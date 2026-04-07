Premium|Mental health awareness India : सोशल मीडियाचे व्यसन की मानसिक आजार? तरुण पिढीच्या मानसिक आरोग्यावर वाढत्या डिजिटल विळख्याचे गंभीर परिणाम

डॉ. गौरव वडगांवकरआपल्या देशात मानसिक आजारांच्या बाबतीत ट्रीटमेंट गॅप इतकी मोठी आहे, की आपल्याला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे मानसिक समस्या न लपवता त्यांबद्दल मोकळेपणाने बोलणे. मानसिक आरोग्याचा प्रसार करण्यासाठी जनजागृती होणे आणि सुविधा उपलब्ध असणे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच वेळेत डॉक्टरांचा सल्ला घेणेदेखील अतिशय महत्त्वाचे आहे. विसाव्या शतकात शारीरिक आरोग्यासोबत मानसिक आरोग्यसुद्धा महत्त्वाचे आहे ह्याची जाणीव सर्वांना होऊ लागली आणि अनेक तज्ज्ञांनी मानसिक आरोग्याची व्याख्या तयार केली. सिग्मंड फ्रॉइड (१८५६ - १९३९) हे विसाव्या शतकातील प्रख्यात मानसशास्त्रज्ञ आणि मनोविश्लेषक होते. त्यांच्या मते मानवी मनाचा खूप मोठा भाग ‘सुप्त’ किंवा ‘अचेतन’ असतो. ह्या सुप्त मनातील दबलेल्या इच्छा, भीती किंवा भावनांमुळे आपल्याला मानसिक आजार होतात. एरिक एरिक्सन (१९०२-१९९४) हेदेखील त्या काळातील प्रख्यात मनोविश्लेषक होते आणि त्यांनी मानवी जीवनचक्रात आठ टप्प्यांद्वारे व्यक्तिमत्त्व विकासाची मांडणी केली, ज्याला ‘सायको सोशल डेव्हलपमेन्ट थेअरी’ असे म्हणतात. त्यांच्या मते जीवनाच्या सर्व टप्प्यांमध्ये संघर्ष असतो आणि हे टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यास मानसिक आरोग्य सुदृढ होते, अन्यथा व्यक्तिमत्त्वात दोष निर्माण होऊ शकतात..एरिक फ्रॉम (१९००-१९८०) हे मनोविश्लेषक आणि मानवतावादी तत्त्वज्ञही होते. एरिक फ्रॉम यांनी दुःखाला कमजोरी किंवा विकृती न मानता, ते सखोल प्रेम आणि जीवनाप्रति असलेल्या संवेदनशीलतेचा एक अपरिहार्य, आवश्यक परिणाम असल्याचे मानले. त्यांच्या मते खरी जागरूकता आणि करुणा म्हणजे दुःख अनुभवण्याची क्षमता होय. एरिक फ्रॉम असे सुचवतात, की दुःखविरहित आयुष्याचा शोध घेण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले सुख आणि दुःख स्वीकारणे म्हणजे परिपूर्ण जीवन होय.व्हिक्टर फ्रँकल (१९०५-१९९७) हे ऑस्ट्रियन मानोसोपचारतज्ज्ञ होलोकॉस्टमधून वाचले होते. त्यांनी 'मनोचिकित्सेची तिसरी व्हिएन्ना शाळा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोगोथेरपीची स्थापना केली. व्हिक्टर फ्रँकल ह्यांनी १९४६मध्ये मॅन्स सर्च फॉर मीनिंग हे आत्मचरित्र लिहिले. त्यामध्ये नाझी छळछावण्यांमधील त्यांच्या जगण्याचा तपशीलवार वृत्तांत दिला. फ्रँकल असा युक्तिवाद करतात, की माणसाची प्राथमिक प्रेरणा सुख मिळवणे ही नसून, आपल्याला जे अर्थपूर्ण वाटते त्याचा शोध घेणे ही आहे. अकल्पनीय दुःखातही जीवनाचा उद्देश शोधल्याने जगणे शक्य होते आणि ह्या संकल्पनेतून लोगोथेरपी ही मनोचिकित्सा पद्धती अस्तित्वात आली, हे ते दाखवून देतात..जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व्याख्येनुसार, मानसिक आरोग्य म्हणजे केवळ आजाराचा अभाव नाही, तर ती एक अशी स्थिती आहे ज्यात व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमतांची जाणीव असते, ती जीवनातील ताणतणावांचा सामना करू शकते, फलदायी काम करू शकते आणि समाजासाठी योगदान देऊ शकते.