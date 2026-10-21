Premium|Indian Stock Market Outlook : वाढते कर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचे आव्हान; शेअर बाजार पुन्हा सावरणार?

भूषण महाजननुकताच बाजाराने ऑप्शन्स आणि फ्युचरवरील एसटीटी व त्यापाठोपाठ शेअरविक्रीतून झालेल्या नफ्यावरील वाढवलेला कर पचवला होता. स्थानिक गुंतवणूकदार ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ या वर्गात मोडतो. पण परदेशी संस्थांचे तसे नाही. त्यांना इतर देशांत आहेत तसेच कर हवेत. नसल्यास ते येत नाहीत. नुकताच यूपीआयवर लादलेला एमडीआर हा असाच अंधारात केलेला वार होता. पानिपत संग्रामाच्या पूर्वसंध्येला बुराडी घाटावर जखमी अवस्थेत असताना कुतुबशहाने दत्ताजी शिंद्यांना विचारले, ‘‘क्यों पाटील, और लढोगे?’’ त्यावर दत्ताजींनी दिलेले ‘‘क्यूँ नहीं, बचेंगे तो और भी लढेंगे!’’ हे उत्तर इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले आहे. याच शीर्षकाचा एक लेख मी मागील मंदीत गुंतवणूकदारांना धीर देण्यास लिहिला होता. आज पुन्हा एकदा बाजार त्याच वळणावर उभा आहे. मी आता वरील उत्तरात काही बदल केले आहेत. कारण आज नाही तर काही दिवसांनी, पण शेअर बाजार वर जाणारच आहे. आपण वाचणारच आहोत आणि लढत मंदीवर विजय मिळवणारच आहोत.आम्ही गेली दोन वर्षे तक्रार करीत होतो, की प्रमुख कंपन्यांचे निकाल विक्री आणि नफ्यात मोठी वृद्धी दाखवत नाहीत, त्यामुळे आपल्या बाजाराचे खास आकर्षण उरले नाही. तसेच आपल्या व अमेरिकेच्या व्याजदरात फारसा फरक नाही. त्यामुळे इक्विटी आणि रोखेबाजार दोन्हींकडे नवा भांडवल ओघ येत नाही. पण आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. .१. चालू तिमाहीचे निकाल, जीएसटीचे वाढते संकलन, येणारी सणासुदीची तिसरी तिमाही या गोष्टी ध्यानात घेता २०२६-२०२७ आर्थिक वर्षात प्रमुख कंपन्यांचा नफा (काही अपवाद वगळता) किमान १५ ते २० टक्के वाढेल असे दिसते.२. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवलेले आहेत, कदाचित डिसेंबरमध्ये पुन्हा पाव टक्के वाढ होऊ शकते. सबब दोन्ही बाजार आकर्षक होत आहेत.३. स्थानिक सिपचा ओघ कमी होताना दिसत नाही. सेबी, ॲमफी (असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया) व वितरकांच्या सततच्या प्रयत्नांतून व स्वानुभवामुळे गुंतवणूकदार संयम पाळायला शिकला आहे.४. मागे लिहिल्याप्रमाणे, दुष्काळ आहेच पण अन्नसाठाही भरपूर आहे. शेतकरीवर्गाला नक्कीच मदत करावी लागेल, पण अन्नाचा तुटवडा जाणवणार नाही इतकेच आमचे म्हणणे.५. निफ्टीबाहेर मायक्रो कॅप शेअरमध्ये चांगल्या संधी आहेत, त्या हेरल्यास चालू स्थितीतही चांगला परतावा मिळू शकतो.६. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मंदीचा अतिरेक झाला आहे. सर्व सूचक (इंडिकेटर्स) ओव्हरसोल्ड प्रतवारीत गेले आहेत. पुन्हा विक्री करायची असली, तरी मंदीवाले या किमतीला करणार नाहीत. बाजार वर यायला हवा..Premium|Village Homes and Family Relationships : गावात घरं आहेत, माणसं कुठे आहेत?.या सर्व विवेचनाला जोखमीची बाजूही आहे. ती पण बघू या.१. भू-राजकीय तणाव सुरूच राहणे व नवे निर्माण होणे. कारण इराण युद्ध अजूनही थांबलेले नाही. घरच्या असंतोषामुळे ट्रम्प थोडे झुकलेले दिसतात. रशियाबरोबरचे डिझेलचे डील हेच दर्शवते. अर्थात रशियाला डिझेल पुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे ती फक्त अमेरिकेसाठी. अमेरिकेत डिझेलच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या (प्रतिगॅलन $ ६.