Premium|women in Indian cinema : भारतीय सिनेमातील स्त्री; काल, आज आणि उद्याचा प्रवास

रेखा देशपांडेएकीकडे लोकप्रिय मुख्य धारेत रोमँटिक राजेश खन्ना, अँग्री यंग मॅन अमिताभ यांच्या छायेत सिनेमातली ‘स्त्री’ मनोरंजनाची आणि तोंडी लावण्याची वस्तू म्हणून घुसमटत राहिली, तर दुसरीकडे ७०चं दशक हे स्त्री चळवळींच्याही आरंभाचं दशक होतं आणि त्याचा प्रभाव समांतर सिनेमातील स्त्री-चित्रणावर झाला. श्याम बेनेगल यांचा स्त्रीप्रधान सिनेमा हे फार महत्त्वाचं घटित...स्त्रीवादी किंवा स्त्रीकेंद्रित चित्रपटांचा विचार केला जाऊ लागला, तो स्त्रीमुक्ती, स्त्रीची अस्मिता या सगळ्याच सामाजिक जाणिवेच्या पृष्ठभूमीवर जाण येऊ लागल्यानंतर. परंतु, ११३ वर्षांच्या भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात वेळोवेळी स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवून केलेले चित्रपट येत होते. फरक हा, की सुरुवातीच्या मोठ्या कालखंडातला पुरुषप्रधान भारतीय समाज, स्त्रीविषयक धारणा पक्क्या धरून ठेवणारा असल्यानं भारतीय सिनेमानंही तोच पायंडा सुरू ठेवला. परंपराशरण स्त्रीचीही त्याला संमतीच होती. लोकांना ‘सिनेमा’ या नव्या माध्यमाची सवय होईपर्यंत, लोकांच्या परिचयाच्या पुराणातल्या कथांवर चित्रपट तयार केले जात होते. पुराणातल्या स्त्रीचं जे रूप, तेच स्वाभाविकपणे चित्रपटात अवतरणार. हे रूप होतं पतिव्रता, सोशिक, त्यागमूर्ती स्त्रीचं. भारताच्या पहिल्याच चित्रपटातील स्त्री व्यक्तिरेखा होती हरिश्चंद्राची पत्नी ‘तारामती’. ही गोष्टच मोठी बोलकी आहे. इथून पुढे सती सावित्री, सीता अशा सोशिक, त्यागी पतिव्रता पडद्यावर येत राहिल्या. ‘त्याच्या’साठी जगणारी, ‘त्याच्या’साठी मरणारी ‘ती’ या चित्रपटाची नायिका. कर्ता तो, सोसणारी ती. अपवाद वाडिया ब्रदर्सच्या स्टंटपटांची नायिका फिअरलेस नादिया. ती सोसायची नाही. चोपायची..माध्यम रुळलं तसे चित्रपट पुराणकथांकडून तिसाव्या दशकात सामाजिक विषयांकडे वळू लागले. तरी बराच काळ या सामाजिक, कौटुंबिक चित्रपटांचा मुखडा पौराणिक चित्रपटांचाच राहिला. स्त्रीनं कुटुंबातील इतरांसाठी जगावं, कष्टावं. समाजात हीच ‘स्त्री आदर्शा’ची व्याख्या होती आणि तिचंच दर्शन चित्रपटात होत असे. भरात येऊ लागलेल्या समाजसुधारणेच्या चळवळींचा परिणाम व्ही. शांताराम यांच्यासारख्या दिग्दर्शकावर दिसून आला, तो कुंकूसारख्या चित्रपटातून. कुंकू (दुनिया ना माने) भारतीय सिनेमाच्या इतिहासातला महत्त्वाचा स्त्रीकेंद्री चित्रपट ठरला आहे. न पटलेल्या लग्नाविरुद्ध बंड करणारी नायिका होती ही. तरीही परंपरेचं जोखड दिग्दर्शकाला अगदीच झुगारून देता आलं नाही, त्यामुळे अखेरीला कुंकू सिनेमातल्या नीराला पश्चात्तापदग्ध वृद्ध पती कुंकू पुसतो हे धक्कादायक वाटतं. आणि ती