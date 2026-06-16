Premium|India API Dependence on China : औषधनिर्मितीत महासत्ता भारत; तरी एपीआयसाठी चीनवर अवलंबित्व का?

भाग्यश्री फडके-धर्माधिकारीचीनने एपीआयनिर्मितीसाठी खास केमिकल पार्क (क्लस्टर्स) उभारले आहेत. तिथे वीज, पाणी आणि कच्चा माल सहज मिळतो. भारतात असे एकात्मिक प्रकल्प उशिरा सुरू झाले. १९९० ते २०००च्या काळात स्वस्त चिनी मालाच्या मोहापायी भारताने आपला कच्चा माल तयार करणारा उद्योग गमावला, त्याचे परिणाम आजही जाणवत आहेत.भा रत औषधनिर्मितीमध्ये जगात आघाडीवर असला तरी, कच्चा माल म्हणजेच ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिअन्ट्सच्या (एपीआय) निर्मितीमध्ये चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. ही परिस्थिती का निर्माण झाली, याचा सखोल विचार करावा लागेल. १९९०पासून २०२६पर्यंत, गेली ३६ वर्षे भारत या विषयाशी झगडत आहे. स्वतःचा कच्चा माल निर्माण करून आयात मूल्य कसे कमी करता येईल, याबाबतीत स्वयंपूर्ण कसे होता येईल, याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरूच आहे. त्यावर येत्या काळात तोडगा निघेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने हैदराबाद, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये तीन बल्क ड्रग प्लांट्स सुरू केले आहेत. त्याविषयीची थोडी पार्श्वभूमी आणि इतिहास जाणून घेऊ या.भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ७० ते ७५ टक्के एपीआय चीनकडून आयात करतो. उदाहरणार्थ, प्रतिजैविके, जीवनसत्त्वे आणि स्टेरॉइड्ससाठी लागणारा कच्चा माल. आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये भारताने सुमारे ४.३५ बिलियन डॉलर (सुमारे ४६० कोटी रुपये) किमतीची एपीआय आणि औषध मध्यस्थी (इंटरमीडिएट्स) आयात केली, त्यापैकी ७४ टक्के वाटा चीनचा होता. असे प्रचंड आयात मूल्य भारताला मोजावे लागते. यामुळे गेली ३६ वर्षे भारत मोठा आर्थिक फटका सोसत आहे. २०२०च्या सुरुवातीला चीनमधील कारखाने बंद पडल्यामुळे भारताच्या औषधनिर्मितीवर गंभीर परिणाम झाला. भारताला दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहणे परवडणार नाही हे कळून चुकले. तसेच आपल्याला लसनिर्मिती करून सर्व देशांत निर्यात करायची असल्यामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहीम अधिक वेगवान झाली..Solapur News: आयओसीएल पाकणी साइडिंगवर ३०१ रेक लोडिंगची ऐतिहासिक कामगिरी; साइडिंगचा उच्चांक, मालवाहतुकीतून ४४.२ कोटींची वाढ!.एपीआयनिर्मितीमध्ये भारत का मागे पडला?चीनची स्वस्त उत्पादने आणि डंपिंगचे धोरण आपल्यावर लादले गेल्यामुळे भारत या क्षेत्रात मागे पडत गेला. १९९०च्या दशकापर्यंत भारत एपीआय उत्पादनात स्वावलंबी होता. पण चीनने मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून भारतीय बाजारात एपीआय स्वस्त दरात विकायला (डंपिंग) सुरुवात केली. चीनचा उत्पादन खर्च भारतापेक्षा खूप कमी होता. चीनचा एपीआय उत्पादन खर्च कमी असण्याची प्रमुख कारणे समजून घेऊयात -१. चीनमध्ये औषधांच्या कच्च्या मालाचे (एपीआय) उत्पादन प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. जेव्हा एखादी गोष्ट खूप मोठ्या प्रमाणावर तयार होते, तेव्हा प्रत्येक किलोमागे येणारा खर्च (उदाहरणार्थ, मशिनरीचा खर्च, मजुरी) कमी होतो. चीनच्या कारखान्यांची क्षमता भारताच्या तुलनेत प्रचंड मोठी आहे, त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च आपोआप कमी होतो.