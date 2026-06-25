Premium|Bulk Drug Parks In India : बल्क ड्रग पार्कमुळे भारताची औषध स्वयंपूर्णतेकडे वेगवान वाटचाल

भाग्यश्री फडके - धर्माधिकारीऔषधांच्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरचा खर्च, वितरण व्यवस्थेचा खर्च नियंत्रित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर औषधे, कच्चा माल, बायोजेनेरिक औषधे स्वतः विकसित करून भारत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. हे चित्र नक्कीच आशादायी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत औषधनिर्मिती क्षेत्रात उदयोन्मुख महाशक्ती ठरू शकेल. मा गील लेखात (ता. २० जून) भारताला ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिअन्ट्सची (एपीआय) म्हणजेच औषधांच्या कच्च्या मालाची आयात करावी लागण्यामागची कारणे पाहिली. त्या पार्श्वभूमीवर भारतात केंद्र सरकारने कोणते बदल केले आहेत आणि बल्क ड्रगची निर्मिती केंद्रे कुठे उभारली आहेत ते पाहू या. पण त्याआधी बल्क ड्रग पार्क म्हणजे काय ते समजून घेऊ. एपीआय व सक्रिय घटक तयार करण्यासाठी विकसित केलेले विशेष औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे बल्क ड्रग पार्क. येथे सरकार सर्व सामायिक सोयीसुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देते.बल्क ड्रग पार्क्समध्ये काय सुविधा मिळणार?प्रत्येक कंपनीला स्वतःचा स्वतंत्र प्लांट उभारण्याचा खर्च वाचवण्यासाठी काही सोयी असतील. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट - सीईटीपी) म्हणजेच रासायनिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सर्वांसाठी एकच मोठा प्लांट असेल. कंपन्यांना पाइपलाइनद्वारे थेट वाफ आणि स्वस्त वीज पुरवली जाईल. औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या लॅब्स उभारल्या जातील. कच्चा माल आणि तयार औषधे ठेवण्यासाठी मोठी गोदामे बांधली जातील, त्यामुळे साठवणूक आणि लॉजिस्टिकचा प्रश्न सुटेल. ही पार्क्स भारतात विविध ठिकाणी उभारली जात आहेत. .जीनोम व्हॅली, हैदराबादहैदराबादजवळ सुमारे दोन हजार एकरांवर विस्तृतपणे पसरलेली ही व्हॅली १८ देशांतील दोनशेहून अधिक कंपन्यांना सामावून घेईल. याठिकाणी साधारण १५ हजार ते २० हजार औषधनिर्माण, जैवतंत्रज्ञान, संशोधन क्षेत्रातील कर्मचारी काम करतील. ही व्हॅली देशातील लसनिर्मिती क्षेत्राशी जोडली गेली आहे. येथील निर्मितीचा वाढता रोख विविध लशी व जैविक औषधे यांकडे असेल. या सर्व प्रक्रियेमध्ये संशोधन, प्रक्रिया विकास, उत्पादन, औषध नियामक या सर्व विभागांचा समन्वय महत्त्वाचा आहे. बायोफार्मा शक्तीच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या पार्श्वभूमीवर अद्ययावत जीवशास्त्रीय क्लस्टर्स महत्त्वाची भूमिका बजावतील. येथे अनेक क्लस्टर्सचा विस्तार होणार आहे. भारताचा प्रवास ‘फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड’पासून ‘लॅबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड’कडे होत आहे. नावीन्यपूर्ण औषधनिर्मितीमुळे असा दर्जा प्राप्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. जैविक व जनुकीय औषधनिर्मिती, नवी संशोधने, कच्चा माल, अत्याधुनिक उत्पादने या क्षेत्रांत प्रगती होणार आहे.