Premium|Krushna River: निसर्ग आणि मानवाच्या संघर्षात अडकलेल्या कृष्णा नदीची आत्मकथा..!

श्रीकांत इंगळहळीकरमी कृष्णा, सह्याद्रीच्या शिखरावर जन्मून सागराच्या दिशेनं वाहते, माझ्या काठांवर निसर्ग आणि मानवाची कहाणी फुलते. पण मानवी हस्तक्षेप, धरणं आणि प्रदूषणामुळे माझा प्रवाह अडला. निसर्ग आणि जीवसृष्टीच्या संतुलनावर संकट आलं. माझ्या प्रवासाची ही संघर्षमय आणि सांस्कृतिक कथा...मस्कार, मी कृष्णा...गोदावरी, कावेरी आणि मी दक्षिण भारतातल्या मुख्य नद्या आहोत. जीवसृष्टीचा उगम नदीपासूनच झाला आहे. नदीकाठी वनस्पती, पक्षी, प्राणी आणि इतर सजीव यांची विविधता फुलविण्याची जबाबदारी ब्रह्मदेवाने आम्हावर सोपवली होती. प्रगल्भ बुद्धिमत्तेचा माणूस हव्यासामागे लागल्यावर मात्र आमचा निर्मितीतला आनंद संपला आहे. जीवनदायिनी आई या नदीशी असलेल्या नात्याचा आता माणसांना विसर पडला आहे, या दुःखापोटी मी हे आत्मकथन करते आहे. माझ्या लेकरांबरोबर माझी तुटलेली नाळ पुन्हा जोडली जावी हे माझं स्वप्न आहे.माझी जीवनगाथा अब्जावधी वर्षांची आहे. तेव्हा पृथ्वीवर महासागरांचं राज्य होतं. सूर्याच्या प्रखरतेमुळे सागरावर तयार झालेले ढग हिमालयाच्या शिखरांवर बर्फ जमवू लागले. तो बर्फ उन्हात वितळून बर्फाच्या गोमुखातून गंगेचा उगम झाला. गंगा स्वर्गातून भगवान शंकराच्या जटांमध्ये कशी अवतरली ती कथाही तुम्ही ऐकली असेल. माझा जन्म मात्र सह्याद्रीच्या शिखरावरचा. पूर्वेकडच्या महासागरातून आलेल्या मेघपर्वतांनी सह्याद्रीच्या शिखरावर वर्षाव केलेल्या पावसातून मी जन्मले.माझी जन्मकथा अशीही सांगतात - सह्याद्री पर्वताच्या शिखरावर महाबल राक्षस होता. त्याचा वध करून शिवानं त्या जागी महालिंग निर्माण केलं आणि ती जागा क्षेत्र महाबळेश्वर अशी प्रसिद्ध झाली. याच क्षेत्रात नंतर ब्रह्मदेवानं सगळे ऋषी आणि देव जमवून एक महायज्ञ योजला. यज्ञातल्या दीक्षेच्या मुहूर्ताला ब्रह्मदेवाची ज्येष्ठ भार्या सावित्री उपस्थित राहिली नाही. त्यामुळे देवांनी कनिष्ठ पत्नी गायत्री हिला दीक्षेसाठी पाचारण केलं. हे कळल्यावर क्रोधित होऊन सावित्रीनं सगळ्या देवांना, ऋषींना शाप दिला, की सगळ्यांना जडत्व प्राप्त होईल. जडत्व आलेल्या देवतांनी सावित्रीकडे क्षमायाचना केली, तेव्हा सावित्रीनं जडऐवजी जल असा उःशाप दिला. विष्णूनंही क्रोधित होऊन सावित्रीला तोच शाप दिला. सगळ्या देवाचं रूप झरे, तलाव आणि कुंड अशा जलसंचयात बदललं. पाच मुख्य देवांचं रूप नद्यांमध्ये बदललं. ब्रह्मदेवाच्या भार्या सावित्री आणि गायत्री या नद्या होऊन पश्चिमेकडे प्रवाही झाल्या. गायत्री गुप्तपणे वाहू लागली. ब्रह्माची कोयना नदी, विष्णूची मी कृष्णा आणि शिवाची वेण्णा नदी झाली. आम्ही तिन्ही नद्या पूर्वेकडे प्रवाही झालो, आम्हा पाच नद्यांना पंचगंगा म्हणून ओळखू लागले. महाबळेश्वर या सह्याद्रीच्या पवित्र शिखरावरच्या माझ्या जन्माची ही पुराणकथा! .