Premium|Instant Chakli Recipe : भाजणीची गरज नाही! तांदळाच्या पिठापासून बनवा झटपट कुरकुरीत चकली

इन्स्टट तांदळाच्या पिठाच्या चकल्यासाहित्यदोन कप तांदळाचे पीठ, १ कप मैदा किंवा गव्हाचे पीठ,१ टीस्पून मीठ, २ टेबलस्पून लोणी (नॉर्मल), अर्धा टीस्पून हळद, १ टीस्पून लाल मिरची पावडर, २ टेबलस्पून तीळ,१ चिमूट हिंग, पीठ भिजवण्यासाठी पाणी, चकल्या तळण्यासाठी तेल.कृतीएका मोठ्या आकाराच्या बाउलमध्ये तांदळाचे पीठ, मैदा व मीठ घालून मिक्स करून घ्यावे. मग त्यामध्ये हळद, लाल मिरची पावडर, तीळ, हिंग घालून मिक्स करून घ्यावे. आता त्यामध्ये लोणी घालून परत एकदा चांगले मिक्स करावे. नंतर थोडे थोडे पाणी घालून पीठ मळून घ्यावे. सोऱ्यात मिश्रण भरायच्या आधी त्याला आतून थोडे तेल लावून घ्यावे. मग मिश्रण थोडे हाताने मळून सोऱ्यात घालून प्लॅस्टिकवर चकल्या पाडाव्यात. आता एका कढईमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये तीन-चार चकल्या हळुवारपणे सोडाव्यात. चकल्या एका पेपरवर काढून ठेवाव्यात, म्हणजे जास्तीचे तेल निघून जाईल. अशा प्रकारे सर्व चकल्या तळून घ्याव्यात.बटर चकलीवाढप२५-३० चकल्यासाहित्यदोन कप तांदळाचे पीठ, ३ टेबलस्पून फुटाणा डाळीचे पीठ, अर्धा कप बेसन, १ टेबलस्पून बटर, १ टीस्पून लाल मिरची पावडर, १ चिमूट हिंग, पाऊण टीस्पून जिरे, चवीनुसार मीठ, चकल्या तळण्यासाठी तेल.कृतीकढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवावे. आता एका परातीत तांदळाचे पीठ, फुटाणा डाळीचे पीठ, बेसन, बटर, हिंग, जिरे, लाल मिरची पावडर व मीठ घालून चांगले मिक्स करून घ्यावे. मग पिठामध्ये थोडे पाणी घालून पीठ घट्ट मळून घ्यावे. चकलीच्या सोऱ्याला आतून पाणी लावून त्यामध्ये मळलेल्या पिठाचा एक गोळा घालावा. एक स्वच्छ ओले कापड घेऊन त्या कापडावर गोल आकाराच्या चकल्या करून घ्याव्यात. तेल तापल्यावर हळुवारपणे चकल्या गरम तेलामध्ये सोडाव्यात व मध्यम विस्तवावर सोनेरी रंगावर बटर चकल्या तळाव्यात..Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.पोह्याची इन्स्टंट कुरकुरीत चकलीसाहित्यएक कप पोहे, अर्धा कप फुटाणा डाळ किंवा बेसन, दीड कप तांदळाचे पीठ, ४ टेबलस्पून तीळ, अर्धा टीस्पून जिरे, १ टीस्पून ओवा, १ टीस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, १ टीस्पून धने पूड, चवीनुसार मीठ, ४ टेबलस्पून तूप, गरजेनुसार गरम पाणी, चकल्या तळण्यासाठी तेल.