ग्रीन फार्मा सिटी या प्रकल्पांतर्गत एक प्रकल्प म्हणजे १९ हजार एकरांमध्ये वसवण्यात आलेले फार्मा क्लस्टर. तिथे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन व शून्य द्रव कचरा बाहेर सोडणारी यंत्रणा, मध्यवर्ती कचरा व्यवस्थापन आणि ऊर्जेची बचत करणारी यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. त्यासाठी जवळजवळ ११ हजार १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यामुळे जीनोम व्हॅलीचा विस्तार होत आहे. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ३०० एकर जागेत दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन जीनोम व्हॅलीमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि क्लीन मॅन्युफॅक्चरिंग स्पेस कॅम्पस असेल. याचा वापर विशेषतः संशोधन आणि अत्याधुनिक उपचारांसाठी करण्यात येईल.भारतातील बल्क औषधे, कच्चा माल, रसायने यांचे सर्वात प्रथम उत्पादन करणारे नेहरू फार्मा सिटी हे पार्क म्हणजे २००५मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने घोषित केलेला प्रकल्प. याला विशाखा फार्मा सिटी या नावानेही ओळखले जाते. साधारण २४०० एकरांमध्ये वसलेल्या या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २००८मध्ये सुरू झाला. या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २०१९मध्ये सुरू झाला. तिथे सुमारे १०४ कंपन्या कार्यरत आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपैकी फायझर, मायलान लॅबोरेटरीज, ईसाई फार्मा, फार्माझेल यांतील ३० हजार कर्मचारी व भारतीय कंपन्यांपैकी बायोकॉन, जीव्हीके बायो, ग्रॅन्युल्स, लाउरस लॅब्स, हेटेरो फार्मा, अरबिंदो फार्मा, ऑर्किड केमिकल्स या कंपन्या येथे कार्यरत आहेत. परंतु, या प्रकल्पाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला आहे.याच प्रकारचा प्रकल्प महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यातील रोहा व माणगाव तालुक्यात दिघी बंदरावरदेखील सुरू होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एक हजार हेक्टरवर जैवविज्ञान शहर सुरू होणार आहे. तिथे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतच्या सगळ्या सुविधा पुरवणारे शहर उभारले जाणार आहे. प्राथमिक रसायने, इंटरमीडिएट्स, की स्टार्टिंग मटेरिअल्स (केईएम), कच्चा माल (एपीआय), बल्क औषधे, तयार औषधे या सगळ्यांचे अत्याधुनिक प्रकारे उत्पादन करण्यात येणार आहे. चांगले मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी कौशल्य विकास अकादमी सुरू करण्याचीही योजना विचारात आहे. सर्व उद्योगांना आपले पर्यावरण, सामाजिक, सुशासन सुधारून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे आपला दर्जा उंचावावा लागेल. औषधनिर्मिती उद्योगासाठी ही एक समस्या आहे, कारण पाण्यात सोडण्यापूर्वी रासायनिक घटक, विषारी द्रव पदार्थ काढून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याची नीट विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे..Premium|Study Room : ‘ओपेक’ला यूएईचा मोठा झटका! ६० वर्षांची साथ सोडून १ मे पासून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.