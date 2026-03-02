Premium|India AI Summit 2026 : एआयमुळे नोकऱ्या जाणार की नव्या संधी मिळणार? दिल्लीतील जागतिक परिषदेत सॅम आल्टमन आणि सुंदर पिचाईंनी भारतीय तरुणांना कोणता मंत्र दिला?

सलील उरुणकरनवी दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ या जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने बऱ्याच मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या मोठ्या घोषणा आणि भाषणांचा भारताला नेमका काय, कसा व कधी फायदा होईल याबद्दल ऊहापोह करणारा हा लेख...‘उखळात डोके घातल्यावर मुसळाची भीती कशाला’ ही मराठीतील म्हण आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय या क्षेत्रात मानवाने घेतलेल्या उडीवर चपखल लागू होते. अवघ्या दशकभरामध्ये एआयच्या क्षेत्रात झालेल्या वेगवान बदलांमुळे आता आपण ‘सिव्हिलायझेशनल चेंज’ होण्याच्या टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. एआय नावाच्या मुसळाचे घाव यापूर्वी कमी बसले, आता अधिक बसत आहेत आणि यापुढे तर एवढे बसतील की त्याची कल्पना भल्याभल्या तज्ज्ञांना आणि समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांना अद्यापही आलेली नाही. पण या उखळात डोके घातल्यावर आता मुसळाची भीती बाळगण्यापेक्षा त्यावर आपले नियंत्रण आणण्यासाठी जागतिक महासत्तांचे आपापल्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. एआयच्या प्राथमिक टप्प्यात काही अंशी मागे पडलेला भारत आता झपाट्याने प्रगती करत आहे. .सन १९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आमच्या घरी जेव्हा संगणक नावाचे यंत्र दाखल झाले, तेव्हा पुस्तकात लिहिलेल्या अनेक गोष्टी किंवा संकल्पना प्रत्यक्षात स्क्रीनवर पाहण्याचा अनुभव मी पहिल्यांदाच घेतला. आपले आयुष्य, करिअर पूर्णतः बदलून टाकण्याची क्षमता या छोट्याशा उपकरणामध्ये आहे, असा विचारही तेव्हा मनात आला नव्हता आणि तसा विश्वव्यापी दृष्टिकोन देणाऱ्या कोणा व्यक्तीच्या संपर्कातही नव्हतो. अशा अनेक व्यक्ती अगदी पुण्यात, महाराष्ट्रात, भारतात होत्या हे निश्चितच, पण आजच्यासारखे सोशल मीडियावर किंवा एक्सवर फॉलो करण्याची आणि माहिती मिळविण्याची सोय तेव्हा नव्हती. त्यामुळे ठरावीक कोर्स करून ठरावीक नोकरी किंवा व्यवसाय करायचा एवढेच काय ते माहिती होते. संगणकक्रांती झाली किंवा होत होती त्यावेळी ते तंत्रज्ञान समजून घेताना असलेली उत्कंठा आणि भीती (अगदी नोकऱ्या जाण्यासंदर्भातही) एका विशिष्ट वर्तुळात असेल, पण समाज म्हणून एकत्रितपणे कोठेही व्यक्त झाली नाही. मात्र गेल्या २५ वर्षांमध्ये परिस्थिती झपाट्याने बदलली.लेट पण थेट...कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावाचे तंत्रज्ञान येत आहे, आले आहे आणि आता ते आपल्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडविणार आहे याविषयीचे सविस्तर अभ्यासपूर्ण लेख, व्यक्तिगत मत-मतांतरे सर्व प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर दिसत होती. त्यावेळी फरक असा होता, की ही माहिती मिळत असली तरी ते तंत्रज्ञान विकसित होत होते परदेशात, म्हणजे प्रामुख्याने अमेरिकेत. त्यावर काम करणारे अनेक लोक भारतीय वंशाचे होते, पण भारताकडे स्वतःचे असे कोणतेही एआय (लार्ज लँग्वेज) मॉडेल नव्हते. त्यामुळे आपल्याला खरा झटका बसला तो ओपनएआय या कंपनीने २०२२ वर्षाखेरीस चॅटजीपीटी हे ॲप्लिकेशन बाजारात दाखल केले तेव्हा. खरे म्हणजे याची सुरुवात २०१६मध्येच झाली होती, पण त्याचे गांभीर्य आणि व्याप्ती २०२३मध्ये लक्षात आली. मार्च २०२३मध्ये गुगलने बार्ड (सध्याचे जेमिनी) आणि अँथ्रॉपिकने क्लॉड ही ॲप्लिकेशन्स लाँच केली. फ्रंटिअर एआय मॉडेल्सच्या या सर्व स्पर्धेत अखेर