Premium|Continental potato recipes : युरोपीय-अमेरिकी स्टाइल बटाट्यांच्या झटपट, यमी आणि हेल्दी रेसिपीज

नेहा काडगांवकरसाध्या बटाट्यालाही थोडासा कॉन्टिनेंटल टच दिला, की त्याची चव एकदम खास होते. चीज, हर्ब्स आणि मसाल्यांच्या संगतीत तयार होणाऱ्या या रेसिपीज घरच्या साध्या मेनूलाही एक वेगळीच टेस्ट देतात. झटपट होणाऱ्या आणि तितक्याच यमी अशा बटाट्याच्या या कॉन्टिनेंटल पदार्थांची चव प्रत्येकाला हवीहवीशी वाटू शकते.पोटॅटो पॅनकेक्स वाढप४ व्यक्तींसाठी साहित्यतीन मोठे बटाटे, १ मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा, २ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, अर्धा टीस्पून जिरे, चवीनुसार मीठ, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, तव्यावर शेकण्यासाठी तेल किंवा बटर. कृतीबटाटे सोलून, किसून घ्यावेत व थोडावेळ पाण्यात ठेवावेत. अतिरिक्त पाणी हलकेच पिळून काढावे. आता एका भांड्यात किसलेले बटाटे, कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि जिरे एकत्र करून घ्यावे. मग त्यात तांदळाचे पीठ, मीठ व काळी मिरी पूड घालून हे मिश्रण एकजीव करावे. त्यानंतर तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल किंवा बटर लावावे. तयार मिश्रणाचे छोटे गोळे तव्यावर पसरून त्यांना गोल आकार द्यावा. ते दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शेकून घ्यावेत. गरमागरम पोटॅटो पॅनकेक्स टोमॅटो सॉस किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करावेत. टीपपोटॅटो पॅनकेक्स ही एक कुरकुरीत आणि चविष्ट स्नॅक डिश आहे. ही मुख्यतः युरोपीय पाककलेतून आली आहे. पोटॅटो पॅनकेक्स बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असतात, त्यामुळे त्यांना खूप छान टेक्स्चर मिळते. ही डिश ब्रेकफास्ट, स्नॅक किंवा हलके मील म्हणून दिली जाते. टोमॅटो सॉस, दही किंवा विविध चटण्यांसोबत सर्व्ह केली जाते. साधी सामग्री आणि झटपट तयार होणारी असल्यामुळे ही डिश घरगुती तसेच पार्टी स्नॅक म्हणूनही लोकप्रिय आहे..बेक्ड पोटॅटोजवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यचार मोठे बटाटे, २ टेबलस्पून बटर किंवा ऑलिव्ह तेल, १ टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, १ टीस्पून ओरेगॅनो किंवा मिक्स हर्ब्स, चवीनुसार मीठ, २ टेबलस्पून किसलेले चीज (ऐच्छिक),२ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीओव्हन २०० अंश सेल्सिअसवर प्रीहीट करून घ्यावा. बटाटे स्वच्छ धुऊन त्यांना काट्याने हलके छिद्र पाडावे. आता एका भांड्यात बटर किंवा ऑलिव्ह तेल, लाल तिखट, काळी मिरी पूड, हर्ब्स आणि मीठ एकत्र मिसळून घ्यावे. मग हे मिश्रण बटाट्यांना सर्व बाजूंनी लावावे. त्यानंतर बटाटे बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवून ४०-५० मिनिटे मऊ होईपर्यंत बेक करून घ्यावेत. मग बटाटे बाहेर काढून मधोमध हलकी चीर द्यावी आणि वरून चीज आणि कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करावेत.टीपबेक्ड पोटॅटोज ही एक साधी, पौष्टिक आणि अतिशय लोकप्रिय डिश आहे. यात संपूर्ण बटाटे ओव्हनमध्ये बेक करून मऊ केले जातात आणि आतून फुलवले जातात. ही डिश मुख्यतः युरोपीय आणि अमेरिकी पाककलेमध्ये प्रसिद्ध आहे. ही डिश खूप हलकी, आरोग्यदायी आणि कमी तेलात तयार होणारी आहे, त्यामुळे ती डाएट फूड म्हणूनही लोकप्रिय आहे. हे स्नॅक, साइड डिश किंवा हलके मील म्हणून दिले जाते. यात थोडेफार बदल करून चीज बेक्ड पोटॅटो, व्हेजिटेबल स्टफ्ड बेक्ड पोटॅटो किंवा स्पायसी बेक्ड पोटॅटो असे पदार्थ करता येतात..