आहाराने सुजंतू सुखावतात, त्यांचा वंश वाढतो, आतड्यातलं प्रमाण वाढतं, आतड्यातलं जंतुसंतुलन ठीक होतं. त्यामुळे आतड्याचा चिडचिडेपणा कमी होतो, अँटिबायोटिक्समुळे झालेला डायरिया बरा होतो आणि प्रतिकारशक्तीही निमूटपणे योग्य काम करायला लागते. .Premium|Diabetes Reversal: डायबेटिस रिव्हर्सल: जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेहावर विजय.मळातल्या सुजंतूंची लावणी ऊर्फ प्रत्यारोपण : अँटिबायोटिक्स घेतल्यावर आतड्यातल्या जंतुगोतावळ्याची घडी पूर्ण बिघडते. कधीकधी तशा परिस्थितीत Clostridioides difficile नावाचा घातक जंतू आतड्यात फोफावतो. जीवघेणा डायरिया होतो. त्या दुष्टजंतूपुढे जालीम प्रतिजैविकंही हतप्रभ होतात. प्रकरण हातघाईवर येतं. दह्याताकातल्या सुजंतूंना सरबराई करून वसवण्याइतकी उसंत नसते. तेव्हा मानवी आतड्यात रुळलेल्या सुसज्ज जंतूंची कुमक ताबडतोब पोहोचणं आवश्यक असतं. ते कुठून मिळवायचे? निरोगी माणसांच्या पोटात सु-मलजंतू असतातच. ते आयतेच त्यांच्या मळावाटे बाहेरही येतात. तो मळच कॅप्सूलमध्ये भरून गिळला किंवा नळीतून पोटात पोहोचवला तर उत्तम गुण येतो; जीव वाचतो. चिडखोर प्रतिकारशक्तीमुळे काही लोकांच्या आतड्यात कायम धुमश्चक्री, धगधग (अल्सरेटिव्ह कोलायटिस) असते. सु-मलजंतू तिथं पोहोचून तहाची बोलणी यशस्वी करतात. अन्नातून येणाऱ्या ऊर्जेतून किती चरबी तयार करायची तेही आंत्रजंतू ठरवतात. काही माणसं खाऊन पिऊन शिडशिडीत राहतात. काहीजणांचं वजन हवा खाऊनही वाढतं. शेलाट्यांचे सु-मलजंतू जाडूशेटांच्या पोटात रुजवले की फायदा होतो. सु-मलजंतूंची कॅप्सूल घेतली की स्वमग्न किंवा वस्तुमग्न मुलांच्या आतड्यातले विशिष्ट जंतू कमी होतात आणि फायदा होतो. सुशिक्षित सुजंतू : आंत्रजंतू शिकाऊ असतात. त्यांच्यात आपापसात डीएनएची आणि म्हणून गुणदोषांची देवघेव भरपूर चालते. संशोधकांनी त्यांना नवे धडे दिले. संशोधकांच्या त्या शाळेतले जंतू आजाराचं नेमकं मूळ शोधायला, औषधं योग्य जागी पोहोचवायला किंवा स्वतःच रोगांसाठी उपायकारक रसायनं तयार करायला शिकतात. क्रोन्स डिसीज नावाचा, पचनसंस्थेचा आत्मघातकी आणि दुर्धर आजार असतो. त्याच्यावर उपाय करायला शास्त्रज्ञांनी ई-कोलाय नावाच्या हरहुन्नरी जंतूला शिकवून तयार केलं आणि कॅप्सूलमधून तो जंतू रुग्णांच्या पोटांत पोहोचवला. त्यानं तिथं तयार केलेल्या रसायनांमुळे संतप्त प्रतिकारशक्ती शांत झाली. आराम पडला..अनुजैविकं (पोस्टबायोटिक्स) : सुजंतूला पोटात रुजवणं, त्याच्याकडून गुणी रसायनं पोटातच तयार करून घेणं तसं जिकिरीचं काम असतं. ते तडीला जाईलच याची खात्री नसते. म्हणून आता शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळेतच जंतूंकडून तशी पुष्टिदायक, उपकारक रसायनं तयार करून घेतात आणि तीच पोटात नेमक्या जागी पोहोचवणाऱ्या कॅप्सूल्स रुग्णांना देतात. जंतूंनी पचवलेले पोषक पदार्थही तसे देणं सोयीचं आणि खात्रीचं होतं. गेल्या दोन वर्षांपासून (२०२४-२०२५) काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संशोधन सुरू आहे. कॅन्सरवरचे इलाज : शरीरातल्या लढाऊ पेशी कॅन्सरच्या रोगी पेशींशी लढताना आजूबाजूच्या निरोगी पेशींवरही तुटून पडतात. कॅन्सरवरची काही औषधं (चेकपॉइंट इन्हिबिटर्स) लढाऊ पेशींना तो रोगी-निरोगी फरक ओळखायला शिकवतात. त्या औषधांना आतड्यातले सुजंतू किती मदत करतात? त्यांची कार्यक्षमता वाढवतात का?