Premium|Indian Stock Market Crash: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७.४ टक्के, लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्जमर्यादा वाढली

रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराचा अंदाज मात्र ७.४ टक्के असेल असे म्हटले आहे. लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्जमर्यादा वाढवून २० लाख केली आहे. सरकारी बँकांना अनार्जित कर्जांचे प्रमाण आटोक्यात ठेवण्याचे आदेश असल्यामुळे सहसा ही तरतूद कागदावरच राहते..एकेकाळी मराठा सैन्याने उत्तरेत जाऊन गंगेच्या पाण्यात घोडे न्हाऊ घातले, म्हणजेच दिल्लीपर्यंत मजल मारून यश संपादन केले, त्यावरून ‘गंगेत घोडे न्हाले’, असा वाक्प्रचार सुरू झाला. तसे आता पोटोमॅकमध्ये (या नदीच्या तीरावर वॉशिंग्टन डी.सी. आहे) घोडे न्हाले असे काहीसे म्हणावे लागेल.त्याचे झाले असे, की एक तारखेला बजेटमध्ये एसटीटी वाढवल्यामुळे शेअर बाजारात रणकंदन झाले होते. आम्ही म्हटले होते, की बजेट चांगलेच आहे आणि आता जरी बाजाराने लोटांगण घातले असले, तरी बाजार पुन्हा उभा राहील. दोन ट्रिगर्स असतील, ते म्हणजे अमेरिकेशी करार होणे आणि आपले कंपनी कामकाज नेत्रदीपक होऊन परदेशी संस्थांना भारताकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य होईल अशी स्थिती निर्माण करणे, असेही म्हटले होते.अक्षरशः २४ तासांतच फासे फिरले. ट्रम्प व मोदी यांच्या प्रत्येकी एका ट्वीटने जादूची कांडी फिरवली. सोमवारी (ता. २ फेब्रुवारी) २२०० अंशांनी खाली गेलेला बाजार मंगळवारी तितक्याच अंशांनी उसळला. रशियाकडून भारताने तेल खरेदी थांबवली, यावर विश्वास ठेवून पेनल्टी म्हणून लावलेले २५ टक्के आयात शुल्क अमेरिकेने कमी केले. तसेच फक्त १८ टक्के आयात कर लावायचे ठरवले. लागलीच आनंदीआनंद पसरला (म्हणजेच असे झाले, की औरंगजेब बादशहाने प्रजेला २५ चाबकांचे फटके मारायच्या ऐवजी अठराच चाबूक मारायचा हुकूम दिल्यामुळे प्रजा आनंदली). पण त्या ट्वीटच्या पलीकडे घोडे जाईना..Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! दोन्ही सरकारांचे संयुक्त परिपत्रक मार्च महिन्यात येणार हे कळल्यावर पुन्हा आपला बाजार नर्व्हस झाला. त्यात अमेरिकेने एकतर्फीच घोषणा केल्या, की कृषी व दुग्धजन्य पदार्थांना भारतीय बाजारपेठ आता खुली झाली आहे. आपले वाणिज्य मंत्री कळवळून सांगत होते, की आम्ही देशहिताशी कुठलीही तडजोड केली नाही, पण लक्षात कोण घेतो? पूर्वीपासूनच आपला गोऱ्या लोकांवर विश्वास फार असल्यामुळे पडद्यामागे आपण नक्कीच काहीतरी तडजोड केली असेल, असे अज्ञजनांनी गृहीत धरले. असो. पण आता कराराचा कच्चा मसुदा हाती आला आहे. त्यावरून तरी असे वाटते, की या करारामुळे आपल्या वस्त्रोद्योगाला व मासळी उद्योगाला हायसे वाटले असेल. भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले, की या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः लघु उद्योजक, शेतकरी आणि मच्छिमारांसाठी सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांची बाजारपेठ खुली होईल (कशी ते गुलदस्त्यात आहे). पण एकुणात आपण काय काय कबुल केले आहे ते कळल्यावरच योग्य ती प्रतिक्रिया देता येईल.