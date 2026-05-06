Premium |Iconic Bikes in Hollywood Movies : हॉलिवूडपासून बॉलिवूडपर्यंत मोठ्या पडद्यावर अमर ठरलेल्या आयकॉनिक बाइक्सची सफर

राधिका परांजपे-खाडिलकरबाइक्सच्या बाबतीतलं मला फारसं काही कळत नसलं, त्या चालवताही येत नसल्या, तरी कुठल्याही चित्रपटात पहिल्या त्याच नोटिस होतात. काही चित्रपट बाइक्समुळे लक्षात राहिले, तर काही बाइक्स चित्रपटांमुळे... बाइक चालवणं तर सोडाच, पण बाइकवर मागं बसायलाही न आवडणाऱ्या माझ्यासारख्या मुलीला बाइक्स ‘बघायला’ शिकवलं ते या चित्रपटांनीच! बॉलिवूड आणि हॉलिवूडमध्ये आजवर भरपूर प्रयोग झाले. त्यातले काही फसले तर काही अजरामर झाले. अजरामर प्रयोगांतून अनेक ट्रेंडही सेट झाले. बाइक्स हा दर्दी बाइकप्रेमींचा जिव्हाळ्याचा विषय, त्यामुळे साहजिकच प्रयोगांच्या नावाखाली चित्रपटसृष्टीनंही या विषयाला हात घालत बाइक्सशी मैत्री केली. कधी कस्टमाइज्ड बाइक्स, कधी क्लासिक बाइक्स, तर कधी कथानकांमध्येच बाइकला महत्त्वाची भूमिका देऊन सिनेसृष्टीनं बाइकला आणि बाइकप्रेमींना आपलंसं केलं. आपल्या आवडत्या बाइकला मोठ्या स्क्रीनवर बघण्यासाठी चित्रपटगृहांत होऊ लागलेली गर्दी आजही ओसरायचं नाव घेत नाही. अशा काही बाइक्सची सफर, ज्यांनी मोठ्या पडद्यावरून थेट चाहत्यांच्या मनात स्टंट जंप मारली! .सगळ्यात पहिला बाइकसंदर्भातला चित्रपट म्हणजे १९१४मध्ये आलेला चार्ली चॅप्लिनचा मेबल ऑन द व्हील असं सांगितलं जात असलं, तरी त्याआधी १९०५मध्ये आलेल्या अ मोटरबाइक ॲडव्हेंचर या ब्रिटिश चित्रपटाचं संपूर्ण कथानकच बाइकच्या भोवती फिरत होतं. पण चार्ली चॅप्लिनचा चित्रपट हॉलिवूडमधला पहिला म्हणता येईल असं आश्वासन माहितीचं मायाजाल देतं.चित्रपटातल्या बाइक्स खऱ्या अर्थानं चर्चेत आल्या त्या १९२४मध्ये आलेल्या शेरलॉक ज्युनिअर या चित्रपटामुळे. या चित्रपटात केवळ बाइकचंच दर्शन नाही झालं, तर ती वापरून स्टंट करण्यात आला, हा स्टंट आजही सिनेमॅटिक इतिहासातल्या धाडसी स्टंट्सपैकी एक मानला जातो. त्याकाळी नावाजलेले अभिनेते बस्टर कीटन यांनी कोणत्याही सेफ्टी वायर्सशिवाय हा स्टंट केला होता. कीटन धावत्या हेंडरसनच्या हँडलवर बसले होते आणि त्यांच्या खालून पूल कोसळत होता. या दृश्यानं मोटारसायकलला त्या सीनमध्ये प्रचंड महत्त्व दिलं. यामुळे हेंडरसन कंपनीची प्रतिमा मजबूत आणि विश्वासार्ह बाइक तयार करणारी कंपनी अशी झाली.