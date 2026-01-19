Premium|Indian cinema 2000s : रुपेरी पडद्याची रुपेरी झलक!

नव्या सहस्रकाची चाहूल लागली आणि सिनेसृष्टीनंही आपली कात टाकत नव्या उत्साहात, नव्या ढंगात आपला प्रवास सुरू केला. गेल्या पंचवीस वर्षांत प्रेम, देशभक्ती, स्पर्धा, विनोद, इतिहास, थरार अशा अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित अनेक मनोरंजनपर सिनेमे आले. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, भव्य मांडणी, उत्कृष्ट पटकथा आणि दमदार अभिनय यांमुळे भारतीय सिनेमा जागतिक व्यासपीठावर नुसताच पोहोचला नाही, तर गाजलासुद्धा. तसंच या रुपेरी काळातले काही सिनेमे केवळ सुपरहिट ठरले नाहीत, तर त्यांनी भारतीय सिनेसृष्टीचा चेहरामोहरा कायमचाच बदलून टाकला. २०००पासून प्रत्येक वर्षी येणाऱ्या अनेक सिनेमांपैकी काही ब्लॉकबस्टर ठरलेल्या किंवा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेल्या सिनेमांची ही एक छोटीशी झलक...२००० १४ जानेवारी २००० रोजी रिलीज झालेला कहो ना प्यार है हा सिनेमा बॉलिवूडच्या इतिहासातील एक टर्निंग पॉइंटच म्हणावा लागेल. या सिनेमातून एक नवा चेहरा लोकांसमोर आला. हिरवट तपकिरी रंगाचे डोळे, तुकतुकीत हँडसम चेहरा, पिळदार शरीर असणाऱ्या हृतिक रोशननं या सिनेमातून सिनेजगतात प्रवेश केला. त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयासोबत अफलातून डान्सनं प्रेक्षक त्याच्यावर फिदा झाले. ‘एक पल का जीना...’ आणि ‘कहो ना प्यार है’ या गाण्यांतल्या स्टेप्स तर आजही, २५ वर्षानंतरही, तरुणाईला भुरळ पाडताहेत. या सिनेमानं तब्बल आठ फिल्मफेअर पुरस्कार पटकावले. त्यात विशेषतः बेस्ट मेल डेब्यू हृतिक रोशन आणि बेस्ट फीमेल डेब्यू अमिषा पटेल हे दोन्ही पुरस्कार एका सेनेमाला मिळणं म्हणजे एक प्रकारे विक्रमच होता. एखाद्या नवख्या कलाकाराला सुपरस्टार करणारा हा कदाचित पहिलाच सिनेमा असावा.२००१बॉलिवूडच्या मिस्टर परफेक्शनिस्टचा लगान हा सिनेमा तर सगळ्यांनी पाहिला असेलच. २००१मध्ये सर्वाधिक गाजलेला आणि ऑस्कर पुरस्कारासाठी भारताचं प्रतिनिधित्व करणारा हा सिनेमा. दुष्काळ, अन्याय आणि आत्मसन्मान इत्यादी प्रश्नांनी ग्रासलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांनी एकजुटीनं ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध क्रिकेटच्या मैदानावर लढलेल्या एका सौम्य युद्धाची ही कथा प्रेक्षकांच्या थेट काळजाला भिडली. यातला भुवन (आमिर खान) सोबत कचरा (आदिल शेख), कॅप्टन अँड्रयू रसेल (पॉल ब्लॅकथॉर्न), एलिझाबेथ (रेचल शेली) या भूमिकांनी असंख्य प्रेक्षकांची मनं जिंकली. व्यावसायिक यशासोबत समीक्षकांची दाद, आंतरराष्ट्रीय ओळख आणि भारतीय जीवनाचं जागतिक व्यासपीठावर सादरीकरण हे सगळं या एकाच चित्रपटातून घडलं..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .२००२प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरदचंद्र चटोपाध्याय यांच्या १९२७मध्ये लिहिलेल्या देवदास या कादंबरीवर आधारित २००२आधीही अनेक सिनेमे आले. तरीही संजय लीला भन्साळी यांना देवदासच्या कहाणीचा कैफ चढला आणि त्यांनी देवदास हा सिनेमा अतिशय भव्यतेनं साकारला. प्रत्येक सीनमधला देखणा सेट, हजारो दिवे, उंच रेशमी पोशाख, कलात्मक दागिने हे सगळं प्रेक्षकांसाठी एक सुंदर नजराणाच होता. देवदास, पारो आणि चंद्रमुखी यांच्या दिलखेचक अदाकारीनं आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांनाही भुरळ पाडली. हा सिनेमा कान्स फेस्टिव्हलमध्येही दिमाखात प्रदर्शित झाला. देवदासच्या वेदनेचं प्रतीक असणारा ‘कौन कम्बख्त बरदाश्त करने को पीता हैं...’ हा डायलॉग आणि ‘डोला रे डोला’ या गाण्यातलं ऐश्वर्या राय-बच्चन व माधुरी दीक्षित यांचं नृत्य भारतीय सिनेमातल्या सर्वांत आयकॉनिक क्षणांपैकी एक ठरलं.२००३त्याकाळी साधारणपणे एखादा सिनेमा हिट होत असे, तो नायक-खलनायकाच्या संघर्षामुळे. शोले सिनेमातील गब्बरसारख्या खलनायकाचे डायलॉग आजही खूप लोकप्रिय आहेत. पण किंग खानच्या कल हो ना हो या सिनेमात मात्र खलनायकाचं एकही पात्र नव्हतं. वेळ आणि मृत्यू या भावनिक संघर्षाच्या जोरावर हा सिनेमा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो आणि ‘हर पल यहाँ, जी भर जियो...’ असं म्हणत, सकारात्मक दृष्टी ठेवत जीवनाचा आनंद घ्यायला शिकवतो.तसंच ‘नायक नही खलनायक हूं मै...’ असं म्हणणारा संजय दत्त जेव्हा मुन्नाभाई एमबीबीएसमधल्या नायकाच्या भूमिकेत दिसला, तेव्हा त्यानं ती भूमिका अजरामर केली. यातल्या मुन्नाभाई आणि सर्किट (अर्शद वारसी) यांच्या जोडीनं तर कमालच केली. जादूच्या झप्पीनं तर खरोखरच प्रेक्षकांवर जादूच केली. हा सिनेमा आपल्याला हसवता हसवता माणुसकी एखाद्या औषधासारखं कसं काम करते हे शिकवतो आणि ‘बोले तो’ हीच गोष्ट प्रेक्षकांचं मन जिंकून घेते.२००४धूम या ॲक्शनपटानं संपूर्ण भारतात धुमाकूळ घातला. या सिनेमाच्या नायकाइतकाच किंबहुना जास्तच खलनायक प्रेक्षकांना आपल्याकडे खेचून घेतो. चोर-पोलिसांच्या खेळातला हा स्टायलिश चोर कबीर (जॉन अब्राहम) आपल्या कूल, स्मार्ट लुकमुळे खलनायकही ग्लॅमरस असू शकतो हे दाखवून देतो. याचं कथानक जरी साधं असलं, तरी स्टाइल, लोकेशन्स, बाइक्स आणि धमाकेदार म्युझिक यामुळे हा सिनेमा सुपरहिट ठरला. आणि यातलं ‘धूम मचाले...’ हे गाणं तर देशभरातल्या तरुणाईचं अँथम साँगच झालं. याच वर्षी आलेला, अगदी विरुद्ध टोकावर उभा असलेला मराठी सिनेमा श्वास प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर उतरला. यात ना खलनायक, ना कुठली भव्यता; आहे फक्त माणूस आणि नियतीमधला शांत, वेदनादायक संघर्ष. आजोबा आणि नातवामधलं न बोलता व्यक्त होणारं प्रेम, आजारपणाची अपरिहार्यता आणि त्याचा स्वीकार. या साध्या गोष्टींमधून हा सिनेमा असामान्य ठरला आणि म्हणूनच याची भारतानं ऑस्करसाठी निवड केली..२००५स्वप्न, मस्ती आणि धाडस यांची गोष्ट अगदी हलक्याफुलक्या पद्धतीनं मांडणाऱ्या बंटी और बबली या सिनेमाला प्रेक्षकांनी उदंड प्रतिसाद दिला. छोट्या शहरातून आलेले बंटी आणि बबली मोठं रंगीबेरंगी आयुष्य जगण्याचं स्वप्न पाहतात आणि ते पूर्ण करण्यासाठी हुशारीनं अनेक युक्त्या लढवत पुढे जातात. अभिषेक बच्चन आणि राणी मुखर्जी यांची केमिस्ट्री सहज आणि नैसर्गिक वाटते. तर शहेनशाह ऑफ बॉलिवूड अमिताभ बच्चन यांच्या कडक पण मिश्कील अंदाजानं सिनेमात एक वेगळीच जान आली. तसंच शंकर-एहसान-लॉय यांचं संगीतही या चित्रपटाचा मोठा प्लस पॉइंट ठरला. यातल्या ‘कजरा रे...’ या गाण्यानं आणि ऐश्वर्या राय बच्चनच्या दिलखेचक अदांनी सगळ्यांना भान हरपून ताल धरायला भाग पाडलं.२००६‘मोहे मोहे तू रंग दे बसंती...’ आणि ‘मस्ती की पाठशाला...’ ही गाणी आजही कानावर पडली, की अंगात एक वेगळीच ऊर्जा संचारते आणि पावलं आपोआप थिरकायाला लागतात. रंग दे बसंती हा यावर्षीचा सुपरहिट सिनेमा, ज्यानं तरुणाईला राजकारण, भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्था आणि त्यातून होणारा अन्याय यांसारख्या प्रश्नांवर विचार करायला प्रवृत्त करतो. बेधडक डीजे (आमिर खान), शिस्तप्रिय अजॉय (माधवन), दिलखुलास सुक्खी (शर्मन जोशी), आदर्शवादी असलम (कुणाल कपूर), धडाडी लक्ष्मण (अतुल कुलकर्णी) जेव्हा भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, रामप्रसाद बिस्मिल यांसारख्या स्वातंत्र्यलढ्यातील खऱ्या क्रांतिकारकांच्या विचारांनी व बलिदानानं प्रेरित होतात, तेव्हा कथेमध्ये एक वेगळाच ट्विस्ट येतो. उत्कृष्ट पटकथेसोबत दमदार डायलॉग्ज आणि एआर रेहमानचं संगीत यामुळे या सिनेमाला ५४व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये बेस्ट पॉप्युलर फिल्म प्रोव्हायडिंग होलसम एंटरटेन्मेंट या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं.२००७यावर्षी चक दे इंडिया, तारे जमीन पर, गुरु, भुलभुलय्या असे वेगवेगळ्या जॉनरचे एक से एक सिनेमे प्रदर्शित झाले. पण त्यातला ओम शांती ओम हा सिनेमा म्हणजे एकदम फुल टू बॉलिवूड सेलिब्रेशन होता. पुनर्जन्मावर आधारित मसालेदार कथा, जुन्या हिंदी सिनेमाची झलक, शाहरुख खानचा डबल रोल आणि त्यासोबत दीपिका पादुकोणची ग्लॅमरस एन्ट्री... सगळंच परफेक्ट फ्रेममध्ये बसणारं! यातले ‘अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पुरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती हैं...’, ‘एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो...’ हे डायलॉग आजही लोकांचे फेव्हरेट आहेत. ‘ओम शांती ओम’ या गाण्यात तर तब्बल ३०पेक्षाही अधिक बॉलिवूड कलाकार एकामागोमाग झळकले. या सर्व गोष्टींमुळेच हा सिनेमा एक मोठा ब्लॉकबस्टर हिट ठरला..२००८दरवर्षी अनेक सिनेमे येतात-जातात, काही सुपरहिट होतात तर काही फ्लॉपही होतात. पण या सिनेमातल्या काही भूमिका मात्र काळाचा पडदा उलटला तरी विशेष लक्षात राहतात. विजय दिनानाथ चौहान (अमिताभ बच्चन), बसंती (हेमा मालिनी), मोगॅम्बो (अमरीश पुरी) यांच्याप्रमाणे संजय सिंघानिया ऊर्फ गजनी ही आमिर खाननं गजनी या सिनेमात साकारलेली भूमिका खरोखरच आयकॉनिक होती. रोमँटिक पण शोकांतिक सूड उगवणारी कथा, दमदार अभिनय, उत्कृष्ट संगीत आणि त्यावर जबरदस्त ॲक्शनचा तडका यामुळे या सिनेमाला कित्येक वर्षं झाली तरी सिनेमा अविस्मरणीय ठरतो. म्हणूनच बॉक्स ऑफिसवर शंभर कोटींहून अधिक कलेक्शन करणारा हा पहिला सिनेमा ठरला.२००९बॉक्स ऑफिसच्या कलेक्शनचे आकडे म्हणजे वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा... यावर्षी प्रदर्शित झालेल्या थ्री इडियट्सनं तर चौकार मारत ४०० कोटींहून अधिक कमाई केली आणि प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत यांच्या फाइव्ह पॉइंट समवन या पुस्तकाच्या कथेवर आधारित असणारा हा चित्रपट सुपर डुपर हिट ठरला. रँचो, राजू, फरहान, प्रिन्सिपल ‘व्हायरस’ आणि पिया यांनी आपल्या विनोदी शैलीतून समाजातल्या गंभीर विषयावर प्रकाशात टाकला. ‘ऑल इज वेल’ आणि ‘गिव्ह मी सम सनशाइन’ या गाण्यांनी तरुणांना, विशेषतः विद्यार्थ्यांना जगण्याची एक नवीन कला शिकवली. ५७व्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात या चित्रपटानं बेस्ट पॉप्युलर फिल्म प्रोव्हायडिंग होलसम एंटरटेन्मेंट आणि बेस्ट लिरिक्स असे पुरस्कार मिळवले. तसंच या सिनेमानं फिल्मफेअर, आयफा यांसारखे अनेक पुरस्कार पटकावले, जे याच्या गुणवत्तेचं व लोकप्रियतेचं प्रतीक ठरले.