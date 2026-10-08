Premium|Immanuel Kant : रुसोचा कांटवर प्रभाव होता, पण तो अनुयायी नव्हता; मानवी विचारांवर नेमका काय परिणाम झाला?

डॉ. सदानंद मोरे माणूस नावाचे एकूण जे प्रकरण आहे तेच कांटच्या एकूण आस्थेचा व चिंतनाचा विषय होता आणि त्याला त्याकडे खेचण्याचे काम रुसोच्या ग्रंथांनी केले म्हणून त्याला रुसोबद्दल आदर आणि ज्याअर्थी तो तसा खेचला-ओढला गेला, त्याअर्थी रुसोचे काही विचार त्याला मान्य असणार हेही स्पष्ट आहे; पण म्हणून त्याने रुसोची कॉपी, प्रवक्ता, हस्तक किंवा अनुयायी व्हावे असे होत नाही. कांटच्या शांतीविषयक विचारांचा परामर्श घ्यायचा असेल तर सुरुवात अर्थातच रुसोपासून करावी लागते याचे सूचन याआधी केलेले आहेच. त्याचे कारण रुसो तेव्हाचा एक प्रबळ व प्रस्थापित तत्त्वज्ञ होता. या क्षेत्रात त्याचा दरारा आणि दबदबा असल्याने त्याला वळसा घालून व टाळून पुढे जाणे कोणाला शक्य नव्हते, ही झाली व्यावहारिक किंवा धोरणात्मक कारणमीमांसा. गावात राहणाऱ्याला पाटलाला नमस्कार करावाच लागतो, तो आपल्या कार्यक्रमाला येवो किंवा न येवो, त्याला सन्मानपूर्वक निमंत्रित करावेच लागते. निमंत्रण देऊन तो आला नाही तर त्याचे त्याच्यापाशी. असेल त्याला काही महत्त्वाचे काम असे म्हणून समाधान करून घेता येते. आल्यावर आगतस्वागत करावेच लागते; परंतु निमंत्रण दिलेच नाही आणि दिले असते तरी त्याला काही कारणाने येणे शक्य झाले नसते, तरी निमंत्रण न देणे ही बाब गंभीर ठरू शकते. आज नाही तर उद्या. ते एक प्रकारचे ग्रामदैवतच असते म्हणा ना. तसा प्रकार रुसो आणि कांट यांच्याबाबत नाही. मुद्दा केवळ दखल घेण्याच्या औपचारिक प्रकाराचा नाही. कांटला स्वतःला रुसोविषयी व त्याच्या विचाराविषयी आदर होता. ते टाळता येणार नाहीत हे त्याला ठाऊक होते. Beautiful and Sublime या विषयावर प्रकाशित झालेल्या त्याच्या पुस्तिकेत त्याने रुसोची तुलना चक्क नेपोलियनशी केली आहे. जणू काही तो आला, त्याने पाहिले आणि त्याने जिंकले! कांट लिहितो - Newton saw for the first time order and regularity combined with great simplicity. Rousseau discovered for the first time beneath the manifold of forms adopted by the human being the deeply hidden nature of the same and hidden law.’.Premium|Study Room : ज्ञानेश कुमार प्रकरणात नेमके काय घडले? अनुच्छेद ३२४ ते ३२९, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची घटनात्मक चौकट काय सांगते? .कांटसाठी न्यूटनने पदार्थविज्ञानात घडवून आणलेल्या उलथापालथीची ‘breakthrough’ची तुलना रुसोने घडवलेल्या नीतिविचारातील बदलाशी केली तर त्याचे महत्त्व समजून येईल.