Premium|Fasting: उपवासाचे फायदे आणि गैरसमज; आरोग्याच्या दृष्टीने उपवासाचे महत्त्व

डॉ. सुबोध देशमुखउपवासामुळे रक्तातील विषारी घटक बाहेर टाकले गेल्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते. या काळात शरीरातील जुन्या पेशींचे पुनरुज्जीवन होत असल्याने आपली रोगप्रतिकारशक्ती अधिक मजबूत होते आणि विविध संसर्गजन्य आजारांशी लढण्याची ताकद शरीराला प्राप्त होते. उपवास हा मन आणि शरीरशुद्धीचा मार्ग आहे. त्याला केवळ उपासमारीचे स्वरूप देऊ नका. सकस आहार आणि नियमित व्यायाम यासोबतच अधूनमधून केलेला शास्त्रोक्त उपवास तुम्हाला दीर्घायुषी करू शकतो..आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये उपवासाला बरेच महत्त्व दिले गेले आहे. पूर्वीच्या काळी उपवास हा केवळ देवाधर्माचा भाग म्हणून केला जात असे, मात्र आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत फिट राहण्यासाठी किंवा वजन कमी करण्यासाठी इंटरमिटंट फास्टिंगसारख्या पद्धती लोकप्रिय होताना दिसत आहेत. उपवास केल्यामुळे शरीराला विश्रांती मिळते आणि पचनसंस्था सुधारते, असे मानले जाते. पण जेव्हा हाच उपवास चुकीच्या पद्धतीने केला जातो, तेव्हा तो शरीरासाठी वरदान ठरण्याऐवजी शाप ठरू शकतो. म्हणूनच, उपवास म्हणजे नेमके काय आणि त्याचे आपल्या शरीरावर नेमके काय परिणाम होतात, हे समजून घेणे काळाची गरज आहे. केवळ कोणाचे तरी ऐकून किंवा सोशल मीडियावरील अर्धवट माहितीच्या आधारे उपवास करणे जीवावर बेतू शकते.उपवासाचा मुख्य उद्देश शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकणे आणि इंद्रियांना काही काळ आरामाची संधी देणे हा असतो. जेव्हा आपण सतत काहीतरी खात असतो, तेव्हा आपल्या शरीराची सर्व शक्ती फक्त अन्न पचवण्यासाठी खर्च होत असते. अशा वेळी उपवासामुळे शरीराला स्वतःची दुरुस्ती करण्यासाठी वेळ मिळतो. उत्साह वाढतो आणि मन प्रसन्न राहण्यास मदत होते. परंतु आजकाल उपवासाच्या नावाखाली जे साबुदाणा खिचडी किंवा तळलेले पदार्थ खाल्ले जातात, त्यातून शरीराचे पोषण होण्याऐवजी साखरेचे प्रमाणच अधिक वाढते. म्हणूनच, खऱ्या अर्थाने उपवास म्हणजे काय आणि तो आरोग्यासाठी कसा फायदेशीर ठरेल, यावर आपण या लेखात सविस्तर चर्चा करणार आहोत..Premium|Knee and ankle joint Injuries: खेळताना गुडघा, घोट्याला दुखापत झालीय; शस्त्रक्रिया गरजेची की फिजिओथेरिपी?.वैद्यकीय कारणेवैद्यकीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर आपण काही काळ अन्न घेत नाही, तेव्हा आपले शरीर आधी साठवून ठेवलेल्या ऊर्जेचा वापर करण्यास सुरुवात करते. आपल्या यकृतामध्ये साखरेचा साठा असतो, तो उपवास करताना ऊर्जा म्हणून वापरला जातो. हा साठा संपतो, तेव्हा शरीर चरबी जाळण्यास सुरुवात करते. यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. या प्रक्रियेला विज्ञान ऑटोफॅगी म्हणते. ज्यामध्ये शरीरातील जुन्या आणि खराब झालेल्या पेशी स्वतःहून नष्ट होतात आणि नवीन पेशी तयार होतात. उपवासामुळे रक्तातील इन्सुलिनची पातळी संतुलित राहते, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका कमी होतो आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मोठी मदत होते.