भौगोलिकदृष्ट्या बंगालचा उपसागर हे माझं सासर आहे आणि क्षेत्र महाबळेश्वर हे माझं माहेर आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या शेवटी मी आकाशमार्गानं नैऋत्येला माहेरी येते आणि पावसाळ्यात आग्नेयेकडे सासरच्या दिशेनं परतीची वाटचाल करते. पृथ्वीवर माझ्या जन्माआधीच ऋतू सुरू झाले होते. माझ्या जन्माच्यावेळी बंगालच्या उपसागरात ग्रीष्मानं मला वाफेचं रूप दिलं. हलकी होऊन तरंगत मी थंड आकाशात उंचावर पोहोचून मेघना झाले. एके दिवशी नैऋत्य मोसमी वाऱ्यानं मला पंख दिले आणि मी आकाशमार्गानं सह्याद्रीच्या शिखराकडे झेपावले. शिखरापाशी पोहोचेपर्यंत धरती मातेच्या कुशीत शिरण्याची माझी ओढ इतकी अनावर झाली होती, की मी मेखला होऊन आईला मिठी मारली. शिखरावरच्या अरण्याखालच्या आईच्या उदरात मी शिरले. शिखराला पान्हा फुटला आणि मी कृष्णा जन्मले. माझ्याबरोबरच शिखराच्या चहूबाजूंनी सावित्री, वेण्णा आणि कोयना या नद्यांनीही जन्म घेतला. ज्येष्ठ महिन्यातल्या शुक्ल पक्षातली दशमी हा माझा आणि सगळ्या नद्यांचा वाढदिवस! याच तिथीला गंगा स्वर्गातून भूलोकी अवतरली होती, असे मानले जाते.मानवी जीवनाच्या दृष्टीनं माझ्या आयुष्याचे तीन कालखंड होतात. प्रगल्भ बुद्धीचा माणूस जन्मण्यापूर्वीचा पहिला, नदीवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या माणसाचा दुसरा आणि नदीचा उपभोग घेणाऱ्या माणसाचा तिसरा! माणसांनी मात्र मला उगम प्रदेशात तरुण, सपाटीला प्रौढ आणि संगम प्रदेशात वृद्ध अशी ओळख दिली आहे.सह्याद्रीच्या शिखरावरून जन्म घेतल्यानंतरचा माझा पहिला प्रवास भारावून टाकणारा होता. शिखरातून उगम पावलेल्या पाझरांचे झरे झाले, धारांचे धबधबे झाले, खोल दरीमध्ये धबधब्याखाली कुंड तयार झालं. तिथून पुढे मला नदीचं रूप मिळालं. सागराच्या दिशेनं माझा पहिला प्रवास सुरू झाला. माझी उतारावरून पुढे वाहण्याची आत्मगती हेच माझं आयुष्य आहे. या आत्मगतीतून जो नाद निर्माण होतो, त्यावरून मला नदी हे संबोधन मिळालं आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून वळणवाटा शोधत मी पाचशे कोसांचं अंतर महिन्याभराच्या आत पार केलं आणि पूर्वेचा समुद्र किनारा गाठला. तिथे सागरानं मला कुशीत घेताना मला खूप भरून आलं. भूलोकी जीवसृष्टीचा चक्रनेमीक्रम अव्याहत चालावा यासाठी मी हा वार्षिक प्रवास लाखो वर्षे करत आले आहे. निसर्गातली सर्वांत जास्त वयाची मीच!