वैयक्तिक कांटच्या तात्त्विक कारकिर्दीचा विचार करायचा झाल्यास, कांट बुद्धिवादी उच्चभ्रू म्हणतात त्या वर्गातला मानावा लागेल. त्याच्या विचारसरणीत व भूमिकेत मोठे परिवर्तन झाले ते रुसोचे विचार वाचनात आल्यामुळे! तोच लिहितो - ‘I am myself an inquirer by inclination ... There was a time what I thought this alone could constitute the honor of mankind and I dispised common man who knows nothing. Rousseue set me right. This blinding prejudice vanished; I learned to honor human being and I would find myself for more useless than the common labour if I did not believe that this consideration could import value to all others in establishing the rights of humanity.कांटचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कांटला सुरुवातीच्या काळात तत्त्ववेत्ता म्हणजे समाजापासून तुटलेला, दुरावलेला शुद्ध विचारवंत वाटत होता. म्हणजेच सर्वसामान्य माणसांविषयी त्याच्या मनात एकप्रकारचा तुच्छताभाव वसत होता, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती वाटू नये. त्याच्या या आत्मभान ‘नार्सिसिस्ट’ भूमिकेतून त्याला रुसोने बाहेर काढले व समाजाभिमुख बनवले, अशी तो स्वतःच कबुली देत आहे.वेगळ्या प्रकारे आणि पूर्वीचे उदाहरण देऊन सांगायचे झाल्यास, ह्यूमने जे कार्य रुसोसाठी केले तसेच, त्याच प्रकारचे काहीसे कार्य रुसोने कांटसाठी केले. मात्र ज्याप्रमाणे ह्यूमविषयीचा आदर आणि ऋण व्यक्त करायचा मार्ग म्हणजे त्याच्या विचारांचा पूर्णतः स्वीकार करणे किंवा त्याच्यापुढे शरणागती पत्करून त्याच्या अनुयायांच्या गोटात सामील होणे हा होत नाही, तसाच रुसोच्या बाबतीतही रुसोचे विचार जसेच्या तसे मान्य करून शरणागत होऊन त्याच्या गोटात सामील होणे हा होत नाही, याचे तारतम्य कांटकडे होते. किंबहुना आपण ज्यांच्या विचारांना मानतो ते सर्वच्या सर्व जसेच्या तसे स्वीकारणे हे आंधळेपणाने मानणाऱ्याचे काम होय. डोळस माणसाने इतक्या चांगल्या विचारांची पुढील दिशा भरकटू नये, ते भलत्याच्याच हातात जाऊन त्याने त्यांचा दुरुपयोग करू नये याचीच खबरदारी घ्यायला हवी. ते आपल्या प्रेरणास्थानाचे खऱ्या अर्थाने ऋण फेडणे होईल. स्वतःला रुसोचा कट्टर एकनिष्ठ भक्त समजणाऱ्या रॉबिनस्पियरने रुसोच्या नावाने जे केले, ते रुसोला आवडले असते असे म्हणायचे धाडस क्वचितच कोणी करू शकेल. या सर्व गोष्टी कांटच्या डोळ्यांसमोर घडत होत्या. त्यामुळे तो रुसोचे विचार एकीकडे वाऱ्यावर उडून जाऊ द्यायचे नाहीत, तर दुसरीकडे त्यांचा दुरुपयोग होऊ न देता सदुपयोग करून घ्यायचा असे त्याने ठरवले असणार यात शंका नाही. तत्त्वज्ञांवर नाट्यकृती करायची झाल्यास व त्यासाठी नायक कोण याची निवड करायची झाल्यास भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रानुसार त्यासाठी कांट हे अत्यंत योग्य पात्र ठरेल. तो धीरोदात्त असा नायक होईल. रुसोमुळे प्रभावीत होऊन त्याने आपला मूळ व्यक्तिवादी विचारपिंड न सोडता तत्त्वज्ञानाची मांडणी करीत तो पुढे गेला असता तर त्याचा धीरप्रशांत नायक झाला असता. आता तो रुसो पचवून धीरोदात्त झाला आहे आणि कृष्णार्जुन युद्धाच्या महाभारतीय प्रसंगाप्रमाणे जरूर तेथे रुसोशीही मतभेद व्यक्त करायला तयार झालेला आहे. अर्थात याच कारणाने तो सार्थ, कामू यांच्याप्रमाणे बंडखोर नायक कधीच वाटणार नाही. पोस्ट मॉडर्नवाल्यांप्रमाणे न-नायक तर नाहीच नाही. त्याला समजून घेणे हा एक अत्यंत तटस्थपणाने व धीराने करायचा उद्योग आहे..