नक्कापल्ली बल्क ड्रग पार्क, आंध्र प्रदेशभारत सरकारच्या औषध विभागातर्फे (रसायन आणि खत मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत) बल्क ड्रग पार्कच्या प्रोत्साहन योजनेसाठी आंध्र प्रदेश हे राज्य गुजरात व हिमाचल प्रदेशाच्या बरोबरीनेच २०२०मध्ये निवडले गेले. केंद्र सरकारने २२५ कोटी रुपयांची मंजुरी देऊन मार्च २०२३मध्ये पहिला हप्ता दिला. सुमारे दोन हजार एकर जागा असलेल्या नक्कापल्ली येथे काकिनाडाहून प्रकल्प हलवण्यात आला. येथे आता एकात्मिक औषधनिर्माण क्षेत्र तयार करण्यात येत आहे. विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि विशाखापट्टणम-काकिनाडा पेट्रोलियम, केमिकल आणि पेट्रोकेमिकल इन्व्हेस्टमेंट रिजन या आंध्र प्रदेशातील प्रमुख पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास परियोजनांच्या जवळ उभारण्यात येत आहे.आंध्र प्रदेशातील नक्कापल्ली येथे उभारल्या जाणाऱ्या बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. हे आंध्र प्रदेश बल्क ड्रग इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे विकसित केले जात आहे. एकूण प्रकल्प खर्च अंदाजे १८७६.६६ कोटी रुपये आहे. याअंतर्गत रस्ते, वीज, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था आणि उपयुक्त इमारती यासाठीच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत. बाह्य पाणी वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. जानेवारी २०२६मध्ये अतिरिक्त जमिनीसाठी पर्यावरण मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथे सुमारे ११ हजार ५४२ कोटी रुपये इतकी मोठी गुंतवणूक होण्याची आणि नोकरीच्या ५४ हजार संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.हरौली बल्क ड्रग पार्क, हिमाचल प्रदेशकच्च्या मालातील तफावत भरून काढण्यासाठी हिमाचल प्रदेश येथील हरौली येथे बल्क ड्रग पार्क निर्माण होत आहे. भारताचे कच्च्या मालासाठी आणि इंटरमीडिएट्ससाठी असलेले इतर देशांवरचे सततचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने हे पार्क निर्माण केले जात आहे. सुमारे १,४०५ एकरांवर पसरलेल्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १,९२३ कोटी रुपये आहे. भारत तयार औषधे पुरवण्यामध्ये आघाडीवर असताना कच्चा माल मात्र अजूनही आयात करतो. त्या पार्श्वभूमीवर हरौलीचे उदाहरण म्हणजे संरचनात्मक बदल म्हणता येईल. भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्राचा तयार औषधांची निर्यात करण्यात चांगला जम बसला आहे. परंतु, अपस्ट्रीम अवलंबित्व पुरवठा साखळीत बाह्य धोके निर्माण करते. अपस्ट्रीम अवलंबित्व म्हणजे उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल किंवा घटक मिळवण्यासाठी थेट पुरवठादार किंवा कच्च्या मालाच्या स्रोतांवर अवलंबून राहणे. जेव्हा हे स्रोत दूरच्या प्रदेशात असतात किंवा विशिष्ट भागात केंद्रित असतात, तेव्हा भू-राजकीय तणाव, महासाथ, युद्ध, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक ठप्प होणे अशा बाह्य समस्यांनी पुरवठा साखळी विस्कळीत करतात. याच्या परिणामस्वरूप कच्च्या मालाची कमतरता निर्माण होते, कच्चा माल मिळण्यास विलंब होतो, किमतीत वाढ होते आणि उत्पादनही थांबू शकते. यामुळे उत्पादनाचा खर्चही वाढतो आणि ग्राहकापर्यंत वस्तू पोहोचण्यास विलंब होतो. या पार्श्वभूमीवर हा असमतोल भरून काढण्यासाठी बल्क ड्रग पार्कची योजना आकाराला येत आहे, जेणेकरून उत्पादन खर्च वाढणार नाही आणि कार्यक्षमता सुधारेल.