मार्लन ब्रँडो यांनी साकारलेली जॉनी स्ट्रॅबलरची भूमिका आणि त्यांची स्वतःची ‘ट्रायम्फ थंडरबर्ड’ यांनी मिळून ‘आउटलॉड बायकर’ (बंडखोर दुचाकीस्वार) ही ओळख निर्माण केली, ती १९५३मध्ये आलेल्या द वाइल्ड वन या चित्रपटातून. हा चित्रपट आणि ती बाइक बंडाचं इतकं मोठं प्रतीक ठरू लागले, की ब्रिटनमध्ये समाजमनावर काही वाईट परिणाम होऊ नये म्हणून या चित्रपटावर चक्क १४ वर्षं बंदी घालण्यात आली होती! या बाइकनं मोटारसायकलकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मात्र बदलला.'मोटरसायकलमधली रोल्स रॉयस' अशी ओळख असणारी ब्रॉफ सुपिरियर एसएस१०० ही बाइक म्हणजे १९२०च्या दशकातल्या ब्रिटिश अभियांत्रिकीचा उत्तम नमुना! लॉरेन्स ऑफ अरेबिया या १९६२मध्ये आलेल्या चित्रपटात ही १०० मैल प्रतितास वेग गाठू शकणारी ही पहिली प्रॉडक्शन बाइक दिमाखात फिरत होती. तिचं लांबसडक आणि मोहक डिझाईन आजही मोटारसायकलप्रेमींना भुरळ पाडतं..दुसऱ्या महायुद्धाची पार्श्वभूमी असली, तरी द ग्रेट एस्केप या चित्रपटातला 'बार्ब्ड वायर फेन्स जंप' सीन प्रचंड गाजला. इलेक्ट्रिक करंट असलेल्या वायरवरून बाइकनं उडी मारण्याचा तो सीन त्याकाळी लोकांच्या कल्पनाविश्वाच्याही बाहेरचा होता. १९६३मध्ये आलेल्या या चित्रपटातल्या या आयकॉनिक सीनमध्ये स्टीव्ह मॅक्वीन यांनी ट्रायम्फ टीआर६ ही बाइक वापरण्याचा आग्रह धरला. मॅक्वीन स्वतः एक उत्तम रेसर होते, पण तरीही शेवटची ६० फुटांची उडी स्टंटमॅन बड एकिन्स यांनी मारली होती. हा सीन आजही सर्वोत्तम मोटारसायकल स्टंट्सच्या यादीत मानाचं स्थान मिरवतो. यामुळे स्क्रॅम्बलर स्टाइल बाइक्स लोकप्रिय झाल्या.ईझी रायडर या चित्रपटात पीटर फोंडा यांनी चालवलेली 'कॅप्टन अमेरिका' ही आजही जगातल्या सर्वांत बहुचर्चित बाइक्सपैकी एक आहे. ही बाइक म्हणजे १९५२ हार्ले-डेव्हिडसन पॅनहेड, जी १९६९मध्ये आलेल्या या चित्रपटासाठी काहीशी कस्टमाइज्ड केली गेली होती. या बाइकचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे तिचे अत्यंत लांब आणि तिरके फ्रंट फोर्क्स. यांच्यामुळेच त्या बाइकला 'चॉपर स्टाइल बाइक' किंवा 'कॅप्टन अमेरिका चॉपर' असं म्हटलं जातं. या बाइकचं एप हँगर्स हँडल आणि उंच सिसी बार्स असलेलं रायडरला एकदम रुबाबदार आणि तितकाच बंडखोर देतं.