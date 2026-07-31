Premium|Immanuel Kant Peace Philosophy : धर्म, तत्त्वज्ञान आणि शाश्वत विश्वशांती

डॉ. सदानंद मोरे धर्माच्या क्षेत्रात स्वतः येशू आणि तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात कांट यांना ‘Prince of Peace’ म्हणायला हरकत नसावी. अर्थात, येशूचे क्षेत्र धर्म हे असल्यामुळे त्याचा प्रभाव जितका पडला तितका तत्त्वज्ञान ज्याचे क्षेत्र होते, त्या कांटचा पडणे शक्यच नव्हते; परंतु जेव्हा-जेव्हा शाश्वत शांतीचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा-तेव्हा कांटचा आधार घेतल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही.आजची पाश्चात्त्य-युरोपीय संस्कृती ही ग्रीक, रोमन आणि ख्रिस्ती यांच्या विचारसंकरातून घडली आहे हे सर्वज्ञातच आहे. ग्रीकांचे विज्ञान-तत्त्वज्ञान, रोमनांचा कायदा-राजकारण आणि ख्रिस्ती धर्म हे तिचे अविभाज्य घटक होत. या संदर्भात एका खुलाशाची भर टाकायला हवी. जेव्हा आपण ख्रिस्ती धर्माचा संदर्भ घेतो, तेव्हा त्यात ख्रिस्तपूर्व ज्यू किंवा यहुदी परंपरेचाही समावेश करावा लागतो. साधारणपणे ख्रिस्ती धर्माला प्रमाण म्हणून मान्य असलेल्या पवित्र ग्रंथाची (बायबलची) चर्चा होत असते, तेव्हा त्यात स्वतः येशूच्या ‘नव्या करारा’बरोबर यहुदी धर्माच्या ‘जुन्या करारा’चा संदर्भ अनुस्यूत असतो. यहुदी परंपरेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रेषित किंवा प्रॉफेट (Prophet). यहुद्यांच्या मूळ हिब्रू भाषेतील ग्रंथात अशा अनेक प्रेषितांचे उल्लेख आढळतात. हे प्रॉफेट साक्षात परमेश्वराने मानवाच्या कल्याणासाठी पाठवलेले असतात. ते ईश्वराचे संदेशवाहक असतात. म्हणून तर मराठी भाषेत त्यांच्यासाठी ‘संदेष्टा’ हा आणखी एक शब्द प्रचलित झालेला आहे. संदेष्ट्यांच्या अंगात जणू दैवी शक्तीचा संचार होता व त्यामुळे ते जी भाकिते करतात, ती पुढे जाऊन सत्य ठरतात, असे मानले जाते. अशाच एका यहुदी संदेष्ट्याने भविष्यातील येशूच्या जन्माचे व कार्याचे भाकीत केले होते. त्याचे नाव इसाया (Isaiah). यहुदी धर्मग्रंथामध्ये (७.१४) हे भाकीत आढळते. मुख्य म्हणजे त्यात या भावी अवतारासाठी ‘Immanuel’ हे विशेषणवजा नाव वापरण्यात आले आहे ते वर्णनात्मक मानावे. .अर्थात, हा खुलासा नव्या करारातील विवेचनात (मॅथ्यू/मत्तय १.२२-२३) आढळतो. तो यहुद्यांना मान्य नसणार हा मुद्दा वेगळा! याच संदर्भात मसिहा (Messiah) हा शब्दही तेथे अवतीर्ण होतो.‘इमॅन्युअल’ शब्दाचा अर्थ ‘God with us’ असा केला जातो. आणखी तपशील सांगत बसण्यापेक्षा इंग्रजी उताराच उधृत करणे उचित व्हावे. तो असा -‘Behold, the virgin shall conceive and bear a son and they shall call his name Immanuel.’(टीप - Which means, God with us).