त्याच्याकडे ‘मला पुन्हा कुंकू लावा’ म्हणून हट्ट धरते. तेव्हा समाजसुधारणा, स्त्रीची पुरुषप्रधान परंपरेच्या जोखडातून मुक्ती व्हावी असा, पण बेताबेतानं; भारतीय प्रेक्षकाला रुचेल, पचेल इतपतच हा दृष्टिकोन राहिला. माणूसमधल्या वेश्या नायिकेलादेखील, अखेरच्या क्षणी माघार घ्यायला लावून नायकाला ‘वाचवलं’ गेलंय. तरीदेखील चित्रपटात, स्त्रीच्या समाजातील स्थानाविषयीचा काहीएक विचार मर्यादेपर्यंत का होईना सुरू झाला होता हे खरं.साधारण ४०-५०च्या दशकात, महायुद्धोत्तर काळातल्या मनोरंजनप्रधान साचेबद्ध चित्रपटांनी स्त्रीचं पाऊल मागं खेचलं. ती पुरुष प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाचं साधन बनली. स्त्री प्रेक्षकांपुढे एक नवा आदर्श सादर करू लागली. पुरुषाला आवडेल असं रूप सजवणारी, त्याला आवडेल असं वागणारी, ती आदर्श स्त्री. ती नायिका. तसं न वागणारी ती खलनायिका. (मराठी सिनेमांतही हाच कित्ता गिरवला जाई. ५०च्या दशकात तमाशापटांचा साचा येत राहिला. तेव्हा तिथंही थोड्याफार फरकानं हाच पॅटर्न हाताळला जात राहिला.) समाजातल्या स्त्रियांनीही हा आदर्श स्वीकारलेला दिसतो. इथं आणखी एक घोळ या चित्रपटांनी करून ठेवला. प्रेमपर्वात अल्लड, बंडखोर असलेली नायिका नायकाशी (किंवा मर्जीविरुद्ध दुसऱ्या पुरुषाशी) विवाह झाल्यावर एकाएकी विनम्र, शालीन, सोशिक होते हे चित्र असंख्य चित्रपटांतून बघायला मिळू लागलं होतं. कारण स्त्रीच्या माध्यमातून पुरुष प्रेक्षकांचं मनोरंजनही करायचं होतं (त्याला ‘स्त्री प्रेक्षकांचा’ही आक्षेप नव्हताच.) आणि स्त्री प्रेक्षकांसमोर आदर्शही ठेवायचा होता. तर्काला तिथं थारा नव्हता. या व्यक्तिरेखा या व्यक्ती नसायच्या, तर कॅरिकेचर असायच्या. कधीकधी त्या कोणत्यातरी विचाराच्या प्रतिनिधी असायच्या. राज कपूरच्या श्री ४२०मधली नायिका विद्या (नर्गिस) ही सात्त्विकतेचं प्रतीक आहे. ती नायकाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचं प्रतिनिधित्व करते. तर खलनायिका नायकाला जुगार आणि चारसोबीसीत ओढणारी आहे. ५०च्या दशकातल्या बिमल रॉय, गुरुदत्त, मेहबूब खान यांचा स्त्री-विचार ठळकपणे नजरेत भरतो. ४०च्या दशकातला मेहबूब यांचा औरत आणि त्याच कथेवरील ५०च्या दशकातील मदर इंडिया हा मैलाचा दगड आहे. पर्ल बकच्या गुड अर्थ या कादंबरीतील चिनी शेतकऱ्याचं रूपांतर भारतीय कृषककन्येत करीत मेहबूब यांनी भारतीय कृषी-संस्कृतीतलं स्त्रीचं महत्त्व नक्कीच अधोरेखित केलं. बिमल रॉय यांच्यावर शरच्चंद्रांचा प्रभाव होता. त्यांच्या नायिका मनस्वी आहेत. सुजाता, बंदिनी हे सिनेमे स्त्रीकेंद्री सिनेमाचं ठळक उदाहरण आहेत. इथंही स्त्रीचं सोसणं संपलेलं नाही. पण या स्त्रीरूपांमागे बिमल रॉय यांचा विचार, नायिकेला ‘आदर्श भारतीय नारी’ म्हणून सादर करण्याचा नाही..