२०१०दबंग या ॲक्शन कॉमेडी सिनेमातल्या स्टायलिश व बेधडक पोलिस ऑफिसर चुलबुल पांडेनं आणि त्याच्याभोवती फिरणाऱ्या कथानकानं बॉक्स ऑफिस आणि प्रेक्षकांवर आपली धमाकेदार छाप पाडली. पांडेजींच्या ‘हूड हूड दबंग’ करतानाच्या अदांनी तर लहान-मोठ्या सगळ्यांवरच मोहिनी केली. आणि यानंतर पोलिस नायक असणाऱ्या सिनेमांचा रतीबच सुरू झाला. बरं यातले डायलॉग्जही तितकेच दमदार! सोनाक्षी सिन्हाचा ‘थप्पड से डर नहीं लगता साब...’ हा डायलॉग आयकॉनिक ठरला. या सिनेमातून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करणाऱ्या सोनाक्षीला फिल्मफेअरचा पुरस्कार मिळाला. मुन्नी बदनाम नव्हे, तर ख्यातनाम झाली आणि हिरो पर्सनॅलिटी असणाऱ्या छेदी सिंगनं तर खलनायकाची परिभाषाच बदलली. दबंगची क्रेझ फक्त बॉलिवूडमध्येच नव्हे, तर टॉलिवूडलमध्येही पसरली. मग पुढच्याच वर्षी याचाच रिमेक असणारा ऑस्थे हा तमिळ सिनेमा प्रदर्शित झाला..२०११यावर्षी बरेच सिनेमे आले, पण प्रेक्षकांच्या नसानसांत भिनलेला आणि थिएटरमध्ये टाळ्या-शिट्ट्यांची दाद मिळवणारा सिनेमा म्हणजे सिंघम. यातला बाजीराव सिंघम - प्रामाणिक, धडाडीचा पोलिस - जो कायद्यासोबतच माणुसकीवरही तितकाच विश्वास ठेवतो. आणि असा आदर्श पोलिस सर्वांना आपल्यातलाच एक हिरो वाटतो. रोहित शेट्टीचा चित्रपट म्हणजे गाड्यांची धूळधाण असणारच, नाही का? त्याच्या याही चित्रपटाच साधारणपणे डझनभर गाड्यांचा ताफा आणि त्यांच्या ॲक्शनचा तडका होताच. यातल्या ‘आता माझी सटकली...’ या डायलॉगनं तर कहरच केला. भाषा, वय, सीमा सगळीच बंधनं तोडत हा डायलॉग फारच व्हायरल झाला होता.२०१२यावर्षी एक था टायगर हा सिनेमा आला आणि स्पाय थ्रिलर हा जॉनर हिंदी सिनेसृष्टीत पुन्हा नव्यानं जिवंत झाला. यातला नायक अविनाश सिंग राठोड ऊर्फ टायगर (सलमान खान) आणि नायिका झोया (कतरीना कैफ) यांचा स्वॅग भारीच होता. हे दोघंही इंटेलिजन्स एजंट्स असणं हेच या कथेचं वेगळंपण होतं. याआधीही एजंट विनोदसारखे स्पाय सिनेमे आले. पण रोमान्स + ॲक्शन + देशभक्ती + आंतरराष्ट्रीय राजकारण यांचं इतकं परफेक्ट कॉम्बिनेशन मात्र याच सिनेमाला जमलं. त्यात विदेशात खऱ्या लोकेशन्सवर केलेलं शूटिंग, हाय स्पीड कॅमेऱ्यानं टिपलेले चेसिंग सीन्स, रिअल स्टंट आणि स्लिक एडिटिंग यामुळे हा सिनेमा खरोखरच ‘माशाअल्लाह’ ठरला.२०१३यावर्षी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला तो रोहित शेट्टीच्या चेन्नई एक्सप्रेसनं. हा सिनेमा म्हणजे एंटरटेन्मेंटचा ओव्हरडोसच म्हणावा लागेल. शाहरुख खानची कॉमेडी, दीपिका पादुकोणचा बोलण्यातला साउथ स्टाइल लहेजा, रंगीबेरंगी सेट्स, हाय एनर्जी ॲक्शन सीन आणि रोहित शेट्टी स्टाइल उडणाऱ्या गाड्या यांमुळे प्रेक्षकांसाठी हा सिनेमा पूर्णपणे पैसा वसूल ठरला. यातली सगळीच गाणी एक से बढकर एक. यातल्या ‘लुंगी डान्स’नं तर सोशल मीडिया आणि लग्न समारंभात अक्षरशः धिंगाणा घातला. तसंच ‘कश्मीर मैं तू कन्याकुमारी...’, ‘1234 गेट ऑन द डान्स फ्लोअर’ या गाण्यांचीदेखील प्रेक्षकांमध्ये बरीच क्रेझ होती.