Premium|Insurance vs Investment : विमा की गुंतवणूक? आर्थिक नियोजनातील सर्वात मोठा गैरसमज समजून घ्या

डॉ. अमेय खरेविमा हे परतावा देणारं साधन नाही, ते जोखीम कमी करणारं साधन आहे. विम्याला गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांच्या तराजूत तोलणं चुकीचं ठरतं. संरक्षण आणि वाढ या दोन्ही गरजा वेगळ्या साधनांनी, पण एकत्रित नियोजनानं साधल्या जातात. विमा आणि गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेतच, पण त्या एकमेकांत मिसळल्या की दोन्हींचा खरा फायदा कमी होतो.सुहासनं दहा वर्षांपूर्वी एक विमा पॉलिसी घेतली होती. दरवर्षी हप्ता भरला. गेल्या महिन्यात पॉलिसी संपली आणि त्याला एक रक्कम परत मिळाली. सुहास खूश झाला, पैसे वाढून परत आले. पण एका मित्रानं विचारलं, या दहा वर्षांत जर तू तेच पैसे म्युच्युअल फंडात गुंतवले असतेस, तर किती परतावा मिळाला असता? सुहासकडे या प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं. हाच प्रश्न अनेकांच्या विमा निर्णयांमागे लपलेला असतो.मागच्या लेखात (पगार वाढतोय, बचत वाढत नाही?, ता. ११ जुलै) आपण लाइफस्टाइल इन्फ्लेशनबद्दल बोललो. उत्पन्न वाढल्यावर खर्च कसा वाढत जातो हे पाहिलं. आजच्या लेखात आपण एका वेगळ्या, पण तितक्याच महत्त्वाच्या विषयाकडे वळणार आहोत, तो म्हणजे विमा. विमा हा खर्च आहे की गुंतवणूक, हा प्रश्न अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनात गोंधळ निर्माण करत असतो. आजच्या लेखात आपण हा गोंधळ सोप्या भाषेत दूर करण्याचा प्रयत्न करू या..विम्याचा खरा उद्देश काय?विमा म्हणजे जोखीम व्यवस्थापनाचं साधन. आपल्या आयुष्यात काही अनपेक्षित घटना घडू शकतात; अपघात, आजारपण किंवा अकाली मृत्यू किंवा आणखी काही. या घटनांचा आर्थिक परिणाम मोठा असतो. तो परिणाम सहन करण्याची क्षमता प्रत्येक कुटुंबाकडे असतेच असं नाही. विमा या जोखमीचा भार आपल्याकडून विमा कंपनीकडे हस्तांतरित करतो.याचा अर्थ असा, की विम्याचं मुख्य काम संरक्षण देणं आहे, पैसे वाढवणं नाही. आपण घराला कुलूप लावतो, ते कुलूप घराची किंमत वाढवत नाही, पण घर सुरक्षित ठेवतं. विम्याचंही तसंच आहे. हप्ता भरून आपण कुटुंबाला आर्थिक धक्क्यापासून सुरक्षित ठेवतो, हाच त्याचा खरा परतावा आहे, फक्त तो आकड्यांमध्ये दिसत नाही.विम्याचे दोन प्रमुख प्रकारसामान्य कुटुंबासाठी विम्याचे दोन प्रकार सर्वाधिक महत्त्वाचे असतात. जीवन विमा आणि आरोग्य विमा. दोघांचाही उद्देश संरक्षण देणं हाच आहे, पण ते वेगळ्या प्रकारच्या जोखमीपासून संरक्षण देतात. कुटुंबातल्या कमावत्या व्यक्तीचं अकाली निधन झालं, तर त्या कुटुंबाचं उत्पन्न अचानक थांबतं. या परिस्थितीत जीवन विमा कुटुंबाला एक मोठी रक्कम देतो, जेणेकरून मुलांचं शिक्षण, घर खर्च आणि इतर जबाबदाऱ्या पार पाडता येऊ शकतात. जीवन विमा हा कमावत्या व्यक्तीसाठी सर्वाधिक आवश्यक असतो, कारण त्याचा थेट संबंध कुटुंबाच्या भविष्यातल्या उत्पन्नाशी असतो.वैद्यकीय उपचारांचा खर्च सतत वाढत आहे. एखादं मोठं आजारपण निघालं किंवा अपघात झाला, तर रुग्णालयाचा खर्च अनेकांची आयुष्यभराची बचत संपवू शकतो. आरोग्य विमा हा खर्च विमा कंपनीकडे वळवतो, त्यामुळे आपली बचत आणि गुंतवणूक सुरक्षित राहते. आजच्या काळात प्रत्येक वयोगटासाठी, अगदी तरुणांसाठीही आरोग्य विमा आवश्यक मानला जातो.या दोन्ही प्रकारांचं महत्त्व समान आहे. जीवन विमा कुटुंबाच्या भविष्यातल्या उत्पन्नाचं संरक्षण करतो, तर आरोग्य विमा सध्याच्या बचतीचं संरक्षण करतो. एकाला दुसऱ्यापेक्षा कमी समजणं योग्य ठरणार नाही..Premium|Salary hike vs savings : पगार वाढतोय, बचत वाढत नाही?.विमा आणि गुंतवणूक एकत्र करावी का?