कृतीकढई किंवा पॅन गरम करून त्यावर पोहे व फुटाणा डाळ मंद आचेवर पाच मिनिटे भाजून घ्यावी. थंड झाल्यावर ती मिक्सरमध्ये बारीक वाटून व चाळून घ्यावी. मोठ्या आकाराच्या परातीत किंवा बाउलमध्ये दीड कप तांदळाचे पीठ घेऊन त्यामध्ये पोह्याची पावडर (मिक्सरमध्ये वाटलेली) मिक्स करून त्यात तीळ, जिरे, ओवा, लाल मिरची पावडर, हळद, धने पूड व मीठ घालून मिक्स करून घ्यावे. आता मिक्स केलेल्या पिठात तूप घालून (थोडे पातळ करून) चांगले मिक्स करून घ्यावे. त्यामध्ये लागेल तसे गरम पाणी घालून मिक्स करून पीठ मळून घ्यावे. पीठ मळताना पातळ किंवा घट्ट मळू नये, मध्यम असावे. त्यानंतर सोऱ्याच्या मदतीने चकल्या करून त्या गरम तेलात तळून घ्याव्यात.कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट मुरुक्कूहा एक दक्षिणेकडील चकलीचा प्रकार आहे. आपण दिवाळीच्या फराळात चकली करतो, तसे ते मुरुक्कू करतात. मुरुक्कू हे तांदूळ व उडीद डाळ यांपासून केले जाते. यामध्ये नारळाचे दूधही घालतात. तमिळ लोक मुरुक्कू खोबरेल तेलात तळतात, त्यामुळे ते आणखी चविष्ट लागतात.मुरुक्कूच्या भाजणीसाठीसाहित्यचार कप तांदूळ, १ कप उडीद डाळ, १ टेबलस्पून जिरे.कृतीसगळ्यात आधी तांदूळ सावलीत चांगले सुकवून घ्यावेत आणि परतून घ्यावेत. मग उडीद डाळ गुलाबी रंगावर भाजून घ्यावी. आता जिरे थोडे भाजून घ्यावे. थंड झाल्यावर मिश्रण दळून आणावे.***वाढप६०-७० मुरुक्कूसाहित्यदळलेली भाजणी, अर्धा टीस्पून हिंग, चवीनुसार मीठ,१ कप नारळाचे दूध, आवश्यकतेनुसार पाणी, पाऊण कप लोणी, मुरुक्कू तळण्यासाठी खोबरेल तेल.कृतीएका परातीत मुरुक्कूची दळलेली भाजणी, हिंग, मीठ, नारळाचे दूध, लोणी हे सगळे मिक्स करून घ्यावे. आवश्यकतेनुसार पाणी वापरून पीठ मळून घ्यावे. मळलेल्या पिठाचा एक गोळा घेऊन सोऱ्यामध्ये घालावा व त्याच्या चकल्या पाडाव्यात. कढईमध्ये खोबरेल तेल गरम करून मध्यम आचेवर चकल्या तळून घ्याव्यात. चकल्या थंड झाल्यावर त्या घट्ट झाकणाच्या डब्यात भरून ठेवाव्यात..Premium|Global Energy Geopolitics : ऊर्जेचं भू-अर्थकारण.कडबोळी भाजणीवाढपदोन किलो भाजणीसाहित्यअर्धा किलो बाजरी, पाव किलो तांदूळ, पाव किलो हरभरा डाळ, पाव किलोग्राम ज्वारी, पाव किलो गहू, १ कप काळे उडीद, १ कप धने.कृतीबाजरी, तांदूळ, हरभरा डाळ, ज्वारी, गहू, उडीद व धने हे सर्व न धुता मंद विस्तवावर गुलाबी रंगावर भाजून घ्यावे. थंड झाल्यावर थोडेसे जाडसर दळून आणावे.हे लक्षात ठेवासर्व धान्ये मंद विस्तवावर भाजून घ्यावीत.भाजणी थोडी जाडसर दळून आणावी म्हणजे नंतर तिची थालीपिठेही छान खमंग होतात. दळून आणलेली भाजणी प्लॅस्टिकच्या पिशवीत घट्ट बांधून ठेवावी, म्हणजे पाच-सहा महिने टिकते. कडबोळी भाजणी शक्यतो फार जुनी वापरू नये.कडबोळी वळताना ती पातळ वळावीत, म्हणजे तळताना आतमध्ये कच्ची राहत नाहीत व छान खुसखुशीत होतात.कडबोळीवाढप३०-३५ कडबोळीसाहित्यदोन कप थालीपीठ भाजणी, २ टीस्पून लाल मिरची पावडर, २ टीस्पून मीठ, २ टेबलस्पून तीळ, १ टीस्पून ओवा, पाव कप तेल (कडकडीत मोहन), १ कप गरम पाणी, कडबोळी तळण्यासाठी तेल.