Premium|ITEP Course Benefits : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील आयटीईपी शिक्षक शिक्षणासाठी कसा ठरणार गेमचेंजर?

डॉ. वंदना कमल रामराव केंजळेइंटिग्रेटेड टीचर एज्युकेशन प्रोग्रॅम या अभ्यासक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीत आवश्यक बदल केले, तर आयटीईपी अभ्यासक्रमातून शिकलेला विद्यार्थी एक शिक्षक म्हणून शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक क्रांती घडवू शकतो. या अभ्यासक्रमामुळे एकविसाव्या शतकातील विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार सक्षम, नैतिक आणि नवोन्मेषी शिक्षक घडू शकतात.इंटिग्रेटेड टीचर एज्युकेशन प्रोग्रॅम (आयटीईपी) म्हणजे एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम. हा भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने आणि नॅशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई) यांनी सुरू केलेला शिक्षक प्रशिक्षणाचा नवीन अभ्यासक्रम असून तो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०अंतर्गत (एनईपी) विकसित करण्यात आला आहे. पूर्वी शिक्षक होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रथम बी.ए., बी.एस्सी. किंवा बी.कॉम. यातील एखादी पदवी पूर्ण करावी लागायची आणि त्यानंतर बी.एड. करावे लागायचे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे पाच वर्षे लागत होती. परंतु आयटीईपीमध्ये पदवी आणि बी.एड. हे दोन्ही अभ्यासक्रम एकत्र करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी बारावीनंतर थेट चार वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम करून शिक्षक होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याला गणिताचा शिक्षक व्हायचे असल्यास जुन्या पद्धतीनुसार त्याला/तिला प्रथम तीन वर्षांचा बी.एस्सी. अभ्यासक्रम आणि नंतर दोन वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम करावा लागायचा, म्हणजे एकूण पाच वर्षे लागायची. परंतु आयटीईपीनुसार तोच विद्यार्थी बारावीनंतर थेट चार वर्षांचा बी.एस्सी.-बी.एड. किंवा बी.ए.-बी.एड. कोर्स करू शकतो. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ तर वाचतोच, तसेच सुरुवातीपासूनच त्यांना शिक्षक होण्यासाठी प्रशिक्षण मिळते..याचा मुख्य उद्देश गुणवत्तापूर्ण, कौशल्यसंपन्न, आधुनिक आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षक तयार करणे हा आहे. जुन्या पद्धतीमध्ये विषयज्ञान आणि अध्यापन कौशल्य यांचा योग्य समन्वय होत नव्हता. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी आयटीईपीची संकल्पना विकसित करण्यात आली. आयटीईपी या चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी विषयज्ञान, अध्यापनशास्त्र, शैक्षणिक मानसशास्त्र, तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण, मूल्यशिक्षण आणि प्रत्यक्ष शाळेत शिकवण्याचा अनुभव दिला जातो. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनच शिक्षकी पेशासाठी तयार केले जाते. या अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना विविध विषयांची ठरावीक क्रेडिट्स पूर्ण करावी लागतात. क्रेडिट म्हणजे एखाद्या विषयासाठी दिलेले शैक्षणिक गुणांकन किंवा अध्ययन तासांचे मोजमाप. एनईपीनुसार शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्ये मल्टिडिसिप्लिनरी शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी आवश्यक क्रेडिट्स पूर्ण केल्यानंतर त्यांना पुढील शैक्षणिक स्तरावर जाण्याची संधी मिळते. काही विद्यापीठांमध्ये ६४ क्रेडिट्स पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची नोंद ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्समध्ये (एबीसी) केली जाते. हे क्रेडिट्स फाउंडेशन कोर्सेस, प्रॅक्टिकल/इंटर्नशिप, स्किल कोर्सेस, कम्युनिटी एंगेजमेंंट आणि फील्ड वर्क यांसारख्या घटकांमधून मिळतात.एनईपीअंतर्गत मल्टिपल एन्ट्री ॲण्ड एक्झिट सिस्टीम लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे एखादा विद्यार्थी वैयक्तिक किंवा शैक्षणिक कारणांमुळे जर चार वर्षांचा आयटीईपी अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकत नसेल, तर तो तीन वर्षांनंतर एक्झिट घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्याने पूर्ण केलेल्या क्रेडिट्सच्या आधारे त्याला प्रमाणपत्र, डिप्लोमा किंवा पदवी दिली जाऊ शकते. तसेच भविष्यात पुन्हा शिक्षण सुरू करायचे असल्यास ॲकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्समध्ये जमा झालेले क्रेडिट्स वापरून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होते.