Premium|Human Nature Relationship : निसर्गाशी नातं; संशोधक, आदिवासी आणि शहरी माणसाच्या तीन वाटा, एकच गाभा

डॉ. मंदार दातार एकेकाळी प्रत्येक समाजाची निसर्गाशी संवाद साधण्याची एक भाषा होती. पण गेल्या काही शतकांत, विशेषत: औद्योगिक क्रांतीनंतर निसर्गाकडे हळूहळू स्रोत म्हणून पाहिले जाऊ लागले आणि हे नाते मागे पडत गेले. निसर्ग एक प्रकारचा व्यवहार झाला. आपल्याला प्रासाद मिळाले, कानन मात्र हरवत गेले. पण आजही शहरी माणसामध्ये असलेली निसर्गाची ओढ हे त्याच गमावलेल्या नात्याचे प्रतिबिंब आहे. तीस वर्षांपूर्वी मी पीएच.डी. करण्यासाठी गोव्यातील मोलेम राष्ट्रीय उद्यानामधील वनस्पतींचा अभ्यास करत होतो. तिथल्या वनविभागातील कर्मचारी माझी अगदी लहान मुलासारखीच काळजी घेत. जंगलात जाताना कोणीतरी माझ्या सोबतीला असेल, याची खात्री करत. जंगलात फिरताना माझ्यासोबत बरेचदा कृष्णा असायचा. आधी अभयारण्यातच असलेल्या, पण नंतर बाहेर विस्थापित झालेल्या नांद्रन नावाच्या गावाचा हा मुलगा. कृष्णा थोडा खोडकर व संशयी स्वभावाचा होता. त्याला फिरताना कंटाळा आला आणि मी लवकर निघावे असे वाटले, की तो मला प्राण्यांची भीती दाखवायचा. मात्र जंगलात मला एकट्याला सोडून तो कधीही निघून गेला नाही.बरेचदा त्या जंगलात आम्ही दोघे एकत्र चालत असू, पण आम्हा दोघांनाही जंगल वेगळे दिसत असे. मी हर्बेरियमच्या संग्रहासाठी झाड व फुले असलेल्या फांद्या शोधत असे. माझी नजर कुठल्या वनस्पतीला फुले आली आहेत, कुठे एखाद्या वनस्पतीची नवीन प्रजाती दिसत आहे, यावर असायची. कृष्णाची नजर मात्र वेगळ्याच गोष्टींवर असायची. जमिनीवर प्राण्यांच्या पायांचे ताजे ठसे, संभाव्य धोके, वाटेत मिळणाऱ्या रानभाज्या, खाण्यायोग्य रानफळे याकडे त्याचे लक्ष असे. माझ्यासाठी वनस्पती संग्राह्य नमुना असायच्या, तर कृष्णासाठी त्या जगण्याचे साधन होत्या. एकेदिवशी जंगलातून परत येताना धो धो पाऊस कोसळत होता. त्यामुळे आम्ही एका फणसाच्या झाडाखाली आडोशाला उभे राहिलो. तिथे माझ्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला, आमच्या दोघांपैकी कुणाचे जंगलप्रेम श्रेष्ठ आणि कुणाचे दुय्यम? माझे शास्त्रीय ज्ञान जास्त मोलाचे की कृष्णाचे जगण्यातून आलेले ज्ञान मोलाचे? अर्थात आम्ही दोघेही हे ‘ज्ञानग्रहण’ जगण्यासाठीच करत होतो; फक्त फरक एवढाच, की त्याचे ज्ञानग्रहण प्रत्यक्ष होते आणि माझे अप्रत्यक्ष..Premium|Only Child Generation : डायनासोरसारखी लोप पावणारी नाती..!.मोलेमचे ते दिवस संपले. शहरात परतलो आणि येथे एक तिसऱ्या प्रकारचा माणूस ‘नीट’ दिसायला लागला. तो ना माझ्यासारखा अभ्यासक होता, ना कृष्णासारखा जंगलात राहणारा. हा माणूस शहरात राहणारा व रोज ऑफिसला जाणारा होता. पण वीकेंडला डोंगर चढायचा. निसर्गाचे फोटो काढायचा. निसर्ग त्याच्यासाठी एस्केप होता. निसर्ग त्याच्यासाठी रोजच्या गजबजाटातून काही क्षण शांततेत घालवायची जागा होती. हा माणूस माझ्या प्रश्नाचा तिसरा कोन झाला. आम्हा तिघांमध्ये प्रत्येकाची ओढ, प्रत्येकाच्या