एक शक्यता अशीही आहे, की फ्रेंच राज्यक्रांतीपूर्वीची आणि नंतरची परिस्थिती यांचा विचार करूनच कांटला आपली मांडणी करावी लागली असणार. फ्रेंच क्रांतीपूर्वी रुसोची वैचारिक मांडणी जोपर्यंत वैचारिक पातळीवर होती, तिच्यातून पुढे प्रत्यक्षात काय निष्पन्न होऊ शकेल याची स्पष्ट कल्पना कोणालाही असणे शक्य नव्हते तोपर्यंत तिचे भरभरून कौतुक करणे, तिला खुल्या मनाने दाद देणे, इतकेच काय, परंतु तिचे आपल्यावरील ऋण मुक्त मनाने मान्य करायचे औदार्यही दाखवणे कांटसारख्या सभ्य माणसासाठी अगदीच स्वाभाविक होते. मात्र एकदा क्रांतीचा झटका बसून गेल्यावर रुसोबद्दलच्या आपल्या भूमिकेत आणि पवित्र्यात योग्य तेवढा बदल करणे हेही निदान व्यवहारतः आवश्यक होते. दुसरे असे, की क्रांती हा प्रकारच मुळात कांटला मान्य नव्हता. तो या अर्थाने ‘कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड’चा विचारवंत होता. तथापि, फ्रेंच क्रांती ज्या तत्त्वांचा उद्घोष करीत पुढे आली होती, ती कांटला मान्यच होती. खरेतर कांटचे क्रांतीपूर्वीचे विचार आणि नंतरचे विचार यांची सूक्ष्म चिकित्सा व्हायला हवी.दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर असे दिसते, की स्वतः रुसो शांततेचा आणि शांतता नांदावी अशा प्रकारच्या राज्ययंत्रणेचा कैवारीच होता. किंबहुना यापूर्वीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे सेंट पेरीच्या याविषयीच्या लेखनाचा परामर्श घेताना त्याच्या विचारांची शक्यतोवर संगतवार व पटण्याजोगी मांडणी रुसोने केली होती. ती करताना त्याच्यामुळे आपल्यावरही दोषारोप होऊ शकतात याचा अंदाज न येण्याइतका तो भाबडा नक्कीच नव्हता व तसे प्रत्यक्षात घडलेसुद्धा आणि तेही साक्षात व्हाल्तेअरच्या हातून. पेरीच्या विचारांची चिकित्सक समीक्षा त्याने केली असली, तरी ती आपल्या मृत्यूपूर्वी प्रकाशित होऊ नये याची खबरदारीही त्याने घेतली होती.येथे एक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. पेरीला अभिप्रेत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय (खरेतर आंतरयुरोपीय) निमंत्रक मंडळाची अव्यवहार्यता लक्षात आल्यामुळेच की काय त्याने परत एकदा विशुद्ध व्यवहारात अशा प्रकारच्या अपारंपरिक बाबीची अंमलबजावणी करण्यासाठी शलिमनसारखा राजा व त्याला लाभलेला मंत्री यासारख्यांची गरज असल्याचे सांगून आपधर्म म्हणून की काय स्वातंत्र्याला प्राधान्य देणाऱ्या प्रजातंत्राला फाटा देऊन चक्क राजसत्तेची भलावण केली होती. असे काही करणे कांटच्या स्वभावात व विचारव्यूहात बसत नव्हते. त्यामुळेही त्याला रुसोला वेगळ्या प्रकारे हाताळावे असे वाटले असणार. म्हणजेच एकीकडे त्याचा आब राखत, त्याच्या स्वीकार्य गोष्टींचा आदर करीत नको असलेल्यांना शिताफीने बाजूला ठेवायचे ॲकॅडेमिक राजकारण त्याला करावे लागले असणार यात शंका नाही..