हरौलीची जागा निवडण्यामागचे कारण म्हणजे, हिमाचल प्रदेशातील औषधनिर्मिती उद्योग ज्या भागात स्थिरावलेला आहे, त्या ठिकाणी हे पार्क उभारून तेथील सर्व फार्मा उत्पादन कंपन्यांना याचा लाभ घेता येईल हा विचार. हिमाचल प्रदेशातील बद्दी हे शहर आशियातील सर्वात मोठे औषध निर्माण केंद्र म्हणून ओळखले जाते. बद्दी-बरोटीवाला-नालागड या पट्ट्यातील हे औद्योगिक क्षेत्र भारताच्या फार्मा क्षेत्राचा मुख्य कणा आहे. हिमाचल प्रदेशातील औषध उत्पादक कारखाने बद्दी, सोलन जिल्ह्यात आहेत आणि दिल्लीजवळ आहे. त्यामुळे ही जागा हिमाचल प्रदेश सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक निवडलेली आहे. येथील एकात्मिक पायाभूत सुविधांचे प्रारूप, प्रत्यक्ष खर्च, फायदे आणि शाश्वत औद्योगिक क्रियेमध्ये रूपांतरित होते की नाही, यावर सर्व अवलंबून असेल. हा प्रकल्प सध्या आयात केल्या जाणाऱ्या एपीआयचे देशांतर्गत स्पर्धात्मक उत्पादन सक्षम करू शकला, तर तो बल्क ड्रग पार्क योजनेच्या व्यापक रणनीतीला बळकटी देईल. आता खरा कस अंमलबजावणीमध्ये आहे. नियोजनानुसार काम झाले, तर हरौली भारताला फक्त औषधनिर्मिती केंद्र नाही, तर एक अधिक एकात्मिक औषध उत्पादन केंद्र म्हणून बदलण्यात टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. उत्पादकांना सरकारी धोरणांचा पाठिंबा, कमी खर्च आणि तयार पायाभूत सुविधांच्या वातावरणात एपीआय निर्माण करण्याची संधी मिळेल. पायाभूत सुविधा वेळेवर उपलब्ध होऊन खर्चातील बचत, जागतिक स्पर्धेत आपली उत्पादन क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. हरौली हा झटपट फायदा देणारा प्रकल्प नाही, तर ती एक दीर्घकालीन औद्योगिक गुंतवणूक आहे..Prmeium|Saudi Turkey Hejaz rail revival : सौदी ते तुर्किये ऐतिहासिक रेल्वे मार्गाचे पुनरुज्जीवन; इस्तंबूल ते जेद्दा प्रवास आता रेल्वेने शक्य!.जम्बुसार बल्क ड्रग पार्क, भरूच, गुजरातसुमारे ३,९२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून जम्बुसार बल्क ड्रग पार्क उभे राहत आहे. कोविडकाळात भारताचे कच्च्या मालावर अवलंबून राहणे अधोरेखित झाले. यावर उपाय म्हणून जम्बुसार ड्रग पार्क उभारले जात आहे. जम्बुसार पार्क पूर्ण उभारल्यानंतर येत्या दशकात कच्च्या मालाच्या बाजारात विश्वासार्ह पर्याय म्हणून भारत चीनशी बरोबरी करू शकेल आणि जगाला कच्चा माल विकत घ्यायला पर्याय उपलब्ध होईल. जम्बुसारची जागाही विचारपूर्वक निवडण्यात आली आहे. भरूच हे १३००हून अधिक उद्योगांचे आगार आहे. अंकलेश्वर, पानोली, झागडीया, दहेज या ठिकाणांहून होणारी रासायनिक पदार्थांची निर्यात भारताच्या एकूण रासायनिक निर्यातीमध्ये १९ टक्के योगदान देते. अंकलेश्वरमध्ये १५००हून अधिक रासायनिक केंद्रे औषध, कच्चा माल, रसायने पुरवतात. तिथे वितरण व्यवस्था, औषध नियामक, तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. आंध्र प्रदेशातील ग्रीन सिटी पार्कमध्ये किंवा हिमाचल प्रदेशमध्ये हे व्हायला वेळ लागेल. रस्ते, संरक्षक भिंती, सांडपाणी व्यवस्था यांची येथे उभारणी सुरू आहे. नर्मदा नदीमध्ये ४० किलोमीटरची पाणीपुरवठा पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे. या प्रकल्पापासून जलवाहतुकीसाठी कांडला व मुंडला बंदर जवळ आहेत. सुमारे ४०० कंपन्या येथे काम करू शकतील. प्रतिजैविके, हृदयरोग, कर्करोग, टीबी या रोगांवरील औषधांवर लक्ष्य केंद्रित केले जाणार आहे.