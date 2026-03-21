Premium|Champaner-Pavagadh Archaeological Park : भारतीय पर्वतीय रेल्वे: अभियांत्रिकीचा अद्वितीय वारसा

भारतीय पर्वतीय रेल्वेजवळचे शहर : दार्जिलिंग/ उटी/ शिमला जवळचे विमानतळ : बागडोगरा विमानतळ/ कोइंबतूर विमानतळ/ शहीद भगत सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, चंडीगढजवळचे रेल्वेस्थानक : न्यू जलपाईगुडी/ मेट्टुपालयम/ कालका केव्हा जाल? :जून ते ऑक्टोबर वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : पूर्व भारतातील दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे, निलगिरी पर्वतीय रेल्वे आणि कालका-शिमला रेल्वे या तीन मुख्य पर्वतीय रेल्वे मार्गांना जागतिक वारसास्थळांचा दर्जा मिळालेला आहे. अत्यंत दुर्गम आणि जटिल, पण निसर्गरम्य अशा डोंगराळ प्रदेशात १८८१ ते १९०८ या काळात बांधलेले हे रेल्वेमार्ग प्रगत अभियांत्रिकी विज्ञानाची आदर्श उदाहरणे आहेत. दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वेमार्ग ८८ किलोमीटर लांबीचा आहे आणि तो न्यू जलपाईगुडीला दार्जिलिंगशी जोडतो. ही रेल्वे २,२५८ मीटर उंचीवर असलेल्या घूम या स्थानकातून जाते. हा मार्ग नागमोडी वळणांसाठी प्रसिद्ध आहे. निलगिरी पर्वतीय रेल्वेमार्ग हा निलगिरी टेकड्यांमधून जाणारा ४५ किलोमीटर लांबीचा एकेरी रेल्वेमार्ग आहे. १८९१मध्ये याचे काम सुरू झाले आणि १९०८मध्ये ते पूर्ण झाले. ३२६ मीटर ते २,२०३ मीटर उंचीपर्यंत प्रवास करणारी ही रेल्वे अत्यंत तीव्र चढ-उतारांसाठी प्रसिद्ध आहे. कालका-शिमला हा ९६ किलोमीटर लांबीचा मार्ग, शिमला या डोंगराळ शहराला जोडण्यासाठी १९व्या शतकाच्या मध्यात बांधला गेला. जगातील सर्वात उंच 'मल्टी-आर्क गॅलरी ब्रिज' आणि बांधकामाच्यावेळी जगातील सर्वात लांब असलेला बोगदा हे या रेल्वेच्या अभियांत्रिकी श्रेष्ठत्वाचे पुरावे आहेत. या रेल्वेमार्गांची संरचना एवढी मजबूत आहे, की त्यांचे मूळ स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये आजही टिकून आहेत..चंपानेर-पावागढपुरातत्त्व उद्यानजवळचे शहर : बडोदाजवळचे विमानतळ : बडोदा आंतरराष्ट्रीय विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : चंपानेर रोड जंक्शनजवळचे बसस्थानक : हालोलकेव्हा जाल? : डिसेंबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : गुजरात राज्यातील बडोद्यापासून सुमारे ४८ किलोमीटर अंतरावर वसलेले हे उद्यान पुरातत्त्वीय, ऐतिहासिक आणि जिवंत सांस्कृतिक वारसास्थळांचे केंद्र आहे. साधारण ८०० मीटर उंच असलेली ज्वालामुखीजन्य पावागढ टेकडी केंद्रस्थानी असून, तिच्याभोवती प्रागैतिहासिक काळापासून ते मध्ययुगापर्यंतच्या वसाहतींचे अवशेष आढळतात. सुमारे १३२८.८९ हेक्टरमध्ये पसरलेल्या या विस्तृत क्षेत्रात तटबंदी, राजवाडे, धार्मिक वास्तू, निवासी क्षेत्रे आणि जलव्यवस्थापन प्रणालीचे अवशेष आढळतात. इ.स. १३व्या शतकात खिची चौहान राजपुतांनी हे क्षेत्र जिंकले आणि पावागढ टेकडीवर पहिली वसाहत व तटबंदी बांधली. या काळातील मंदिरे आणि जलसंधारण यंत्रणा आजही महत्त्वाच्या आहेत. यानंतर इ.स. १४८४ गुजरातचा तुर्क शासक सुलतान महमूद बेगडा याने हा किल्ला जिंकला आणि चंपानेरला आपली राजधानी करण्याचा घेतला. इ.स. १५३६पर्यंत ही गुजरातच्या सुलतानाची राजधानी होती. या काळात येथे हिंदू आणि इस्लामी स्थापत्यशैलीद्वारे अनेक इमारती बांधण्यात आल्या. येथे कालिका माता मंदिर हे ऐतिहासिक देवस्थान आहे. मुख्य इमारती वगळता शहराचा बराचसा भाग अजूनही उत्खनन न होता जमिनीखाली आहे..पश्चिम घाटवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : हिमालय पर्वतरांगेपेक्षाही प्राचीन असलेली पश्चिम घाट ही पर्वतरांग आहे. भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला ही पर्वतरांग सुमारे ३० ते ५० किलोमीटर अंतरावर समांतर आहे. ही पर्वतरांग साधारण १,६०० किलोमीटर लांब असून ती केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात या सहा राज्यांतून जाते. येथील निसर्गसंपत्ती आणि प्रदेशनिष्ठतेमुळे या भागास जगातील आठ मोठ्या जैवविविधतेच्या क्षेत्रांपैकी एक मानले जाते. भारतातील उष्णकटिबंधीय हवामान नियंत्रित करणारा हा घाट जगातील हवामान प्रणालीच्या सर्वोत्तम उदाहरणांपैकी एक आहे. हे डोंगर दक्षिण-पश्चिम पावसाळी बाष्पयुक्त वारे अडवून या प्रदेशात पाऊस पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पश्चिम घाट हा गोंडवाना भूखंडाच्या विघटनापासून ते भारतीय भूखंड युरेशियाला धडकेपर्यंतच्या उत्क्रांतीचा साक्षीदार आहे. येथे वनस्पती आणि प्राण्यांच्या विविधतेचा स्तर असाधारण आहे. येथे आढळणाऱ्या सुमारे ३२५ प्राणी आणि वनस्पतींच्या प्रजाती जागतिक पातळीवर नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. या प्रजातींमध्ये साधारण २२९ वनस्पती, ३१ सस्तन प्राणी, १५ पक्षी, ४३ उभयचर, ५ सरपटणारे प्राणी आणि एका माशांच्या प्रजातीचा समावेश आहे. नोंदवलेल्या एकूण चार ते पाच हजार वनस्पतींच्या प्रजातींपैकी बहुतांश प्रजाती स्थानिक आहेत. यातील सुमारे ६५० वृक्ष प्रजातींपैकी ५४ टक्के स्थानिक प्रजाती आहेत. प्राण्यांमध्ये उभयचर (६५ टक्के स्थानिक), सरपटणारे प्राणी (६२ टक्के स्थानिक) आणि मासे (५३ टक्के स्थानिक) यांचेही प्रदेशनिष्ठतेचे प्रमाण थक्क करणारे आहे. येथील मुख्य प्रजातींमध्ये आशियाई हत्ती, गौर (गवा) आणि वाघ यांचा समावेश होतो. तसेच लायन-टेल्ड मकाक वानर आणि निलगिरी लंगूर हे केवळ याच भागात आढळतात. या अथांग भूप्रदेशात जैवविविधता आणि स्थानिक प्रजातींच्या प्रदेशनिष्ठतेचे पुरेपूर दर्शन घडते.