२. चीनमध्ये सरकारी मदत आणि अनुदानाची खैरात होते. चिनी सरकार औषध कंपन्यांना खूप मदत करते. तिथे कारखाने उभारण्यासाठी स्वस्त दरात जमिनी दिल्या जातात. तसेच नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी किंवा निर्यात वाढवण्यासाठी सरकार कंपन्यांना सबसिडी (आर्थिक सवलत) देते. यामुळे कंपन्यांना स्वतःचे पैसे कमी प्रमाणात गुंतवावे लागतात.३. एपीआय तयार करण्यासाठी लागणारे मुख्य घटक (त्याला ‘की स्टार्टिंग मटेरियल’ - केएसएम म्हणतात) चीन स्वतःच्या देशातच मोठ्या प्रमाणावर तयार करतो. भारत या कच्च्या मालासाठी ७० ते ८० टक्के चीनवर अवलंबून आहे. चीन स्वतःच हे घटक तयार करत असल्यामुळे त्यांना ते स्वस्त पडतात, तर भारताला ते आयात करताना जादा पैसे मोजावे लागतात.४. औषधनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज आणि वाफ लागते. चीनमध्ये उद्योगांसाठी वीज आणि पाण्याचे दर भारताच्या तुलनेत कमी आहेत. तसेच तिथली वाहतूक व्यवस्था अतिशय वेगवान आणि स्वस्त आहे, त्यामुळे माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचा खर्च वाचतो.५. औषधनिर्मिती करताना प्रदूषित पाणी आणि कचरा बाहेर पडतो. त्यावर प्रक्रिया करणे खूप खर्चिक असते. पूर्वी चीनमध्ये प्रदूषणाचे नियम भारताइतके कडक नव्हते, त्यामुळे त्यांचा तो खर्च वाचत असे. (मात्र आता चीननेही हे नियम कडक केले आहेत, त्यामुळे त्यांचा खर्च थोड्या प्रमाणात वाढला आहे).६. चीनमध्ये एकाच भागात अनेक औषध कंपन्या आणि त्यांना लागणारे साहित्य पुरवणारे छोटे उद्योग एकत्र असतात. यामुळे कच्चा माल मिळवणे आणि तयार माल पाठवणे सोपे होते. या क्लस्टर पद्धतीमुळे एकमेकांचे सहकार्य मिळून एकूण खर्च कमी होतो.७. डंपिंगची नीती अवलंबून चीन आपली उत्पादने भारतात अत्यंत कमी दरात विकतो. उदाहरणार्थ, ॲमॉक्सिसिलिनची किंमत नऊ डॉलर प्रतिकिलोच्या खाली आणली गेली. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना स्पर्धा करणे कठीण झाले..त्या पार्श्वभूमीवर भारतातील पर्यावरणविषयक कडक नियम :एपीआयनिर्मितीमध्ये रसायनांचा वापर होत असल्यामुळे प्रदूषण होते. भारतात प्रदूषण नियंत्रण नियम कडक करण्यात आले. त्यामुळे भारतातील अनेक छोट्या आणि मध्यम एपीआय कारखान्यांना टाळे लावावे लागले. दुसरीकडे चीनने सुरुवातीच्या काळात या नियमांकडे दुर्लक्ष करून उत्पादन वाढवले. एपीआयनिर्मितीमध्ये नफ्याचे प्रमाण कमी आहे, तर तयार औषधनिर्मितीत नफा जास्त आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांनी स्वतः एपीआय तयार करण्याऐवजी चीनकडून तो विकत घेणे सोयीचे मानले.चीनने एपीआयनिर्मितीसाठी खास केमिकल पार्क (क्लस्टर्स) उभारले आहेत. तिथे वीज, पाणी आणि कच्चा माल सहज मिळतो. भारतात असे एकात्मिक प्रकल्प उशिरा सुरू झाले. १९९० ते २०००च्या काळात स्वस्त चिनी मालाच्या मोहापायी भारताने आपला कच्चा माल तयार करणारा उद्योग गमावला, त्याचे परिणाम आजही जाणवत आहेत.बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषकांची विल्हेवाट कशी लावली जाते?एपीआयनिर्मिती ही रासायनिक प्रक्रिया असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणात घातक टाकाऊ पदार्थ बाहेर पडतात.या प्रक्रियेमध्ये रसायने आणि सांडपाणी बाहेर पडून जलप्रदूषण करू शकतात. त्यासाठी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) वापरले जातात. पाण्यातील घातक रसायने वेगळी करून ते पाणी पुन्हा वापरण्यायोग्य व सुरक्षित केले जाते.रासायनिक प्रक्रियेदरम्यान निघणारे घातक वायू बाहेर पडून वायू प्रदूषणाचा त्रास उद्भवतो. चिमण्यांमध्ये स्क्रबर्स लावून हवा शुद्ध केली जाते. वापरलेली रसायने किंवा फिल्टर केलेले अवशेष असा असंख्य टन घन कचरा तयार होतो. हा कचरा इन्सिनरेशन म्हणजेच उच्च तापमानाला जाळून नष्ट केला जातो किंवा सुरक्षित ठिकाणी जमिनीत गाडला जातो.सुधारणेसाठी भारताची पावलेचीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत -पीएलआय स्कीम (उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजना) : केंद्र सरकारने १५ हजार कोटींहून अधिक रुपयांची योजना सुरू केली आहे. भारतात एपीआय तयार करणाऱ्यांना सरकार ठरावीक आर्थिक मदत (इन्सेंटिव्ह्ज) देईल.बल्क ड्रग पार्क्स : देशात गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश येथे तीन मोठी बल्क ड्रग पार्क्स उभारली जात आहेत. तिथे उद्योगांना सर्व सोयी एकाच छताखाली मिळतील.भारतात वीज आणि पाण्याचे दर जास्त का?भारतात शेतकरी आणि घरगुती ग्राहकांना स्वस्त वीज देण्यासाठी सरकार उद्योगांना (इंडस्ट्रिअल सेक्टर) जास्त दराने वीजशुल्क आकारते. यामुळे भारताचा वीजखर्च चीनच्या तुलनेत २० टक्के जास्त आहे. चीनमध्ये सेंट्रल स्टीम आणि सामायिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आहेत, त्यामुळे खर्च विभागला जातो. भारतात प्रत्येक कंपनीला स्वतःचा स्वतंत्र प्लांट लावावा लागतो, त्यामुळे भांडवली खर्च वाढतो. भारतातील वीजवितरण व्यवस्थेत तांत्रिक आणि गळतीमुळे होणारे नुकसान जास्त आहे. त्याची भरपाई उद्योगांच्या दरातून केली जाते..Solapur News: आयओसीएल पाकणी साइडिंगवर ३०१ रेक लोडिंगची ऐतिहासिक कामगिरी; साइडिंगचा उच्चांक, मालवाहतुकीतून ४४.२ कोटींची वाढ!.भारतात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन (मास प्रॉडक्शन) का होत नाही?औद्योगिक क्लस्टर्सचा अभाव असल्यामुळे त्यावरच काम करून भारतात नवी क्लस्टर्स तयार झाली आहेत. चीनमध्ये भारतापेक्षा १० ते १५पटींनी मोठे औद्योगिक झोन आहेत. तिथे सर्व रसायने आणि कच्चा माल एकाच ठिकाणी मिळतो. भारतात छोटे-छोटे सुटे कारखाने जास्त आहेत. भारतात उद्योगांसाठी व्याजाचा दर ११ ते १४ टक्के आहे, तर चीनमध्ये तो फक्त पाच ते सात टक्के आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारासाठी कर्ज घेणे भारतीय कंपन्यांना महाग पडते. खराब रस्ते आणि संथ वाहतुकीमुळे भारतात मालाच्या वाहतुकीचा खर्च एकूण उत्पादनाच्या तीन टक्के आहे. हा खर्च चीनमध्ये फक्त एक टक्का आहे. भारतामध्ये मजुरी स्वस्त असली, तरी चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्वयंचलित यंत्रणांचा वापर होतो. त्यामुळे त्यांची उत्पादकता भारतापेक्षा १.