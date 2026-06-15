Premium|India’s first centurion blood donor couple : शंभर वेळा रक्तदान करणाऱ्या डॉक्टर दांपत्याची प्रेरणादायी जीवनयात्रा

आरती संतोष करोडेडॉ. विनीत व चेतना परीख हे दांपत्य २०२३मध्ये शतकवीर रक्तदाते म्हणजेच शंभरवेळा रक्तदान करणारे संपूर्ण भारतातले पहिले दांपत्य ठरले. याची नोंद रेडक्रॉस सोसायटी, अहमदाबादने घेतली. डॉ. विनीत फॅमिली फिजिशियन असून कवी व लेखक आहेत. त्यांनी त्यांच्या दवाखान्यात वाचनप्रसारासाठी ग्रंथालयही सुरू केले आहे. चेतनाताई गृहिणी असून, उत्तम इव्हेंट मॅनेजमेंटही करतात. रक्तदानाचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि ता. १४ जून रोजी साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या जागतिक रक्तदाता दिनानिमित्त या दांपत्याशी साधलेला संवाद...रक्तदान करावे असे तुम्हा दोघांना कधी वाटले? डॉ. विनीत ः शालेय जीवनानंतर मी १९७८मध्ये एमबीबीएससाठी मेडिकल कॉलेजला प्रवेश घेतला. अभ्यास करत असताना बऱ्याच रुग्णांच्या संपर्कात आलो. तेव्हा समजले, की हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, कॅन्सर इत्यादी आजारांच्या रुग्णांना मोठ्या मात्रेत रक्ताची गरज असते. शिवाय प्रसूती, अपघात आणि मोठमोठ्या शस्त्रक्रियांतदेखील रक्ताची आवश्यकता असते. तेव्हाच हेसुद्धा लक्षात आले, की रक्ताची काही फॅक्टरी नसते, त्याचे उत्पादन करणे अजूनतरी शक्य झालेले नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती रक्तदान करते, तेव्हाच ते कोणासाठीतरी उपलब्ध होऊ शकते. अभ्यासकाळात रक्तदानाची गरज आणि महत्त्व लक्षात आल्याने कॉलेजपासूनच रक्तदान करायला सुरुवात केली..Premium|Labor Law: अमेरिकेतील शेतमजुरांच्या संघर्षाची कहाणी सिझर चावेझचा प्रवास.चेतना ः मनात पहिल्यापासूनच सेवाभाव आणि इतरांना मदत करण्याचे संस्कार होतेच. कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षात असताना आमच्या कॉलेजमध्ये रक्तदान शिबीर आयोजित केले होते. लगेच मी घरी सगळ्यांना सांगून टाकले, की मी रक्तदान करणार आहे. परंतु त्याकाळी, म्हणजे १९८४मध्ये याबाबतीत स्त्रियांसाठी विरोधाचे वातावरण होते. मुली, स्त्रिया रक्तदान करू शकत नव्हत्या. मला ही बाब आव्हानात्मक वाटली, म्हणून मी माझ्या परिवाराच्या आणि मैत्रिणींच्या विरोधाला न जुमानता कुठल्याही भीतीशिवाय पहिले रक्तदान केले. रक्तदान करताना किंवा त्यानंतरच्या महिन्यात मला काहीही त्रास झाला नाही आणि तेव्हापासून मी नियमित रक्तदान करायला सुरुवात केली.अहमदाबादच्या रेडक्रॉस सोसायटीने २०२३मध्ये प्रथम शतकवीर दांपत्य म्हणून तुम्हाला सन्मानित केले, त्याविषयी सांगा.डॉ. विनीत ः मी २०२२मध्ये शंभरावे रक्तदान केले. तेव्हा मला माहीतही नव्हते, की आम्ही एका अभूतपूर्व विक्रमाच्या दिशेने जात आहोत. त्यानंतर रेड क्रॉस सोसायटीकडून कळले, की चेतनाच्या शंभराव्या रक्तदानानंतर आम्ही भारतातील शंभरवेळा रक्तदान केलेले पहिले दांपत्य असू. २०२३मध्ये चेतनाने ९९वे रक्तदान केले. मग रेड क्रॉस सोसायटीने चेतनाच्या १००व्या आणि माझ्या १०६व्या रक्तदानानिमित्त भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले, त्यात आम्हाला प्रमाणपत्र देण्यात आले. भारताचे प्रथम शतकवीर रक्तदाता दांपत्य म्हणून त्यादिवशी माध्यम प्रतिनिधींनी आमची मुलाखतही घेतली.