इमॅन्युअल हे काही जीजसचे ठेवलेले नाव नव्हते. त्या नावाने तो ‘बॅप्टाइज’ झाला नव्हता. तो आपल्यासमवेत असलेला ईश्वरच होय, असे त्याचे वर्णन करणारा हा विशेषणवजा शब्दप्रयोग आहे. पुढे तो ‘नाम’ म्हणून प्रचलितच नव्हे, तर लोकप्रिय झाला. अनेक ख्रिस्ती पालकांनी त्यांच्या मुलांचे नाव ‘इमॅन्युअल’ ठेवले.अशा मुलांमधील एक होता इमॅन्युअल कांट - प्रसिद्ध व प्रभावशाली जर्मन तत्त्ववेत्ता. जशी कोपर्निकसने खगोलशास्त्रात क्रांती घडवली, तशी कांटने तत्त्वज्ञानात (विशेषतः ज्ञानमीमांसेत) घडवली असे मानले जाते.स्वतः येशू धर्मसंस्थापक होता. रूढार्थाने त्याला ज्ञानमीमांसक किंवा तत्त्वज्ञ म्हटले जाईल का, यात शंका आहे. मग त्याच्या नावाशी काही संगती लावता येईल का? की तो केवळ अपघाताचा, योगायोगाचा भाग मानून मुद्दा तेथेच सोडून देणे उचित होईल?इतके निराश व्हायचे कारण नाही. त्यावर मार्ग आहे आणि तोसुद्धा दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणाचा नसून त्याला ‘इमॅन्युअल’ म्हणणाऱ्या इसायाचाच आहे. इसाया यानेच भावी प्रेषितासाठी ‘Prince of Peace’ - शांतीचा राजकुमार हे वर्णनात्मक विशेषण वापरले आहे. (९.६) मूळ हिब्रू शब्द ‘शॅलोम’ (Shalom) हा आहे - ‘Prince of Shalom’. परत मूळ उतारा इंग्रजीत -‘A child is born to us, son is given to us. The Government will rest on his shoulders. And he will be called wonderful counselor, mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.’.हिब्रू भाषेतील शांततावाचक ‘शॅलोम’ शब्दाची शांती ही एक अर्थछटा आहे. त्यातून बरेच काही ध्वनित किंवा लक्षित होते. जसे - completeness, soundness, welfare आणि peace. मात्र भाषांतरकारांनी त्यातील शांती या छटेवरच भर दिलेला दिसतो. मूळ हिब्रू मजकुराचा अनुवाद पहिल्यांदा ग्रीक भाषेत झाला तेव्हा ‘Shalom’साठी ‘eirene’ शब्द वापरला गेला. कदाचित त्यातच ‘शांती’वर भर असावा व तोच इतर भाषांमधील अनुवादात झिरपत गेला असणार असे म्हणता येते.ते काहीही असो, येशूला प्राचीन काळातील शांतीचा युवराज (Prince या शब्दाला इंग्रजीत सत्ताधीश या अर्थानेही वापरले जाते. भारतातील संस्थानिकांसाठी इंग्रजीत ‘Prince’ हा शब्द रूढ होता याची नोंद घ्यावी) म्हटले जाते तसे इमॅन्युअल कांटला अर्वाचीन काळातील शांतीचा युवराज म्हणायला हरकत नसावी, इतके त्याचे शांततेच्या चर्चाविश्वातील (Discuss) स्थान दृढ आहे.याचा अर्थ आधीच्या वा मधल्या काळात शांतता या विषयाची चर्चा झालीच नाही असे म्हणायचे का? तर नाही. चर्चा झाली; पण त्यात कवी मंडळींचा पुढाकार दिसून येतो आणि कवींच्या म्हणण्याला गंभीरपणे न घेता कविकल्पना म्हणून दुर्लक्षित ठेवायचे अशी रीतच आहे. कांट हा हाडाचा तत्त्ववेत्ता असल्याने व त्याची मांडणी काव्य या माध्यमातून नसून चांगल्याच कठीण अशा गद्यात असल्याने त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येणे अवघड होते.