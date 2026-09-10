Premium|Indus Valley Civilization Port : सिंधू संस्कृतीचे खरे बंदर कुठे? लोथल, खंभातचा आखात आणि कच्छच्या रणातून उलगडणारा पुरातत्त्वीय शोध

डॉ. श्रीकांत कार्लेकरबाहेरील जगाशी व्यापार करण्यासाठी वापरली जाणारी जहाजे भरतीच्यावेळी गोदीत येत किंवा जात असत. ओहोटीच्यावेळी जहाजे माल उतरवण्यासाठी किंवा चढवण्यासाठी गोदीतच थांबत असत. गोदीतून लहान शिडाच्या बोटी उत्तरेकडील विविध वस्त्यांमध्ये माल वाहून नेत असत आणि तेथून दूरच्या किनाऱ्यांकडे जाणाऱ्या जहाजांवर चढवण्यासाठी माल आणत असत.सिंधू संस्कृती सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी सिंधू नदीच्या काठावर भरभराटीस आली. मेसोपोटेमिया आणि इजिप्तच्या संस्कृतींप्रमाणेच ही संस्कृतीदेखील सिंधू नदीच्या दोन्ही काठांवरील पूरमैदानी शेतीवर आधारित होती. या ठिकाणावरून होणारा व्यापार पर्शियन आखातामार्गे समुद्राद्वारे होत असे. पण असे असेल तर सिंधू संस्कृतीच्या भरभराटीसाठी आवश्यक असलेले बंदर नेमके कोठे होते असा प्रश्न पडतो. सध्याच्या सिंधू त्रिभुज प्रदेशात कोणत्याही बंदराचा पुरावा आढळत नाही. खरेतर, कमी खोली, नागमोडी प्रवाह, सरकणारे वाळूचे ढिगारे आणि वारंवार येणारे पूर यांमुळे हा त्रिभुज प्रदेश बंदरासाठी कधीच फारसा योग्य नव्हता..सिंधू नदी पर्वतांवरून लाखो टन चिखल, वाळू आणि गाळ खाली वाहून आणते. यामुळे नदीमुखाशी विस्तीर्ण चिखलाची मैदाने आणि उथळ पाण्याचे प्रदेश तयार होतात आणि येथील जलमार्ग सतत बंद होतात. नदी त्रिभुज प्रदेशातून जाता असताना सतत आपले मार्ग आणि वितरिका बदलत असते. नदीच्या अस्थिरतेमुळे मोठ्या व्यापारी जहाजांसाठी सुरक्षित कायमस्वरूपी जलवाहतूक मार्ग आणि बंदर बांधणे अशक्य होते. आधुनिक मालवाहू जहाजांना सुरक्षितपणे धक्क्याला लागण्यासाठी खोल पाण्याची आवश्यकता असते. त्रिभुज प्रदेश खूप उथळ आहे आणि तो वापरण्यायोग्य ठेवण्यासाठी सतत त्यातील गाळ काढण्याचे खर्चिक काम करावे लागले असते. आज तर वरच्या बाजूला असलेल्या प्रचंड धरणांनी, बंधाऱ्यांनी आणि कालव्यांनी गोड्या पाण्याचा आणि गाळाचा नैसर्गिक नदीप्रवाह रोखला आहे. त्यामुळे त्रिभुज प्रदेशाचे काही भाग आकुंचन पावले आहेत, तर समुद्राचे पाणी आक्रमकपणे आत शिरत आहे. परिणामी भरती-ओहोटीच्या दलदलीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा नैसर्गिक अडचणींमुळे नदीच्या त्रिभुज प्रदेशात एक मोठे आधुनिक खोल पाण्याचे बंदर कधीच उभारले जाऊ शकत नव्हते.गुजरातमधील ‘लोथल’ हे पुरातत्त्वीय ठिकाण तेथील उत्खननात सापडलेल्या गोदीमुळे आणि भूरचनेच्या पुराव्यावरून सिंधू संस्कृतीचे महत्त्वाचे बंदर असावे असा निष्कर्ष काढला जातो. असे असले तरी हे बंदर नदीकिनारी होते की समुद्रकिनारी, याचा नीटसा उलगडा होत नव्हता. कारण जवळच्या मोठ्या साबरमती नदीपासून आणि खंभातच्या आखातापासून हे ठिकाण खूप दूर आहे.