या अभ्यासक्रमात बहुविषयक शिक्षणाला विशेष महत्त्व दिले जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता निर्माण करण्याचा, समस्या सोडवण्याची क्षमता शिकवण्याचा, संवाद कौशल्य, नेतृत्वगुण शिकवण्याचा, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये (एनईपी) शालेय शिक्षणाची रचना ५+३+३+४ या स्वरूपात करण्यात आली आहे. यामध्ये फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज आणि सेकंडरी स्टेज असे टप्पे आहेत. फाउंडेशनल स्टेज हा टप्पा तीन ते आठ वर्षे वयोगटासाठी असून त्यामध्ये पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली आणि दुसरीतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. या टप्प्यामध्ये खेळ, गोष्टी, गाणी आणि कृतीवर भर देऊन भाषा व मूलभूत गणित शिकवले जाते. प्रिपरेटरी स्टेज हा टप्पा आठ ते अकरा वर्षे वयोगटासाठी असून इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचा कालावधी यात येतो. या टप्प्यावर ॲक्टिव्हिटी बेस्ड आणि डिस्कव्हरी बेस्ड लर्निंगवर भर दिला जातो. तसेच वाचन, लेखन, विज्ञान आणि गणिताची पायाभरणी केली जाते. मिडल स्टेज हा टप्पा ११ ते १४ वर्षे वयोगटासाठी असून इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश यात होतो. या टप्प्यावर विषयाधारित शिक्षणाची सुरुवात होते. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रयोग, प्रकल्प, कोडिंग आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा परिचय करून दिला जातो. सेकंडरी स्टेज हा टप्पा १४ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी असून इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचा कालावधी यात समाविष्ट आहे. या टप्प्यावर मल्टिडिसिप्लिनरी शिक्षण, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइस, क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल डेव्हलपमेंट आणि करिअर ओरिएंटेशन यावर विशेष भर दिला जातो. हे सर्व टप्पे लक्षात घेऊन आयटीईपी अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना या सर्व शैक्षणिक स्तरांनुसार प्रशिक्षण दिले जाते. उदाहरणार्थ, फाउंडेशनल स्टेजसाठी बालमानसशास्त्र आणि खेळाधारित अध्यापन पद्धती शिकवल्या जातात, तर मिडल आणि सेकंडरी स्टेजसाठी विषयसापेक्ष अध्यापन कौशल्यांवर भर दिला जातो..Premium|NEP 2026 Maharashtra : केवळ 'शिक्षणाचा अधिकार' नव्हे, तर 'योग्य शिक्षण' हवे! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे महत्त्व सांगणारे विशेष विश्लेषण.आजच्या डिजिटल युगात आयटीईपीमध्ये तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. स्मार्ट क्लासरूम्स, ऑनलाइन अध्यापन साधने, ई-शिक्षण मंच आणि डिजिटल शैक्षणिक साधनांचा वापर करून शिक्षकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जाते. त्यामुळे भविष्यातील डिजिटल शिक्षणासाठी शिक्षक अधिक सक्षम होतात. आयटीईपीमध्ये विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण पद्धती स्वीकारली जाते. येथे शिक्षक केंद्रस्थानी नसून विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याची क्षमता, गती आणि गरज लक्षात घेऊन अध्यापन केले जाते. सक्रिय अध्ययन, चर्चासत्र, समूहकार्य आणि संवादाधारित शिक्षण पद्धती यावर भर दिला जातो.या अभ्यासक्रमाची मूल्यमापन पद्धत विशेष आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केवळ एका परीक्षेवर न करता सातत्याने केले जाते. त्यामध्ये वर्गातील सहभाग, प्रकल्प, सादरीकरण आणि लेखी तसेच व्यावहारिक कामांचा समावेश असतो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे योग्य मूल्यमापन होते. हा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद कौशल्य, नेतृत्वगुण, समस्या सोडवण्याची क्षमता, सर्जनशीलता आणि निर्णय क्षमता यांचा विकास केला जातो. हे सर्व गुण एक प्रभावी शिक्षक होण्यासाठी अत्यावश्यक मानले जातात.या अभ्यासक्रमात संशोधन आणि नवोपक्रम यांनाही प्रोत्साहन दिले जाते. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संशोधन, नवनवीन अध्यापन पद्धती आणि समस्या-आधारित अध्ययन यांची ओळख करून दिली जाते. मूल्याधारित शिक्षणावर विशेष भर दिला जातो. विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी, नागरिकत्वाची जाणीव आणि समावेशकता विकसित केली जाते..