सुजाताचा विषय स्त्री हा नाही, स्पृश्यास्पृश्यता हा आहे. सुजाता ही या स्पृश्य आणि अस्पृश्य संघर्ष-नाट्याचा कणा बनून येते. सवर्ण घरात वाढलेली ती अस्पृश्य मुलगी आहे. तिनं आपल्या प्रेमानं, सेवावृत्तीनं ते घर आपलंसं केलेलं असलं, तरी ती ‘मुलीसारखी आहे, मुलगी नाही.’ तिचे पालनकर्ते वडील (तरुण बोस) आणि तिच्यावर प्रेम करणारा अधीर (सुनील दत्त) बिमल रॉय यांच्या विचारांचं प्रतिनिधित्व करतात. पण अस्पृश्योद्धाराचे लेक्चर देणारा अधीर (सुनील दत्त) हा काही प्रत्यक्ष उद्धारकर्ता म्हणता येत नाही. कुटुंबातील आपलं मूल्य सुजातानं स्वतःच सिद्ध केलेलं आहे. बंदिनीमधली कल्याणी (नूतन) तिच्या चारित्रिक दृढतेसाठी लक्षात राहते. रागानं बेभान झालेल्या अवस्थेत आपल्याकडून घडलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा ती स्वेच्छेनं भोगते. डॉक्टरच्या रूपानं तिला नव्यानं जगण्याची संधी येते, तरी ती नाकारून ती आपल्या निष्ठेशी निष्ठावंत राहते. बिमल रॉय कल्याणीच्या या अखेरच्या निर्णयात, एका स्त्रीच्या भावुक करणाऱ्या कथेपलीकडे जाऊन आध्यात्मिक पातळी गाठतात.अमिय चक्रवर्ती दिग्दर्शित सीमामधली गौरी (नूतन) अनाथ, घरकाम करून पोट भरणारी मुलगी आहे. तिचीही स्वप्नं आहेत. ती उधळली जातात तेव्हा ती बंडखोरी करते. जगावरचा तिचा विश्वास उडतो. महिलाश्रमाच्या संस्थाचालकामुळे (बलराज साहनी) तिचा माणुसकीवरचा विश्वास परत येतो. पण ती आपल्या निर्णयावर ठाम राहते. गुरुदत्तचा प्यासा नायकाच्या दुर्दैवाची कथा सांगतो, तरी त्यात स्त्रीच्या दोन वृत्तींचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दोन नायिका तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. घरंदाज मीना (माला सिन्हा) नायकाशी प्रेमाचा खेळ खेळून नंतर श्रीमंत पुरुषाशी संसार थाटते. आणि कवितेवर पोट भरत नाही असं कारण सांगते. वेश्या गुलाबो (वहीदा रहमान) नायकाच्या कंगालीसह, वैफल्यासह त्याची साथ देते. जेवढं कवी म्हणून त्याचं यशापयश ठरतं, तेवढंच त्याचं बिघडणं-घडणं या दोघींमुळे होतं. साहिब बीबी और गुलाममधली छोटी बहू (मीनाकुमारी) ही एकाचवेळी वेगानं जमीनदारी व्यवस्थेतील स्त्रीचं आणि ऱ्हासाकडे निघालेल्या त्या जमीनदारी व्यवस्थेचं प्रतिनिधित्व करते. तिला आडवा छेद देते, ती बदलू लागलेल्या काळाची प्रतिनिधी जवा (वहीदा). नायक भूतनाथ (गुरुदत्त) हा निरीक्षक म्हणूनच येतो..Premium|Dhurandhar Movie Review : पुण्यातील व्हिज्युअल इफेक्ट्स स्टुडिओने ‘धुरंधर’ला दिला नवा आयाम.