५३). ही सूट युरोपातील निर्यातीला लागू नाही. भारताच्याही कच्चे तेल खरेदीच्या धोरणावर याचा थेट परिणाम होणार नाही, पण डिझेलच्या किमती कमी होण्यास याचा उपयोग होऊ शकेल. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा रिलायन्स, नायरा या रिफायनिंग कंपन्यांना होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सेंटिमेंट सुधारू शकते.२. कंपन्यांचा नफा वाढला तरी शेअरचा भाव वाढेलच असे नाही. बाजार लहरी आहे, तो वाट पाहायला लावू शकतो.३. देशांतर्गत चाललेली आंदोलने सामोपचाराने संपायला हवीत. ती लांबली तर त्याचा परिणाम परदेशी भांडवलाचा ओघ तात्पुरता थांबण्यावर होऊ शकतो.प्रथम सेंटिमेंट सुधारले पाहिजे, त्यानंतर कंपनी कामकाज आणि पाठोपाठ भांडवलाचा ओघ! तरच बाजारात तेजी येईल. सेंटिमेंट सुधारण्यासाठी सरकारनेही काही पावले उचलली पाहिजेत. एखाद्या व्रात्य मुलाने शेजारी बसलेल्या निष्पाप वर्गमित्राला हळूच चिमटा काढावा आणि नंतर फुंकर मारायचा प्रयत्न करावा, असे करणे सरकारने बंद करायला हवे. नुकताच बाजाराने ऑप्शन्स आणि फ्युचरवरील एसटीटी व त्यापाठोपाठ शेअरविक्रीतून झालेल्या नफ्यावरील वाढवलेला कर पचवला होता. स्थानिक गुंतवणूकदार ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ या वर्गात मोडतो. पण परदेशी संस्थांचे तसे नाही. त्यांना इतर देशांत आहेत तसेच कर हवेत. नसल्यास ते येत नाहीत. नुकताच यूपीआयवर लादलेला एमडीआर हा असाच अंधारात केलेला वार होता. सामान्य नागरिकावर फारसा भार पडणार नसला, तरी सरकारला काय मिळणार हा प्रश्नच आहे, पण त्याने सेंटिमेंट बिघडवण्याचे काम मात्र केले. किमान असे नवे मार्ग शोधणे बंद केले पाहिजे.यावेळी अभ्यासासाठी दोन शेअरचा उल्लेख करतो - ईटूई नेटवर्क आणि ईएसडीएस सॉफ्टवेअर. दोन्ही शेअर बहुचर्चित एआय क्षेत्रातील आहेत आणि म्हणूनच त्यांना मोठी मागणी मिळून भाव अस्मानाला भिडले आहेत. पण अभ्यासासाठी व पुढे लक्ष ठेवणे सुलभ व्हावे म्हणून माहिती देत आहे.ईएसडीएस सॉफ्टवेअर सोल्युशन्सने शेअर बाजारात पदार्पण केल्यानंतर अल्पावधीतच गुंतवणूकदारांना मोठा परतावा दिला. लिस्टिंगच्या पहिल्याच दिवशी आयपीओच्या किमतीच्या तुलनेत ७६ टक्के वाढ नोंदवणाऱ्या या शेअरने पुढील काही आठवड्यांत आयपीओ किमतीच्या तुलनेत सुमारे ३१० टक्क्यांची झेप घेतली. त्यामुळे कंपनीचे बाजारमूल्य जवळपास १६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले. क्लाऊड कम्प्युटिंग, डेटा सेंटर्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये ही कंपनी कार्यरत आहे. मात्र, तिचा व्यवसाय केवळ सर्व्हर ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यापुरता मर्यादित नाही. दोन दशकांहून अधिक काळात कंपनीने बँका, सरकारी संस्था आणि मोठ्या उद्योगांना सुरक्षित, विश्वासार्ह व नियामक नियमांचे पालन करणाऱ्या तंत्रज्ञानविषयक सेवा पुरविण्याचा अनुभव मिळवला आहे. क्लाउड सुविधा, संगणकीय पायाभूत व्यवस्था आणि व्यवस्थापित तंत्रज्ञान सेवा हे तिच्या व्यवसायाचे प्रमुख आधार आहेत.थोडक्यात सांगायचे तर, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भविष्यातील वाढीच्या संधी आणि कंपनीचा प्रदीर्घ अनुभव यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये तिच्याविषयी मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, शेअरच्या किमतीतील प्रचंड वाढीच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीचे मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष व्यावसायिक कामगिरी यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरेल.ईटूई नेटवर्क लिमिटेड ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स केंद्रित हायपरस्केल क्लाउड कंपनी आहे, ती प्रगत क्लाउड जीपीयू आणि एआय वापरासाठी संपूर्ण क्लाउड इकोसिस्टम पुरवते. क्लाउड जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट) म्हणजे क्लाउड डेटा सेंटरमध्ये स्थापित केलेला आणि इंटरनेटद्वारे वापरता येणारा दूरस्थ, विशेष हार्डवेअर प्रोसेसर. यामुळे तुम्ही प्रत्यक्ष हार्डवेअर खरेदी न करता किंवा त्याची देखभाल न करता कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्सना प्रशिक्षण देणे, थ्रीडी ग्राफिक्स करणे किंवा वैज्ञानिक सिम्युलेशन चालवणे यांसारखी मोठी समांतर संगणकीय कार्ये पार पाडू शकता.पे-ॲज-यू-गो यामध्ये जीपीयू संसाधने तासाप्रमाणे, सेकंदाप्रमाणे किंवा मागणीनुसार भाड्याने घेऊ शकतात, त्यांची संख्या त्वरित वाढवता किंवा कमी करता येते आणि काम संपल्यावर ती बंद करता येते. ईएसडीएस सॉफ्टवेअर आणि ईटूई नेटवर्क या दोन्ही कंपन्या भारतातील एआय व जीपीयू क्षेत्रांत काम करत आहेत, पण त्यांचे व्यवसाय मॉडेल एकमेकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत. मुख्य म्हणजे दोन्ही शेअर अनुक्रमे ४६५ आणि १४९च्या पी/ई गुणोत्तराला बाजारात मिळतात व अजूनही पंटर्सचे वेड कमी झालेले नसल्यामुळे पुढे किती भाव वाढेल हे सांगता येत नाही..हे कसे काम करते हे पाहणे अत्यंत किचकट आहे. त्यामुळे त्यात न जाता आपल्या दृष्टीने काय फरक आहे ते बघू. मुख्य फरक म्हणजे ईएसडीएस सॉफ्टवेअर ॲसेट-लाइट तर ईटूई नेटवर्क ॲसेट-हेव्ही श्रेणीत मोडते. ईएसडीएसचे मुख्य धोरण म्हणजे, स्वतः महागडे जीपीयू खरेदी करत नाही. इतर कंपन्यांकडून कपॅसिटी भाड्याने घेऊन ती ग्राहकांना पुरवते. कंपनीला शेरॉन एआयकडून तांत्रिक डिझाईन सेवांसाठी सुमारे ₹ ८५ कोटींचे एकवेळचे शुल्क मिळाले होते, त्यांचे काम सतत मिळत राहील अशी अपेक्षा आहे. ईटूई नेटवर्ककडे ३,९००हून अधिक जीपीयूचा ताफा आहे. तसेच ती दिल्ली-नोएडा, मुंबई आणि चेन्नई येथील डेटा सेंटर्सद्वारे सेवा पुरवते.ईटूईने अगदी सरळ आणि पारंपरिक मार्ग निवडला आहे. कंपनी स्वतः पायाभूत सुविधांची मालक असते. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आणि सेवा पुरवण्यावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण असते. पण त्याचबरोबर हे लक्षात ठेवायला हवे, की जीपीयूचे तंत्रज्ञान खूप वेगाने बदलते, त्यामुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर या घसाऱ्याचा मोठा ताण पडतो. थोडक्यात सांगायचे, तर ईएसडीएसची रणनीती ही स्मार्ट आणि कमी खर्चाची वाटत असली, तरी ती ग्राहकांना वेळेत सेवा विकण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. तर दुसरीकडे, ईटूईकडे स्वतःची मालकी असली, तरी तंत्रज्ञानाच्या घसाऱ्याचा धोका मोठा आहे. दोन्ही शेअर महाग तर आहेतच, पण आता अतिमहाग होत चालले आहेत. एखाद्या मध्यमवर्गीय तरुणाने राजकन्येशी जवळीक व्हावी अशी अपेक्षा ठेवली तर हरकत नाही, पण तिच्या लहरी सांभाळता आल्या पाहिजेत. ईएसडीएसला नुकतेच लागोपाठ सात दिवस खालचे सर्किट लागले होते, आता वरचे लागत आहे. स्टॉपलॉस फारसा उपयोगी पडत नाही. पूर्ण अभ्यास करून एकनिष्ठ राहणे हाच एक मार्ग आहे.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.