५ पटीने जास्त आहे. गेल्या दोन दशकांत भारतीय फार्मा कंपन्यांनी एपीआय तयार करण्यापेक्षा तयार औषधे (फॉर्म्युलेशन्स) तयार करण्यावर जास्त लक्ष दिले, कारण त्यात नफा जास्त होता. महागडी ऊर्जा, कर्जावरील जास्त व्याज आणि छोट्या आकाराचे कारखाने यामुळे भारतात चीनसारखे प्रचंड उत्पादन होत नाही.एपीआय नेमके कसे तयार केले जाते?एपीआय म्हणजे औषधाचा तो मुख्य घटक, जो आजार बरा करतो. याची निर्मिती प्रामुख्याने रासायनिक संश्लेषण (केमिकल सिंथेसिस) किंवा फर्मेन्टेशन करून केली जाते. सुरुवातीला इंटरमीडिएट्स आणि की स्टार्टिंग मटेरियल्स गोळा केली जातात. मोठ्या रिॲक्टर्समध्ये विविध रसायने ठरावीक तापमान आणि दाबावर एकत्र केली जातात. यामध्ये ऑक्सिडेशन किंवा हायड्रोजनेशनसारख्या प्रक्रिया होतात. तयार झालेले मिश्रण शुद्ध केले जाते. यामध्ये गाळणे आणि स्फटिकीकरण करून अशुद्धतता वेगळी केली जाते. शुद्ध झालेला घटक वाळवून त्याची बारीक पावडर केली जाते, जेणेकरून ती गोळ्या किंवा कॅप्सुलमध्ये भरता येईल.भाग्यश्री फडके-धर्माधिकारी मुंबईस्थित औषधनिर्माण आणि आरोग्यसेवा व्यवस्थापनात कार्यरत आहेत.संदर्भ ःhttps://visakhapharmacity.com/cms/jnpc BSE filings PIB news: January 8, 2025: Prime Minister Shri Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates development works worth over Rs. 2 Lakh Crore in Visakhapatnam, Andhra Pradesh https://www.casemine.com/judg ement/in/5d412e1e714d58414853 3768 Press release on Pulse Maharashtra Summit Interaction with Dr Divakar Marri, Vice President & SBU Head – SPV, Ramky Infrastructure Limited (RIL) on the sidelines of the Pulse Maharashtra SummitBSEfilingshttps://www.casemine.com/judgement/in /5d412e1e714d584148533768 APIIC project report PIB release: Update on Bulk Drug Park Scheme, February 6, 2026 APIIC project report PIB release: Update on Bulk Drug Park Scheme, February 6, 2026 https://indiainvestmentgrid.gov.in/opportunities/project/617853 http://himachalpr.gov.in/One News.aspx?Language=1&ID=34 959http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=42371 Press Information Bureau, Government of India — Bulk Drug Park Scheme, February 6, 2026. [pib.gov.in] DeshGujarat — 40-km Narmada Pipeline Work Begins for Jambusar Bulk Drug Park, April 15, 2026. [deshgujarat.com] DeshGujarat — Jambusar Bulk Drug Park Completion by March 2027; Gujarat CM Visits the Site, August 4, 2025. [deshgujarat.com] GIDC Pre-Feasibility Report — Project Pre-Feasibility Report, Bulk Drug Park, Jambusar, Bharuch. [environmentclearance.nic.in] Gujarat Pharma 2020 / GBReports — Gujarat, India’s Pharma Hub. [projects.gbreports.com] .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.