ऑगस्ट २०२३मध्ये भारतातील कृत्रिम एआय आणि सर्वम एआय या दोन कंपन्या सहभागी झाल्या. इंडिया एआय मिशनला २०२४मध्ये अधिकृत चालना मिळाल्यानंतर आतापर्यंत १२ भारतीय एआय कंपन्यांना या उपक्रमांतर्गत समाविष्ट करण्यात आले. भारताची स्वतःची लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स निर्माण करण्यासाठी, तसेच सर्व भारतीय भाषांमध्ये असलेल्या डेटाच्या आधारे विविध क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त ठरतील अशी एआय मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी या कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे..Premium|AI World Models : शब्दांच्या पलीकडले 'एआय'; जग समजून घेणाऱ्या 'वर्ल्ड मॉडेल्स'ची नवी क्रांती!.शिखर परिषदेचे आयोजन कशासाठी?भारतीय कंपन्यांनी एलएलएम मॉडेल्स विकसित करण्यास सुरुवात केल्यानंतर साहजिकच त्यावर टीका केली जाऊ लागली. त्यात ओपनएआय कंपनीचा प्रमुख संस्थापक सॅम आल्टमननेसुद्धा २०२३मध्येच अशा प्रयत्नांना निरर्थक ठरविले. अनेक भारतीयांनीही नेहमीप्रमाणे संशय व्यक्त केला. मात्र आता तीन वर्षांनंतर बहुतांश टीकाकारांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६मध्ये आपल्याला याची प्रचिती आली. भारतीय तंत्रज्ञ, संशोधक, नवउद्योजकसुद्धा भारताला आवश्यक असलेले स्वदेशी एआय मॉडेल्स विकसित करू शकतात आणि परदेशात विकसित झालेल्या एआय मॉडेल्सचा उपयोग भारतीय आयटी कंपन्यांच्या आधारे करून विविध क्षेत्रांमध्ये आपण आघाडी घेऊ शकतो, हे या समिटच्या निमित्ताने आपल्याला पाहायला मिळाले.जागतिक पातळीवर झालेल्या एआय समिटच्या धर्तीवर ही तशी चौथी शिखर परिषद होती. सरकार, खासगी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना एकत्र आणत एआयशी संबंधित सर्व पैलूंवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी अशा शिखर परिषदांचे आयोजन करण्यात येते. यापूर्वी २०२३मध्ये ब्लेचली पार्क एआय सेफ्टी समिट (यूके), एआय सेऊल समिट २०२४ (द. कोरिया), एआय ॲक्शन समिट २०२५ (पॅरिस) या तीन शिखर परिषदा पार पडल्या आहेत.नवी दिल्लीतील भारत मंडपम्मध्ये १६ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान झालेल्या या प्रदर्शन व परिषदेमध्ये ऑस्ट्रेलिया, जपान, रशिया, युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड, सर्बिया, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया व आफ्रिकेतील देश अशा एकूण १३ देशांनी सहभाग घेतला. यात लक्षात घेण्यासारखी विशेष बाब म्हणजे चीनची अनुपस्थिती. तशी ती अन्य व्यक्तींच्या बाबतीतही (एनव्हीडीयाचे जेन्सन हुआंग, मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स, एक्सचे एलॉन मस्क) ठळकपणे (पण वेगळ्या कारणांमुळे) जाणवली..इंडिया एआय समिटची भव्यदिव्यता ही या कार्यक्रमामध्ये ज्या व्यक्तींनी उपस्थिती लावली, भाषणे केली त्यावरूनच लक्षात येते. ओपनएआयचे सॅम आल्टमन, गुगलचे सुंदर पिचाई, अँथ्रोपिकचे डॅरियो अमोडाई, भारतीय उद्योजकांपैकी मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, यांच्यासह निकेश अरोरा, जीत अदानी या व अशा अनेक दिग्गजांनी परिषदेत सहभाग घेतला. यावेळी भारतीय एआय कंपन्यांबरोबर अनेक करार जाहीर करण्यात आले, तर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूकसुद्धा जाहीर करण्यात आली.टीकाकारांच्या मते हा केवळ एक ‘शो’ होता. विशेषतः जेव्हा सर्वसामान्यांना प्रवेश होता, त्या पहिल्या दिवशी गैरव्यवस्थापनाचे आरोप आणि नंतर प्रदर्शनातील स्टॉलवर चिनी बनावटीचा रोबो प्रदर्शित करून एका विद्यापीठाने लावलेले गालबोट यामुळे तर हा शोसुद्धा व्यवस्थितपणे आयोजित करता न आल्याचे म्हटले गेले. टिकेला धार होती, पण त्यापेक्षा धारदार आणि वजनदार होती ती म्हणजे भारतीय नवउद्योजकांची स्वप्नपूर्तीची जिद्द.