स्टफ्ड पोटॅटोजवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यचार मोठे बटाटे, अर्धा कप किसलेले चीज, २ टेबलस्पून बटर, पाव कप उकडलेले मटार, १ लहान बारीक चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीबटाटे स्वच्छ धुऊन उकडून घ्यावेत किंवा ओव्हनमध्ये बेक करावेत. थंड झाल्यावर मधोमध काप देऊन त्याचा आतील भाग हलक्या हाताने काढून घ्यावा. काढलेला बटाट्याचा गर एका भांड्यात घेऊन त्यात बटर, कांदा, हिरवी मिरची, मटार आणि चीज मिसळावे. मग मीठ, काळी मिरी पूड आणि लाल तिखट घालून सारण तयार करून घ्यावे. आता हे सारण पुन्हा बटाट्याच्या सालीत भरावे आणि वरून थोडे चीज घालून १०-१५ मिनिटे ओव्हनमध्ये बेक करून घ्यावे. शेवटी त्यावर कोथिंबीर घालून गरमागरम स्टफ्ड पोटॅटोज सर्व्ह करावेत.टीपस्टफ्ड पोटॅटोज ही एक लोकप्रिय स्नॅक/ स्टार्टर डिश आहे. यात उकडलेल्या किंवा बेक केलेल्या बटाट्यांमध्ये चविष्ट सारण भरले जाते आणि पुन्हा शिजवले जाते. ही डिश बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ व क्रीमी असते.ही डिश प्रामुख्याने युरोपीय आणि अमेरिकी खाद्यसंस्कृतीमध्ये प्रसिद्ध आहे, पण आता ती भारतीय चवीप्रमाणेही अनेक प्रकारे तयार केली जाते. यात चीज, भाज्या, हर्ब्स, मटार, कांदा आणि मसाले वापरून विविध फ्लेव्हर्स तयार करता येतात. स्टफ्ड पोटॅटोज ओव्हनमध्ये बेक करून किंवा एअर फ्रायरमध्येही तयार करता येतात. काही रेसिपींमध्ये ते तळलेही जातात. ही डिश पार्टी, बुफे किंवा स्टार्टर म्हणून खूप लोकप्रिय आहे, कारण ती दिसायला आकर्षक आणि खायला अतिशय चविष्ट असते.पोटॅटो स्ट्यूवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यचार मध्यम आकाराचे बटाटे, १ मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा, १ चिरलेले गाजर, अर्धा कप मटार, २ टेबलस्पून तेल किंवा बटर, २ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, १ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ,३ कप भाज्यांचा स्टॉक किंवा पाणी, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, अर्धा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, चवीनुसार मीठ, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीबटाटे सोलून त्याचे मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्यावेत. एका पातेल्यात तेल किंवा बटर गरम करून त्यात कांदा व लसूण परतून घ्यावा. कांदा मऊ झाल्यावर गाजर आणि मटार घालून २-३ मिनिटे शिजवावे. आता त्यामध्ये तांदळाचे पीठ घालून हलके भाजून घ्यावे. मग बटाटे आणि भाज्यांचा स्टॉक किंवा पाणी घालून मिश्रण उकळावे. त्यामध्ये मीठ, काळी मिरी पूड आणि मिक्स्ड हर्ब्स घालून भाजी मंद आचेवर शिजवून घ्यावी. बटाटे पूर्ण मऊ झाल्यावर स्ट्यू थोडे घट्ट होऊ द्यावे. मग वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम पोटॅटो स्ट्यू सर्व्ह करावे.