चेतना ः माझ्या १००व्या रक्तदानाचा तो दिवस माझ्या आठवणीत नेहमीच गौरवास्पद राहिला आहे. मला आठवते, १ ऑक्टोबरचा तो दिवस होता. राष्ट्रीय ऐच्छिक रक्तदान दिवस (National Voluntary Blood Donation Day). प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे बरेच वार्ताहर तिथे हजर होते. आमच्या त्या गौरवास्पद क्षणाचे फोटो व व्हिडिओ घेत होते. लोक अभिनंदन करत होते, शुभेच्छा देत होते. काही मित्र त्याच दिवशी रक्तदानासाठी आले होते, त्यांना भेटून खूप बरे वाटले. त्यासोबतच आपली जबाबदारी आता वाढली आहे, याची जाणीवदेखील झाली..तुमची मुलेदेखील रक्तदान करतात असे कळले...चेतना ः होय, आमची मुलगी मेहा फिजिओथेरपिस्ट आहे आणि मुलगा होंशिल डॉक्टर आहे. त्या दोघांनी आमच्याकडून प्रेरणा घेऊन त्यांच्या १८व्या वाढदिवसापासून रक्तदान करायला सुरुवात केली. मे २०२६पर्यंत मेहाने ३७ वेळा व होंशिलने ५८ वेळा रक्तदान केले आहे. सांगताना आनंद वाटतो, मेहाच्या लग्नानिमित्त २०१७मध्ये आमच्या परिवाराने आयोजित केलेल्या ‘रक्तदान यज्ञा’मध्ये मुलगी आणि जावयासोबतच ५०हून अधिक इतर लोकांनी रक्तदान केले होते. याशिवाय माझ्या मुलाने होंशिलने ‘२५ बाय २५’ म्हणजे ‘२५व्या वाढदिवसाआधी २५ वेळा रक्तदान’ हे लक्ष्यपण पूर्ण केले होते.मुलीच्या लग्नातील रक्तदान उपक्रमाबद्दल आणखी सांगा...चेतना ः मुलीच्या लग्नावेळेस कुटुंबासोबतच डॉ. विनीत यांच्या रुग्णांनादेखील आमच्या आनंदात सहभागी करून घ्यायची आमची इच्छा होती. त्यामुळे आम्ही लग्नाच्या दोन दिवस आधी एक छान कार्यक्रम आयोजित केला, त्याची दोन मुख्य सूत्रे होती. ‘आधी रक्तदान, नंतर कन्यादान’ हे पहिले सूत्र आणि दुसरे ‘आधी थॅलेसेमिया चाचणी, मग लग्न’! तीन तासांच्या या कार्यक्रमात थॅलेसेमिया जागृतीपर व्याख्यान, त्यावरची फीचर फील्म, थॅलेसेमिक मुलांचे अभिवादन, थॅलेसेमिया परीक्षण व रक्तदान शिबिर यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमात सुमारे ५८ लोकांनी थॅलेसेमिया चाचणी केली, त्यापैकी चार माणसांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. या कार्यक्रमामुळे अनेक लोकांना थॅलेसेमिया चाचणीचे महत्त्व समजले आणि पुष्कळ लोकांनी रक्तदानदेखील केले.तुमच्यानंतर आणखी कोणी शतकवीर दांपत्य? विशेषतः भारतातले?डॉ. विनीत ः आम्ही प्रथम शतकवीर रक्तदाता दांपत्य झालो. त्यानंतर मागच्या वर्षी (२०२५) अहमदाबादचेच एक दांपत्य शतकवीर रक्तदाता झाले, परंतु त्यातील महिलेने थेट ७१व्या वर्षी अमेरिकेत १००वे रक्तदान केले आहे. भारतात रक्तदानासाठी ६५ वर्षे वयमर्यादा आहे. याखेरीज दुसरे उदाहरण लक्षात येत नाही..Premium|Manvi Hakk Abhiyan : मराठवाड्यातील जातीआधारित वेठबिगारीला मानवी हक्क अभियानाचे थेट आव्हान.रक्तदान कोणत्या वयात आणि कोण करू शकते?डॉ. विनीत ः राष्ट्रीय नियमानुसार १८ वर्षांपासून ६५ वर्षांपर्यंत रक्तदान करता येऊ शकते. वजन ४५ किलोपेक्षा अधिक आणि हिमोग्लोबिन १२.५ ग्रॅमपेक्षा अधिक असायला हवे. तसेच रक्तदाब सामान्य हवा, स्वास्थ्य उत्तम हवे. हे सगळे असणारा कुणीही पुरुष अथवा स्त्री दर तीन-चार महिन्यांनी नियमितपणे रक्तदान करू शकतो. स्त्रियांच्या बाबतीत मासिक ऋतुचक्र, गर्भावस्था, प्रसूती व स्तनपान यांसारख्या अवस्थेत रक्तदान करायचे असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे गरजेचे आहे. रक्तदान केल्यानंतर एखादा तासआराम करावा. त्यादिवशी अधिक श्रम करू नयेत. उपवास करणे टाळावे.रक्तदानाविषयी आणखी थोडी माहिती सांगाल, जेणेकरून वाचकांना रक्तदानाचे महत्त्व कळेल.डॉ. विनीत ः वर्ष २०१९-२०च्या डेटाप्रमाणे ‘ब्लड डोनर टू पॉप्युलेशन रेशो’ म्हणजे जागतिक पातळीवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात रक्तदात्यांचे प्रमाण १.