२०१४यावर्षी एक अतिशय वेगळ्याच विषयावरचा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस आला, तो म्हणजे पीके. यात ना टिपिकल ॲक्शन, ना कुठला रोमांचित मसाला, तरीही कितीतरी वर्षं हा सिनेमा चर्चेत राहिला. याचं कारण म्हणजे याचा विषयच अत्यंत धाडसी व असामान्य होता. या सिनेमातून अंधश्रद्धा, धर्माच्या नावावर चालणारा बाजार आणि देव व देवाच्या दलालांमधील फरक हे सगळंच अगदी हलक्याफुलक्या विनोदी शैलीत साधेपणानं मांडण्यात आलं. यातला नायक परग्रहावरून पृथ्वीवर येतो आणि कधी कुणावर तलवार किंवा कुठलंही शस्त्र न उगारता आपल्या साध्या साध्या प्रश्नांनी संपूर्ण समाज व्यवस्थेला अस्वस्थ करतो. यातली नायिका जग्गू हिची भूमिका साकारणारी अनुष्का शर्मादेखील आपल्याला एका वेगळ्याच लुकमध्ये पाहायला मिळते..Premium|Dhurandhar Movie Review : पुण्यातील व्हिज्युअल इफेक्ट्स स्टुडिओने ‘धुरंधर’ला दिला नवा आयाम.२०१५यावर्षी तीन वेगवेगळ्या वाटांवर चालणारे, पण तितक्याच ताकदीनं प्रेक्षकांची मनं जिंकणारे सिनेमे आले. एक संजय लीला भन्साळींचा बाजीराव मस्तानी, दुसरा निशिकांत कामत यांचा दृश्यम, तिसरा पुरुषोत्तम दरव्हेकर यांनी लिहिलेल्या आणि वसंतराव देशपांडे यांनी गाजवलेल्या नाटकावर आधारित असलेला कट्यार काळजात घुसली. बाजीराव मस्तानी हा आधुनिक कॅमेरे, डोळ्यांचं पारणं फेडणारे भव्य सेट्स, खास लायटिंग, व्हीएफएक्सचा सूक्ष्म पण परिणामकारक वापर, प्रत्येक फ्रेम एखाद्या आखीवरेखीव चित्रासारखी दिसेल अशी मांडणी असणारा सिनेमा. यातल्या प्रत्येक कलाकारानं आपल्या उत्कृष्ट अभिनयातून आपल्या भूमिकेला योग्य तो न्याय दिला. तसंच ‘पिंगा गं पोरी पिंगा...’, ‘दिवानी मस्तानी’, ‘मल्हारी’ यांसारख्या गाण्यांनी प्रेक्षकांना आपल्या तालावर ठेका धरण्यास भाग पाडलं. या चित्रपटाच्या अगदी विरुद्ध टोकावर उभा असणारा, प्रेक्षकांना हिप्नोटाइज करणारा थ्रिलर सिनेमा म्हणजे दृश्यम. यात ना भव्य सेट्स ना आधुनिक टेक्नॉलॉजी, पण उत्कंठा वाढवणाऱ्या पटकथेमुळे प्रेक्षक जागच्या जागी खिळून राहतो. फ्लॅशबॅक, टाइमलाइन, सूक्ष्म क्लूज यांच्या आधारावर रंगणाऱ्या या क्लासिक सिनेमांनी प्रेक्षकांसोबत समीक्षकांचीही दाद मिळवली. तिसरा आणि महत्त्वाचा चित्रपट म्हणजे कट्यार काळजात घुसली. या चित्रपटाचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे त्याचं संगीत. शंकर महादेवन, राहुल देशपांडे यांनी गायलेली गाणी चित्रपटाला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवतात. ‘घेई छंद मकरंद’, ‘सूर निरागस हो’, ‘दिल की तपिश’ या आणि इतर गाण्यांनी रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं. कलाकारांचा अभिनय, भव्य सेट, उत्कृष्ट छायाचित्रण आणि संगीताची जोड यांमुळे हा चित्रपट केवळ संगीताच्या चाहत्यांसाठीच नाही, तर उत्तम सिनेमा पाहू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक पर्वणी ठरला.