शास्त्रोक्त पद्धतीने उपवास केल्यामुळे शरीरातील दाह किंवा सूज कमी होते, ज्याला वैद्यकीय भाषेत इन्फ्लमेशन असे म्हणतात. यामुळे सांधेदुखी किंवा पचनाच्या तक्रारी असलेल्या रुग्णांना चांगला आराम मिळतो. तसेच मेंदूच्या कार्यक्षमतेवरही उपवासाचा सकारात्मक परिणाम होतो. कारण उपवासामुळे मेंदूमध्ये नवीन न्यूरॉन्स तयार होण्यास चालना मिळते, यामुळे एकाग्रता वाढते आणि विसरभोळेपणा कमी होण्यास मदत होते. थोडक्यात सांगायचे, तर योग्य पद्धतीने केलेला उपवास ही शरीराच्या नूतनीकरणाची एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, जी आपल्याला दीर्घकाळ तरुण आणि निरोगी ठेवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते. मात्र यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते.आपण उपवास करतो, तेव्हा शरीरातील चयापचय क्रियेत म्हणजेच मेटाबोलिझममध्ये सकारात्मक बदल घडून येतात. अन्नाद्वारे ऊर्जा मिळणे बंद झाल्यावर शरीर साठवलेल्या ग्लायकोजेनचा वापर करते, त्यानंतर चरबी विरघळण्याची प्रक्रिया वेगवान होते. या प्रक्रियेत शरीरात कीटोन्स तयार होतात, जे मेंदूसाठी इंधनाचे उत्तम स्रोत मानले जातात. उपवासामुळे रक्तातील विषारी घटक बाहेर टाकले जातात व रक्ताभिसरण सुधारते, त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते. तसेच स्वादुपिंडाला विश्रांती मिळाल्यामुळे इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढते, त्यामुळे भविष्यात मधुमेह होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात टाळता येतो. या काळात शरीरातील जुन्या पेशींचे पुनरुज्जीवन होत असल्याने आपली रोगप्रतिकारशक्ती अधिक मजबूत होते आणि विविध संसर्गजन्य आजारांशी लढण्याची ताकद शरीराला मिळते. म्हणूनच उपवास म्हणजे केवळ पोट रिकामे ठेवणे नसून, ती शरीर आतून स्वच्छ करण्याची एक शास्त्रीय पद्धत आहे..इंटरमिटंट फास्टिंग आणि त्याचे नियोजनआजच्या काळात इंटरमिटंट फास्टिंग ही पद्धत वजन कमी करण्यासाठी जगभर लोकप्रिय होत आहे. दिवसाचे चोवीस तास दोन भागांत विभागले जातात. खाण्यासाठी ठरावीक वेळ दिली जाते आणि उरलेला वेळ उपवास केला जातो. सर्वात प्रचलित पद्धत म्हणजे सोळा तास उपाशी राहणे आणि उरलेल्या आठ तासांमध्ये आहार घेणे. यामुळे शरीरातील इन्सुलिनची पातळी कमी राहण्यास मदत होते आणि साठलेली चरबी ऊर्जा म्हणून वापरली जाते. ही पद्धत पाळल्यामुळे शरीरातील पेशींची दुरुस्ती वेगाने होते, चयापचय प्रक्रिया सुधारते. मात्र हे करताना रात्रीचे जेवण लवकर करणे आणि सकाळी उशिरा नाश्ता करणे, अशा साध्या बदलांनी सुरुवात करणे फायद्याचे ठरते. यामुळे पचनसंस्थेला पुरेसा वेळ मिळतो आणि शरीरातील सूज कमी होण्यास मदत होते.इंटरमिटंट फास्टिंग करताना काय खावे यापेक्षा कधी खावे याला अधिक महत्त्व असले, तरी खाण्याच्या काळात पौष्टिक आहार घेणे तितकेच गरजेचे आहे. आठ तासांमध्ये आहारात प्रथिने, फायबर तसेच चांगल्या फॅट्सचा समावेश असायला हवा. उपवासाच्या सोळा तासांत तुम्ही पाणी पिऊ शकता किंवा साखरेविना कोरा चहा, कॉफी घेऊ शकता. या पद्धतीमुळे रक्तातील साखर नियंत्रित राहते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते. सुरुवातीला सोळा तास उपवास करणे कठीण वाटल्यास चौदा तासांपासून सुरुवात करावी आणि हळूहळू वेळ वाढवावा. ही पद्धत केवळ डाएट नसून ती एक जीवनशैली आहे. ती योग्य प्रकारे अमलात आणल्यास शरीरातील ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास आणि मेंदूची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते. मात्र कोणत्याही आजाराची पार्श्वभूमी असल्यास तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच ही पद्धत सुरू करावी.