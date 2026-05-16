Premium|Thorium power India : थोरियम ठरणार ऊर्जेचा नवा 'बूस्टर डोस'; युरेनियमच्या टंचाईवर भारताने शोधला स्वदेशी तोडगा

गोपाळ कुलकर्णीस्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी भारताला अणुशक्तीशिवाय अन्य दुसरा कोणताही सशक्त पर्याय नाही. आपल्याकडे युरेनियम जरी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसले, तरीसुद्धा पुरेसे थोरियम मात्र उपलब्ध आहे. याच बळावर आपण आपल्या ऊर्जेची गरज पूर्ण करू शकतो. कल्पक्कम अणुऊर्जा प्रकल्पाने गाठलेला क्रिटिकॅलिटीचा टप्पा म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरतो.पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे अवघ्या जगाचीच ऊर्जासुरक्षा धोक्यात आली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक अर्थकारणाच्या नाड्या आवळल्या गेल्या होत्या. ही परिस्थिती आत्ताच निर्माण झालेली नाही. याआधीही जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या संघर्षाचा भडका उडला, तेव्हा तेलाला फुटलेली उकळी अर्थकारणाला ब्रेक लावणारी ठरली. .अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. जागतिक सौर-आघाडी उभारणाऱ्या भारताने आता अणुऊर्जेच्या क्षेत्रामध्येही स्वतःचा दबदबा निर्माण केल्याचे दिसून येते. आता आण्विक वाटचालीमध्ये देशाने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. थोरियमचा वापर करत आण्विक इंधनाची निर्मिती करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. तमिळनाडूतील कल्पक्कम अणुकेंद्रामध्ये नियंत्रित विखंडन साखळी प्रक्रियेची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. या प्रकल्पातील ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरने (पीएफबीआर) नुकताच यशस्वीरित्या क्रिटिकॅलिटीचा टप्पा गाठला. देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, कारण आता थोरियमचा वापर करून इंधननिर्मिती करणे सहज शक्य होईल. इंदिरा गांधी आण्विक संशोधन केंद्राने या रिॲक्टरची रचना आणि तंत्रज्ञान विकसित केले असून, यासाठी स्वदेशी साहित्याचा वापर करण्यात आला होता. फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर केवळ ऊर्जाच निर्माण करत नाही, तर भट्टीसाठी आवश्यक इंधनही तयार करतो. त्यामुळेच तो ब्रीडर रिॲक्टर ठरतो. यातही युरेनियम-प्लुटोनियममिश्रित ऑक्साइडचा इंधन म्हणून वापर करण्यात येतो. रशियापाठापोठ हे तंत्रज्ञान विकसित करणारा भारत हा एकमेव देश ठरला आहे. अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या देशांनादेखील या आघाडीवर अद्याप यश मिळाले नसल्याचे दिसून येते. अणुऊर्जेच्या वापराबाबतीत भारताला फक्त इंधनाची मर्यादा होती. युरेनियमबाबत आपण इतर देशांवर अवलंबून असलो, तरीसुद्धा आपल्याकडे थोरियमचे मुबलक साठे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे थोरियमचा वापर करून आपण ऊर्जानिर्मितीला बूस्टर डोस देऊ शकतो..वैको यांची शंकातसे पाहता कोणतीही ऊर्जा दुधारी तलवारीसारखीच असते. त्यामुळे ती चुकीच्या हातामध्ये पडल्यानंतर तिचा गैरवापर होणार हे निश्चित. या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या अनुषंगाने एमडीएमकेचे नेते वैको यांनी उपस्थित केलेली शंका म्हणूनच रास्त ठरते. अनेक देशांमध्ये ऊर्जानिर्मितीसाठी या तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. अगदी अमेरिका, जपान, युरोपीय राष्ट्रांमध्येही याची चाचणी घेण्यात आली. पण त्यावर होणारा एकूण खर्च आणि सुरक्षेची कारणे लक्षात घेता, त्याचा त्याग करण्यात आला होता. ज्या आण्विक प्रकल्पामध्ये प्लुटोनियमचा इंधन म्हणून वापर करण्यात येतो, त्यातूनच मोठ्या प्रमाणावर आण्विक कचऱ्याची निर्मिती होते. याचा वापर अण्वस्त्रांच्या निर्मितीसाठी होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हा प्रकल्प थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जागतिक पातळीवर भारताची 'जबाबदार अणुशक्ती' अशी ओळख आहे, ती कायम ठेवत आपल्याला हा नवा पर्याय पडताळून पाहावा लागेल..तीन टप्प्यांतील अणू प्रकल्पप्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर : या प्रकल्पांमध्ये ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी नैसर्गिक युरेनियमचा इंधन म्हणून वापर करण्यात येतो. या इंधनातूनच पुढे प्लुटोनियमची निर्मिती होते. पुढील टप्प्यात त्याचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर केला जाऊ शकतो.फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर : पहिल्या टप्प्यात तयार झालेल्या प्लुटोनियमचा फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरमध्ये इंधन म्हणून वापर करण्यात येतो. या प्रक्रियेत जेवढे इंधन लागते, त्यापेक्षा अधिक इंधन त्याच्या वापरातून निर्माण होते. कल्पक्कम अणुप्रकल्प हा या टप्प्यात पोहोचला आहे.थोरियमआधारित रिॲक्टर : या टप्प्यामध्ये इंधन म्हणून थोरियमचा वापर करण्यात येतो. भारतामध्ये थोरियमचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे आण्विक ऊर्जानिर्मितीसाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.ऊर्जानिर्मितीस अणुशक्तीचे बळ८.७८ गिगावॅट : भारताची विद्यमान क्षमता५६,६८१ दशलक्ष युनिटदेशाची मागील वर्षातील वीजनिर्मिती : ३ टक्केदेशाच्या वीजनिर्मितीत अणुशक्तीचा वाटा : २२.३८ गिगावॅट२०३१-३२पर्यंतचे ऊर्जानिर्मितीचे ध्येय. कच्च्या तेलाचा भडका सामान्य माणसाच्या खिशावर कसा परिणाम करणार?.जागतिक सहकार्य अणुऊर्जेच्या वापराच्या अनुषंगाने भारताने तब्बल १८ देशांबरोबर नागरी आण्विक सहकार्य करार केला असून, अणुऊर्जेचा शांततेसाठी वापर करणे, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे अणुऊर्जा अत्यंत महत्त्वाचा ऊर्जास्रोत झालेली दिसते. केंद्र सरकारने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली होती. साधारणपणे २०४७पर्यंत आण्विक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. भारताने २०७०पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाच्या अनुषंगाने नेट झीरोचे उद्दिष्ट्य गाठण्याचा निर्धार केला असून, त्यासाठी अणुऊर्जा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. भारताची इतर देशांशी तुलना केली असता एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते, ती म्हणजे, आजमितीस आपल्याकडे केवळ एक ते दोन टक्के एवढाच युरेनियमचा साठा आहे, पण थोरियम मात्र मुबलक प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे. जगात उपलब्ध असलेल्या थोरियमपैकी जवळपास १३ टक्के साठा आपल्याकडे असल्याचे बोलले जाते. काही तज्ज 