इथं चित्रपटातल्या स्त्री-विचाराच्या एका महत्त्वाच्या घटिताकडेही पाहायला हवं. सत्यजित रे यांच्या बंगालीतल्या चारुलताचा मोठा प्रभाव भारतीय मुख्य धारेतल्या आणि समांतर धारेतल्या सिनेमावर पडलेला आहे. चारुलताच्या (माधवी मुखर्जी) रूपात ते एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला बदलत चाललेल्या, आपल्या अस्मितेची जाणीव होऊ लागलेल्या स्त्रीचं दर्शन घडवतात. त्याचवेळी स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या पुरुषाचा, भूपतीचा गळून पडणारा अभिनिवेशही नोंदतात. पथेर पांचाली स्त्रीकेंद्री नाही, पण त्यातली अपूची आई सर्वजया वास्तवातल्या स्त्रीचं जे रूप सादर करते, ते भारतीय सिनेमाच्या कचकड्या जगाला छेद देणारं क्रांतिकारी चित्रण आहे. सत्यजित रे यांचे समकालीन, बंगाली चित्रपटांचे दिग्दर्शक ऋत्विक घटक हे भारतीय सिनेमाच्या क्षेत्रातील उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व. भारतीय स्त्री-विचाराच्या गाभ्यापाशी पोहोचलेला असा त्यांचा सिनेमा आहे. मेघे ढाका तारा, कोमल गंधार, सुबर्णरेखा आणि तिताश एकटी नदीर नाममधील स्त्री व्यक्तिरेखांना डावलून भारतीय सिनेमातील स्त्रीचा विचार होऊच शकत नाही. हालाखीच्या अवस्थेत जगणाऱ्या शरणार्थी कुटुंबाच्या भरण-पोषणाची जबाबदारी पेलणारी नीता (सुप्रिया चौधरी) मेघे ढाका ताराची नायिका म्हणजे त्यागमूर्ती नायिकांचा अवघा अर्क आहे. अखेरीला नीता पडद्यावर दिसत नाही, पण ‘दादा, मला जगायचं आहे रे’ हा तिचा आकांत सॅनिटोरियमबाहेर दूरवर पर्वतरांगांमध्ये, साऱ्या आसमंतात पसरतो आणि अवघ्या स्त्रीतत्त्वाचा आक्रोश बनतो.भारतीय सिनेमाच्या पठडीबद्ध त्यागमूर्ती नायिकांप्रमाणे ती आदर्श ठेवण्यासाठी निर्माण केलेली नाही. घटक तिच्या त्यागामागच्या सामाजिक परिमाणांचा (डायमेन्शन्सचा) विचार करायला प्रेक्षकाला उद्युक्त करतात. तिताश...मधल्या बासंती आणि राजार या दोन स्त्रिया, घटक यांच्या स्त्री-विचाराची परिसीमा गाठतात. माता या आदिबंधाचाच वेध घटक घेतात. स्त्री ही भरण-पोषण करणारी आहे. साठी, सत्तरी आणि ऐंशीच्या दशकांतला लोकप्रिय सिनेमा, मनोरंजनासाठी निर्मिलेल्या स्त्री व्यक्तिरेखांचा रतीब घालत होताच. पण ६०च्या दशकाच्या अखेरीला भुवन शोमबरोबर नवसिनेमाची समांतर चळवळ सुरू झाली. ७०च्या दशकात ती ऐन भरात आली. एकीकडे लोकप्रिय मुख्य धारेत रोमँटिक राजेश खन्ना, अँग्री यंग मॅन अमिताभ यांच्या छायेत सिनेमातली 'स्त्री' मनोरंजनाची आणि तोंडी लावण्याची वस्तू म्हणून घुसमटत राहिली, तर दुसरीकडे ७०चं दशक हे स्त्री चळवळींच्याही आरंभाचं दशक होतं आणि त्याचा प्रभाव समांतर सिनेमातील स्त्री-चित्रणावर झाला. श्याम बेनेगल यांचा स्त्रीप्रधान सिनेमा हे फार महत्त्वाचं घटित. अंकुर, निशान्त, भूमिका, त्रिकाल, मंडी इत्यादी त्यांच्या स्त्रीप्रधान चित्रपटांतून भारतीय स्त्रीविषयीचं त्यांचं चिंतन आणि चिंता प्रकर्षानं प्रकट होते. त्यांच्या नायिका प्रतिकूल परिस्थितीतही लढत राहणाऱ्या आहेत. शबाना आणि स्मिता पाटीलच्या रूपात त्यांनी