व्हेनेझुएलाच्या खनिज तेलावर नियंत्रण म्हणजे अमेरिकेला 'तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार' असे झाले असावे. ही अमेरिकेची चाल चुकलीच, असे म्हणता येईल. कारण ते तेल सल्फरसारखे प्रदूषक असलेले व घट्ट आहे. अमेरिकेच्या 'बिग ऑइल' म्हणवल्या जाणाऱ्या कंपन्या, उदाहरणार्थ, शेवरॉन किंवा एक्झॉनला त्यात रस नाही. कारण त्या खनिज तेलाच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेच्या नूतनीकरणाचा खर्च एक हजार कोटी डॉलर आहे व तो पुढील दहा वर्षे दरवर्षी करावा लागेल. ते तेल जमेल तितके भारताच्या गळ्यात मारून त्या बदल्यात हा करार झाला असावा असे वाटते. कारण या तेलाच्या रिफायनिंगचे काम रिलायन्स करू शकते व रशियन तेलाच्या किमतीत ते मिळू शकते. खरे व खोटे काय ते लवकरच उमगेल..Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.या सप्ताहात (ता. २ ते ६ फेब्रुवारी) गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाकडे लागले होते. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी, ता. ६ फेब्रुवारीला समितीच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर करताना पुन्हा एकदा व्याजदर 'जैसे थे' म्हणजे ५.२५ टक्के ठेवायचा निर्णय जाहीर केला. तसेच गव्हर्नर म्हणाले, की भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत आहे. तसेच अर्थसंकल्प आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे अर्थव्यवस्था नक्कीच उभारी घेईल आणि त्यासाठी इतर उपायांचा टेकू द्यायची गरज नाही. याआधीच्या अहवालावरून व्याजदर कमी होण्याची शक्यता धूसरच वाटत होती. तरी प्रत्यक्षात तसे झाल्यावर कर्जदारांची थोडी निराशा झाली. ग्राहकांना कोणत्याही महागड्या हप्त्यातून दिलासा मिळणार नाही, हे त्यातून स्पष्ट झाले.महागाई दराचा अंदाज व्यक्त करताना तो वाढून ४ ते ४.२५ टक्के दर्शवला आहे. त्यातील गर्भितार्थ असा, की अमेरिकेने जरी व्याजदर कमी केले तरी यापुढील आढावा बैठकीतही व्याजदर कमी होण्याची शक्यता कमीच आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराचा अंदाज मात्र ७.४ टक्के असेल असे म्हटले आहे. लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्जमर्यादा वाढवून २० लाख केली आहे. सरकारी बँकांना अनार्जित कर्जांचे प्रमाण आटोक्यात ठेवण्याचे आदेश असल्यामुळे सहसा ही तरतूद कागदावरच राहते. मात्र आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या छोट्या उद्योगांचा ताळेबंद पारदर्शी असल्यास व बँकेचे व्याज सहज देता येईल असा नफा असल्यास तारणमुक्त कर्ज मिळणे सुलभ होईल असे दिसते. त्याखेरीज शेतकऱ्यांसाठी ही तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा त्यांच्या ‘क्लॉड’ नावाच्या एआय सॉफ्टवेअरने आता माणसासारखा कॉम्प्युटर वापरायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जगातल्या मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे. अनेक भारतीय कंपन्या मानवी काम सोपे करणारे सॉफ्टवेअर तयार करतात. पण जर एआय स्वतःच माणसासारखा कॉम्प्युटर वापरू लागले, तर अशा हजारो सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सची गरजच उरणार नाही. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स जे काम तासन्तास बसून करतात, ते हा एआय काही मिनिटांत करू शकतो. यामुळेच आयटी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.