मानसिक स्वास्थ्य : आतड्यातल्या जंतुगोतावळ्याचं संतुलन बिघडलं, की चिंता आणि औदासीन्य बळावतं. औदासीन्य दूर करायला दिलेल्या औषधांसोबत काही गुणी जंतूंच्या कॅप्सूल्स दिल्या तर फायदा होईल का?लठ्ठपणा : अतिलठ्ठपणासाठी अलीकडे ओझेम्पिकसारखी जीएलपी-१ औषधं दिली जातात. त्या औषधांसोबत काही सुजंतूंच्या कॅप्सूल्स दिल्यावर अधिक फायदा झाल्याचं दिसलं आहे. आत्मघातकी आजार : सुजंतूंच्या मदतीने ऱ्हुमॅटॉइड संधिवात आणि मल्टिपल स्क्लेरोसिस या दुर्धर आजारांशी सामना करणं सुकर होईल असं संशोधन सांगतं..तरी या उपचारपद्धतीला काही समस्या आणि आव्हानं आहेतच. रुग्णांच्या शरीरात जिवंत जंतू पाठवणं पूर्ण बिनधोक म्हणता येत नाही. जंतूच ते! नंतर वेडेवाकडेही वागू शकतात. त्यांच्यामुळे काही अनपेक्षित परिणाम किंवा आजार होण्याची शक्यता असते. विशेषतः एका माणसाच्या मलातले जंतू दुसऱ्याला औषध म्हणून देताना मलदात्याची संमती आणि त्याच्या आरोग्याची तपासणी गरजेची असते. प्रत्येक माणसाच्या शरीराचं जंतूंशी होणारं नातं वेगवेगळं असतं. सरसकट सगळ्यांसाठी एकच उपाय लागू पडेलच असं नाही. ‘जिवंत जंतूंना औषध म्हणावं, आहारासाठी पूरक घटक म्हणावं की सजीव प्राणी म्हणावं’ हे कोडं औषधनियंत्रक विभागाला पडलं आहे. माहितीच्या अफाट पसाऱ्यातून योग्य तो भाग निवडून, त्याचं विश्लेषण करून झटपट निष्कर्ष काढायचं काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता करते. नव्या संशोधन प्रकल्पांची आखणीही तिच्या मदतीनं सोपी होते. तिला साथीला घेऊन संशोधकांना पुढची मजल मारायची इच्छा आहे - प्रत्येक माणसाच्या वैयक्तिक जंतुगोतावळ्याला चपखल ठरतील असे बेतीव-आखीव उपाय शोधणं; लहानपणी, वैयक्तिक जंतुगोतावळा घडत असतानाच, योग्य ते सुजंतू पुरवून ॲलर्जी, दमा वगैरे आजार टाळणं; उतारवयात जंतुगोतावळ्यातलं वैविध्य घटत जातं, ते उपचारांनी जपून दीर्घायुष्य मिळवणं, तल्लख बुद्धी टिकवून ठेवणं.गेली काही सहस्रकं मानवानं पृथ्वीवर मनमानी केली. सगळ्या सजीव-निर्जीवसृष्टीला वेठीला धरलं. पण त्या सर्व काळात त्याच्या नकळत त्याच्याच शरीरातले सूक्ष्मजंतू त्याच्यावर हुकूमत गाजवत होते. त्याचं व्यक्तिमत्त्व, आरोग्य, बुद्धी सारं काही त्या जंतूंच्या मनासारखंच घडत होतं. आता विज्ञानानं ते सिद्ध केलं आहे. आता तरी माणसानं अहंभाव सोडावा. नम्रपणे भवतालाला, अगदी सूक्ष्मातिसूक्ष्म जंतूलाही योग्य तो मान द्यावा. सगळ्यांच्या सहकार्यानं पावलं टाकावीत. ‘एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ वृत्तीमुळेच जगाचं आणि माणसाचंही भलं होईल.डॉ. उज्ज्वला दळवी वैद्यकशास्त्रातील पुणेस्थित तज्ज्ञ व लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.