पूर्वीच्या कवींकडे वळायचे झाल्यास पहिल्यांदा उल्लेख रोमन (लॅटिन) महाकवी व्हर्जिल याचा करावा लागतो. तसे पाहिले तर व्हर्जिल हा ख्रिस्तपूर्व काळातील महाकवी. त्याच्या काळात रोमन साम्राज्य वैभवाच्या शिखरावर होते, असे म्हणण्यात काहीही अतिशयोक्ती नाही. व्हर्जिलच्या ‘Fourth Eclogne’ या काव्यगुच्छातील व्हर्जिलने केलेल्या त्याचा आश्रयदाता गायस पोलियो (Gaius Pollio) याच्या उल्लेखामुळे ती Pollio या नावानेही ओळखली जाते. या कवितेत कवीने अशा एका मुलाच्या जन्माचे भाकीत केले आहे, की जो वयात आल्यावर त्याच्यातील दैवी शक्ती जागृत होईल आणि तो जगावर राज्य करील.खरेतर व्हर्जिल हा येशूच्या आधी काही दशके काळाच्या पडद्याआड गेलेला. रोमन लोकांमध्ये व्हर्जिलच्या या कवितेचा अर्थ रोमन साम्राज्याच्याच परंपरेला धरून लावला जात असणार हे उघड आहे. तथापि, उत्तर काळातील ख्रिस्ती समीक्षक व विचारवंतांनी व्हर्जिलच्या भाकिताचा अर्थ येशूच्या जन्माच्या भाकीतपर लावायचा प्रयत्न केला (त्याच्यातील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे इटालियन महाकवी दान्ते. दान्तेच्या शांतता आणि संघराज्य यांच्याबद्दलच्या विचारांची चर्चा आपण यापूर्वी स्वतंत्रपणे केली आहे. तिची पुनरावृत्ती नको.)व्हर्जिलने वर्तविलेल्या भविष्याप्रमाणे हा अवतार पूर्व दिशेकडील प्रदेशात होईल आणि त्याच्यामुळे सुवर्णयुगाची सुरुवात होईल -‘Now from high heavens a new generation comes down.Yet do though at that boy’s birth. In whom the iron race shall begin to cease. And the golden to arise over all the world.’.Premium|War and Peace Philosophy : युद्ध थांबवण्याचे स्वप्न; युरोपीय विचारवंतांच्या शांततेच्या संकल्पनांचा वेध.व्हर्जिलला अपेक्षित असलेल्या सुवर्णयुगात सैन्यदल आणि शस्त्रास्त्रांची गरज उरणार नाही, हा उल्लेख शांततेच्या काळाचा आहे हे सांगायची गरज नाही. कोकरू आणि सिंह एकत्र भोजन करतील हे भविष्यही शांततेचाच संकेत देते.व्हर्जिलसारख्या ख्रिस्तपूर्व ‘पेगन’ (ख्रिस्तेतर मूर्तिपूजक बहुदेवतावादी इत्यादी) वातावरणातील कवींच्या काव्यात्मक भाकिताचा अर्थ ख्रिस्ती समजुतींच्या पद्धतीने लावताना ख्रिस्ती वाङ्मयविशारदांना बरीच कसरत करावी लागली असणार यात संशय नाही; पण तो मुद्दा वेगळा. येथे अभिप्रेत आहे ते शांतता आणि समृद्धीच्या युगाचा येशू आणि त्याचा धर्मयांच्याशी लावण्यात आलेला संबंध. स्वतः येशूला शांततेचा राजपुत्र म्हणण्यात आले असले, तरी त्याच्या यहुदी विरोधकांनी त्याच्याविरोधी तक्रार रोमन सत्ताधाऱ्यांकडे नोंदवताना येशू स्वतःला यहुद्यांचा राजा म्हणवून घेतो, हा यहुदी ज्या राजसत्तेचे अंकित आहे, त्या रोमन सत्तेशी द्रोह आहे या मुद्द्यावर भर दिला होता आणि त्यामुळेच रोमन राज्यकर्त्यांनी त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा फर्मावली; तो यहुद्यांच्या पारंपरिक धर्मापेक्षा वेगळे काही तरी सांगतो म्हणून नव्हे.