टीपपोटॅटो स्ट्यू एक हलकी, पौष्टिक आणि कम्फर्ट फूड प्रकारातील डिश आहे. ही डिश मऊ, थोडी घट्ट आणि अतिशय चविष्ट लागते. युरोपात आणि अमेरिकेत ही डिश खूप प्रसिद्ध आहे, विशेषतः थंड हवामानात शरीराला उबदार ठेवण्यासाठी ती आवडीने खाल्ली जाते. यात गाजर, मटार, कांदा, लसूण आणि हर्ब्सचा वापर करून त्याची चव वाढवली जाते. पोटॅटो स्ट्यू करताना बटाटे हळूहळू शिजवले जातात, ज्यामुळे त्यातील स्टार्च सूपला थोडे घट्टसर आणि क्रीमी टेक्स्चर देते. काही रेसिपींमध्ये मैदा किंवा क्रीम घालून स्ट्यू अधिक घट्ट केला जातो. ही डिश ब्रेड, टोस्ट किंवा राइससोबत सर्व्ह केली जाते. पचनास हलकी असल्याने लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी योग्यमानली जाते..चीज अॅण्ड पोटॅटो डम्पलिंग्जवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यतीन मध्यम आकाराचे बटाटे, १ कप किसलेले चीज, अर्धा कप तांदळाचे पीठ, १ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, चवीनुसार मीठ, तळण्यासाठी तेल.कृतीबटाटे उकडून व सोलून चांगले मॅश करून घ्यावेत. आता एका भांड्यात मॅश केलेले बटाटे, चीज, तांदळाचे पीठ, कॉर्नफ्लोअर, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर एकत्र करावी. मग त्यात मीठ व काळी मिरी पूड घालून मऊ मिश्रण तयार करून घ्यावे. या मिश्रणाचे छोटे गोळे किंवा डम्पलिंग्ज करावीत. कढईत तेल गरम करून डम्पलिंग्ज मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यावीत आणि टिशू पेपरवर काढावीत. गरमागरम चीज अॅण्ड पोटॅटो डम्पलिंग्ज सॉस किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करावीत.टीपही एक चविष्ट आणि लोकप्रिय स्नॅक डिश आहे. यात उकडलेल्या बटाट्यांचा आणि चीजचा वापर करून छोटे गोळे तयार केले जातात आणि ते तळून किंवा बेक करून शिजवले जातात. ही डिश बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ व चीजयुक्त असल्यामुळे खूपच चविष्ट लागते. चीज वितळल्यामुळे त्याला क्रीमी आणि रीच चव मिळते. चीज अॅण्ड पोटॅटो डम्पलिंग्ज हे स्टार्टर किंवा पार्टी स्नॅक म्हणून खूप लोकप्रिय आहे. विशेषतः मुले ही डिश खूप आवडीने खातात. ती टोमॅटो सॉस, चिली सॉस किंवा चटणीसोबत सर्व्ह केली जाते.पोटॅटो टाकोजवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यमध्यम आकाराचे चार बटाटे, ८ टाको शेल्स किंवा छोट्या चपात्या, १ मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा, १ बारीक चिरलेला टोमॅटो, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, अर्धा टीस्पून जिरे पूड, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, चवीनुसार मीठ,२ टेबलस्पून बटर किंवा तेल, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, २ टेबलस्पून किसलेले चीज (ऐच्छिक), सर्व्ह करण्यासाठी टोमॅटो सॉस किंवा साल्सा.कृतीबटाटे उकडून व सोलून हलके मॅश करून घ्यावेत. कढईत बटर किंवा तेल गरम करून त्यात कांदा व हिरवी मिरची परतून घ्यावी. त्यात टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवावेत. आता मॅश केलेले बटाटे, जिरे पूड, लाल तिखट, काळी मिरी पूड आणि मीठ घालून मिश्रण एकजीव करावे. मग टाको शेल्स किंवा चपात्या हलक्या गरम करून घ्याव्यात. प्रत्येक टाकोमध्ये बटाट्याचे मिश्रण भरावे आणि वरून चीज आणि कोथिंबीर घालावी. गरमागरम पोटॅटो टाकोज साल्सा किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करावेत.