५ टक्के आहे. हे प्रमाण आपल्या देशात फक्त ०.९ टक्के आहे. अहमदाबाद शहरात हे प्रमाण ३.८ टक्के आहे. म्हणूनच अहमदाबादला भारताचे ‘ब्लड डोनेशन कॅपिटल’ म्हटले जाते.एकंदरीत आपल्या देशाचा विचार केला, तर ऐच्छिक रक्तदानाचे प्रमाण फारच कमी आहे. यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरांतील नागरिकांना जागरूक करायला हवे. सरकार आणि वेगवेगळ्या ऐच्छिक संस्था प्रयत्नशील आहेतच, उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था, इंडियन सोसायटी ऑफ ब्लड ट्रान्स्फ्युजन ॲण्ड इम्युनोहिमेटोलॉजी (आयएसबीटीआय). आयएसबीटीआयची स्थापना भारतात ट्रान्स्फ्युजन मेडिसीनचे पिता म्हणून प्रसिद्ध असणारे जयगोपाल जॉली तसेच कांता सरूप किशन यांनी केली होती. त्यांचे खूप मोठे योगदान आहे. त्याखेरीज फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ओर्गनायझेशन्स ऑफ इंडिया (एफबीडीओआय) संस्थेचे फाउंडर सेक्रेटरी जनरल अपूर्व घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्था आजही अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी करत आहे..रक्तदान करू इच्छिणाऱ्यांनी आहारासंबंधी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?डॉ. विनीत ः सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे रक्तदान करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने निरोगी राहायला हवे. कुठलेही व्यसन नसावे. आधी सांगितल्याप्रमाणे, हिमोग्लोबिन १२.५ ग्रॅमहून अधिक असायला हवे. आहारात रक्तवर्धक तत्त्वांचे प्रमाण जास्त असायला पाहीजे. त्यासाठी आहारात पालेभाज्या, कडधान्ये, खजूर, बीट, गूळ इत्यादींचे प्रमाण अधिक असावे. त्यासोबतच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे रक्तदाब, मधुमेह यांसारखे रोग नसावेत. त्यासाठी फास्टफूड, जास्त गोड, खारट पदार्थ टाळावेत. एका वाक्यात सांगायचे, तर संतुलित आहार तुम्हाला रक्तदानास पात्र करतो.जागतिक रक्तदाता दिवस जूनमध्येच का साजरा होतो?डॉ. विनीत ः माणसाच्या स्वास्थ्यासंबंधित झालेल्या कित्येक संशोधनांची महत्त्वाची भूमिका आहे. असाच एक महत्त्वाचा शोध म्हणजे आपल्या रक्तातली एबीओ समूहप्रणाली. कार्ल लॅंडस्टेनर या वैज्ञानिकाने रक्तगटांचा शोध लावल्यानंतर एका व्यक्तीचे रक्त दुसऱ्या व्यक्तीला देण्यात यश मिळू लागले. यासाठी त्यांना नोबेल पुरस्कारही (१९३०) दिला गेला. १४ जून १८६८ हा त्यांचा जन्मदिवस. २००४पासून जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांचा वाढदिवस जागतिक रक्तदाता दिवस (वर्ल्ड ब्लड डोनर डे) म्हणून साजरा करायला सुरुवात केली. दरवर्षी हा दिवस वेगवेगळ्या थीमला केंद्रस्थानी ठेवून साजरा केला जातो. यावर्षी जीवननायकांचा सन्मान (Honoring the Heroes of Life) ही थीम ठरवण्यात आलेली आहे.तुम्ही स्वतः रक्तदान करताच, पण त्याशिवाय तुम्ही रक्तदान शिबिरेही आयोजित करता का?डॉ. विनीत ः आम्ही साधारण अकरा वेळा रक्तदान शिबिरे आयोजित केली आहेत. पहिल्यांदा माझ्या क्लिनिकच्या नूतनीकरणावेळी आयोजित केले होते. त्यानंतर माझ्या वडीलबंधूंच्या स्मृतिदिनी, मग लेकीच्या लग्नात. त्याशिवाय आम्ही राहायचो त्या कॉम्प्लेक्समध्ये सलग पाच वर्षे आणि आमच्या समाजाच्या कार्यक्रमांमध्ये तीन वेळा अशी अकरा वेळा रक्तदान शिबिरे घेतली आहेत.आरती संतोष करोडे अहमदाबादस्थित अनुवादक व लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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