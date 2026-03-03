Premium|Happiness is a continuous practice : लहानपणीचा तो हरवलेला आनंद परत मिळवणे शक्य आहे? रोजच्या जगण्यात आनंदाची बीजे कशी पेराल?

डॉ. हेमंत बा. अय्याकाहीजण मला विचारतात, ‘आनंद मानण्यात असतो का हो सर?’ अर्थातच असतो! लहानपणीची जत्रा आठवा. रंगीबेरंगी खेळण्यांची दुकानं आठवा. त्या दुकानांतले नुसते हवा भरलेले फुगे आठवा. त्या फुग्यांचं आयुष्य कदाचित एका दिवसाचंही नसेल; पण त्या फुग्याची दोरी हातात धरताना, गगनात मावणार नाही एवढा आनंद होत नसे का आपल्याला? त्या दुकानातलं एखादं प्लॅस्टिकचं खेळणं, एखादी छोटी गाडी; ज्याचा आजच्या मानाने काहीच उपयोग नव्हता; पण ती वस्तू हातात आली, की विश्व जिंकल्याचा आनंद व्हायचा. मग आज मागे वळून पाहताना प्रश्न पडतो; तेव्हा आपल्याला खरोखर आनंद होत होता की आपण तो मानून घेत होतो? खिशास महाग झालेले कांदे अगदी दुःखी चेहऱ्यानं पिशवीत भरत असताना आनंद मला बाजारात भेटला. माझा खूप जुना मित्र! लहानपणी अगदी मस्तीत असायचा. आपल्या नावाप्रमाणे जगायचा. म्हणजे याच्या आई-बापानं जो काही विचार करून याचं नाव ठेवलेलं, ते नाव सार्थ ठरलंयच खास, असं लहानपणी याला पाहून वाटायचं. परंतु अपेक्षेप्रमाणे आनंदाला ‘दिलेलं’ नाव ‘काढता’ आलं नाही! आणि माझा मित्र आनंदचा आनंद कुठे अंधारात हरवून गेला हे कुणालाच माहीत नाही. आत्ता खरंतर त्याचं नाव वगळता, त्याच्या पूर्ण व्यक्तिमत्त्वात आनंदाचा अंशही बाकी राहिलेला नाहीये. तो प्रत्येक गोष्टीवर चिडचिड करतो. भाजी महाग झाली, यंदा पाऊस व्यवस्थित झाला नाही, मुलांना परीक्षांमध्ये चांगले मार्क मिळत नाही, मुलं सदाकाळ मोबाईलवर पडलेली असतात, बायकोनं रांधलेल्या भाजीत कधीच मीठ व्यवस्थित नसतं, माझं वजन काही कमी होता होत नाही वगैरे वगैरे अनेक समस्या. परंतु या सर्वातून निष्कर्ष हा, की आनंदाच्या जीवनातून पार पार हरवून गेलाय त्याचा आणि त्याच्यातला ‘आनंद’. मग त्याला व त्याच्यासारख्यांना पाहून वाटतंच विचारावं, ‘अरे आनंदा कुठे हरवलास?’.Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.आपलाही आनंद झालाय का? हा प्रश्न प्रत्येकानं स्वतःलाच विचारायला हवा. आपल्याकडे नाव ठेवण्याची एक सुंदर परंपरा आहे; बारशाची. त्यावेळी मुलांना आनंद, हर्ष, विजय, उन्मेष, प्रसन्न, एखाद्या सुंदर फुलाचं नाव, एखाद्या रम्य प्रदेशाचं नाव, एखाद्या ऋतूचं नाव, एखाद्या महान व्यक्तीचा संदर्भ किंवा आपल्या आराध्य देवतेचं स्मरण; अशा आशयानं नाव दिलं जातं. नावातच आशीर्वाद गुंफलेला असतो. तुमच्या परिचयात एखाद्याचं नाव विरह, दुःख, कंटाळा, वैताग, अडचण, पेचप्रसंग, फुटकं नशीब असं आहे का? नाही ना. कारण नाव देताना आपण शुभच विचार करतो; आनंदी भवितव्याचीच कल्पना करतो.