या अडथळ्याकडे आयटी क्षेत्रातली एक ‘ब्लॅक स्वान’ घटना म्हणूनच बघायला हवे. आपल्या दिग्गज आयटी कंपन्या भरपूर नफा करतात. पण तो नफा लाभांश किंवा शेअरची पुनर्खरेदी यात वापरला जातो. मोठ्या प्रमाणात संशोधनासाठी तरतूद केली जात नाही. अँथ्रोपिक टूलच्या निमित्ताने आपल्या आयटी क्षेत्राच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले गेले आहे. अजूनही कुठल्याही भारतीय कंपनीने यावर काही भाष्य केलेले नाही. पण त्यातल्या त्यात सर्व्हिसेस देणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा स्वतःचे उत्पादन (product sales) असलेल्या कंपन्या आजतरी सुरक्षित आहेत असे वाटते.नव्या तंत्रज्ञानाला घाबरण्यापेक्षा ते आपल्या फायद्यासाठी कसे वापरता येईल, हे शिकून त्यापासून नफा वाढवणे कधीही चांगले! आपल्या आयटी उद्योगाला हा एक मोठा धडा मिळाला आहे. बजेटमध्ये कारखानदारी व उत्पादन क्षेत्रावर मोठा भर दिला आहे. असंसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास ‘बायोफार्मा शक्ती’ हा उपक्रम प्रस्तावित आहे. बायोसिमिलर्स क्षेत्रातील एक कंपनी आग्रहित केल्यामुळे बायोकॉन तसेच झायडस रडारवर घेता येतील. संरक्षण क्षेत्रातील वाढीव खर्च व अमेरिकेचा करार यामुळे भारत फोर्जकडेही लक्ष जाऊ शकेल. मागे सरकारी बँकांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले होते. स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखाली या क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली आहे (स्टेट बँकेचा शेअर चार आकडी होईल, असे आम्ही म्हटले होते). थोडा नफा वसुली झाल्यानंतर या क्षेत्राकडे पुन्हा बघण्यास हरकत नाही. आता जरी सारी तेजीची हवा असली, तरी ती टिकण्यासाठी कंपनी कामकाजच महत्त्वाचे आहे. निफ्टीला बँक निफ्टीखेरीज नवे नेतृत्व नाही. कदाचित निफ्टी एका पातळीत स्थिर राहून किमान १५ ते २० टक्के नफा वृद्धी देणाऱ्या मीड व स्मॉल कॅप कंपन्या बाजाराला पुढे चालना देतील असे वाटते.भूषण महाजन शेअर बाजाराचेपुणेस्थित विश्लेलाइन गेमिंगचा अंधार.उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादमध्ये तीन अल्पवयीन बहिणींनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचे प्रकरण नुकतेच घडले. आत्महत्या करणाऱ्या मुली १२, १४ आणि १६ वर्षांच्या होत्या. नात्यांमधील तणाव, कोरियन गेम, कोरियन संस्कृतीचा परिणाम या आत्महत्यांमागे असल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ ऑनलाइन गेमिंगमुळे तीन सख्ख्या बहिणींनी आत्महत्या केल्याची ही घटना केवळ एका कुटुंबाचं दुःख नाही, तर आपल्या समाजाच्या अपयशाचे भयावह प्रतिबिंब आहे. तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली करमणूक, स्पर्धा आणि ‘जिंकण्याच्या’ मोहात अडकलेली पिढी आज मानसिक तणाव, एकटेपणा आणि असहायतेच्या गर्तेत ओढली जात आहे. ही घटना आपल्या प्रत्येकाच्या घरात शिरकाव केलेले मोबाईल फोन, त्यावरील गेम्स, त्यामध्ये आलेले अर्थकारण यांच्याशी संबंधित आहे. मुलींच्या आत्महत्या आपल्याला आरसा दाखवतात व समाज नक्की कोणत्या दिशेला जातो आहे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण करतात.