गुजरातची राजधानी गांधीनगरच्या दक्षिणेला सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावर लोथल हे ठिकाण आहे. सिंधू संस्कृतीशी संबंधित ठिकाणांपैकी एक म्हणून ते प्रसिद्ध आहे. १९५०च्या दशकाच्या मध्यात भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने या स्थळाचे उत्खनन केले. लोथल येथील उत्खननातील सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे येथील गोदी (डॉक) किंवा धक्का. किंचित समलंब चौकोनी आकाराचा हा धक्का सुमारे २१० मीटर लांब (उत्तर-दक्षिण) आणि ३५ मीटर रुंद (पूर्व-पश्चिम) आहे. हा धक्का किती खोल होता हे सांगणे कठीण आहे. २००९मध्ये तो जवळजवळ पूर्णपणे गाळाने भरलेला होता आणि एका कोपऱ्यात पावसाचे थोडे पाणी साचले होते..या धक्क्याचा फारसा अर्थ लागत नव्हता, कारण जवळपास कोणताही जलवाहतुकीस योग्य असा जलमार्ग नव्हता. सर्वात जवळचा जलमार्ग साबरमती नदीचा आणि तोही पंधरा किलोमीटर अंतरावर आहे. तथापि, ज्या पुरातत्त्वशास्त्रज्ञांनी या स्थळाचे उत्खनन केले, त्यांचा असा विश्वास होता की त्या काळात साबरमती नदी लोथलच्या जवळून किंवा लोथलमधून वाहत होती आणि नंतर ती नागमोडी वळणे घेत दूर गेली. म्हणून त्यांनी निष्कर्ष काढला, की लोथल हे एक धक्का असलेले नदी बंदर (रिव्हर पोर्ट) होते. हे लोथलच्या वैभवशाली काळातील कलाकारांच्या चित्रणातसुद्धा दर्शवलेले दिसते. त्यांच्या चित्रणानुसार, हा धक्का एका नैसर्गिक प्रवाहाद्वारे किंवा कृत्रिम कालव्याद्वारे नदीला जोडलेला होता. नदीमार्गे लोथल बहुधा खंभातच्या आखाताला आणि तेथून समुद्राला जोडलेले होते.जर सिंधू खोरे आणि मेसोपोटेमियन संस्कृतींमध्ये सागरी व्यापार होता, तर मोठी सागरी जहाजे लोथलला नक्कीच थांबत असावीत. याचाच अर्थ, खंभातच्या आखाताच्या टोकापासून लोथलपर्यंतची नदी किंवा इतर एखादा कालवादेखील बराच खोल असला पाहिजे. तथापि, त्या प्रदेशाची भूरचना आणि साबरमतीच्या पूरमैदानाचे अधिक बारकाईने निरीक्षण केल्यास असे दिसून येते, की भूतकाळात साबरमती नदी लोथलच्या जास्तीत जास्त सुमारे बारा किलोमीटर इतकीच जवळ आली असावी. तिच्या सध्याच्या प्रवाहापासून लोथलच्या दिशेने पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले नदीने घेतलेले हे नागमोडी वळण आजही आपण पाहू शकतो. नदी केवळ तिच्या पूरमैदानाच्या आतच नागमोडी वळणे घेऊ शकते. साबरमतीच्या सभोवतालचा भूप्रदेश बघितला तर हे लक्षात येते, की तिचे पूरमैदान खूपच अरुंद होते.गोदीची रचनादेखील तिचा वापर केवळ भरतीच्या पाण्यातच होईल असेच दर्शवत होती. अशी गोदी भरती-ओहोटी नसलेल्या जलमार्गाच्या किंवा नदीच्या काठावर क्वचितच आढळते. साबरमती किंवा दुसरी कोणती नदी पूर्वीच्या काळी लोथलमधून वाहत असती, तर ती निश्चितपणे भरती-ओहोटी नसलेलीच असती. लोथल हे भरतीच्या पाण्यातील एक बंदर होते, हे म्हणणेही पूर्णपणे पटण्यासारखे वाटत नव्हते. ते आज खंभातच्या आखाताच्या वायव्येस, समुद्रापासून सुमारे पंचवीस किलोमीटर दूर आहे. ते एक सागरी बंदर असेल, तर पाच हजार वर्षांपूर्वी खंभातचे आखात त्या गोदीपर्यंत पसरलेले असावे. याचा अर्थ तेव्हापासून आजपर्यंत हे आखात आक्रसले आहे.आखाताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर, लोथलच्या दक्षिणेला सुमारे तीस किलोमीटर अंतरावर पोर्ट धोलेरा नावाचे एक प्रसिद्ध बंदर होते. काही शतकांपूर्वी धोलेरा बंदर खंभातच्या आखातातील प्रमुख कापूस बाजारपेठांपैकी एक आणि एक भरभराटीचे बंदर होते. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या बंदरातून कापसाचा व्यापार करत असे, असे म्हटले जाते. आखाताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील गाळाच्या संचयनामुळे धोलेरा आतल्या बाजूला सरकले. काही काळ धोलेराला आखाताशी जोडणाऱ्या भादर खाडीमार्गे व्यापार सुरू होता. नंतर खाडीत गाळ साचल्यामुळे तिच्या मुखापासून तीन किलोमीटर अंतरावर मालवाहतूक थांबवण्यात आली. तेथून माल रस्त्याने धोलेरा येथे घेऊन जात असे. पुढे खाडीत गाळ साचल्यामुळे धोलेराबरोबरचा सर्व व्यापार संपुष्टात आला. आज धोलेरा बंदर अस्तित्वात नाही, केवळ आखाताच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून दहा किलोमीटरपेक्षा जास्त आतल्या बाजूला असलेले एक भूवेष्टित गाव आपल्याला दिसते..Premium|Nepal Glacial Flood : हिमनदी कोसळली, हजारो टन बर्फ-दगडांचा लोंढा आणि शेकडो जीव गिळणारा प्रलय.या सगळ्यातून असे लक्षात येते, की पाच हजार वर्षांपूर्वी खंभातचे आखात पश्चिमेकडे आणि उत्तरेकडे, म्हणजेच लोथलपर्यंत पसरलेले होते. त्या काळात आजच्या महिसागर, धाधर आणि नर्मदा नद्यांप्रमाणेच साबरमती नदीचे पाणीही आखाताच्या आत्ताच्या मुखापासून सुमारे दहा किलोमीटर उत्तर पूर्वेकडून त्यात वाहत असावे.सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी आखात लोथलपर्यंत पसरले होते हा निष्कर्ष अगदी तर्कसंगत वाटतो. पण तरीही त्यामुळे लोथल एक पुरेसे चांगले बंदर ठरत नाही. त्या संस्कृतीच्या सर्व वस्त्या, निदान ज्यांचे उत्खनन झाले आहे, त्या खूप उत्तरेला आणि एकमेकांपासून दूर अंतरावर आहेत. निश्चितच त्या वस्त्या लोथलला माल नेण्यासाठी आणि परत आणण्यासाठी अवजड बैलगाड्यांवर अवलंबून राहिल्या नसतील. कदाचित लोथलपासून उत्तरेकडे जाणारा एक जलवाहतुकीस योग्य असा जलमार्ग त्यावेळी अस्तित्वात असला पाहिजे. सध्याची भूरचनाही त्याकडेच निर्देश करते. कच्छचे लिटल रण हे एक खोल खाडीचे सरोवर असावे, आजच्यासारखी ती खाऱ्या पाण्याची दलदल नव्हती. बहुधा त्या काळात कच्छचे लिटल रण आणि ग्रेटर रण मिळून एकच मोठे सरोवर असावे, आणि त्यात सिंधू नदीचे पाणी वाहत येत असावे.सिंधू नदीच्या दक्षिणेकडील आतापर्यंत उत्खनन झालेल्या सगळ्या वस्त्या या सरोवराच्या आसपास होत्या. लोथलकडे जाणाऱ्या जलमार्गावरही अजून बरेच काही सापडण्याची शक्यता आहे. त्या काळात लोथल या सर्व वस्त्यांशी जोडलेले होते. बाहेरील जगाशी व्यापार करणारे लोथल हे एकमेव बंदर असावे. वस्त्यांदरम्यान वाहतुकीचे मुख्य आणि कदाचित एकमेव साधन म्हणजे लहान, एक शीड असलेल्या नावा असाव्यात. काही मातीच्या मुद्रांवर अशा शिडाच्या नावांची चित्रे दिसून येतात..