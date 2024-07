Indian Music : जागतिकीकरणाच्या लाटेत पाश्चात्त्य जगातही भारतीय संगीत गाजलं, त्यात इंडिपॉपचाही वाटा

नेहा लिमये

आम्ही भारतीय संस्कृती आणि आमच्या पिढीतले नवे ट्रेंड्स यांची सांगड घालून गाणी रचू, वेगवेगळे अल्बम काढू, असं मिकी मॅक-क्लरी म्हणतो, तेव्हा इंडिपॉपचा ‘सिल्क रूट’ ‘ग्लोबल रूट’ झाला आहे याची खात्री पटते. शेवटातून नवीन सुरुवात होत असते, ती अशी! Indipop is here to stay!