देशातल्या गाझियाबादसारख्या छोट्या शहरातील ही घटना प्रत्येकच कुटुंबाला विचार करायला लावणारी आहे. या मुली शाळेत जाणे सोडून गेमिंगच्या आहारी गेल्या होत्या. त्यात कोरियन गेम्स, तेथील सिनेमा, संस्कृती, गाणी या सर्वांच्या प्रेमात त्या होत्या. ‘जेन-झी’ म्हणून ओळखली जाणारी पिढी या ‘के-पॉप’, ‘के-ड्रामा’ नावाने परिचित असलेल्या बहुतांश दिखाऊ व हिंसक कोरियन संस्कृतीची चाहती असल्याचे दबक्या आवाजात सर्वत्रच बोलले जाते. त्याचे गंभीर उदाहरण या आत्महत्यांतून समोर आले, एवढेच. या संस्कृतीच्या आणि त्यातील गेम्सच्या या तिघी बहिणी एवढ्या आहारी गेल्या होत्या, की त्या ‘आम्ही कोरियाला पळून जाऊ’, ‘आम्हाला तेथे घेऊन जा’ असा आग्रह घरच्यांकडे करीत होत्या व भारताचे नाव घेताच त्यांना प्रचंड रागही येत होता! मोबाईलमुळे केवळ गेम्सच्याच नव्हे तर विशिष्ट संस्कृतीच्याही आहारी आजची पिढी जात आहे, ही परिस्थिती चिंतेत टाकणारीच आहे. ऑनलाइन गेमिंगमधून येणारे हे सर्वस्व विसरून चोवीस तास खेळत राहण्याचे व्यसन, सतत मिळणारी आभासी बक्षिसे, हरल्यावर होणारी मानहानी व आर्थिक नुकसान या सर्वांचा परिणाम किशोरवयीन पिढीवर होत आहे. या बहिणींच्या बाबतीत त्यांच्या वडिलांची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती मुलींनी लक्षात न घेणे, दोन-तीन वर्षांपासून तिघींचेही शाळेत न जाणे, मोठ्या बहिणीला 'बॉस' मानून तिचा प्रत्येक शब्द झेलणे हे सवयींतील बदल गंभीर स्थिती अधोरेखित करतात. अशा गेम्सच्या आहारी गेलेल्या मुलांच्या बाबतीत वास्तवापासून तुटलेपण, सतत आभासी जगात रममाण राहणे या गोष्टी होतात. त्यातून झोपेचा अभाव, ढासळलेले आरोग्य व खालावलेली मानसिकता, अभ्यासातील अधोगती व नातेसंबंधांमध्ये तणाव अशा दुष्परिणामांची यादी वाढतच जाते..पालकांना अनेकदा मुलांच्या डिजिटल आयुष्याची कल्पना नसते. ते आपल्या व्यवधानांमध्ये अडकलेले असल्याने मुले लहान असल्यापासूनच त्यांच्या हातात मोबाईल देणे पालकांसाठी 'सोयीचे' असते. सुरुवातीला पाल्याने जेवण करावे म्हणून हातात मोबाईल फोन देणारे पालक नंतर त्याला विरंगुळा म्हणून मोबाईल द्यायला सुरुवात करतात आणि नंतर मुले पालकांच्या नकळतच अशा व्यसनांच्या आहारी जातात. हे कधी घडले याचा थांगपत्ताही पालकांना लागत नाही. वेगवेगळ्या विषयांवरील रिल्स, के-पॉपसारखी मुलांना खिळवून ठेवणारी गाणी व तेथील संस्कृती, हळूहळू अल्गोरिदमच्या माध्यमातून येणारे हिंसक व अश्लील व्हिडिओ हा पसारा वाढतच जातो. मूल या जाळ्यात पूर्ण अडकल्यानंतर ते पालकांचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत राहत नाही. ते आरडाओरडा, हिंसा या माध्यमातून पालकांना वेठीस धरू लागते. हे प्रत्येकच घरात थोड्याफार फरकाने दिसू लागलेले वातावरण आहे. या परिस्थितीत पालक, समाज व सरकार या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी महत्त्वाची ठरते. पालकांनी मुलांशी संवाद साधत, त्याच्या चुकीच्या सवयींवर करडी नजर ठेवत त्याला बऱ्या-वाईटाची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. शाळा व महाविद्यालयांत समुपदेशनाची व्यवस्था करणे, मुलांमध्ये जागृती करणे व यात पालकांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. सरकारने गेमिंगसंदर्भात काही नियम केले असले, तरी ते अधिक कठोर व्हावेत व धोकादायक गेम्सवर थेट बंदी आणण्यासाठी पावले उचलावीत.गाझियाबादमधील घटना धोक्याचा इशारा आहे. समाजातील सर्व घटकांनी आताच यावरील उपाययोजनांसाठी कंबर कसणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अशा घटना एखाद्या बातमीपुरता अपवाद न राहता प्रत्येक घरावर घोंगावणारे भीषण संकट होण्याची भीती आहे आणि तसे होणे समाज म्हणून आपले अपयश ठरेल. 