बाहेरील जगाशी व्यापार करण्यासाठी वापरली जाणारी जहाजे भरतीच्यावेळी गोदीत येत किंवा जात असत. ओहोटीच्यावेळी जहाजे माल उतरवण्यासाठी किंवा चढवण्यासाठी गोदीतच थांबत असत. गोदीतून लहान शिडाच्या बोटी उत्तरेकडील विविध वस्त्यांमध्ये माल वाहून नेत असत आणि तेथून दूरच्या किनाऱ्यांकडे जाणाऱ्या जहाजांवर चढवण्यासाठी माल आणत असत. त्याकाळात गोदी बरीच खोल असावी, जेणेकरून भरती ओसरल्यावरही मोठी जहाजे नांगरण्यासाठी नेहमी पुरेशी खोली उपलब्ध होत असेल.भारतीय नौदलातील प्रसिद्ध कमांडर जॉन जॅकोब पुथूर यांनी त्यांच्या अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ कोस्ट या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, वर्षानुवर्षे गाळ साचल्यामुळे कच्छचे रण हे सरोवर कालांतराने उथळ होऊन त्याचे लिटल रण व ग्रेटर रण अशा दोन भागांत रूपांतर होण्यास फार वेळ लागला नसेल. बाह्य जगाशी संपर्क तुटल्यामुळे, त्या गुंतागुंतीच्या आणि विलग वस्त्या फार काळ टिकू शकल्या नाहीत आणि अधिक चांगल्या संधींच्या शोधात लोक इतरत्र स्थलांतरित झाले असावेत. त्यानंतर खंभातच्या आखाताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर होणाऱ्या सततच्या संचयनामुळे लोथल जमिनीच्या बाजूला खोलवर ढकलले गेले. या सरोवरांकडे जाणाऱ्या प्राचीन जलमार्गाचा मागोवा लोथलपासून लिटल रणपर्यंत घेता येतो. त्याचे अवशेष आज पाणथळ जागा, तलाव, खारफुटीची दलदल आणि सखल प्रदेशांच्या रूपात अस्तित्वात आहेत. तो सुमारे शंभर किलोमीटर लांब आहे.गोव्याच्या राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्थेने (एनआयओ) लोथल येथे सापडलेल्या गोदीच्या आयताकृती रचनेत मीठ आणि जिप्समच्या स्फटिकांसोबत सागरी सूक्ष्म जीवाश्म (फोरामिनीफेरा) शोधून काढले. या निष्कर्षांवरून हे स्पष्टपणे सूचित होते, की एकेकाळी या गोदीत समुद्राचे पाणी भरलेले असावे. यामुळे लोथल हे सागरी ठिकाण असावे या सिद्धांताला बळकटी मिळाली आहे.सन १९६१मध्ये टेकडीच्या उत्तर, पूर्व आणि पश्चिम बाजूंना अधिक खोल खंदक खोदण्यावर लक्ष केंद्रित करून उत्खनन पुन्हा सुरू करण्यात आले. या प्रयत्नांमुळे खाडीचे प्रवाह आणि एक नैसर्गिक दरी (स्थानिक पातळीवर ‘नळ’ म्हणून ओळखली जाणारी) उघडकीस आली, त्यामुळे गोदीची रचना साबरमती नदीच्या प्राचीन समुद्राजवळच्या प्रवाहाशी जोडली गेली आणि लोथलच्या समुद्रानजीकच्या सिद्धांतांना बळकटी मिळाली.भारताचा समुद्राशी असलेला संबंध हजारो वर्षांपूर्वीचा आहे, याची लोथल एक प्रभावी आठवण करून देते. हे स्थळ केवळ देशाच्या ऐतिहासिक कथनाला समृद्ध करत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार, नवोपक्रम आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांमधील भारताच्या दीर्घकालीन भूमिकेलाही बळकटी देते.लेखक पुणेस्थित भूविज्ञान अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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