नियतीचा काळाचा सूड म्हणा, न्याय म्हणा, कसा असतो - याच रोमन सत्ताधीशांना नंतरच्या काळात येशूच्या धर्माचा स्वीकार करावा लागला. ज्यामुळे तो साम्राज्याचा धर्म झाला. येशू यहुद्यांचा राजा होवो न होवो पण रोमनांचा राजा झाला. रोमन साम्राज्याच्या इतिहासातील काही काळ रोमन शांतता (काळ) ‘Pax Romania’ म्हणून ओळखला जातो, तो जमेस धरला तर येशूला भविष्यलक्ष्यी प्रभावाने शांततेचा राजपुत्र किंवा राजा असे आलंकारिक पद्धतीने किंवा ‘Vicariously’ म्हणता येईल काय?ते काहीही असो, येशू व त्याचा धर्म युद्धखोर नसून शांततेचा पुरस्कर्ता आहे याची जाणीव तत्त्वतः तरी ख्रिस्ती विचारवंतांना झालेली होती. द डिव्हाईन कॉमेडी लिहिणाऱ्या दान्तेच्या काव्यावरून तरी हे निःसंशयपणे म्हणता येते.वेगळ्या प्रकारचा तुलनात्मक संदर्भ देत हा मुद्दा स्पष्ट करायचा झाल्यास ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटोचा आधार घेता येतो. प्लेटोने सत्ताधारी राजा तत्त्वज्ञ हवा, असे म्हटले होते. हे दोन प्रकारे शक्य होईल. एक तर राजाने तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करून तत्त्वज्ञ व्हायचे किंवा तत्त्वज्ञाने राजसत्ता ताब्यात घ्यायची, राजा व्हायचे. ख्रिस्ती धर्म काय किंवा इस्लाम काय, या ध्येयाने प्रेरित झाले नव्हते; पण त्याच्याशी समांतर प्रकार तेथे दिसून येतो. एक तर राजाने धार्मिक नेता व्हायचे किंवा धर्मगुरूने किंवा सर्वोच्च धार्मिक नेत्याने सत्ताधारी राजा व्हायचे!इस्लामसाठी ही बाब ‘खलिफा’ या संस्थात्मक घटिताने शक्य झाली. ख्रिस्ती धर्मात असे घडले नाही तरी सर्वोच्च धर्मगुरू पोप राजसत्तेवर लक्षणीय नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी झाले. इतके की शेवटी सत्ताधीशांना पोपप्रणित (कॅथलिक) धर्माला आव्हान देणाऱ्या प्रोटेस्टंट पंथाचा आश्रय घेणे व आश्रय देणे भाग पडले. मुळात पोपचेसुद्धा एक राज्यच होते ज्याला पवित्र (Holy) मानले जाई व लौकिकातील खरेखुरे राज्यकर्तेही ते गृहीत धरून आपापली राज्ये चालवीत.राहिला मुद्दा शांततेचा. ख्रिस्ती धर्माला, धर्मगुरूला व सत्ताधाऱ्यांनासुद्धा निदान तात्त्विक पातळीवर येशू व त्याचा धर्म लढाया, शस्त्राचार, हिंसाचार यांच्या विरोधी असून, शांततेचा पुरस्कर्ता आहे हे मान्य होतेच. (इस्लामचे तसे नसल्याने त्या राज्यकर्त्यांना असे प्रश्न पडायचे कारण नव्हते) मात्र सुरुवातीला इस्लामशी संघर्ष करताना युद्ध व हिंसाचार त्याच्यासाठी अटळ ठरला. त्याला धार्मिक समर्थन मिळाले. किंबहुना इस्लामी राजसत्तेशी धर्मयुद्ध करायचा संदेश स्वतः पोपनेच दिला. त्याच्या समर्थनासह व अनुषंगाने पारलौकिक गतीच्या आश्वासनासह जे इस्लाममध्ये जिहादच्या संदर्भात आधीच दिले गेले होते, त्यांच्यासाठी हा प्रकार धर्मयुद्ध (Crusade) ठरला!.पुढील काळात प्रोटेस्टंट पंथ पुढे आला. पोपचे महत्त्व कमी झाले व मुख्य म्हणजे रोमन साम्राज्याचेच विघटन झाल्यामुळे राष्ट्र-राज्यांचा उदय झाला. त्यांना पंथभेदाची जोड मिळाल्यामुळे आता क्रुसेडचा जमाना इतिहासजमा झाला असला, तरी पंथयुद्धांना वाव मिळाला. भले त्यातूनच वेस्टफालियन शांतता तह पुढे आला असला, तरी मुळातले ख्रिस्ती शांततेचे उद्दिष्ट मागेच पडले. त्याची चर्चा विल्यम पेनसारख्या क्वेकरांनी