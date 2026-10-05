Premium|Indian Textile Industry : सूत उद्योगाचे आर्थिक ताणेबाणे

प्राची गावस्करआधुनिक काळातील वस्त्रोद्योग देशातील अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावत आहे. पारंपरिक वस्त्रशैली आणि आधुनिक तंत्रज्ञान, कापूस उत्पादनाला प्रोत्साहन, कारागिरांना साह्यकारी योजना यांमुळे हा उद्योग वेगवान प्रगती करून आपले आर्थिक ताणेबाणे अधिक जरतारी करेल, यात शंका नाही.कॉलेजात असताना एकदा ‘साडी डे’साठी मी आईची कॉटनची एक सुंदर साडी नेसण्याचा हट्ट करत होते. मात्र, आईने अजिबात मला ती साडी दिली नाही. तिचे म्हणणे होते, की ती अस्सल सुती साडी आहे आणि अतिशय महाग आहे. ती साडी काही सिल्कसारखी चमकदार नव्हती; पण तिचा रंग, स्पर्श, पोत अतिशय सुंदर होता. अंगावर ती साडी अतिशय उत्तमपणे बसायची. सगळे म्हणायचे, ‘वा! किती छान साडी आहे’! त्या साडीमुळे कॉटन अर्थात सुती साड्यांचे आणि कपड्यांचे प्रेम माझ्या मनात कायमचे रुजले. कामानिमित्त, पर्यटनासाठी देशातील विविध ठिकाणांना भेटी देताना तिथल्या पारंपरिक हातमागावरील सुती, रेशमी साड्या आणि कपडे आणण्याची आवड जोपासली गेली. त्यामुळे देशातील समृद्ध वस्त्रकलेबद्दल, आजही ही पारंपरिक कला जोपासणाऱ्या विणकरांबद्दल उत्सुकता वाढत गेली. हातमागाकडून यंत्रमागाकडे झालेले संक्रमण, सुती धाग्यांकडून पॉलिएस्टर आणि अन्य कृत्रिम धाग्यांमुळे वाढलेला कापडउद्योग आणि त्याचे आर्थिक ताणेबाणे मला खुणावू लागले. आज आधुनिक काळातही या उद्योगानेही कात टाकली असून, त्याच्या आर्थिक तानाबाण्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही नवी झळाळी दिली आहे, याची जाणीव झाली..ऐतिहासिक परंपराआपल्या देशात कापसाची लागवड आणि त्यापासून वस्त्रनिर्मितीची परंपरा सुमारे तीन हजार वर्षांहून अधिक प्राचीन आहे. सिंधू संस्कृतीच्या काळापासूनच भारतीय सुती वस्त्रे जगभरात प्रसिद्ध होती. आजही आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्थेत कापूस उद्योगाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपला देश जगातील सर्वांत मोठा कापूस उत्पादक देश आहे. कापूस उद्योगाला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य पाठीचा कणा मानले जाते आणि कापसाला ‘पांढरे सोने’ म्हणून ओळखले जाते. कापूस उत्पादन आणि त्यापासून वस्त्रनिर्मिती हा देशातील सर्वांत मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे.वस्त्रोद्योगाची भव्य बाजारपेठभारतातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाचे (टेक्स्टाइल इंडस्ट्री) एकूण बाजारमूल्य १५० ते १६० अब्ज अमेरिकी डॉलर, म्हणजेच सुमारे १२ ते १३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा कापूस उत्पादक देश असून, वापराच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगभरातील एकूण कापूस उत्पादनापैकी सुमारे २२ ते २५ टक्के उत्पादन एकट्या भारतात होते. देशात दरवर्षी सुमारे ३ कोटी ते ३.५ कोटी गाठी कापसाचे उत्पादन होते (१ गाठ म्हणजे १७० किलोग्रॅम). जगभरात कापसाची जेवढी शेती होते, त्यापैकी सुमारे ३६ टक्के लागवड क्षेत्र भारतात आहे. देशातील सुमारे १२५ ते १३० लाख हेक्टर म्हणजेच सुमारे ३ ते ३.