याआधी ज्यांचा उल्लेख व काहीशी चर्चा आपण केली आहे त्या कांटला पडलेल्या चार प्रश्नांपैकी तीन प्रश्न मानवाच्या वेगवेगळ्या पैलूंविषयी किंवा फॅकल्टींविषयी आहेत याची फक्त आठवण करून देतो. त्या सर्व प्रश्नांचे सार म्हणूनच चौथ्या प्रश्नाकडे पाहता येते आणि तो प्रश्न स्वतः माणसाविषयीच आहे. मानव म्हणजे काय असे त्याचे स्वरूप आहे. तो प्रश्न अगोदरचे तीन प्रश्न सोडवण्याची खरेतर किल्लीच आहे. त्याचीच चर्चा करणारे त्याचे Anthropology from the Pragmatic Point of view हे पुस्तक केंद्रस्थानी ठेवून चर्चा करायला हवी, असे एक मत मला म्हणूनच महत्त्वाचे वाटते. (अर्थात ते मान्य असणारे अभ्यासक अल्पमतात असणार याची मला जाणीव आहे.) विशेषतः माणसांच्या राजकीय व्यवहारांना समजून घेताना व शांततेचा प्रश्न सोडवताना यापेक्षा वेगळा विचार हॅना ॲरंट या विदूषीने मांडला असून, ती कांटचे राजकीय विचार त्याच्या तिसऱ्या म्हणजे Critique of Judgement या क्रिटिकवर आधारित वेगळी मांडणी करते; तिचाही परामर्श घ्यावा लागेल. आता हा ग्रंथ वर्गातील नोट्सवरच आधारित आहे. त्याची मांडणी क्रिटिक ग्रंथांइतकी काटेकोर व तार्किक नाही असे म्हणत त्याला गौण मानणाऱ्या विद्वानांना आपण काय म्हणायचे? कदाचित हे क्रिटिक (त्यातही पहिले दोन pure आणि practical reasonचे) आपली विद्वत्ता सिद्ध करण्याची साधने म्हणूनही ते त्यांच्याकडे पाहत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यापीठातील तत्त्वज्ञानाचे वर्ग, चर्चासत्रे यांच्यात मावण्याइतपत माणूस व त्याचे जगणे लहान नाही हे त्यांना कोणी सांगावे? हे माणूस नावाचे एकूण जे प्रकरण आहे तेच कांटच्या एकूण आस्थेचा व चिंतनाचा विषय होता आणि त्याला त्याकडे खेचण्याचे काम रुसोच्या ग्रंथांनी केले म्हणून त्याला रुसोबद्दल आदर आणि ज्याअर्थी तो तसा खेचला-ओढला गेला, त्याअर्थी रुसोचे काही विचार त्याला मान्य असणार हेही स्पष्ट आहे; पण म्हणून त्याने रुसोची कॉपी, प्रवक्ता, हस्तक किंवा अनुयायी व्हावे असे होत नाही. जसा ह्यूमचे ऋण मान्य करून तो ह्यूमच्या पुढे जातो तसाच तो रुसोचे ऋण मान्य करून रुसोच्या पुढे जातो. .Premium|Indian Sant Tradition : संसारी असावे, असोनी नसावे.आलंकारिकतेने सांगायचे झाल्यास या प्रकाराला ‘रिले रेस’ म्हणता येईल. या क्रीडाप्रकारात एक खेळाडू धावत-धावत विशिष्ट अंतर पार करून आपल्या हातातील बॅटन त्याची वाट पाहत उभ्या असलेल्या दुसऱ्या खेळाडूच्या हाती देतो. तो दुसरा खेळाडू तसेच धावत जात ती पुढील म्हणजे तिसऱ्या खेळाडूच्या हाती देतो. हा प्रकार शेवटच्या खेळाडूपर्यंत चालू राहतो, की जो ती बॅटन अखेरच्या टप्प्यावर नेऊन पोहोचवतो. जो संघ हे