Premium|Delhi Pollution: प्रदूषणाच्या भीषण झळा...

प्रदूषणाची समस्या ‘जागतिक’ असली, तरी ती भारतासारख्या विकसनशील देशांना अधिक ग्रासते आहे आणि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व पुण्यासारखी शहरे आता त्यात होरपळून निघत आहेत. प्रदूषणाच्या प्रकारांत हवा-पाणी यांचा प्रमुख समावेश असून, त्यातही आता हवा प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्ली तसेच मुंबई आणि देशातील अन्य शहरांसमोर ‘न भुतो न भविष्यती’ अशी समस्या उभी ठाकली आहे. आधीच पाणी प्रदूषणाच्या बाबतीत देश झुंजत असताना आता हवा प्रदूषणाच्या बाबतीत देशाची राजधानी मोठ्या संकटाला सामोरी जात आहे. श्वास घ्यायला त्रास होत असल्याची तक्रार सगळेजण करत आहेत, त्यात देशातील या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या आजाराचा उल्लेख करत प्रदूषणाच्या समस्येकडे सगळ्यांचेच लक्ष वेधले आहे. नेमके त्याचवेळी दिल्लीतील न्यायालयाने एका याचिकेवर भाष्य करताना सरकारला ‘एअर प्युरिफायर’वरील जीएसटी कमी करायचा सल्ला दिल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य सगळ्यांच्याच लक्षात आले व त्याची चर्चा वाढली. .मुळात दिल्ली प्रदूषणाच्या बाबतीत आज चर्चेत आले, पण या शहरातील नागरिकांची याबाबतची तक्रार गेल्या दहा वर्षांपासून आहे. शहरातील हवेचा दर्जा इतका बिघडला आहे, की हवेच्या गुणवत्तेबाबतच्या निर्देशांकांचा विचार केल्यास तो मापकाच्या बाहेर निघून जाईल, अशी परिस्थिती आहे! मागील वर्षी वाहनांच्या फेऱ्यांवर निर्बंध लादून हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र तो अपयशी झाला होता. यंदा सर्व आस्थापनांमध्ये ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’सारखे नियम लागू केले आहेत. मात्र, अपेक्षित परिणाम अद्याप दिसलेला नाही. दिल्लीमधील प्रदूषणामागचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे वाहनांचा प्रचंड वापर हेच आहे. खरेतर या शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीतील वाहने गॅसवर करण्यात आल्याने होणारे प्रदूषण कमी होईल असा अंदाज होता, मात्र तो परिणाम सरकारच्या अपेक्षेएवढा झाला नाही. दिल्ली शहरातील वाहने रस्त्यांवर कमी कशी येतील यासाठी प्रयत्न झाले, पण त्यातही अपयश आले. प्रदूषण कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज असताना तसे होत नाही, सरकारची इच्छाशक्ती कमी पडत आहेच, त्याचबरोबर नागरिकांच्या उदासीनतेचीही त्यात भर पडत आहे. .दिल्ली शहराचा विचार केल्यास हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांतील शेतकरी व अन्य नागरिक थंडीत शेतातला कचरा जाळतात, त्यामुळे दिल्लीची हवा बिघडते असे सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांना व अशा प्रकारचा कचरा जाळणाऱ्यांना सरकारने समज देऊनही त्यात काही घट होत नाही. अशाप्रकारचे कचरा जाळण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात दंड आकारून थांबवलेच पाहिजेत, तर दिल्लीचे हवामान सुधारेल असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. दिल्ली आणि केंद्र सरकारला या सर्व उपायांबरोबरच शहराच्या जवळच्या कारखान्यांतून होणाऱ्या धुराच्या प्रदूषणावर कसे नियंत्रण मिळवायचे याचा विचार करावा लागेल. त्याचबरोबर दिल्ली शहरात आणि परिसरात सुरू असलेल्या मोठ्या बांधकामांमुळेही मोठे प्रदूषण होत असून, ते रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील त्याचा विचार केला पाहिजे. बांधकामे थांबवणे हा त्यावरचा उपाय नसला, तरी या बांधकामामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व ते उपाय कसे योजता येतील याला सरकारने अग्रक्रम दिला पाहिजे. दिल्ली व परिसरात होणारे प्रदूषण एका रात्रीत थांबवता येणार नाही हे जरी खरे असले, तरी याच शहरात फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी लागू करण्यात आली हे विसरता कामा नये. लोकांच्या सहभागातून हे साध्य झाले. तशाच प्रकारे लोकसहभागातून सर्व त्या उपायांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. हे केवळ सरकारने ठरवून होणार नाही, तर नागरिकांनीही ही आपली जबाबादारी आहे असे समजून त्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजेत. .Delhi Air Pollution : राजधानी दिल्लीचा श्वास गुदमरला ! AQI ४९१ वर, हवा बनली विषारी; श्वसन विकारांच्या रुग्णांत प्रचंड वाढ.आज दिल्ली शहर जात्यात आहे आणि देशातील पुण्यासारखी इतर महानगरे सुपात. अशा महानगरांनी जात्यात जाण्याआधी सावध झाले पाहिजे. राज्यातील पुणे व मुंबई या दोन शहरांमधील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. त्याबद्दलच्या बातम्या नेहमीच प्रसिद्ध होत आहेत, मात्र आपल्या राज्यातील नागरिकांना या संकटाची किती जाणीव आहे, याची कल्पना नाही. मुळात आपल्याकडची उत्सवप्रियता, फटाके फोडण्याचा उत्साह आणि हवाप्रदूषण होईल असे अनेक चुकीचे प्रकार आपण करत असतो, त्याला कटाक्षाने आळा घातला पाहिजे. आपल्याकडे बांधकाम करताना अनेक नियमांना फाटा दिला जातो, हे तातडीने थांबवले पाहिजे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कुठल्या झाडांची लागवड केली पाहिजे व त्या झाडाचे संवर्धन कसे करता येईल याचा सरकार व नागरिकांच्या पातळीवर विचार झाला पहिजे..Delhi Air Pollution : दिल्लीत प्रदूषण वाढले; लोक श्वास घेण्यासाठी झगडत आहेत; मात्र समस्येवर मोदी सरकारची दातखीळ!.हवामानाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हवा बिघडणार नाही व बिघडलेली हवा कशी सुधारेल यासाठीच्या वनस्पतींची मदत कशी घेता येईल, यावर सर्व घटकांशी समन्वयातून उपाय शोधावा लागेल. एकावेळी प्रदूषण रोखणे आणि हवेची स्वच्छता कशी होईल, म्हणजे प्राणवायू सोडणारे वृक्ष कसे वाढतील, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ध्येयप्राप्तीसाठी प्रसंगी कठोर उपाययोजनाही आखाव्या लागतील. वातानुकूलित यंत्रांचा बेसुमार वापरसुद्धा रोखावा लागेल. त्यामुळे सार्वजनिक पातळीवर आणि वैयक्तिक आयुष्यात आपल्याला बरीच पथ्ये पाळावी लागणार आहेत व त्यापासून सुटकाही नाही. प्रदूषणाला हातभार लावून आपण आपल्याच जिवाशी खेळत आहोत याचे भान प्रत्येक नागरिकाला येईल, तो सुदिन... 