याच धर्तीवर उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे ललितपूर फार्मा बल्क ड्रग पार्क सुरू करण्यात येत आहे, तर ओडिशामध्ये गोपाळपूर फार्मा पार्क सुरू करण्यात येत आहे. त्यासंबंधी थोडक्यात जाणून घेऊ या -ललितपूर फार्मा बल्क ड्रग पार्क, उत्तरप्रदेशललितपूर फार्मा पार्क हा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने विकसित केलेला महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक प्रकल्प आहे. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक महामंडळाच्या मदतीने बुंदेलखंड येथे हा प्रकल्प आकारास येत आहे. आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशपातळीवर उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने सामायिक तत्त्वावर बल्क औषधे, कच्चा माल आणि उत्पादन यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत. एकूण १,४७२ एकरांवर प्रकल्पाचे काम पसरलेले आहे. उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने संपूर्णपणे आर्थिक भार उचलला असून १२ हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. भव्य औद्योगिक प्रकल्पामुळे हजारो नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत..गोपाळपूर फार्मा पार्क, ओडिशादेशभर अनेक ठिकाणी फार्मा आणि आरोग्य तंत्रज्ञान पार्क्स उभी राहत असताना, ओडिशामध्येसुद्धा ५०० एकरांवर खोर्धा-नयागड येथे फार्मा पार्क आणि २०० एकरांवर खोर्धा येथे आयु-तंत्रज्ञान पार्क विकसित होत आहेत. येथेही सामायिक तत्त्वावर एपीआय, तयार औषधे आणि मेडिकल डिव्हाइसेस मोठ्या प्रमाणात तयार करण्यात येणार आहेत. फार्मा आणि मेडिकल डिव्हाइस धोरण आल्यानंतर ओडिशानेही या क्षेत्रात उडी घेतली आहे. सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत, २०३०पर्यंत एक लाख नोकऱ्यांच्या संधीचे उद्दिष्ट ठेवत भारताच्या आरोग्य धोरणामध्ये योगदान देण्यासाठी हे राज्य जैवविज्ञान उत्पादन क्षेत्रात उतरले आहे. हा प्रकल्प भुवनेश्वरपासून जवळच उभारला जात आहे. गोपाळपूर हे ठिकाण राष्ट्रीय महामार्ग, विमानतळ आणि बंदर या सगळ्यांपासून योग्य अंतरावर आहे. आर्थिक भार वाढत असताना वितरण व्यवस्था आणि देशांतर्गत असलेल्या बल्क पार्कचा विस्तार करण्याचा अगदी योग्य वेळी आणखी पर्याय उपलब्ध होत आहेत.औषधांच्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरचा खर्च, वितरण व्यवस्थेचा खर्च नियंत्रित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर औषधे, कच्चा माल, बायोजेनेरिक औषधे स्वतः विकसित करून भारत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. हे चित्र नक्कीच आशादायी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत औषधनिर्मिती क्षेत्रात उदयोन्मुख महाशक्ती ठरू शकेल.संदर्भ Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, February 2026. Expression of Interest (EOI) for Pharma Park, LalitpurInvest UP, January 2024 India Brand Equity Foundation, June 2025https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=22243 76®=1&lang=1#:~:text=The%2 0total%20project%20cost%20of,c ommenced%20construction%20of %20their%20plants.https://investodisha.gov.in/ policy-framework/sectoral-policies/odisha-pharmaceutical-medical-devices-policy-2025/https://www.expresspharma.in/odishas-pharma-pitchभाग्यश्री फडके-धर्माधिकारी मुंबईस्थित औषधनिर्माण आणि आरोग्यसेवा व्यवस्थापनात कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.