सर्वांत आधी करू शकतो तो जिंकला. येथे जशी विविध रिले संघांत स्पर्धा असते हे उघड आहे. इतर संघ त्याचे प्रतिस्पर्धी असतात व त्याला त्यांच्यावर मात करायची असते. मात्र एकेका संघाचा विचार केला तर त्या प्रत्येक संघातील खेळाडूंमध्येही एक स्पर्धा असतेच. प्रत्येकाला आपली बॅटन इतरांच्या बॅटनपेक्षा पुढील खेळाडूकडे लवकर पोहोचली पाहिजे असे वाटते. मात्र ही स्पर्धा सहकाराच्या अंतर्गत असते. तिचा एकूण संघाला फायदा होणार असतो. कांट तत्त्वज्ञानाच्या व्यवहाराकडे कदाचित असाच पाहत असावा. इतकेच काय पण जगाच्या इतिहासाकडेही तो असा पाहत असावा असे वाटते. जगाचा इतिहास ही एक रिले रेस आहे आणि बॅटन पोहोचती करायचा अंतिम टप्पा आहे अर्थातच शाश्वत शांती!या प्रकारच्या रिलेत एखाद्या खेळाडूला मधेच चक्कर आली, तो पडला तर त्याच्या नंतरच्या टप्प्यावर त्याची वाट पाहत उभ्या असलेल्या धावपटूने चक्क उलट दिशेला मागे धाव घेऊन त्या पडलेल्या खेळाडूच्या हातातील बॅटन आपल्याच हाती घेऊन त्याचे उर्वरित अंतर कापून आपल्या वाट्याचे पुढील अंतर कापून ती बॅटन आपल्या पुढील टप्प्यावरील खेळाडूच्या हाती सुपूर्त करायला हवी! कांटला असेच काही अभिप्रेत असावे.आपल्या चर्चेतील मानवशास्त्रावरील ग्रंथात रुसो विज्ञानामुळे मनुष्यजातीची प्रगती होऊ शकते, झाली आहे असे न्यूटनादिकांच्या नामोल्लेखांसह मान्य करतो; पण त्याचबरोबर पुढे अशी पुष्टी जोडतो - The advancement of the species in sciences, however is always only fragmentary (according to time) and affords in certainty against regression which always threatens because of intertering revolutionary barbarism..फारच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विज्ञानाने प्रगतीची कितीही भरारी मारली, कितीही नवनवे शोध लावले तरी मनुष्यजात जेथे होती तेथेच राहणार असेल तर अशा शोधांचा चांगला परिणाम नष्ट व्हायला किंवा त्यांचा दुरुपयोग व्हायला एखादी क्रांती पुरेशी ठरते!येथे revolutionary barbarism हा उल्लेख सरळसरळ फ्रेंच राज्यक्रांतीचा संदर्भ सांगणारा आहे हे सुस्पष्ट आहे. कांटच्या ज्या Anthropology from the pragmatic point of view हा उल्लेख आहे त्याची मुद्रणप्रत कांट १७९६-१७९७मध्ये सिद्ध करीत होता आणि याचदरम्यान, म्हणजेच १७८९ ते १७९९मध्ये फ्रेंच राज्यक्रांती तिच्यातील अमानुष हिंसाचारासह जोमात होती. ती थांबवायला केवळ विज्ञानातील शोध किंवा प्रगती पुरेशी नाही. हे विज्ञान जो घडवतो इतकेच नव्हे तर ज्याला युद्धकालीन विनाशकार्यालाही जुंपतो, त्या माणसाचा अभ्यासही व्हायला हवा असे कांट सुचवू इच्छितो. कारण या उल्लेखानंतरच्या परिच्छेदात त्याने केलेले विवेचन रुसोच्या विचारांशी, त्याच्या तीन महत्त्वाच्या ग्रंथांबद्दलचे आहे. त्यांचा विचार करीतच कांटला पुढील मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.लेखक इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.