बॉलिवूडमध्ये चित्रपटातल्या बाइक्स चर्चिल्या जाऊ लागल्या, त्या १९७३मध्ये आलेल्या बॉबी चित्रपटानंतर. बॉबी तसा खूप कारणांसाठी चर्चिला गेला. ऋषी कपूर यांचा प्रमुख भूमिका असलेला पहिलाच आणि डिंपल कपाडिया यांचाही हा पहिलाच चित्रपट. कथानकासोबतच त्यातल्या गाण्यांमुळेही हा चित्रपट प्रचंड गाजला. ऋषी कपूर यांच्या चार्ममध्ये भर टाकली ती त्यांनी वापरलेल्या राजदूत जीटीएस१७५ या बाइकनं. या चित्रपटानंतर राजदूत जीटीएस१७५ या बाइकला 'बॉबी बाइक' अशी नवी ओळख मिळाली. ऋषी कपूर यांनी चालवलेली ही छोटी, हटके बाइक त्याकाळच्या भारतीय तरुणांमध्ये रातोरात लोकप्रिय झाली. जड आणि भारदस्त मोटारसायकलींच्या काळात या बाइकनं रोमँटिक आणि खेळकर स्वभावाच्या नायकाला उत्तम न्याय दिला.बॉलिवूड आणि बाइक या विषयावर चर्चा होत असताना शोलेमधल्या गाडीचा उल्लेख केला नाही तर कसं चालेल! १९७५मध्ये आलेल्या शोले चित्रपटाबद्दल जितकं बोलावं तितकं कमीच आहे, अगदी आजही! या चित्रपटातल्या सगळ्याच अविस्मरणीय गोष्टींमध्ये प्राधान्यानं येते ती म्हणजे बीएसए डब्ल्यूएम२० आणि तिची कस्टमाइज्ड साइडकार. अनेक चाहते या बाइकला बुलेटचं व्हर्जन मानतात, पण ‘ये दोस्ती हम नही तोडेंगे’ या गाण्यात जय आणि विरूइतकंच वलय निर्माण करणारी ती बाइक बीएसए डब्ल्यूएम२० हीच असल्याचं बव्हंशी संकेतस्थळं सांगतात. आजही ही बाइक जय-विरूच्या मैत्रीचं अविभाज्य प्रतीक मानली जाते. त्या दणकट मशिनला साइडकार जोडून या चित्रपटानं मोटारसायकलशीही घट्ट भावनिक बंध जोडले जाऊ शकतात हे सिद्ध केलं. आजही एखादी साइडकार असलेली बाइक दिसली, की नकळत मन शोलेकडे वळतं आणि एकदातरी चित्रपटाचा रिवॉच होतोच!.भारतात जेव्हा बुलेटचं राज्य पसरत होतं, तेव्हाच सत्तरच्या दशकात ‘१९७८ यामाहा डीटी१२५’ ही गाडी ‘बॅड बॉय’ बाइक म्हणून प्रसिद्ध होत होती. उंचावलेल्या मडगार्डमुळे विशेष लुक आलेली ही बाइक भेटीला आली मुकद्दर का सिकंदर या चित्रपटातून. या चित्रपटातली बिग बी म्हणजेच अमिताभ बच्चन यांची या बाइकवरून घेतलेली एन्ट्री त्यांच्या भूमिकेला आणि व्यक्तिमत्त्वालाही साजेशी ठरली. ही अत्यंत वेगवान बाइक आजही चाहत्यांच्या मनात घर करून आहे.संपूर्ण जगाचा अंत झाली तरी ही बाइक टिकून राहील अशी खास ओळख मिळालेली बाइक म्हणजे कावासाकी केझेड१०००! या बाइकची अशी ओळख निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे मॅड मॅक्स या १९७९मध्ये आलेल्या चित्रपटाचं कथानक आणि चित्रपटातला गाड्यांचा वापर. दिसतानाच दणकट, राकट भासणाऱ्या या गाड्या कितीतरी स्टंट्समध्ये अगदी शोभून दिसल्या! यात प्रामुख्यानं दिसलेली कावासाकी केझेड१००० आजही बाइक कस्टमायझेशन करून घेणाऱ्यांमध्ये आदर्श मानली जाते.