मनुष्यजात अस्तित्वात येण्याआधीचा माझ्या आयुष्यातला पहिला कालखंड लाखो वर्षांचा होता. मी उगमापासून सागर संगमाकडे प्रवास सुरू केला तेव्हा उगम प्रदेशात माझं पात्र खडकाळ, अरुंद आणि खोल होतं. माझ्या प्रवाहाचा वेग खूप होता. त्यामुळे खडकांची झीज करत मी खडी आणि वाळू पुढे नेत असे. काही उथळ जागी मी खडकांची झीज करत घळी आणि गोल खळगे साकारले आहेत. माझ्या पात्रात काही जागी खोल डोह तयार झाले. पुढे सपाटीच्या मैदानात माझं पात्र रुंद, कमी खोल होत गेलं, माझा वेग मंदावत गेला. पात्राची झीज करून मी पात्र रुंद केलं किंवा प्रवाह बदलला. झीज केलेल्या मातीची उथळ प्रदेशात भर घालून मी नवी बेटंसुद्धा तयार केली. सागर संगम प्रदेशात माझं पात्र खूप उथळ आणि रुंद झालं. मी सगळ्या प्रवासात वाहून आणलेला गाळ या संगमावर पसरू लागले. माझा प्रवाह सागराच्या भरतीमुळे मागे ढकलला जात असे. पण ओहोटीच्यावेळी माझं सागराशी मीलन होत असे. सागर संगमापाशी त्रिभुज प्रदेशात खारफुटी झाडांची जंगलं तयार झाली.या काळात तीरांवर जीवन फुलवणं खूपच आनंदाचं होतं. माझ्या स्पर्शानं निसर्ग चैतन्यमय होत असे. ग्रीष्मात होरपळलेले डोंगरउतार पुन्हा हिरवेगार होत, रानफुलं बहरत, किडे, फुलपाखरं जन्म घेत. माझ्या काठांवर उंबर, करंज, जांभळासारख्या वृक्षांची राई तयार झाली. वाळुंज वृक्षांशी तर माझं घट्ट नातं तयार झालं. माझ्या पात्रात मासे आणि इतर जलचर राहू लागले. खोल डोहात कासवं, पाणमांजरं आणि मगरी पोहू लागल्या. काठांवरच्या कुरणांत ससे, हरणं आणि वाघ राहू लागले. या कालखंडात सृष्टी विविधतेने समृद्ध झाली होती. मनुष्य एक प्राणी म्हणून निसर्गात अवतरला तोदेखील हाच कालखंड! गुहेत राहणारा आणि शिकार करून पोट भरणारा माणूस वन्य अवस्थेत टिकला नाही. घरं बांधून एकत्र राहू लागला. संचय करण्याच्या वृत्तीतून त्याची निसर्गाशी फारकत झाली. शेतीचा उदय झाला आणि गरजेतून माणूस माझ्याकडे वळला.माझ्या आयुष्यातला दुसरा कालखंड पहिल्याच्या तुलनेत कमी वर्षांचा पण जास्त परिवर्तनाचा ठरला. माझ्या काठांवर मनुष्यवस्ती झाली. मी वाहून आणलेली माती शेतीसाठी सुपीक ठरली. माणसांनी गुरं पाळली. नदीभोवती हळूहळू लोकवस्ती वाढू लागली. गावं वसली. पाण्याच्या वापरासाठी माणसं माझ्यावर अवलंबून राहू लागली. त्यांच्यासाठी माझं पाणी म्हणजे जीवन ठरलं. त्यामुळे लोक मला जीवनदायी आई समजू लागले. लोक एकमेकांना भेटण्यासाठी, सण, उत्सव साजरे करण्यासाठी माझ्या काठांवर जमू लागले. माझे काठ ही विरंगुळ्याची, चैतन्य देणारी, ध्यानाची जागा झाली. एवढंच नाही, तर मी सागराकडे पार्थिव नेणारी आणि मृतात्म्याला मोक्ष देणारी गंगाही झाले. लोकांना माझं पाणी वापरता यावं यासाठी दगडी विहिरी आणि घाट बांधले गेले. .