आयआयटी मद्रासचे संचालक प्रा. डॉ. व्ही. कामाकोटी यांच्या भाषणादरम्यान ते बोलत असताना विविध भारतीय भाषांमध्ये होत असलेले लाइव्ह आणि रिअल टाइम ट्रान्स्लेशन पाहून आणि ऐकून अनेकजण अवाक झाले. व्हॉइस एआय या क्षेत्रात अनेक बड्या कंपन्यांना मागे टाकत सर्वम एआयच्या या प्रात्यक्षिकाने सर्वांची मने जिंकून घेतली. केवळ तीन वर्षांत सर्वमसारख्या भारतीय कंपन्यांनी एआयमध्ये घेतलेल्या या आघाडीची दखल जागतिक पातळीवर घेतली जात आहे.सर्वम एआयसारख्या भारतीय कंपन्यांना जागतिक व्यासपीठावर अधोरेखित करणे, परदेशी कंपन्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि त्यासाठीचे पूरक वातावरण निर्माण करणे, देशांतर्गत नवउद्योजकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे ही या शिखर परिषदेच्या आयोजनामागची खरी यशोगाथा आहे.अक्षय्यपात्र - एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरची पायाभरणीकृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि त्यावर आधारित विविध ॲप्लिकेशन्सचा लाभ तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक आहेत त्या म्हणजे एआयच्या पायाभूत सुविधा. जगभरामध्ये एआयला मर्यादित करणारा एक घटक म्हणजे कॉम्प्युटिंग पॉवर. म्हणजे काही मायक्रोसेकंदांमध्ये कित्येक क्लिष्ट कार्य पूर्ण करण्याची एखाद्या ॲप्लिकेशनची किंवा उपकरणाची क्षमता. ही क्षमता वाढविण्यासाठी सर्वांची खटपट सुरू आहे. पण त्यासाठी लागणारी ऊर्जा, जीपीयू, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स यांची कमतरता आहे.भारतीय एआय मॉडेल्सची निर्मिती हा टप्पा पार पडल्यानंतर जेव्हा त्याचा सर्वदूर वापर होण्यास सुरुवात होईल, तेव्हा कॉम्प्युटिंग पॉवर आणि एआयच्या पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या ठरतील. त्यादृष्टीने काही महत्त्वाच्या घोषणा अनेक भारतीय कंपन्यांनी, संस्थांनी आणि भारत सरकारने या समिटमध्ये केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, रिलायन्सच्या मुकेश अंबानी यांनी येत्या सात वर्षांत दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली. त्यामध्ये गुजरातमधील जामनगर येथे गिगावॅट क्षमतेच्या डेटा सेंटरची उभारणी, कच्छ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये असलेल्या प्रकल्पातून १० गिगावॅट सौरऊर्जानिर्मिती आणि पूर्ण देशभरात जिओ नेटवर्कद्वारे उभारण्यात येणारे ‘एज कॉम्प्युट लेअर’. सुरुवातीला मोफत आणि नंतर रास्त दरात डेटा उपलब्ध करून देणाऱ्या जिओमुळे देशभरात डिजिटल पेमेंटसह अनेक प्रकारच्या योजना थेट लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली होती. आता एआयमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे प्रत्येकाच्या हातात एआयची क्षमता पोहोचण्याची शक्यता आहे. अदानी उद्योगसमूहानेही शाश्वत ऊर्जेवर आधारित एआय डेटा सेंटरच्या निर्मितीसाठी आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. त्याव्यतिरिक्त, स्वदेशी क्लाउड आणि सर्व्हर सेवा यासाठी येत्या दहा वर्षांत १३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली.दक्षिण भारतात एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर हबच्या निर्मितीसाठी सव्वा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता असलेल्या तसेच अमेरिका व अन्य देशांशी जोडणाऱ्या नव्या फायबर ऑप्टिक मार्गिकांची घोषणा गुगलने केली आहे. एनव्हीडीयानेही योट्टा डेटा सर्व्हिसेस, एल ॲण्ड टी, ई २ ई नेटवर्क अशा अनेक कंपन्यांसह एआय ग्रॅंट्स इंडियासारख्या संस्थेबरोबरही करार केले आहेत. सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांएवढी गुंतवणूक या करारांद्वारे होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे ओपनएआयने जिओ हॉटस्टार आणि मेक माय ट्रीपबरोबर करार केला आहे. एआय क्षेत्रात होणारी कित्येक लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक पुढील काही वर्षांत भारताला महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात असलेली पिछाडी भरून काढण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरेल.ही सर्व गुंतवणूक म्हणजे केवळ आकडेमोड नाही. एआयक्रांतीसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधांची पायाभरणी झाली, तरी त्याचे परिणाम येत्या एक-दोन वर्षांतच दिसायला सुरुवात होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकार एआयच्या बाबतीत किती गांभीर्याने विचार करत आहे, त्यासाठी शासकीय गुंतवणूक तसेच खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक याला प्रोत्साहन देत आहे आणि नवउद्योजकांना संधी निर्माण करून देत आहे, असा महत्त्वाचा संदेश या समिटच्या माध्यमातून दिला गेला आहे..Premium|Metaverse: मेटाव्हर्स: आभासी जगातली नवी क्रांती.विद्यार्थी व नवउद्योजकांसाठी अभूतपूर्व संधीराजकीय नेतृत्वाचे एआयबाबतीत असलेले गांभीर्य परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत करते. याबरोबर युरोप, अमेरिकेसह अनेक देशांबरोबर झालेले व होऊ घातलेले मुक्त व्यापार करार आणि कोविड काळापासून छोट्या स्वरूपात केलेल्या आर्थिक व अन्य स्वरूपातील धोरणात्मक सुधारणा यांचे एकत्रित फळ पुढील पाच वर्षांत निश्चितच मिळेल. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे देशातील नवउद्योजकांसाठी अतिशय पूरक वातावरण निर्माण होत आहे. त्यामुळे या नवउद्योजकांच्या स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या-मोठ्या गुंतवणूकदारांचाही आत्मविश्वास बळावला आहे. हा उत्साह आणि गुंतवणूक यामुळे देशातील तरुण-तरुणींमध्ये एआयविषयी भीती निर्माण न होता, आपल्या करिअरमध्ये त्याचा उपयोग कसा करता येईल, नव्या करिअरच्या संधी कशा साधता येतील याविषयी चर्चा घडून येत आहेत.समिटनंतर पुढे काय?आतापर्यंत झालेल्या चार शिखर परिषदांमध्ये प्रामुख्याने एआयच्या सुरक्षित व जबाबदार वापराविषयी जागतिक पातळीवर सहमती निर्माण करण्याविषयी प्रयत्न झाले आहेत. भारतातील एआय समिटचे घोषवाक्यसुद्धा ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ असेच होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर भारतात एआय विकसित करा आणि जगासाठी व मानवतेसाठी उपयोग करा असा संदेश या समिटमधून देण्यात आला. अमेरिका वगळता बहुतांश देश एआयच्या सुरक्षित आणि जबाबदार वापराविषयी स्पष्ट भूमिका घेत आहेत, मात्र अमेरिकेकडून तीव्रगतीने एआय विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.मूळचे भारतीय असलेले व सध्या एआय क्षेत्रासंदर्भात व्हाइट हाऊसचे धोरण सल्लागार असलेले श्रीराम कृष्णन यांनी तर समिटमध्येच अमेरिकी एआयच्या वापराचा पुरस्कार केला. अमेरिकेच्या सर्व मित्रदेशांनी अमेरिकी एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरावे असे विधान त्यांनी केले. यावर व्यक्त होताना झोहो या भारतीय कंपनीचे संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनी भारतामधून होणारे ब्रेन-ड्रेन किती धोकादायक ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर दिली होती.एआय समिटनंतर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते म्हणजे एआयच्या प्रगतीतील पुढील टप्प्याकडे. म्हणजेच आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजन्स किंवा आर्टिफिशिअल सुपर इंटेलिजन्स याकडे. नुकतेच एलॉन मस्क यांनी या महत्त्वाच्या टप्प्याकडे लक्ष वेधले आहे. काही दिवसांपूर्वीच मस्क यांनी म्हटले आहे, की २०२६मध्येच आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजन्सचा टप्पा गाठला जाणार आहे. याला एआयच्या भाषेत सिंग्युलॅरिटी असे म्हणतात. म्हणजे असा टप्पा जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी बुद्धिमत्तेपेक्षा सरस ठरणार आहे. याची भीती वाटण्याचे कारण म्हणजे सुपर इंटेलिजन्स प्राप्त झालेले मशिन जर मानवापेक्षा वेगाने निर्णय घेऊ लागले तर जगभरात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.