कृतीभाजणी, लाल मिरची पावडर, मीठ, तीळ, ओवा हे सर्व मिक्स करून त्यामध्ये तेलाचे गरम मोहन घालून एकजीव करावे. मग एक कप उकळते पाणी त्यामध्ये घालून पीठ एक तास झाकून ठेवावे. एका तासाने पाण्याचा हात लावून भाजणी चांगली मळून घ्यावी. मग त्याचे एकसारखे छोटे गोळे करावेत. मग पोळपाटावर एक गोळा घेऊन हाताने त्याची वातीसारखी लांब नळी करावी व ती वळवून दोन्ही टोके जोडून दाबावीत. त्यानंतर कढईमध्ये तेल गरम करावे. एका वेळेस दहा-बारा कडबोळी तेलामध्ये सोडून मंद विस्तवावर काळपट रंगावर तळून घ्यावीत. अशा प्रकारे सर्व कडबोळी तळून घ्यावीत आणि थंड झाल्यावर घट्ट झाकणाच्या डब्यात भरून ठेवावीत..भाताची कडबोळीसाहित्यदोन कप भात, अर्धा कप बेसन, पाव कप ज्वारीचे पीठ, पाव कप गव्हाचे पीठ, १ चमचा तिखट, १ चमचा धने पूड,१ चमचा जिरे पूड, २ चमचे तीळ, अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, १ चमचा गरम तेल (मोहन), चवीनुसार मीठ, तळण्यासाठी तेल, सोबत खाण्यासाठी दही.कृतीप्रथम भात मिक्सरच्या भांड्यात पाणी न घालता अगदी बारीक वाटून घ्यावा. मग तो परातीत काढून घ्यावा. आता त्यात मावेल एवढे ज्वारीचे पीठ, गव्हाचे पीठ, बेसन, गरम तेल, तिखट, मीठ, हिंग, हळद, तीळ, धने पूड, जिरे पूड घालून ते मळून घ्यावे. त्यानंतर त्याचा घट्ट गोळा करून तेलाचा हात लावून चांगले मळून घ्यावे. मग हाताने कडबोळी करून दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित मध्यम आचेवर तळून घ्यावीत. गरमागरम कडबोळी दह्यासोबत खायला द्यावीत.चकली बिघडली तर काय करावे?चकली पाडत असताना सोऱ्यातून मधेच तुटायला लागली, तर सोऱ्यातून गोळा बाहेर काढून पाण्याचा हात लावून पुन्हा चांगला मळून सोऱ्यात घालावा आणि मग चकल्या पाडाव्यात.चकली पाडताना छान काटेदार दिसत नसेल, तर पाणी जास्त झाले आहे असे समजावे. अशा वेळी सोऱ्यातून गोळा बाहेर काढून त्यात एक-दोन चमचे भाजणीचे पीठ घालून परत चांगले मळून मग चकल्या कराव्यात.चकली थोड्यावेळाने मऊ पडण्याची कारणे - १) चकली मळताना पाणी जास्त घातले गेले असेल. २) चकली तळताना घाई झाली असेल किंवा मोठ्या विस्तवावर तळली असेल, तर ती बाहेरून लाल व आतून कच्ची राहते. ३) चकली पूर्ण बुडबुडे येईपर्यंत तळली गेली नसेल.चकली खुसखुशीत होत नाही असे दिसल्यास कढईमधील दोन चमचे गरम तेल पिठात घालून परत गोळा मळून घ्यावा. मग चकल्या छान कुरकुरीत होतील.तेल चांगले तापल्यावर त्यात चकल्या घालाव्यात, नाहीतर त्या विरघळून तेलात खूप बुडबुडे येतात व फेस होतो. अशा वेळी दुसऱ्या कढईवर कापड ठेवून त्यामध्ये तेल गाळून घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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