सिनेमाला दिलेल्या समर्थ अभिनेत्री आशयघन स्त्री भूमिकांसाठीच ओळखल्या गेल्या. या वातावरणाचा प्रभाव प्रकर्षानं दिसला तो ९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धाच्या पुढे. ८०च्या दशकात 'मेरा मरद कहेगा तो भी नहीं जाऊँगी' असं कुंदन शाहच्या मिर्च मसालामधली सोनबाई म्हणते, तेव्हा तिची ती समर्थ आहे हेच ठसतं. बंगाली सिनेमात ही धुरा अपर्णा सेन या दिग्दर्शिकेनं सांभाळली. अत्यंत अल्पसंख्य समाजातली आणि त्यामुळे, तसंच व्यक्तिगत आयुष्यातल्या शोकांतिकेमुळे एकाकी पडलेली ३६ चौरंगी लेनची नायिका व्हायोलेट स्टोनहॅम (जेनिफर कपूर) हा स्त्रीप्रधान भारतीय सिनेमाचा एक मानबिंदू आहे. परोमा हा पत्नी, सून, आई, काकी, मामी अशा वेगवेगळ्या नात्यांची ओळख ल्यालेल्या परोमाला तिची व्यक्ती म्हणून स्वतंत्र जाणीव करून देणारा चित्रपट आहे..जागतिकीकरणाच्या रेट्यात भारतीय समाजातल्या स्त्रीची अस्मिता अधिकच टोकदार होत गेली आणि त्याचे पडसाद लोकप्रिय सिनेमांतही ऐकू येऊ लागले. नवरा नावाच्या पुरुषाचा बागुलबुवा करण्याच्या स्वतःच्या सवयीतून मुक्त होणारी क्वीन आली २०१४मध्ये. २०१६मध्ये अनिरुद्ध रॉय चौधरी दिग्दर्शित पिंकनं स्त्रीच्या 'नाही'चा अर्थ स्पष्टपणे समजावून दिला. स्त्रीला गृहीत धरण्याच्या वृत्तीवर प्रहार केला. गृहिणी म्हणून जगण्याचा निर्णय घेतलेल्या नायिकेला नवऱ्यानं मारलेली एक थप्पड (२०२०) विद्रोह करायला पुरली. 'थप्पड ही तो थी' असं म्हणण्याइतकी ती क्षुल्लक नसते, हा आजच्या स्त्रीचा विचार आहे आणि तो दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा आणि नायिका तापसी पन्नू प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवतात. नो वन किल्ड जेसिका या चित्रपटाला पुरुष हीरो नाही, त्यात रोमान्स नाही. जेसिकाची बहीण सब्रिना (विद्या बालन) आणि या प्रकरणाचं महत्त्व पटल्यानंतर सब्रिनाच्या एकाकी लढाईची सूत्रं लढाऊपणे हाती घेणारी टीव्ही पत्रकार मीरा (राणी मुखर्जी) या संपूर्ण संघर्ष पेलून धरतात. चांदनी बारची बार गर्ल (तब्बू) सवंग मनोरंजनासाठी येत नाही, तिचं वास्तव आणि तिचा लढा प्रेक्षकाला अस्वस्थ करतो. अलंकृता श्रीवास्तव दिग्दर्शित लिपस्टिक अंडर माय बुरखामधील (२०१६) स्त्री सरळ प्रश्नच विचारते, 'हमारी आझादी से आप इतना डरते क्यों हैं?' एकीकडे व्हीएफएक्ससारख्या तंत्र-चमत्कृतीला आणि वाढत्या हिंसेच्या बीभत्स दर्शनाला मनोरंजन समजणाऱ्या चित्रपटांची चलती आहेच, पण दुसरीकडे स्त्रीला पडू लागलेले प्रश्न बेधडक विचारणाराही आजचा सिनेमा आहे. त्या प्रश्नांना भिडत स्वतः उत्तरं शोधणारीही त्यातली स्त्री आहे. आणि तिचं हे जगणं आता प्रेक्षकांना धक्का देत नाही.रेखा देशपांडे मुंबईस्थित ज्येष्ठ पत्रकार, चित्रपट समीक्षक, लेखिका व अनुवादक आहेत. 