सुरू केली. ती सेंट पेरी आणि रुसो यांच्यामुळे पुढे सरकली हे खरे असले, तरी शांततेसाठी संघराज्याची निर्मिती करायची ती युरोपातील ख्रिस्ती राष्ट्रांसाठी, जवळच्याच पारंपरिक इस्लामी शत्रूराष्ट्राला (तुर्कीला) बाजूला ठेवावे लागेल ही अपरिहार्यता गृहीत धरूनच! म्हणजेच धर्मसंबंधित पंथीय अडसर व राष्ट्र-राज्यात्मक राजकीय अडसर बाजूला करणे शक्य होईल ते ख्रिस्ती युरोपसाठी, इस्लामला म्हणजे इस्लामी राष्ट्रे विशेषतः युरोपचाच भाग मानले जाणारे तुर्कस्तान बाजूला ठेवून!शांतीच्या चर्चाविश्वावरील या अशा मर्यादा कांटने ओलांडल्या म्हणून तर त्याला या विश्वाच्या केंद्रस्थानी ठेवावे लागते आणि या मुद्द्यावर सर्वांचेच एकमत दिसते हे विशेष.थोडक्यात सांगायचे झाल्यास धर्माच्या क्षेत्रात स्वतः येशू आणि तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात कांट यांना ‘Prince of Peace’ म्हणायला हरकत नसावी. अर्थात, येशूचे क्षेत्र धर्म हे असल्यामुळे त्याचा प्रभाव जितका पडला तितका तत्त्वज्ञान ज्याचे क्षेत्र होते, त्या कांटचा पडणे शक्यच नव्हते; परंतु जेव्हा जेव्हा शाश्वत शांतीचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा तेव्हा कांटचा आधार घेतल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही.तत्त्वज्ञानाचा मुद्दा बाजूला ठेवून परत कवींकडे वळले असता व्हर्जिल, दान्ते यांच्यानंतर जे नाव पुढे येते ते अर्थातच इंग्रजी कवी अलेक्झांडर पोप. आता पोपचे नाव केवळ शांतीच्या राज्याचा पुरस्कार करणारा कवी म्हणून घ्यायचे एवढ्यापुरता हा मामला मर्यादित नाही.अभ्यासकांचे असे निरीक्षण आहे, की स्वतः कांटच्या विचारांवर कवी पोपचा प्रभाव दिसून येतो. कवी पोप इंग्लंडमध्ये अशा काळात होऊन गेला, की जेथे कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट पंथांमधील संघर्ष विकोपाला गेला होता. दुसऱ्या जेम्स या कॅथलिक राजाने चालवलेल्या भेदभावामुळे रुष्ट झालेल्या बहुसंख्य प्रोटेस्टंटांनी उठाव करून त्याला फ्रान्समध्ये हाकलून दिले व त्याच्या जावयाला (जो अर्थात प्रोटेस्टंट होता) राज्यारूढ केले. त्यानंतरच्या काळात कॅथलिकांवर मोठ्या प्रमाणात करआकारणी करणे, लंडन शहरापासून दहा मैलांच्या अंतरापर्यंत स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यावर बंदी घालणे असे जाचक कायदे केले गेले. त्याचा फटका पोपला बसला.आता कांट तर प्रोटेस्टंट. मग त्याच्यावर कॅथलिक पंथीय पोप कवीचा प्रभाव कसा पडणार, असा प्रश्न कोणालाही पडेल. त्याचे उत्तर फार अवघड नाही. कांट प्रोटेस्टंट असला, तरी त्याच्यावर बालपणी व पूर्ववयात जे संस्कार झाले होते ते प्रोटेस्टंट पंथातील ‘Pietism’नामक धार्मिक चळवळीचे (त्याची स्वतःची आई पायटिस्ट पंथाची होती) या चळवळीने काही गोष्टी कॅथलिक पंथातून उचलल्या होत्या.उत्तर काळात तर या चळवळीचा प्रभाव प्रतिलक्ष्यी पद्धतीने प्रोटेस्टंटांवरसुद्धा झाल्याशिवाय राहिला नाही!डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.