मग एक प्रश्न अजून; आपल्या आराध्य दैवताची अशी एखादी प्रतिमा पाहिली आहे का, जिथं ते दुःखाने विदीर्ण दिसतात? श्रीकृष्णाची कोणतीही मूर्ती पाहा; चेहऱ्यावरचं ते प्रसन्न हास्य कायम असतं. गणेश, राम, ख्रिस्त, अल्लाहची प्रतिकं; सगळीकडे एक शांत आणि स्वीकारलेलं हसू, जणू सृष्टीच्या गोंधळातही एक स्थिर आनंद. मग त्या देवांची लेकरं असलेले आपण मात्र इतक्या तक्रारी का करतो? आपल्यावरच आभाळ कोसळलंय असा आव का आणतो? घरात लावलेल्या हसऱ्या देवाच्या प्रतिमेसमोर हात जोडून उभं राहतो; पण मनात तक्रारींचाच महापूर असतो. केवढी ही विसंगती; देव हसरा आणि भक्त रडका.आनंदासाठी वेदनेशी संघर्ष करावा लागतो. ही वेदना अनेकदा आपलीच सद्यःस्थिती असते. परिस्थिती बदलत नाही म्हणून आपण खचतो; पण खरंतर आनंदासाठीच्या या संघर्षालाही आनंदानंच सामोरं जावं लागतं. आपण भाताचं बी पेरलं तर भातच उगवेल; गव्हाची अपेक्षा धरून चालणार नाही. तसंच, मनात सतत तक्रारी, असंतोष, तुलना आणि असमाधान पेरत राहिलो तर आनंदाची पिकं उगवतील कशी? चिरकाल आनंद उगवायचा असेल, तर छोट्या छोट्या गोष्टींतील आनंद आपल्यालाच आपल्या मनात पेरत जावा लागेल. एखादं हसू, एखादा शांत क्षण, एखादी साधी भेट, एखादी साधीच कृतज्ञता; हीच आनंदाची बीजं आहेत. ही बीजं जपून पेरली, तरच एक दिवस आनंदाची कणसं जीवनाच्या आसमंतात डोलतील; आणि आपल्याला जाणवेल, आनंद शोधायचा नसतो, तो वाढवायचा असतो..काही वर्षांपूर्वी ऋतिक रोशनची एक मुलाखत मी एका यूट्यूब चॅनेलवर पाहत होतो. त्यात त्यांनी म्हटलेलं एक वाक्य अजूनही माझ्या स्मरणात आहे. ते म्हणाले होते, ‘Happiness is a continuous practice.’ आनंद हा आनंदी राहण्यासाठी सतत केलेल्या प्रयत्नांतून साध्य होत असतो. पहिल्यांदा ऐकल्यावर हा विचार किती इम्प्रॅक्टिकल - अव्यवहारिक वाटतो, नाही का? क्षणभर वाटतं; एवढं सोपं असतं का आनंदी राहणं? आणि हा विचार ऐकला की लगेच शंभर टक्के पचनी पडतो, असंही फारसं कुणाच्या बाबतीत होत नाही. कारण आनंद हा विषयच अत्यंत सब्जेक्टिव्ह आहे; व्यक्तिपरत्वे त्याचा रंग बदलतो. एखाद्याला ज्या गोष्टीत आनंद वाटतो, त्याच्या अगदी विरुद्ध गोष्टीत दुसऱ्याला आनंद सापडतो; आणि काही वेळा त्याच गोष्टीत एखाद्याला दुःखही वाटू शकतं. आपला आनंद नेमका कशात आहे? हा शोध माणूस आयुष्यभर घेत राहतो आणि आयुष्याच्या शेवटाकडे येताना कधीतरी जाणवतं; जे होतं, जे मिळालं, जे जगता आलं, त्यातच आनंद मानणं आवश्यक होतं.काहीवेळा काहीजण मला विचारतात, ‘म्हणजे आनंद मानण्यात असतो का हो सर?’