अर्थात आता प्रश्न आहे तो म्हणजे या नव्या सुपर इंटेलिजन्ट मुसळाची भीती बाळगायची की नाही? याचे उत्तर सोपे नाही. पण एक मात्र नक्की, की भारताने एआय तंत्रज्ञानातील पिछाडीची भीती केव्हाच घालवली आहे. यूपीआयच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडविल्यानंतर आता हेच तंत्रज्ञान अनेक देश वापरत आहेत याचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच. त्याचाच प्रत्यय एआय तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही येईल हे निश्चित. ‘सर्वजन हिताय...’च्या दृष्टीने पावले टाकणाऱ्या ‘सुरक्षित व जबाबदार भारतीय एआय’कडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..नवी दिल्ली घोषणापत्र (डिक्लरेशन)इंडिया एआय समिट २०२६च्या समारोपप्रसंगी ८८ देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी विश्वासार्ह, शाश्वत, सुरक्षित आणि जबाबदार एआय विकसित करण्याबाबत एक घोषणापत्र प्रसिद्ध केले. सर्वसमावेशक आर्थिक विकास आणि सामाजिक हित यासाठी एआयचा वापर करण्यासंदर्भात हे घोषणापत्र आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांचे एकमेकांशी परस्पर सहकार्य, सार्वभौमत्वाचा आदर आणि कृतीची सात स्तंभ (चक्र) यावर सहमतीची घोषणा करण्यात आली.एआय संसाधने सर्वांना उपलब्ध करून देणे, विज्ञान आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एआयचा वापर करणे, सर्वसमावेशक आर्थिक व सामाजिक प्रगती साधणे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह एआयसह शाश्वत, कार्यक्षम आणि नावीन्यपूर्ण एआय व्यवस्था विकसित करणे, मनुष्यबळाचा विकास आणि जागतिक पातळीवर काही प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करणे हे सात स्तंभ यावेळी जाहीर करण्यात आली.सलील उरुणकर स्टार्टअप क्षेत्रातील पुणेस्थित सल्लागार आहेत.पुण्यातल्या दोन एआय स्टार्टअप्सने इंडिया एआय समिटच्या ग्लोबल इम्पॅक्ट चॅलेंजमध्ये अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली. एआय बाय हर (AI BY HER) या महिला नवउद्योजकांच्या गटामध्ये निहारिका कोल्ते-आलेकर यांच्या वोलार अल्टा या ड्रोन स्टार्टअपचा टॉप ३मध्ये समावेश झाला. तसेच वीणा मोक्ताली आणि कौस्तुभ नाईक यांनी स्थापन केलेल्या पेरिविंकल टेक्नॉलॉजी या हेल्थकेअर स्टार्टअपचीही या अंतिम फेरीत निवड झाली होती.पुण्यातल्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे (सीओईपी) माजी विद्यार्थी आणि ‘बेटर कॅपिटल’चे संस्थापक वैभव डोमकुंडवार यांनी पुणेस्थित ‘वन कार्ड’ या युनिकॉर्न स्टार्टअपमध्ये कार्यरत असलेल्या भास्कर कोडे यांच्यासोबत एकत्र येत एआय ग्रॅंट्स इंडिया फाउंडेशन संस्थेची स्थापना केली. इंडिया एआय समिटदरम्यान या संस्थेने एनव्हीडीया कंपनीच्या सहकार्याने एक उपक्रम जाहीर केला. येत्या एक वर्षात भारतातील ५०० नवीन एआय स्टार्टअप्सना आणि दहा हजार नवउद्योजकांना अद्ययावत एआय मॉडेल वापरण्यास उपलब्ध करून देण्यासाठी, तसेच संकल्पनेपासून प्रॉडक्ट लाँचपर्यंत सर्वप्रकारे मोफत मदत करण्यासाठी संस्थेमार्फत एनव्हीडीयाबरोबर करार करण्यात आला आहे.आकडेवारीभारतामध्ये असलेल्या एआय कंपन्या १७००+भारतीय एआय आकडेवारीभारतामध्ये असलेल्या एआय कंपन्या १७००+भारतीय एआय स्टार्टअप्सकडून झालेली भांडवल उभारणी सुमारे ५०,००० कोटी रुपयेजागतिक पातळीवर एआय स्टार्टअप्सकडून झालेली भांडवल उभारणी सुमारे ४० लाख कोटी रुपये. 