बहुतेक मंदिरांत माझं थोडं पाणी तीन कुंडांतून पुढे वाहतं. पहिल्या कुंडातलं पाणी पिण्यासाठी, दुसऱ्या कुंडातलं आंघोळीसाठी आणि तिसरं कुंड कपडे धुण्यासाठी असतं. मी शिवरूप असल्यामुळे काठांवर प्रत्येक गावात लोकांनी महादेवाची सुंदर देवळं बांधली आहेत. या मंदिरांच्या रचनेत वास्तुकला, शिल्पकला आणि भव्यता यांची समृद्धता दिसते. सर्व मंदिरांतले नंदीमंडप आणि दीपमाळा तर फारच सुंदर आहेत. नदीकाठाच्या मंदिरांचे सभामंडप शाळा, बाजार, नृत्य, गायन, कीर्तन आणि विवाह यांचा मंच झाले. थोर लोकांची सुबक रचनेची स्मारकं आणि समाध्या माझ्याकाठी बांधण्यात आल्या. लढाईत धारातीर्थी पडलेल्या शूरवीरांची स्मृती जागवणारे वीरगळ आणि सतीशिळा मंदिरांमध्ये ठेवण्यात आल्या.नदीला देवत्व देण्याची श्रेष्ठ परंपरा भारतीय संस्कृतीत आहे. क्षेत्र महाबळेश्वरमध्ये आम्हा पंचगंगांच्या उगमस्थानी दोन मोठी कुंडं असणारं मंदिर जावळीचे मराठी सरदार चंद्रराव मोरे यांनी बांधलं. पंचगंगा मंदिरात नदीदेवतांची एकही मूर्ती नाही. पण शिवाचा अवतार असलेल्या कृष्णा नदीची सुंदर मूर्ती आहे. क्षेत्र महाबळेश्वरवरून मी जिथून दरीत झेप घेते, त्या कड्यावर पंचगंगा मंदिरापेक्षाही जुनं हेमाडपंथी मंदिर आहे.नदी पवित्र आहे म्हणूनच दोन नद्यांच्या संगमाची जागा जास्त पवित्र समजली जाते. शेजारच्या दोन खोऱ्यातले खडक, माती, झाडं, पिकं वेगळी असतात. नद्यांच्या पाण्याचे रंग वेगळे असतात, क्षार वेगळे असतात. लोकजाती, संस्कार आणि संस्कृतीही वेगळी असते. म्हणूनच नदी संगमाला लोकांनी खास महत्त्व दिलेलं आहे. वेण्णा आणि कोयना मला जिथं भेटतात त्या संगमांच्या जागा मोठी श्रद्धास्थानं म्हणून प्रसिद्ध आहेत. वेण्णा संगमावर माझी आणि वेण्णामाईची एकत्र मूर्ती असलेलं मंदिर आहे. वेण्णा संगमावर दोन्ही काठांवर प्रशस्त घाट आणि उत्कृष्ट शिल्पकला असणारी देवळं आहेत. खिद्रापूरला माझ्या काठावर बांधलेलं कोपेश्वर महादेवाचं अवाढव्य मंदिर तर शिल्पकलेसाठी जगप्रसिद्ध झालं आहे. तुंगभद्रा संगमाजवळ माझा प्रवाह उंच पर्वतांमधून वळत जातो. तिथे श्रीशैल्यम हे शिवाचं मोठं मंदिर आहे. माझ्या सागर संगमाआधी दोन्ही काठांवर प्रशस्त घाट बांधले आहेत. इथे बारा वर्षांनी एकदा कृष्णा पुष्करलु हा माझ्यावरील श्रद्धेचा मोठा उत्सव साजरा होतो.माझ्यावरचं प्रेम, श्रद्धा आणि कृतज्ञता व्यक्त करणारे कृष्णामाई सांस्कृतिक उत्सव अनेक पाटांवर साजरे केले जातात. वेण्णा संगमावर कृष्णा-वेण्णामाई उत्सव साजरा करतात. त्यात रथामधून आमची मिरवणूक नदीतून संगमावर ओढत नेली जाते. या रथावर माझ्या पाण्यावर पिकणाऱ्या ऊस आणि ज्वारीची ताटं बांधून आरास करतात. कोयना संगमावरही कृष्णा-वेण्णामाई मंदिरात उत्सव साजरा होतो. कृष्णाकाठी असलेल्या मंदिरांमध्ये माझं पाणी ‘गिंडी’मध्ये भरून त्याची पूजा करण्याची प्रथा आहे. काठापासून लांब असलेल्या मंदिरांत दोन भोपळ्यांची कावड करून पूजेसाठी माझं पाणी नेलं जातं. अशा प्रकारे मंदिरांत मूर्ती शंकराची किंवा कृष्णाची असली, तरी आईसारखी श्रद्धा कृष्णामाईच्या पाण्यावरच असते. आई बाळाला अंगावरच्या दुधावर वाढवते, स्वयंपाक करून जेवू घालते, लहानाचं मोठं करते आणि मायेनं काळजी घेते तशी प्रतिष्ठा मला श्रद्धाळू लोकांकडून मिळते.