अर्थातच असतो! लहानपणीची जत्रा आठवा. रंगीबेरंगी खेळण्यांची दुकानं आठवा. त्या दुकानांतले नुसते हवा भरलेले फुगे आठवा. त्या फुग्यांचं आयुष्य कदाचित एका दिवसाचंही नसेल; पण त्या फुग्याची दोरी हातात धरताना, गगनात मावणार नाही एवढा आनंद होत नसे का आपल्याला? त्या दुकानातलं एखादं प्लॅस्टिकचं खेळणं, एखादी छोटी गाडी; ज्याचा आजच्या मानानं काहीच उपयोग नव्हता, पण ती वस्तू हातात आली की विश्व जिंकल्याचा आनंद व्हायचा. मग आज मागं वळून पाहताना प्रश्न पडतो; तेव्हा आपल्याला खरोखर आनंद होत होता की आपण तो मानून घेत होतो? आणि जसजसं मोठं होत गेलो, तसतसं आपण आनंदाला मागं टाकून गंभीर, कठीण, आणि कथित ‘प्रॅक्टिकल’ जगात स्वतःला सामावून घेत गेलो.मी थोरामोठ्यांचं ‘what do you love?’ हे वाक्य अनेकदा ऐकलं/वाचलं आहे. पण ‘love what you do!’ हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. कारण आपण आवडत्या गोष्टींची वाट पाहत बसलो, तर आनंद पुढे ढकलत राहतो; पण जे करत आहोत त्यात प्रेम ओतलं, तर आनंद आत्ताच जन्म घेतो. नाहीतर जगत राहतो आपण आनंदाच्या शोधात... आणि आयुष्य संपता संपता उमजतं; ‘अरे! आनंद तर आपलाच होता! आपण आनंदी जगायचं विसरून बाकी सगळंच जगलो.’ हे टाळणं कठीण नाही. आनंदाच्या प्रत्येक छोट्या बीजाला खतपाणी द्यायचं आहे, रोज थोडं थोडं. कारण आनंद अचानक येत नाही, तो वाढवावा लागतो..Premium|Deenanath Mangeshkar: स्वरसमाधीचा अनुभव: गुरुजींच्या गानप्रवासाची अनोखी कथा.आपल्याला सर्दी झाली, की आपण पॅरासिटेमॉल गिळतो. कंबर दुखली, पाठ दुखली, पाय मुरगळला की लगेच एखाद्या बामकडे वळतो. शरीराला झालेल्या प्रत्येक दुखापतीवर उपाय शोधतो. पण वय वाढत असताना आपल्या आत हरवत चाललेल्या आनंदाची जखम लक्षात येते का आपल्याला? आणि आलीच तर त्यावर आपण काय उपाय करतो? कोणतं औषध घेतो? कोणती सवय बदलतो? हा प्रश्न आपण स्वतःलाच विचारायला हवा. लहानपणीचा आनंद रंगीबेरंगी खेळण्यांत होता. पुढे तो वर्गात जास्त मार्क मिळवण्यात, पहिला-दुसरा येण्यात सापडू लागला. किशोरवयात गुलाबी स्वप्नांनी, परी-राजकुमारांच्या कल्पनांनी आनंदाची व्याख्याच बदलली. नंतर नोकरी, पगार, बोनस, नफा, इन्क्रिमेंट, डिव्हिडंड; हे सगळं आपल्या आयुष्याचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ ठरवू लागलं. आनंदाचं मोजमाप आकड्यांत होऊ लागलं. पण एक प्रश्न कायम राहतो; या सगळ्या गोष्टींचंही जत्रेतल्या खेळण्यासारखं आयुष्य नसेल कशावरून?आनंदाच्या शोधात दुनिया हरवली आहे. आपण आनंदाला भौतिक परिमाणं देऊन टाकली आहेत. काही हाताला लागलं, काही मिळालं, तर आपण आनंदी; आणि काही गमावलं की लगेच दुःखी. आपण आनंदाला वस्तूशी, पदाशी, पैशाशी, प्रतिष्ठेशी जोडून टाकलं आहे. जणू आनंद बाहेर आहे आणि आपण तो विकत घेऊ शकतो. खरंतर ही अतिभौतिक आसक्तीच आपल्या हरवलेल्या आनंदाचं एक मोठं कारण ठरते. कारण वस्तू मिळतात; पण त्यांची सवयही तितक्याच वेगानं लागते आणि जेव्हा सवय होते, तेव्हा आनंदाची तीव्रता कमी होते. मग पुन्हा काहीतरी मोठं हवं असतं. ज्यांनी या धावपळीपासून थोडं अंतर ठेवलं, ज्यांनी बाह्य मिळकतींपेक्षा अंतःसमाधानाला प्राधान्य दिलं, तेच आत्मविश्वासानं म्हणू शकले; ‘आनंदाचे डोही आनंद तरंग...’