प्रेमाची खोली वेगळी होती. कोणाचे प्रेम अस्सल, कोणाचे कमी अस्सल, कोणाचे श्रेष्ठ, कोणाचे कनिष्ठ हे ठरवणे शक्य नव्हते. मी शिकत असल्यामुळे विंदांच्या शब्दांत सांगायचे, तर ‘विज्ञान ज्ञान देई, घडावी कितीक किमया’च्या भ्रमात होतो; तर कृष्णा त्या जंगलाशी इतका एकरूप झाला होता, की त्यापलीकडेही जग आहे याचा त्याला ना अंदाज, ना फिकीर. शहरी माणूस माडगूळकरांच्या शब्दांत ‘प्रासाद आहे, पण कानन (म्हणजे जंगल) हवे आहे’ या ओढीने व्याकूळ झाला होता. पण निसर्गात ज्ञान शोधायला जायचे की सौंदर्य, हा उपप्रश्न कायमचाच सतावणारा. कवी कीट्सच्या ‘लॅमिया’ या कवितेमधील एक विचार आहे - ज्ञानाने सौंदर्याचे अप्रूप कमी होते. न्यूटनने इंद्रधनुष्याचे रहस्य उलगडल्यानंतर इंद्रधनुष्याचे सौंदर्य कमी झाले का? मात्र वैज्ञानिकांना ‘का’चे उत्तर कळल्यावर त्यातले नवल नाहीसे होते असे कायमच म्हटले जाते. माझ्या बाबतीत याउलट घडले. एखादी वनस्पती पाहिली, की आता केवळ फूल दिसत नाही. त्या फुलाचे परागवाहक दिसतात, मुळाखालची माती दिसते, त्या मातीतले सूक्ष्मजीव दिसतात, त्या वनस्पतीवर अवलंबून असणारी संपूर्ण साखळी दिसते. हे नात्यांचे जाळे दिसू लागले, की प्रेम कमी होत नाही, तर ते अधिक खोल होते. कृष्णाला हे जाळे वेगळ्या भाषेत दिसत असे. रानभाजी कुठे मिळेल हे त्याला माहीत असे, कारण त्याला ती वनस्पती कुठल्या मातीत वाढते हे ठाऊक होते. मात्र त्याचे हे इकॉलॉजीचे ज्ञान पुस्तक वाचून न येता थेट जंगल वाचून आलेले होते. .गोंडांच्या भाषेत म्हणे केवळ वास या संकल्पनेला सत्तावीस शब्द आहेत. वनस्पती वर्गीकरण विज्ञान या वासांना वर्गीकरणाच्या दृष्टीने फारशी किंमत देत नाही. पण जर तुम्हाला सत्तावीस प्रकारचे वास नीट ओळखता येत असतील आणि ते शब्दांत मांडता येत असतील, तर तुम्ही जंगलात फिरताना डोळे मिटूनही अनेक वनस्पती ओळखू शकता. ही ओळख हजारो वर्षांच्या सहजीवनातून आलेली आहे. पाठ्यपुस्तकांमधील ओळखींपेक्षा ती किंचितही कमी नाही, फक्त काहीशी वेगळी आहे. रॉबिन वॉल किमरर यांची भूमिका हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करते. या अमेरिकी विदुषी आहेत. मूळच्या पोटावाटोमी या अमेरिकेतील आदिवासी जमातीत वाढलेल्या, पण तुम्ही-आम्ही जे शिकतो तेच युरोपीय विज्ञान शिकलेल्या या बाई. निसर्गप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासिका या त्यांच्या दुहेरी ओळखी. या दुहेरी ओळखींतूनच एक महत्त्वाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला - एखाद्या वनस्पतीला शास्त्रीय नाव देणे आणि तिला आपल्या प्राचीन जमातीच्या भाषेत असलेल्या नावाने हाक मारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत का? एक नाव नमुना ओळखते अन् दुसरे नाव नाते ओळखते, असे थोडेच असणार आहे? आपल्या ब्रेडिंग स्वीटग्रास (गवताच्या वेण्या विणताना) नावाच्या पुस्तकात त्या याबद्दल चर्चा करतात. एके ठिकाणी त्या म्हणतात, ‘शिकवत होते नावे, तेव्हा विसरत होते गाणे’ (आय वॉज टीचिंग द नेम्स ॲण्ड इग्नोरिंग द