२५ कोटी एकर जमिनीवर कापसाची लागवड केली जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामुळे या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीही प्रचंड प्रमाणात होते. कापूस उद्योग कृषी क्षेत्रापाठोपाठ भारतात सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग आहे. कापूस पिकाच्या लागवडीवर आणि शेतीवर सुमारे ६० लाख शेतकरी कुटुंबे अवलंबून आहेत, तर कापूस प्रक्रिया (जिनर्स), सूत गिरण्या, कापड उद्योग आणि तयार कपडेनिर्मिती (गारमेंट्स) क्षेत्रात मिळून पाच ते सहा कोटी लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. भारतातील ही कापूस बाजारपेठ २०२६ ते २०३४ या काळात ३.५९ टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, तर कापूस-वस्त्रोद्योग बाजारपेठेसाठी हा दर सुमारे ७.५ टक्के ते ७.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.जागतिक व्यापार आणि निर्यातभारत हा जगातील कापसाचा आणि सुती कपड्यांचा एक प्रमुख निर्यातदार देश आहे, त्यामुळे परदेशी चलन मिळवून देण्यात या उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. बांगलादेश, चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि तुर्कीए या देशांना भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चा कापूस आणि सुती धागा निर्यात करतो. भारतात चार हजारांपेक्षा जास्त जिनिंग आणि प्रेसिंग कारखाने आहेत. कापसापासून धागा तयार करणाऱ्या हजारो आधुनिक सूत गिरण्या आणि कापड तयार करणारे लाखो पॉवरलूम म्हणजे यंत्रमाग आणि हातमाग (हॅंडलूम) संपूर्ण देशात पसरलेले आहेत. हा केवळ एक शेती व्यवसाय नसून, तो देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देणारा आणि कोट्यवधी लोकांची उपजीविका चालवणारा एक महाकाय उद्योग आहे. हा केवळ एक कृषी-आधारित व्यवसाय नसून, देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचाही महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे..Premium|Kom Ombo Temple : नाईलच्या काठावर होरस आणि सोबेकच्या मंदिरांची अद्भुत सफर.महाराष्ट्राचे मोलाचे योगदानआपल्या देशात पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. या राज्यांचे तीन विभागात वर्गीकरण केले जाते. पंजाब, हरयाणा, राजस्थान येथे मुख्यतः सिंचनावर आधारित शेती होते, त्यांचा समावेश उत्तर विभागात होतो; तर महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश यांचा समावेश मध्य विभागात होतो. देशातील सर्वाधिक कापूस उत्पादन याच भागात होते; विशेषतः महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि जळगाव जिल्ह्यात कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन होते, त्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी कापड गिरण्यांचा उद्योग विस्तारला आहे. पूर्वी मुंबई कापड गिरण्यांचे केंद्र होते. कालांतराने इथला हा उद्योग संपुष्टात आला. इचलकरंजी शहर महाराष्ट्राचे मॅंचेस्टर म्हणून ओळखले जाते. आजही तिथे हजारो यंत्रमाग, कापड कारखाने आहेत. सोलापूरही कापड गिरण्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडूचा समावेश दक्षिण विभागात होतो. येथेही मोठ्या प्रमाणात यंत्रमाग आणि हातमाग आहेत.