माझ्या डोहातल्या मूर्ती स्वरूपात नसलेल्या सात आसरा किंवा मावलाया या काही नदीदेवतांना लोक श्रद्धेनं पूजतात. डोहाकाठी कातळावर सात शेंदरी ठिपके काढून त्यांची पूजा करतात. देवमाशांच्या कपाळावरही शेंदरी टिळा असतो म्हणून त्यांना देवाचा मासा असं म्हटलं जायचं. माझ्या डोहांत देवमासे राहतात आणि डोहाच्या तळाशी सोन्याचा दैवी खजिना आहे, असा लोकांचा विश्वास आहे. माशांच्या नावांनीही नवस बोलले जातात आणि त्या इच्छा पूर्ण झाल्यावर देव माशांना नथ अर्पण करतात. पावसाळ्यात माझा प्रवाह वाढला की डोहातले मासे खळखळाटातून उड्या मारत वरच्या डोहात जातात. उगमाजवळच्या डोहात अंडी घालून पूर ओसरण्याआधी खालच्या डोहात परत जातात. मगर हे आम्हा नदीमातांचं वाहन आहे. मगरी असलेल्या डोहात माणसं पोहतात, तरी मगरीनं माणसांवर कधी हल्ला केलेला नाही. कासवं भगवान विष्णूचा अवतार मानला गेल्यामुळे प्रत्येक देवळात देवासमोर कासवाची मूर्ती असते. .मला लाभलेल्या लोकांच्या अपार श्रद्धेचं वैभव काळाच्या ओघात हळूहळू कमी होत गेलं. माणसांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त मिळवण्याची आणि त्याचा साठा करण्याची वृत्ती वाढीला लागली. तो काळ होता लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा आणि जीवनशैलीत चैनीच्या शिरकावाचा! या दोन्ही कारणांमुळे माझ्या पाण्याचा वापर खूप वाढला. शेतीचं प्रमाणही खूप वाढलं. या काळापासून निसर्गाचं नुकसान सुरू झालं. गवताळ कुरणं उकरून शेतं केली गेली. जमिनी बळकावण्यासाठी भांडणं, मारामाऱ्या होऊ लागल्या. लाकडासाठी माणूस सह्याद्रीच्या शिखरावरचं आणि नदीकाठाचं जंगल तोडू लागला. त्यामुळे झाडांच्या मुळांनी धरून ठेवलेलं पावसाचं पाणी वाहून जाऊ लागलं. माझा प्रवाह पावसाळ्यानंतर कोरडा पडू लागला.उगमाजवळचं जंगल तोडल्यामुळे रोडावलेला प्रवाह पाहून मी खिन्न झालेली असताना माझ्या आयुष्याला कलाटणी देणारी अतिशय धक्कादायक घटना पडली. पात्रात पाणी तेवढंच होतं पण माझ्या लेकरांना ते पुरेना म्हणून त्यांनी बांध घालून मला कोंडलं. आत्मगती हा माझा श्वास गुदमरला. मी अपंग झाले. मी फक्त पावसाळ्यातच वाहू लागले. माझं पाणी अडवल्यावर पुढच्याही गावांनी आपापले बंधारे बांधले. डोह आटू लागले. डोहातल्या मावलाया बेघर झाल्या. पावसाळ्यात प्रवाहाविरुद्ध जाणारे डोहातले मासे भिंतींना धडकू लागले. मासे कमी झाल्यामुळे मासेमार भोई देशोधडीला लागले. डोहातल्या मगरींना पकडून कोंडून ठेवावं, असं लोकांना वाटू लागलं. मासेमारी, कपडे, गुरं धुणं, पोहणं यांतून मी आणि लोक यांच्यात जुळलेलं जिव्हाळ्याचं नातं तुटतं गेलं. मी जोपासलेला निसर्ग अनाथ होताना पाहण्याचं दुर्भाग्य नशिबी आलं.