आयटीईपीसमोरील समस्या व आव्हानेराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत सुरू करण्यात आलेला चार वर्षीय आयटीईपी अभ्यासक्रम ही शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानली जात आहे. असे असले तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी दिसून येतात. सर्वात प्रमुख समस्या म्हणजे पायाभूत सुविधांची कमतरता. अनेक संस्था, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महाविद्यालये अद्ययावत प्रयोगशाळा, डिजिटल साधने, स्मार्ट क्लासरूम्स, ग्रंथालये आणि ई-लर्निंग सुविधा यांपासून वंचित आहेत. आयटीईपीसारख्या आधुनिक आणि अनुभवाधारित कार्यक्रमासाठी या सुविधा अत्यावश्यक असल्याने ही मोठी मर्यादा ठरते.दुसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे प्रशिक्षित आणि सक्षम प्राध्यापकांची कमतरता. आयटीईपीमध्ये विषयज्ञान आणि अध्यापनशास्त्र यांचा एकत्रित अभ्यास अपेक्षित असल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी दोन्ही क्षेत्रांत पारंगत तज्ज्ञांची गरज असते, परंतु सध्या अशा तज्ज्ञांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे अध्यापनाची गुणवत्ता प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण होते.तिसरी समस्या म्हणजे आर्थिक भार. चार वर्षांचा अभ्यासक्रम असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षण खर्च वाढतो, तसेच संस्थांनाही अधिक संसाधनांची गरज भासते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सबल नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे कठीण होऊ शकते.याशिवाय, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव ही देखील मोठी अडचण आहे. एनसीटीई, विद्यापीठे आणि राज्य सरकार यांच्यातील धोरण अंमलबजावणीमध्ये एकसमानता नसल्यामुळे कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. काही ठिकाणी नवीन अभ्यासक्रम स्वीकारण्यास संस्थात्मक प्रतिकारदेखील दिसून येतो. पारंपरिक बी.एड. पद्धतीशी जोडलेले असण्याची सवय आणि नवीन बदलांविषयीची अनिश्चितता यामुळे अंमलबजावणी मंदावते.आयटीईपीमधील समस्यांवरील उपायवरील समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रत्येक संस्थेमध्ये स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लॅब, ई-लर्निंग सुविधा आणि अद्ययावत ग्रंथालये उपलब्ध करून दिल्यास आयटीईपीच्या अपेक्षित गुणवत्तेची पूर्तता होऊ शकते.दुसरे म्हणजे, प्राध्यापकांच्या क्षमतांचा विकास होण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि पुनःप्रशिक्षण (रिफ्रेशर कोर्सेस) आयोजित करणे आवश्यक आहे. यामुळे शिक्षणतज्ज्ञ आधुनिक अध्यापन पद्धती आणि बहुविषयक दृष्टिकोन आत्मसात करू शकतील.आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने शिष्यवृत्ती योजना, शुल्क सवलत आणि आर्थिक साहाय्य योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. विशेषतः ग्रामीण, मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मदत योजना आवश्यक आहे.तसेच, एनसीटीई, विद्यापीठे आणि राज्य शिक्षण विभाग यांच्यात मजबूत समन्वय यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून धोरणांची अंमलबजावणी सर्वत्र समान आणि प्रभावी होईल. डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार ग्रामीण भागात वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.याबरोबरच, शैक्षणिक संस्थांमध्ये बदल स्वीकारण्याची सकारात्मक मानसिकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि जागरूकता कार्यक्रमांद्वारे शिक्षक व संस्थांना आयटीईपीचे महत्त्व समजावून सांगणे आवश्यक आहे.या अभ्यासक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीत आवश्यक बदल केले, तर आयटीईपी अभ्यासक्रमातून शिकलेला विद्यार्थी एक शिक्षक म्हणून शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक क्रांती घडवू शकतो. या अभ्यासक्रमामुळे एकविसाव्या शतकातील विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार सक्षम, नैतिक आणि नवोन्मेषी शिक्षक घडू शकतात..चार वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रमपदवी आणि बी.एड. या दोन्ही अभ्यासक्रमांचे शिक्षण एकत्रविषयज्ञानासोबत अध्यापन कौशल्य विकसित करण्यावर भरविद्यार्थ्यांचे मानसशास्त्र आणि वर्गव्यवस्थापन शिकवण्यावर भरप्रात्यक्षिक शिक्षणाला विशेष महत्त्वस्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन ॲप्स वापरून अध्यापन कसे करायचे याचे प्रशिक्षण अनुभवाधारित शिक्षणडॉ. वंदना कमल रामराव केंजळे डीईएस पुणे विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभागात साहाय्यक प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest 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