हातमागावरील सुती वस्त्रांना पसंतीहातमागांवर आजही पारंपरिक वस्त्रशैलीच्या साड्यांचे उत्पादन केले जाते. कोलकाताही सुती साड्यांच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. तिथल्या पारंपरिक शैलीतील सुती साड्या जगभरात लोकप्रिय आहेत. ओडिशा, आसाम अशा राज्यांमध्येही पारंपरिक वस्त्रशैलीतील सुती साड्या आजही हातमागावर तयार केल्या जातात. तसेच विशिष्ट प्रकारचे शेले, दुपट्टे, शाली असे अनेक प्रकार सुती धाग्यापासून तयार केले जातात. त्यालाही देशभरात आणि परदेशातही मागणी असते. सुती कपडे उन्हाळ्यात घालण्यासाठी अतिशय उत्तम असल्याने आपल्या देशात नेहमीच सुती कपड्यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे कापसापासून तयार केल्या जाणाऱ्या अस्सल सुती कपड्यांची वैविध्यपूर्ण वस्त्रशैली देशात विकसित होत गेली. हजारो वर्षांची परंपरा असलेली ही शैली आजही पिढ्यान्पिढ्या जपली गेल्याने टिकून आहे आणि यापुढेही टिकून राहील, यात शंका नाही.पर्यावरणपूरक सेंद्रिय कापूस क्षेत्राला चालनाजागतिक स्तरावर शाश्वत कापड उद्योगाला (सस्टेनेबल फॅशन) मिळणाऱ्या मागणीमुळे सेंद्रिय कापूस क्षेत्राला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या क्षेत्रातही भारताने आघाडी घेतली आहे. जागतिक सेंद्रिय कापूस (ऑरगॅनिक कॉटन) उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जागतिक ब्रँड्ससाठी भारत हा सेंद्रिय कच्च्या मालाचा प्रमुख स्रोत झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि मोठ्या वस्त्रोद्योग ब्रँड्सकडून सेंद्रिय कापसाला जादा दर मिळतो. बेटर कॉटन इनिशिएटिव्ह (बीसीआय), गॉट्स (जीओटीएस - ग्लोबल ऑरगॅनिक टेक्स्टाइल स्टॅंडर्ड) यांसारख्या प्रमाणीकरणांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारात प्रवेश मिळवणे सोपे झाले आहे. अनेक सेंद्रिय वस्त्रनिर्मितीचे ब्रँड्स, कंपन्या भारतात सुरू झाल्या असून, त्यांच्या उत्पादनांना देशात आणि परदेशातही चांगली मागणी मिळत आहे. त्यामुळे निर्यातीतही याचा हिस्सा वाढत आहे..आव्हाने आणि उपाययोजनालागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक असूनही, चीन व ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतातील दर हेक्टरी कापूस उत्पादकता कमी आहे. कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. भारतातील मोठ्या प्रमाणातील कापूस शेती (विशेषतः महाराष्ट्रात) कोरडवाहू असल्याने अनियमित पाऊस आणि हवामान बदलाचा थेट फटका पिकाला बसतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरातील अस्थिरता आणि कच्च्या मालाचे बदलणारे भाव यांमुळे कापूस प्रक्रिया उद्योगांना नफ्याचे गणित जुळवणे कठीण जाते. अशी काही आव्हाने या क्षेत्रासमोर आहेत. त्यांना तोंड देण्यासाठी आणि कापूस क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.कस्तुरी कॉटन इंडिया मोहीमभारतीय कापसाला जागतिक स्तरावर एक प्रीमियम ब्रँड म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी ‘कस्तुरी कॉटन इंडिया’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. कापूस उत्पादनापासून ते वस्त्रनिर्मितीपर्यंतची सर्व साखळी एकाच छताखाली आणण्यासाठी आधुनिक टेक्स्टाइल पार्क उभारले जात आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण करण्यासाठी दरवर्षी कापसाच्या आधारभूत किमतीत सुधारणा केली जाते.आधुनिक काळातील वस्त्रोद्योग देशातील अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावत आहे. पारंपरिक वस्त्रशैली आणि आधुनिक तंत्रज्ञान, कापूस उत्पादनाला प्रोत्साहन, कारागिरांना साह्यकारी योजना यांमुळे हा उद्योग वेगवान प्रगती करून आपले आर्थिक ताणेबाणे अधिक जरतारी करेल, यात शंका नाही.लेखिका सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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