लोकसंख्येचं संकट वाढत राहिलं. शेतीच्या पाठोपाठ विजेची गरज निर्माण झाली. मग, अवाढव्य धरणं उभी राहिली. मी विजेची यंत्र फिरवत धरणांतून खाली नाममात्र वाहू लागले. धरणातलं माझं बाकीचं पाणी दोन्ही बाजूंच्या कालव्यांनी चोरलं. काठोकाठ भरून वाहणारे कालवे उंचावरून माझ्या खोल कोरड्या पात्राकडे पाहत मला खिजवू लागले. उगम प्रदेशातली जंगलं पावसाचं पाणी उंचावर मुळांमध्ये साठवायची. ही झाडांची मातीतली धरणं जपली असती, तर दगडी धरणं बांधावी लागली नसती. डोंगर बोडके झाल्यामुळे मौल्यवान माती वाहून धरणात साठली. सह्याद्रीच्या शिखरावरचं जंगल विरळ झाल्यामुळे माझ्या ढगांतली जमिनीची ओढ कमी झाली. आकाशातून कोसळणारं पाणी कमी आणि वापर प्रचंड असं दुष्टचक्र सुरू झालं.मोठ्या पावसानंतर माझं बरचसं पाणी दक्षिणेकडे पुरातून वाहायचं आणि गावं जलमय व्हायची. त्याच वेळी माणगंगा, सीना, येरळा आणि अग्रणी या पूर्वेकडच्या नद्यांच्या काठी मात्र कोरडा दुष्काळ असे. यावर उपाय म्हणून काथापूर, टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ या जागी माझं पाणी उचलून, उंच डोंगरांत बोगदे करून या नद्यांमध्ये सोडलं आहे. त्यामुळे त्या नद्या जीवित झाल्या आहेत आणि तो भाग सुपीक झाला आहे. .Premium|Satpura Tiger Reserve: सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प; निसर्गाच्या कुशीत वाघांच्या सहवासात.मोठ्या धरणांमुळे माझं अस्तित्वच संपलं आहे. मी उगमानंतर दरीत झेपावते तिथून पुढे पूर्वी धौम्य ऋषींच्या समाधीला स्पर्श करून वाहत असे. आता धरणाच्या भिंतीला वळसा घालून पुढे वाहते. माझ्या सागर संगमाच्या आधी एक अतिप्रचंड धरण बांधलं आहे. डोंगर-दऱ्या ओलांडून एवढ्या दूरवरून मी इथं सागराला भेटायला आले. सागर समोरच दिसतोय आणि मी धरणात कैद झाले आहे. आता दरवर्षी पावसाळ्याची वाट पाहत मला या धरणात अडकून पडावं लागतं. पूर्वी लाखो वर्षं मी सागर मुखापाशी सुपीक गाळ पसरत असे, आता तो गाळ धरणात अडकतो आहे आणि त्रिभुज प्रदेश सुकत चालला आहे.धरणात पाणी तुंबवल्यावर माझ्या काठावरच्या कित्येक जुन्या सुंदर देवळांना जलसमाधी घ्यावी लागली. उन्हाळ्याच्या शेवटी धरणं आटतात तेव्हा काही श्रद्धाळू लोक गाभारे स्वच्छ करून काही दिवसांसाठी त्या देवांची पूजा करतात. हे बुडालेलं गतवैभव आठवड्याभरासाठी पाहणं हे आता एक नवं पर्यटन आकर्षण झालं आहे. मलप्रभा संगमावर नदीपात्रात एक शिवलिंग आहे. त्याचं दर्शन घेता यावं म्हणून शिवलिंग धरणात बुडण्यापूर्वी त्याभोवती गोल जिना असणारी खोल विहीर बांधली आहे.