साँग्ज). शास्त्रीय नाव म्हणजे त्या वनस्पतीला नमुना म्हणून ओळखणे. पण ती वनस्पती कुणाशी जोडलेली आहे, कसे जगते, हे त्या वनस्पतीचे गाणे. हे गाणे ऐकायला तो कान जागा असावा लागतो. कृष्णाला ते गाणे आधीपासूनच ऐकू येत असे. मला ते हळूहळू ऐकू येऊ लागले. शहरी निसर्गप्रेमीला ते गाणे ऐकायची ओढ असते, पण त्याला शब्द कळत नाहीत. एकेकाळी प्रत्येक समाजाची निसर्गाशी संवाद साधण्याची एक भाषा होती. .Premium|Only Child Generation : डायनासोरसारखी लोप पावणारी नाती..!.पण गेल्या काही शतकांत, विशेषतः औद्योगिक क्रांतीनंतर निसर्गाकडे हळूहळू स्रोत म्हणून पाहिले जाऊ लागले आणि हे नाते मागे पडत गेले. निसर्ग एक प्रकारचा व्यवहार झाला. आपल्याला प्रासाद मिळाले, कानन मात्र हरवत गेले. पण आजही शहरी माणसामध्ये असलेली निसर्गाची ओढ हे त्याच गमावलेल्या नात्याचे प्रतिबिंब आहे. ही पानाफुलांची, माती-पर्वतांची ओढ आपल्या जनुकांमध्येच आहे. लवंगलता या वृत्तातील माझ्याच एका कवितेत मी म्हटले आहे - कसे असावे हृदय फुलांचे, कशी ऋतूंची भाषा कशा वाचु मी तळहातांसम पानांवरच्या रेषा कशी सुटावी पराग-कोडी, अत्तरातली गुपिते कसा उलगडू पुष्पकोशीच्या अस्फुटशा संदेशा कसे ऐकु मी रानामधले भ्रमर-बावरे गाणे कशी तोलु या फुलवेड्याची मकरंदी अभिलाषा पांगाऱ्याचा रक्तवर्ण अन् बहाव्यातले सोने मन:चक्षुने टिपतो साऱ्या पानफुलांच्या वेषा हवेहवेसे डंख फुलांचे बाळगतो या हृदयी उद्या मला हे डंख भावतिल अशी मनाला आशा शेवटी तुम्ही, आम्ही, जेलीफिश, गरुड, झाडे, कृष्णा, सालीम अली किंवा माधव गाडगीळांसारखे संशोधक, शहर सोडून जंगलातच जाऊन राहणारे हेन्री डेव्हिड थोरो किंवा अगदी किरण पुरंदरेसारखे निसर्गप्रेमी... आपण सगळे एकाच सजीवातून उत्क्रांत झालो आहोत. एकाच मुळाच्या वेगवेगळ्या शाखा आहोत. एकाच पृथ्वीचे वेगळे अक्षांश व रेखांश आहोत. विभिन्न, पण समान मूळ असलेले आहोत. हे कळले की निसर्गाशी असलेले नाते अभ्यास राहत नाही, तर ते नाते ओळखीत बदलते. आपल्याच घरच्यांची ओळख. .तुम्ही अभ्यासक असा किंवा निव्वळ निसर्गप्रेमी असा, जे करत आहात, त्याप्रति तन्मयता हवी. कवी नारायण मुरलीधर गुप्ते (टोपणनाव - कवी बी) म्हणतात, ‘तन्मयता ती चिंत्य वस्तूच्या खोल अंतरी शिरते, बहिरंगाच्या वरती नुसते फेरे घालत नसते.’ मोलेमच्या त्या जंगलात कृष्णा आणि मी वेगळ्या नजरांनी एकत्र चालत होतो. दोघेही जंगलात शिरत होतो, मात्र वेगवेगळ्या वाटांनी. शहरातला निसर्गप्रेमी सुट्टीच्या दिवशी डोंगर चढतो, तेव्हा तोही जंगलाच्या नव्हे निसर्गाच्या आत व स्वतःच्या मनातही शिरण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यासाठी त्याला प्रासाद सोडण्याची गरज नाही, पण कानन आत घेण्याची दृष्टी हवी. ती दृष्टी संशोधकाच्या सूक्ष्मदर्शकातून येते, कृष्णाच्या जगण्यातून येते आणि शहरी माणसाच्या ओढीतून येते. वाटा तीन आहेत, गाभा मात्र एकच! लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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