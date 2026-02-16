साप्ताहिक

Premium|Indian Stock Market Crash: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७.४ टक्के, लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्जमर्यादा वाढली

stock market news: अमेरिका-भारत व्यापार घडामोडी, रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण आणि एआयमुळे आयटी क्षेत्रात खळबळ अशा घटनांनी शेअर बाजारात मोठी चढउतार झाली. लघुउद्योग कर्जमर्यादा वाढ, महागाईचा अंदाज आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आशा-आशंका दोन्ही वाढल्या.
भूषण महाजन
रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराचा अंदाज मात्र ७.४ टक्के असेल असे म्हटले आहे. लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्जमर्यादा वाढवून २० लाख केली आहे. सरकारी बँकांना अनार्जित कर्जांचे प्रमाण आटोक्यात ठेवण्याचे आदेश असल्यामुळे सहसा ही तरतूद कागदावरच राहते.