शहरांमधून वाहताना तर आता माझे आणि मगरींचे अश्रू लोकांना दिसतच नाहीत. माझं स्वच्छ पाणी लोक प्रमाणाबाहेर वापरतात आणि त्यांचं काळं सांडपाणी माझ्या पात्रात सोडतात. शेतात भरमसाट टाकलेली खतं वाहून पाण्यात मिसळतात. पाणी तुंबलं की माझ्या काळ्या पाण्यात जलपर्णी फोफावते. कोरडी काळी नदी म्हणजे शहरातल्या लोकांना राडारोडा आणि कचरा टाकण्याची सोय वाटते. मोठ्या पावसानंतर वर्षातले दोन चार दिवस मी वाहते तेव्हा कचरा पुढे वाहतो. पुरानं स्वच्छ झालेल्या पात्रात मी पुन्हा एकदा नवा कचरा सहन करते. माझ्या काठावरच्या मातीतून हातांनी गणेशमूर्ती साकारायची असते. पण आता लोकांना भल्यामोठ्या मूर्ती कुठल्या मातीच्या असाव्यात ही चर्चा करून त्या रंगवलेल्या मूर्ती स्वतः अमंगल केलेल्या पाण्यातच विसर्जन करायच्या असतात.शहरातल्या लोकांनी पाण्याचा अवाजवी वापर टाळून वाचवलेलं पाणी धरणातून माझ्या पात्रात सोडलं तर मी पुनर्जीवित होईन, माझं वापरलेलं सगळं पाणी शुद्ध करून पात्रात सोडलं तर माझं आरोग्य सुधारेल आणि जलचरांची सृष्टी पुन्हा दिसू लागेल.बदल हा सृष्टीचा स्वभावच आहे. पण, अलीकडच्या काळातले बदल मला फारच अस्वस्थ करत आहेत. हवामानातल्या बदलांमुळे माझ्या माहेरच्या प्रवासात अनिश्चितता येत आहे. पावसाच्या बदललेल्या वेळांमुळे पूर आणि दुष्काळाचं सावट वारंवार येत आहे आणि त्याचा दोष लोक मलाच देऊ लागले आहेत. काठांवर राहणारी माणसं माझीच लेकरं आहेत. लेकरांच्या लाख चुका पोटात घेणं हीच आईची माया असते. .Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.कलियुगाच्या शेवटी पृथ्वीवर अनाचाराचा अतिरेक होईल, तेव्हा भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापात अशी महासंकटं येतील, असं म्हटलं जातं तेव्हा सगळ्या नद्यांबरोबर कोरडी होत मीदेखील उलट दिशेला वाहून इहलोक सोडून स्वर्गात जाईन. त्यानंतर विष्णूचा अवतार कल्की पांढऱ्याशुभ्र घोड्यावर बसून येईल आणि आगीची तलवार चालवीत दुर्जनांचा नाश करेल. पण तो दिवस इतक्यात येऊ देऊ नकोस रे विधात्या! माझ्या जीवनयज्ञाचं फलित मला त्याआधी मिळू दे रे देवा!हे सर्वात्मका, विश्वरूप देवा, माझी प्रार्थना ऐक आणि मला आशीर्वाद दे. निसर्गाचा संहार करणाऱ्या दुर्जनांचा दुष्टपणा नष्ट होवो. पंचमहाभूतांवर अत्याचार करणाऱ्यांच्या मनातला अज्ञानरूपी अंधःकार दूर होवो. सज्जनांच्या स्वधर्मरूपी सूर्याचा प्रकाश सर्वत्र पडू दे. जीवसृष्टीच्या मंगलरूपी इच्छा पूर्ण होवोत. भोगावर विजय मिळवलेल्या आणि निसर्ग संवर्धनाचं भान ठेवलेल्या सुज्ञांचे समूह माझ्या तीरावर अवतरोत आणि ते सगळ्या जीवसृष्टीचे मित्र होवोत. हा प्रसाद मला मिळेल, तेव्हाच मी, कृष्णा, सार्थक प्राप्तीनं धन्य होईन.(श्रीकांत इंगळहळीकर पुणेस्थित निसर्ग अभ्यासक आहेत.) 