विमा आणि गुंतवणूक एकत्र देण्याचा दावा करणारे अनेक विमा पर्याय बाजारात उपलब्ध आहेत. हप्त्याचा काही भाग संरक्षणासाठी आणि काही भाग गुंतवणुकीसाठी वापरला जातो असं सांगितलं जातं. हे ऐकायला आकर्षक वाटतं, कारण एका हप्त्यात दोन्ही फायदे मिळतात असं वाटतं. पण याचा बारकाईनं विचार केला, तर एक गोष्ट लक्षात येते. जेव्हा एकाच उत्पादनात दोन वेगळी उद्दिष्टं एकत्र केली जातात, तेव्हा दोन्हींची कार्यक्षमता कमी होते. संरक्षण आणि वाढ या दोन वेगळ्या गरजा आहेत आणि त्या वेगळ्या साधनांनी अधिक चांगल्या प्रकारे साधल्या जातात.घटक शुद्ध विमा(टर्म प्लॅन) विमा अधिक गुंतवणूक एकत्रसंरक्षण रक्कम जास्त, कमी हप्त्यात तुलनेने कमीहप्ता कमी अधिकपारदर्शकता स्पष्ट आणि सोपी गुंतागुंतीचीपरतावा मुदतीनंतर काहीच नाही अनिश्चित, सहसा कमीलवचिकता गुंतवणूक वेगळी निवडता येते एकाच ठिकाणी बांधलेलेबहुतांश आर्थिक सल्लागार एक साधा नियम सुचवतात, तो म्हणजे विमा आणि गुंतवणूक वेगळी ठेवावी. शुद्ध संरक्षणासाठी कमीहप्त्यात जास्त रक्कम देणारा विमा घ्यावा, आणि उरलेली रक्कम गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांत वळवावा. यामुळे दोन्ही उद्दिष्टं अधिक चांगल्या प्रकारे साधली जातात.विम्याचं संरक्षण किती असावं?जीवन विम्याची रक्कम ठरवताना एक साधा विचार उपयोगी पडतो. आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या साधारण दहा ते पंधरापट रक्कम संरक्षण म्हणून असावी. उदाहरणार्थ, वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असेल, तर जीवन विम्याचे संरक्षण ऐंशी लाख ते एक कोटी रुपयांच्या दरम्यान असावे. हे प्रमाण कुटुंबाचे कर्ज, मुलांचे शिक्षण आणि इतर जबाबदाऱ्या पाहून बदलू शकतं.आरोग्य विम्याची रक्कम ठरवताना आपण राहतोय त्या शहरामध्ये वैद्यकीय सेवांना येणारा अंदाजे खर्च, कुटुंबातील लोकांची संख्या आणि वय या गोष्टी विचारात घ्याव्यात. आजघडीला शहरी भागात किमान पाच ते दहा लाख रुपयांचं आरोग्य विमा संरक्षण पुरेसं मानलं जातं, पण कुटुंबात वृद्ध सदस्य असतील तर हे प्रमाण वाढवणं योग्य ठरतं. अर्थात निर्णय घेताना तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा..ही व्यावहारिक पावलं उचलू शकता...शुद्ध विमा आणि गुंतवणूक वेगळी ठेवा. एकत्रित उत्पादनांच्या मोहात न पडता, टर्म प्लॅनसारखा शुद्ध विमा घ्या आणि उरलेली रक्कम वेगळी गुंतवा.लवकर सुरुवात करा. वय कमी असताना विम्याचा हप्ता तुलनेनं कमी असतो. वय वाढल्यावर हप्ता वाढतो, त्यामुळे आरोग्य चांगलं असतानाच विमा घेणं फायदेशीर ठरतं.पॉलिसीचे तपशील वाचा. काय समाविष्ट केलेलं आहे आणि काय वगळलेलं आहे, हे आधीच समजून घ्या. क्लेम नाकारला जाण्याची बहुतांश कारणं माहितीच्या अभावातून उद्भवतात.दरवर्षी आढावा घ्या. कुटुंबाची सदस्यसंख्या, उत्पन्न आणि जबाबदाऱ्या बदलल्यावर विम्याचं संरक्षणही त्यानुसार वाढवा.एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी - विमा हा परतावा देणारं साधन नाही, ते जोखीम कमी करणारं साधन आहे. विम्याला गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांच्या तराजूत तोलणं चुकीचं ठरतं. संरक्षण आणि वाढ या दोन्ही गरजा वेगळ्या साधनांनी, पण एकत्रित नियोजनानं साधल्या जातात.सुहासच्या उदाहरणाकडे परत जाऊ या. त्याला पॉलिसीच्या मुदतीनंतर पैसे परत मिळाले, पण त्याच कालावधीत वेगळी गुंतवणूक केली असती, तर अधिक परतावा मिळाला असता आणि त्याच वेळी कमी हप्त्यात जास्त संरक्षण देणारा शुद्ध विमाही घेता आला असता. विमा आणि गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेतच, पण त्या एकमेकांत मिसळल्या की दोन्हींचा खरा फायदा कमी होतो.घटक शुद्ध विमा(टर्म प्लॅन) विमा अधिक गुंतवणूक एकत्रसंरक्षण रक्कम जास्त, कमी हप्त्यात तुलनेने कमीहप्ता कमी अधिकपारदर्शकता स्पष्ट आणि सोपी गुंतागुंतीचीपरतावा मुदतीनंतर काहीच नाही अनिश्चित, सहसा कमीलवचिकता गुंतवणूक वेगळी निवडता येते एकाच ठिकाणी बांधलेलेलेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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