टीपपोटॅटो टाकोज ही मेक्सिकन पाककृतीतील एक लोकप्रिय डिश आहे. यात टाको शेल किंवा चपाती/ टॉर्टियामध्ये मसालेदार बटाट्याचे सारण भरले जाते आणि विविध टॉपिंग्ससह सर्व्ह केले जाते. पोटॅटो टाकोज ही डिश हलकी पण चवदार आणि पौष्टिक मानली जाते. ती शाकाहारीही असल्यामुळे सर्व वयोगटांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. ही डिश स्टार्टर, स्नॅक किंवा हलके मील म्हणून दिली जाते. झटपट तयार होणारी आणि विविध फ्लेव्हर्समध्ये बदलता येणारी असल्याने ती पार्टी आणि स्ट्रीट-फूड शैलीतही खूप लोकप्रिय आहे..बटाटा हर्रावाढप ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपाच-सहा लहान बटाटे, २ टेबलस्पून तेल किंवा बटर, ४-५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, २ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या,१ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, १ टीस्पून लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ.कृतीबटाटे उकडून आणि सोलून त्याचे मध्यम आकाराचे तुकडे करून घ्यावेत. आता कढईत तेल किंवा बटर गरम करून त्यात लसूण व हिरव्या मिरच्या परतून घ्याव्यात. लसूण हलका सोनेरी झाल्यावर त्यात बटाटे घालावेत. मग लाल तिखट, काळी मिरी पूड आणि मीठ घालून बटाटे हलक्या हाताने परतावेत. बटाटे कुरकुरीत आणि हलके सोनेरी होईपर्यंत शिजवून घ्यावे. मग गॅस बंद करून त्यावर लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालावी. गरमागरम बटाटा हर्रा स्टार्टर किंवा स्नॅक म्हणून सर्व्ह करावेत.टीपबटाटा हर्रा ही लेबनीज खाद्यसंस्कृतीतील एक प्रसिद्ध स्टार्टर डिश आहे. हर्रा या शब्दाचा अर्थ तिखट असा होतो, त्यामुळे या डिशमध्ये लसूण, हिरव्या मिरच्या, लिंबाचा रस आणि मसाले वापरून तिखट व आंबटसर चव आणली जाते. बटाटा हर्रा ही डिश साधारणपणे स्टार्टर किंवा साइड डिश म्हणून दिली जाते. खास करून मध्यपूर्व रेस्टॉरंट्समध्ये खूप लोकप्रिय आहे. भारतीय चवीप्रमाणे यात लाल तिखट, जिरे पूड किंवा इतर मसाले घालून विविध प्रकारे केली जाते.मॅश्ड पोटॅटोजवाढप४ व्यक्तींसाठीसाहित्यपाच-सहा मध्यम आकाराचे बटाटे, २ टेबलस्पून बटर, अर्धा कप दूध, चवीनुसार मीठ, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पूड, २ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर (ऐच्छिक), २-३ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या (ऐच्छिक).कृतीबटाटे स्वच्छ धुऊन ते मऊ होईपर्यंत कुकरमध्ये उकडून घ्यावेत. त्यानंतर बटाट्यांच्या साली काढून ते गरम असतानाच चांगले मॅश करा. एका पॅनमध्ये बटर गरम करून त्यात लसूण परतावा. मग त्यात मॅश केलेले बटाटे घालून दूध मिसळावे आणि मीठ व काळी मिरी पूड घालून हलक्या हाताने मिश्रण एकजीव करून घ्यावे. मिश्रण मऊ आणि क्रीमी झाल्यावर गॅस बंद करावा आणि वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करावे.टीपमॅश्ड पोटॅटोज ही एक अतिशय लोकप्रिय, क्रीमी आणि मऊ टेक्स्चर असलेली डिश आहे. ही मुख्यतः युरोपात अमेरिकेत प्रसिद्ध असून साइड डिश म्हणून मोठ्या प्रमाणात खाल्ली जाते. मॅश्ड पोटॅटोज हे एक प्रकारचे कम्फर्ट फूड आहे, कारण ते पचायला हलकेआणि खूपच मऊ असते. काही ठिकाणी त्यात लसूण, चीज किंवा हर्ब्स घालून अधिक स्वादिष्ट प्रकारही केले जातात. ही डिश सहसा ग्रेव्ही, रोस्टेड भाज्या, चिकन किंवा इतर मुख्य पदार्थांसोबत दिली जाते.. 