२०१६वास्तविक घटनेवर आधारित असणाऱ्या दंगल या सिनेमानं तर बॉक्स ऑफिस कलेक्शनचं रेकॉर्ड ब्रेक करत ‘कोटीच्या कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ करत पार २ हजार कोटींहून अधिकचा पल्ला गाठला. आमिर खाननं महावीर सिंग फोगाट ही भूमिका साकारताना ती अधिक वास्तवदर्शी व्हावी म्हणून खरोखर आपलं वजन वाढवलं आणि वयस्कर बापाचे सीन्स शूट केले. त्यानंतर अक्षरशः महिनाभरात तब्बल २५ ते ३० किलो वजन घटवून तरुणपणातल्या महावीर सिंगचे सीन्स शूट केले. तसंच गीता व बबीता यांच्या भूमिका साकारणाऱ्या फातिमा शेख आणि सानिया मल्होत्रानं खऱ्या कुस्तीपटूंप्रमाणं वर्षभर प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेतलं. यातले कुस्तीचे अनेक सीन्स सीजीआयचा वापर न करता एका सलग टेकमध्ये रिअल फाइटसारखे शूट करण्यात आले. स्त्रीशक्ती, जिद्द, मेहनत आणि कौटुंबिक नात्यांची सांगड घालणाऱ्या या सिनेमानं प्रेक्षकांच्या मनावर आपला ठसा उमटवला.२०१७बाहुबली २ : द कन्क्लूजन हा सिनेमा भारतीय सिनेसृष्टीतला गेमचेंजर ठरणारा एक भव्यदिव्य पट. अत्याधुनिक व्हीएफएक्स, मोशन कॅप्चर, सीजीआय प्रीव्हिजुअलायझेशन आणि मोठमोठ्याला सेट्सच्या मदतीनं दिग्दर्शक एस. राजामौली यांनी काल्पनिक जग इतक्या जिवंतपणे उभं केलं, की प्रेक्षक त्या झगमगाटात अक्षरशः हरवून गेले. अजून एक खास गोष्ट म्हणजे यातलं पार्श्वसंगीत व्हीएफएक्सशी सिंक करून तयार करण्यात आलं. त्यामुळे प्रत्येक दृश्य अंगावर काटा आणणारं चित्तथरारक ठरलं. यातल्या बाहुबली, देवसेना, भल्लाळदेव, शिवगामी देवी, कटप्पा यांसारख्या प्रत्येक पात्रानं आपली एक वेगळी छबी प्रेक्षकांच्या मनात तयार केली. देवसेनेनं नसलेली नऊवारी साडी महिला वर्गात प्रचंड लोकप्रिय झाली आणि फॅशन ट्रेंड ठरली. मूळतः तेलगू (आणि तमिळ) भाषेत झालेला हा सिनेमा हिंदी, मराठी, बंगाली, मल्याळी आणि कन्नडसह अनेक भाषांमध्ये डब होऊन भारतभर प्रदर्शित झाला. तसंच रशियन, जर्मन व जपानी भाषेतही याचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानं यानं भारतासोबत परदेशातही आपला चांगलाच डंका वाजवला..२०१८यावर्षी संजय लीला भन्साळी यांनी पुन्हा एकदा एक भव्य सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस आणला. चित्तोडगडचे राजा महारावल रतन सिंग आणि राणी पद्मावती यांची कहाणी, सोबत जोहरसारख्या प्रथेवर उजेड टाकणाऱ्या पद्मावत या सिनेमानं लोकांचे डोळे दिपवून टाकले. यात राणीची भूमिका साकारणाऱ्या दीपिका पादुकोणननं तर चक्क ३० किलो वजनाचा घागरा व भरगच्च राजवाडी दागिने परिधान करत ‘घुमर’सारखं पारंपारिक नृत्य केलं. राजेशाही थाटातला हा सिनेमा प्रदर्शित होण्याआधीच अनेक आक्षेप, वाद-विवाद आणि विरोधाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. मात्र कल्पकतेननं हे सारे मागं सारत त्यानं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केलं.दुसरीकडे याच वर्षी आलेला अंधाधून हा एकदम उलट धाटणीचा तरीही तितकाच प्रभावी सिनेमा ठरला. यात कोणतेही भव्य सेट्स किंवा लोकेशन्स नव्हती. पण याची पटकथा मात्र फार जबरदस्त होती. दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी ब्लॅक ह्युमर, सायलेन्स, वेळोवेळी येणारे ट्विस्ट आणि संगीताचा स्मार्ट वापर करत पडद्यावर एक वेगळाच लपाछपीचा खेळ मांडला. त्यात प्रेक्षकही आपलं भान हरपून हरवून गेले.२०१९‘हाऊ इज द जोश? हाय सर!’ उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक या सिनेमातला हा आयकॉनिक डायलॉग, जो उच्चारताच किंवा कानावर पडताच नसानसांत एक वेगळीच चैतन्याची लाट उसळते. दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी हा सिनेमा अधिक वास्तववादी वाटावा म्हणून काही महिने लष्करी हालचाली, त्यांची बोलण्याची ढब आणि त्यांच्या ऑपरेशनचा स्वतः बारकाईनं अभ्यास केला होता. लोकेशन्सच्या बाबतीतही उरीनं कुठलाही शॉर्टकट वापरला नाही. सीजीआयपेक्षा प्रॅक्टिकल इफेक्ट्सवर जास्त भर दिला. कडाक्याच्या थंडीत उंच डोंगराळ भागात अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही काही सीन्स शूट केले. याचा नायक विकी कौशलनं तर मेजर विहान शेरगिल ही भूमिका इतक्या प्रामाणिकपणे साकारली, की त्यामुळे तो रातोरात नॅशनल क्रश नव्हे, तर नॅशनल हिरो बनला!२०२०‘आधी लगीन कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं...’ असं म्हणणाऱ्या निष्ठावान, शूरवीर, पराक्रमी तानाजी मालुसरे यांची शौर्यगाथा सांगणारा तानाजी : द अनसंग वॉरियर हा सिनेमा यावर्षी सुपरहिट ठरला. चित्रपटात दिसणारा कोंढाणा किल्ला (सिंहगड), राजगड, डोंगरदऱ्या हे प्रत्यक्ष लोकेशन्सपेक्षा व्हीएफएक्स मोशन कॅप्चर आणि ग्रीन स्क्रीनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून उभारण्यात आले. हा चित्रपट हिंदीसह मराठी, तमिळ आणि तेलगू अशा इतर भाषांमध्येही डब करण्यात आला. शिवाय संगीतकार अजय अतुल यांच्या पार्श्वसंगीतानं तर कमालच केली. ‘शंकरा रे शंकरा...’ आणि ‘माय भवानी’ या गाण्यांना तर प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला..२०२१वर्षाअखेरीस म्हणजे १७ डिसेंबर २०२१ रोजी एक सिनेमा आला आणि पुष्पा : द राईज नावाचं वादळ भारतातच नव्हे, तर जगभर पसरलं. खरंतर हा पहिल्यांदा तेलगू भाषेत आला. पण एकंदरीत यातल्या पुष्पा फ्लॉवर नाही फायरची धग पाहता हा सिनेमा हिंदी, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळी अशा पाच भाषांमध्ये एकाच वेळी प्रदर्शित करण्यात आला. यातला ‘झुकेगा नहीं...’ हा डायलॉग तर प्रचंड व्हायरल झाला. ‘श्रीवल्ली’, ‘सामी’, ‘ऊ अंटावा’ ही गाणी खूपच लोकप्रिय झाली. अगदी आंतरराष्ट्रीय ॲथलिट्स, इन्फ्लुएन्सर्स आणि सेलिब्रिटी यांनाही यातल्या हुकस्टेप्सचा ट्रेंड फॉलो करण्याचा मोह आवरता आला नाही. पुष्पाच्या भूमिकेसाठी अल्लू अर्जुनला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. ७४व्या बर्लिन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल आणि मॉस्को इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्येही हा एक ब्लॉकबस्टर सिनेमा ठरला.२०२२आरआरआर या चित्रपटानं केवळ टॉलिवूड आणि बॉलिवूडमधल्याच नव्हे, तर अगदी हॉलिवूडमधल्याही कलाकारांना आणि दिग्दर्शकांना आपल्या जोरदार यशानं प्रभावित केलं. रामचरण आणि ज्युनिअर एनटीआर यांचा जोरदार अभिनय, दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांची दूरदृष्टी आणि ‘नाटू नाटू’ या गाण्याची प्रचंड क्रेझ यामुळे या सिनेमानं सगळ्या सीमा पार करत जगभरात भारतीय सिनेमाचा ध्वज उंचावला. ‘नाटू नाटू’ या गाण्याला ऑस्करसारख्या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. तसंच या सिनेमानं भारतासह जागतिक स्तरावरही तेराशे कोटींहून अधिक कमाई करत भारतीय सिनेसृष्टीसाठी एक नवा मापदंड घालून दिला.२०२३यावर्षी ॲनिमल आणि 12th फेल या दोन वेगवेगळ्या धाटणीच्या सिनेमांना प्रेक्षकांनी पसंती दर्शवली. यातला ॲनिमल हा सिनेमा म्हणजे पारंपरिक चौकटीत न बसणारी, अत्यंत क्रूर व धोकेबाज अशा जगाशी ओळख करून देणारी एक काल्पनिक आक्रमक कथा. संदीप रेड्डी वांगा यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट वडील-मुलाच्या अस्वस्थ नात्याभोवती फिरतो. ग्रे शेड असणाऱ्या या सिनेमात नायकाची भूमिका निभावणाऱ्या रणबीर कपूरसोबत खलनायकाची भूमिका निभावणाऱ्या बॉबी देवलला ही पुन्हा एकदा लाइमलाइटमध्ये आणलं. ‘जमल जमल...’ हे गाणं तर अनेक मैफलींची जान ठरलं.12th फेल हा आयपीएस अधिकारी मनोज शर्मा व आयआरएस अधिकारी श्रद्धा जोशी यांच्या जीवनावर आधारित असणारा सिनेमा. अपयश, गरिबी, अपमान आणि प्रतिकूल परिस्थितीशी झुंज देत स्वतःचं स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या एका सामान्य मुलाची ही कथा; जी दिग्दर्शक विधू विनोद चोप्रा यांनी अतिशय संवेदनशीलतेनं मांडली. यातून स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या लाखो मुलांना प्रेरणा मिळाली..२०२४पुष्पा २ म्हणजे पुष्पा राजचं पूर्ण अधिराज्य. ॲक्शन, इमोशन, बदला आणि सत्तेची लढाई दाखवणारा एक मास एंटरटेन्मेंट सिनेमा म्हणावा लागेल. भारतासोबत इंटरनॅशनल मार्केटमध्येही, विशेषतः अमेरिका, दुबई आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये या सिनेमानं जबरदस्त कमाई केली. कल्की 2898 AD हा सिनेमा म्हणजे भारतीय सिनेमानं उचललेलं एक धाडसी पाऊल. पौराणिक कथांचा आधार घेत भविष्यकाळात नेणारा हा साय-फाय सिनेमा आपल्याला एका पूर्णपणे वेगळ्या जगात घेऊन जातो. दिग्दर्शक नाग अश्विन यांनी कल्पना, विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा संगम साधत एक भव्य विश्व उभं केलं. यातल्या व्हीएफएक्स, सीजीआय मोशन कॅप्चर, ॲडव्हान्स्ड सेट डिझाईन आणि हॉलिवूड स्टाइल ॲक्शन कोरिओग्राफी यांमुळे हा सिनेमा जागतिक दर्जाचा वाटतो. याला भारतातच नव्हे, तर परदेशातही विशेषतः अमेरिका, जपान आणि युरोपमध्ये चांगलाच प्रतिसाद मिळाला.२०२५आत्तापर्यंत भारत-पाकिस्तान इंटेलिजन्सवर आधारित अनेक सिनेमे आले. पण दिग्दर्शक आदित्य धर यांचा फॅक्ट आणि फिक्शनवर आधारित असणारा धुरंधरसारखा सिनेमा काही हटकेच म्हणावा लागेल. दमदार डायलॉग असलेल्या या साडेतीन तासांच्या सिनेमात दर वीस मिनिटांनी एक ट्विस्ट पाहायला मिळतो. नोटबंदी, पुलवामा ॲटॅक आणि २६ नोव्हेंबरच्या मुंबई हल्ल्यामधलं काही रिअल फुटेज व ऑडिओ क्लिप्समुळे सिनेमाची रंजकता आणखीनच वाढते. पण त्यामुळे धुरंधरवर अनेक आक्षेपही घेण्यात आले. बरेच वादविवादही उपस्थित झाले. पण तरीही बारकाईनं अभ्यास करून लिहिलेली पटकथा, अक्षय खन्नाचा आणि सोबत इतर सर्वच कलाकारांचा उत्कृष्ट अभिनय, हेवी ॲक्शन सीन्स आणि इमोशनल ड्रामा यांमुळे रिलीज झाल्यानंतर केवळ महिन्याभरातच या सिनेमानं तेराशे कोटींहून अधिक अशी रेकॉर्ड ब्रेक कमाई करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली.तसंच सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित दशावतार या सिनेमानं फारच मोठी झेप घेतली. यात कोकणातल्या लोककलेची झलक पाहायला मिळते. वडील-मुलाचं नातं, श्रद्धा, संस्कृती आणि संघर्ष यात गुंतलेली ही कहाणी. बाबुलीची भूमिका साकारताना ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी केलेला अभिनय अत्यंत प्रभावी वाटतो. आता हा सिनेमा ऑस्कर पुरस्काराच्या मुख्य विभागामध्ये निवडला गेला आहे. लवकरच हा चित्रपट ॲकेडेमिक स्क्रीनिंग रूममध्येही दाखवला जाणार आहे. ज्यामुळे जागतिक व्यासपीठावर भारतीय सिनेसृष्टीला महत्त्वपूर्ण स्थान मिळेल.स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.