एकविसाव्या शतकात होलिस्टिक हेल्थ म्हणजेच समग्र आणि सर्वसमावेशक आरोग्य सुविधेला महत्त्व येऊ लागले आहे. त्यामुळे मानसिक आरोग्य हे शारीरिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक आरोग्याशी जोडले गेले आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे, की भारताची उत्तम आरोग्याची संकल्पना केवळ आजार नसणे इतकी मर्यादित नसून प्रत्येकासाठी आरोग्यसंपन्नता आणि कल्याण याची निश्चिती करणे आहे. आपला उद्देश शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणाची निश्चिती करण्याचा आहे. एकंदरीत आपले मानसिक आरोग्य आता व्यापक आणि सर्वसमावेशक होलिस्टिक जीवनपद्धतीचा एक अविभाज्य भाग झाले आहे..मानसिक उपचारांची गरज कोणालानॅशनल मेंटल हेल्थ सर्व्हेनुसार, सध्या भारतात १०.६ टक्के लोकांना मानसिक आजार आहेत. जीवनात मानसिक आजार होण्याची शक्यता किंवा ज्याला लाइफटाइम प्रिव्हेलेन्स म्हटले जाते ती १३.७ टक्के आहे. शहरी भागात मानसिक आजारांचे प्रमाण १३.५ टक्के आहे आणि ग्रामीण भागात मानसिक आजारांचे प्रमाण ६.९ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे दिसून येते. दर सातपैकी एका भारतीय नागरिकाला कुठल्यातरी मानसिक समस्या किंवा आजार आहेत, असे इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने केलेल्या संशोधनात दिसून आले आहे. १९९०-२०१७ ह्या कालावधीमध्ये भारतात आजारांचे ओझे वाढत गेले, त्यामध्ये मानसिक आजारांचे प्रमाण दुप्पट होत गेले.उपचार तफावत किंवा ट्रीटमेंट गॅप म्हणजे ज्यांना एखाद्या विशिष्ट आजारासाठी किंवा स्थितीसाठी उपचारांची गरज आहे आणि ज्यांना प्रत्यक्षात उपचार मिळतात, त्यांच्या संख्येतील फरक. यातून आरोग्य सेवांमधील अपूर्ण गरजा मोजल्या जातात आणि उपचारांची सोय किंवा संसाधनांच्या अभावामुळे उपचार मिळत नाहीत अशा व्यक्ती दर्शवल्या जातात. भारतात मानसिक आजारांच्या बाबतीत ट्रीटमेंट गॅपचे प्रमाण ७० ते ९२ टक्क्यांइतके आहे. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना मानसिक आजारांसाठी योग्य उपचार मिळत नाहीत. ही परिस्थिती नक्कीच चिंताजनक आहे. भारतात आत्महत्येचे प्रमाण एक लाख लोकसंख्येमागे १६.५ टक्के इतके आहे, हेच जागतिक प्रमाण एक लाख लोकसंख्येमागे १०.५ टक्के इतके आहे. भारतात सगळ्यात जास्त आत्महत्या १५-२९ ह्या वयोगटादरम्यान होतात, हीदेखील एक चिंतेची बाब आहे.भारतात मद्य आणि तंबाखूच्या व्यसनाचे प्रमाण वाढत आहे. देशात साधारणपणे सोळा कोटी लोक मद्यपान करतात आणि त्यातील ५.२ टक्के लोकांना त्याचे व्यसन असून उपचारांची गरज आहे. भारतात १५पेक्षा जास्त वय असलेल्या लोकसंख्येमध्ये २९ टक्के लोक कुठल्यातरी पद्धतीने तंबाखूचे सेवन करत आहेत. ह्याव्यतिरिक्त घातक अमली पदार्थांचे व्यसनसुद्धा वाढत आहे. भारतामध्ये झपाट्याने वाढणाऱ्या युवा लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर व्यसनाधीनतेची समस्या चिंतेची बाब ठरत आहे..मानसिक उपचारांची व्याप्तीआजच्या काळात मानसिक आरोग्याची व्याख्या जशी व्यापक झाली आहे, तसेच मानसिक विकारसुद्धा दैनंदिन जीवनात आपल्याला वेगवेगळ्या तऱ्हेने बघायला मिळत आहेत. आज लायझन सायकिॲट्री म्हणजे शारीरिक व्याधींचा उपचार करताना मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे, या विषयाला खूप महत्त्व आले आहे. एखादा गंभीर आजार असेल किंवा जुनाट दुखणे असेल, तर अशा परिस्थितीत मानसोपचारतज्ज्ञांकडून समुपदेशन घेणे व औषधोपचार करणे गरजेचे असते. त्यामुळे अशा रुग्णांना शारीरिक आजार बरे होण्यासाठी मदत मिळते आणि त्यांच्या जुनाट दुखण्यांना सामोरे जाण्यासाठी मानसिक आधारदेखील मिळतो.