पर्पल रेन या चित्रपटात दिसलेली, टिपिकल बाइक्सपेक्षा वेगळाच लुक असणारी होंडा सीएम४००ए ही कस्टमाइज केलेली बाइक ऑटोमॅटिक होती. त्यामुळे प्रिन्सला बाइक चालवतानाही इतर कामांकडे लक्ष देता यायचं! १९८४मध्ये आलेल्या या चित्रपटात दिसलेली ही बाइक तुफान लोकप्रिय झाली. या बाइकनं साचेबद्ध रांगड्या बायकर प्रतिमेला छेद देत, मोटरसायकल विश्वात एक कलात्मक आणि स्टायलिश लुक आणला.सन १९८६मध्ये आलेला टॉप गन हा चित्रपट गाजला तो खरंतर एफ-१४ टॉमकॅट्स या फायटर जेट्समुळे आणि ती बेधडकपणे उडवणाऱ्या धाडसी पायलट मॅव्हरिकमुळे. या चित्रपटातली फायटर जेट्सची दृश्य आज ४० वर्षांनंतरही चाहत्यांच्या डोळ्यासमोरून हललेली नाहीत. या चित्रपटातलं एक दृश्य मात्र प्रेक्षकांच्या मनात खास घर करून राहिलं, ते म्हणजे चक्क रनवेवर टॉम क्रूझनं फायटर जेटच्या स्पीडला मॅच करत कावासाकी निंजा ही बाइक चालवली तो सीन! जगातली पहिली १६-व्हाल्व्ह, लिक्विड-कूल्ड बाइक म्हणून ओळखली जाणारी ही बाइक चित्रपटात क्रूझच्या धाडसी, काहीशा बेफिकीर आणि बेधडक भूमिकेला उत्तम साथसंगत करते; त्याची ओळख होऊन जाते.जवळपास ७०० पाउंड वजनाची हार्ले डेव्हिडसन एका मोठ्या नाल्यात उडवल्याचा सीन अरनॉल्ड श्वॅझनेगर यांनी दिला, तेव्हा त्यांचं कौतुक तर झालंच, पण ती उडवून लावलेली बाइकही प्रकाशझोतात आली. टर्मिनेटर २ : जजमेंट डे या १९९१मध्ये आलेल्या चित्रपटानं १९९० हार्ले डेव्हिडसन 'फॅट बॉय' चर्चेत आणली. त्या एका दृश्यामुळे ती बाइक बराच काळ बेस्टसेलरचं बिरूद मिरवत होती. बुलेटप्रूफ लुक देणारी ती बाइक रायडर्सची पहिली पसंती ठरत होती..सन १९९९मध्ये आलेल्या द मॅट्रिक्स या चित्रपटात ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल या बाइकनं आणि २००३मध्ये आलेल्या द मॅट्रिक्स रिलोडेड या दुसऱ्या भागात आणि डुकाटी ९९६ या बाइकनं काही अजरामर सीन दिले. पहिल्या भागात ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपलनं 'स्ट्रीट फायटर' लुक दिला. चित्रपटाच्या पुढच्या भागात ट्रिनिटीनं गडद हिरव्या रंगाच्या डुकाटी ९९६वरून केलेला हायवेवरचा थरार उत्तम कोरिओग्राफ केलेल्या दृश्यांपैकी एक मानला जातो. या चित्रपटाच्या यशानंतर, चाहत्यांच्या प्रचंड मागणीमुळे डुकाटीनं खास 'मॅट्रिक्स एडिशन ९९८' लाँच केली.टॉम क्रूझचं आणि स्टंट्सचं घनिष्ट नातं सर्वज्ञात आहे. त्याच्या जवळपास प्रत्येक ॲक्शनपटात अत्याधुनिक बाइक्स, कार्सना विशेष स्थान असतं. २०००मध्ये आलेल्या मिशन इम्पॉसिबल २ या चित्रपटात स्टंट रायडिंगमध्ये वापरलेली ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल टी५०९ बहुचर्चित ठरली. ही बाइक प्रचंड मॉडिफाय आणि कस्टमाइज केली गेली