.आपल्या प्रायोरिटी लिस्टवर, कागदावर किंवा मनात नेमक्या कोणत्या गोष्टी आहेत, याचा कधीतरी शांत बसून विचार करू या. आपण आनंदी होण्यासाठी किती योजना आखतो, किती अटी घालतो, किती लक्ष्यं ठरवतो, हे आपल्याच लक्षात येईल. ‘हे झालं की आनंद’, ‘ते मिळालं की समाधान’, ‘अजून थोडं पुढे गेलो की सुख’... पण एवढं सगळं असूनही आपण आनंद ‘जगत’ नाही; तो पुढे ढकलत राहतो. आपण करत असलेली एखादी गोष्टच जर आपल्याला आयुष्याच्या प्रवासात आनंद देत नसेल, तर तिचं अंतिम फलित आनंद कसं देणार? प्रवासच नीरस असेल, तर गंतव्य कितीही भव्य असलं तरी समाधान क्षणिकच ठरतं. कोणी काहीही म्हणो; पण माझ्या मते आनंद हा मानण्यातच असतो. अगदी आपल्याला झालेला, वाटणारा आनंदही आपल्या मर्यादित आकलनाच्या चौकटीत आपण मानलेलाच आनंद असतो. त्याक्षणी तो खरा वाटतो; पण कालांतरानं जाणवतं, की तोही आपण त्यावेळच्या गरजेनुसार स्वीकारलेला अर्थ होता. म्हणूनच, माणूस शाश्वत आनंदाच्या शोधात भटकत राहतो; जणू काही अश्वत्थाम्यासारखा अमर, पण अस्वस्थ. बाहेर शोधत राहतो आणि आत डोकवायला विसरतो. कधीकधी मला वाटतं, आपण आनंद गमावत नाही, आपण त्याची सवय गमावतो. खरंतर आनंदाला फार मोठी जागा लागत नाही; तो एखाद्या साध्या चहाच्या कपात मावतो, एखाद्या जुन्या गाण्यात सापडतो, एखाद्या मनमोकळ्या संभाषणात उमलतो. पण आपण त्याला नेहमीच मोठ्या प्रसंगांत शोधतो, म्हणूनच तो हातातून निसटतो. आनंद हा प्रसंग नसतो, तो दृष्टिकोन असतो.मग या आनंदाच्या गंभीर प्रश्नावर उपाय तरी काय? उत्तर कदाचित साधंच आहे. उपाय म्हणजे आनंदच! एखाद्या कठीण प्रसंगी, कसोटीच्या क्षणी, आपण आनंदाच्या परिघापासून खूप दूर गेलो आहोत असं वाटत असताना आपण स्वतःशी काय बोलतो? आपण स्वतःला दोष देतो की धीर देतो? अशा वेळी जमलंय का आपल्याला स्वतःलाच एखादा विनोद सांगून स्वतःलाच हसवायला? एखादा जुनाच सुंदर क्षण आठवून मनात पुन्हा तो आनंद जगवायला? नसेल जमलं, तर आजपासून सुरू करू या. आपल्या आयुष्यात हरवलेल्या आनंदाला पुन्हा शोधू या. सापडेल, पुन्हा हरवेल. मग आपण त्याला पुन्हा शोधू. पुन्हा पुन्हा शोधत राहू. कारण आनंद हा कायमस्वरूपी मिळणारा खजिना नाही; ती रोज उघडायची पेटी आहे..तुकारामांनी 'आनंदाचे डोही आनंद तरंग' असं म्हटलंय, ते उगाच नाही. त्यांनी आनंदाची गुरुकिल्ली आपल्यासाठी ठेवली आहे. ती गुरुकिल्ली बाहेरच्या दारात नाही; ती आपल्या मनाच्या कप्प्यात आहे. आनंदाचं गमक समजून घ्यायचं असेल, तर शोध थांबवून अनुभव घ्यायला सुरुवात करावी लागते.डॉ. हेमंत बा. अय्या गोवा विद्यापीठातील शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेमध्ये मराठी अध्ययनशाखेत प्राध्यापक आहेत.. 