आज सायकोसोमॅटिक आजारांचे प्रमाणही खूप वाढत आहे. सायकोसोमॅटिक आजार म्हणजे असे शारीरिक आजार किंवा लक्षणे, ज्यांच्यावर मानसिक घटकांचा महत्त्वाचा प्रभाव असतो. आपण ह्यांना मन आणि शरीराच्या परस्परसंबंध असल्यामुळे होणारे आजार असेदेखील म्हणू शकतो. ह्याची सामान्य उदाहरणे म्हणजेच उच्च रक्तदाब, पोटातील अल्सर, अस्थमा, मायग्रेन, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, त्वचेचे आजार, सतत थकवा जाणवणे किंवा अंगदुखी असणे. आजच्या धावपळीच्या जीवनातील अनेकविध प्रकारच्या ताणतणावामुळे असे आजार उद्भवण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. तसेच अनेक रुग्ण नाना प्रकारच्या शारीरिक तक्रारी घेऊन येतात, पण त्यांचे मूळ कारण मानसिक असते. एकविसाव्या शतकातील मानसिक आजार फक्त अँक्झायटी, स्किझोफ्रेनिया किंवा नैराश्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. त्यामध्ये विविध प्रकारची व्यसनेदेखील समाविष्ट झाली आहेत. ह्या व्यसनांमध्ये केवळ मद्य, तंबाखू किंवा इतर पदार्थांचे व्यसनच नाही, तर आजकाल वर्तनाधारित व्यसनदेखील (बिहेवियरल ॲडिक्शन) मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. बिहेवियरल ॲडिक्शन म्हणजे एखाद्या कृतीची (जसे मोबाईल वापरणे, सोशल मीडिया वापरणे, ऑनलाइन गेमिंग) इतकी सवय लागणे, की ती व्यक्तीच्या नियंत्रणाबाहेर जाते. याचा परिणाम व्यक्तीच्या जीवनावर, कामावर आणि नातेसंबंधांवर होतो. सगळ्यात चिंतेची बाब म्हणजे हे बिहेवियरल ॲडिक्शन लहान वयोगटातील आणि पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींमध्ये जास्त प्रमाणात बघायला मिळत आहे. त्यामुळे मानसिक आरोग्याचा विचार करताना आता या नव्या प्रकारच्या व्यसनांकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे..भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणात मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, शाळेमध्ये मानसिक आरोग्याबद्दल प्रशिक्षण देणे, कामाच्या ठिकाणी मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे आणि डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य सुविधा वाढवणे. देशात मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ आणि मनोरुग्णालये यांच्या त्रुटी भरून काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेमध्ये मानसिक आरोग्य सुविधादेखील आहेत. नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम किंवा टेलीमानस हा केंद्र सरकारने २०२२मध्ये सुरू केलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ह्यामध्ये १४४१६ या टोल फ्री नंबरवर २४ तास समुपदेशन आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी मदतीची सोय केली आहे. इथून पुढे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर मानसिक आरोग्य सुविधा देण्यात केला जावा असा सरकारचा प्रयत्न आहे.परंतु, आपल्या देशात मानसिक आजारांच्या बाबतीत ट्रीटमेंट गॅप इतकी मोठी आहे, की आपल्याला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी पहिली पायरी म्हणजे मानसिक समस्या न लपवता त्यांबद्दल मोकळेपणाने बोलणे. मानसिक आरोग्याचा प्रसार करण्यासाठी जनजागृती आणि सुविधा उपलब्ध असणे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच वेळेत डॉक्टरांचा सल्ला घेणेदेखील अतिशय महत्त्वाचे आहे.डॉ. गौरव वडगांवकर पिंपरी-चिंचवडस्थित वायसीएम रुग्णालयात मानसोपचार विभागात साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.. 