होती. विशेषतः बाइकला लावेलेले बग-आय हेडलाइट्स, म्हणजेच माशीच्या डोळ्यासारख्या आकाराचे दिवे ट्रेंडसेटर ठरले. चित्रपटातला चेस दिग्दर्शक जॉन वू यांनी त्यांच्या खास शैलीत कोरिओग्राफ केला होता. त्यामुळे बाइकसुद्धा विशेष हायलाइट झाली. पुढे २०१५मध्ये आलेल्या मिशन इम्पॉसिबल - रोग नेशनमध्ये टॉम क्रूझनं नेहमीप्रमाणे स्वतः स्टंट करत बीएमडब्ल्यू एस१०००आरआर ही बाइक ॲटलस पर्वतांच्या वळणांवरून चपळाईनं पळवली. या चित्रपटात बाइकच्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लीन-अँगल क्षमतेवर भर दिला होता, त्यामुळे प्रेक्षकांना बाइकच्या टँकवर बसून प्रवास केल्यासारखाच अनुभव मिळाला!धूम चित्रपटानं भारतातल्या घराघरात बाइक्स पोहोचवल्या. आपल्याकडे बाइकची क्रेझ निर्माण करण्याचं श्रेय या चित्रपटांना द्यायला हरकत नाही. २००४मध्ये आलेल्या या चित्रपटात जॉन अब्राहमनं वापरलेली सुझुकी जीएसएक्स१३००आर हायाबुसा त्याच्याएवढाच स्पॉटलाइट मिळवून गेली. व्हिलनचं काम करणाऱ्या जॉनला त्याच्या बाइकनं अत्यंत स्टायलिश लुक दिला. हायाबुसाच्या एरोडायनॅमिक डिझाईननं भारतीय तरुणांची वेगाची व्याख्याच बदलून टाकली. २०१३मध्ये आलेल्या धूम ३मध्ये बीएमडब्ल्यू के१३००आर ही बाइक तिच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आणि ताकदीमुळे झळकली. प्रचंड वजन असूनही या बाइकच्या मदतीनं केलेले हाय-स्पीड स्टंट्स प्रेक्षकांना आजही थक्क करतात.फारसा चर्चेत न आलेल्या द मोटारसायकल डायरीज या चित्रपटानं बाइकप्रेमींच्या हे चित्रपट आले तेव्हा प्रत्येक कॉलेजमधल्या ग्रुपला आपल्याकडेही अशी एक बाइक असावी असं नक्की वाटलं असणार!सन २००८मध्ये प्रसिद्धी मिळाली, ती बॅटपॉडला! द डार्क नाइट या चित्रपटात कस्टम बिल्ड असलेली द बॅटपॉड ही बाइक म्हणजे खास चित्रपटासाठी तयार केलेलं आजवरचं सर्वात वेगळं, युनिक वाहन! याचे २० इंची अवाढव्य टायर्स आणि चाकांच्या आत असलेलं इंजिन ही प्रमुख वैशिष्ट्यं. ही बाइक म्हणजे मोटरसायकल कमी आणि एखादं शस्त्र जास्त वाटते! या बाइकच्या फ्युचरिस्टिक डिझाईननं भविष्यात बाइक्स कशा असू शकतील याचा एक नवीन मापदंड दिला.या काही वैयक्तिक आवडीच्या आणि आवर्जून लक्षात राहिलेल्या बाइक्स. काही चित्रपट बाइक्समुळे लक्षात राहिले, तर काही बाइक्स चित्रपटांमुळे... बाइक चालवणं तर सोडाच, पण बाइकवर मागं बसायलाही न आवडणाऱ्या माझ्यासारख्या मुलीला बाइक्स ‘बघायला’ शिकवलं ते या चित्रपटांनीच! त्यांच्यासाठीच हा लेखनप्रपंच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 