सामान्य लोकांमधील गैरसमजउपवासाबद्दल सामान्य लोकांमध्ये अनेक चुकीचे समज पसरलेले आहेत. त्यातील सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे उपवास केला, की वजन लगेच कमी होते. प्रत्यक्षात अनेक लोक उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा वडा किंवा बटाट्याचे वेफर्स यांसारखे तेलकट आणि पचायला जड पदार्थ खातात, यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी ते झपाट्याने वाढू लागते. उपवास म्हणजे उपाशी राहणे नव्हे, तर शरीराला हलका आहार देणे होय. अनेक लोक उपवासाच्या दिवशी चहा किंवा कॉफीचे अतिसेवन करतात, त्याने पित्ताचा त्रास वाढतो आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते. तसेच डोकेदुखी किंवा अशक्तपणा जाणवू शकतो, हे आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते..Premium|Gallstones: वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे पित्ताशयातील खड्यांचा धोका वाढला.दुसरा मोठा गैरसमज असा, की उपवास कोणीही आणि कधीही करू शकतो. खरेतर गरोदर स्त्रिया किंवा लहान मुले आणि गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींनी उपवास करणे टाळले पाहिजे. काही लोक असा विचार करतात, की जेवढा जास्त वेळ उपाशी राहू तेवढा जास्त फायदा होईल. मात्र यामुळे रक्तातील साखर अचानक कमी होऊन चक्कर येणे, शुद्ध हरपणे असे प्रकार घडू शकतात. उपवास सोडताना एकदम जड अन्न खाणे हीसुद्धा एक मोठी चूक आहे. कारण दीर्घकाळ शांत राहिलेल्या पचनसंस्थेवर एकदम ताण आल्यामुळे उलट्या किंवा जुलाब होऊ शकतात. म्हणूनच उपवास करताना तो शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि आपल्या शरीराची क्षमता ओळखूनच करायला हवा.प्रत्यक्ष ओपीडीतील उदाहरणेमाझ्या ओपीडीमध्ये येणाऱ्या अनेक रुग्णांमध्ये उपवासामुळे उद्भवलेल्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. एकदा एक रुग्ण आला होता. त्याने वजन कमी करण्यासाठी सलग तीन दिवस फक्त पाणी पिऊन उपवास केला होता. तिसऱ्या दिवशी त्याला तीव्र चक्कर आली आणि तो कोसळला. तपासणी केली असता त्याच्या शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे प्रमाण कमालीचे कमी झाले होते. त्याच्या हृदयाच्या ठोक्यांची गती विस्कळीत झाली होती. अशा प्रकारचा अतिरेक केल्यामुळे शरीर फायद्याऐवजी नुकसानीकडे जाते, हे लोकांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. उपवास करताना शरीराचा प्रतिसाद ओळखणे खूप महत्त्वाचे असते, अन्यथा साध्या उपवासामुळेसुद्धा रुग्णालयात भरती होण्याची वेळ येऊ शकते..Premium|Diabetes Reversal: डायबेटिस रिव्हर्सल: जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेहावर विजय.दुसरे एक उदाहरण म्हणजे, एका महिला रुग्णाला सणावारांच्या उपवासांमुळे खूप थकवा आला होता. ती उपवासाला केवळ साबुदाणा आणि चहा घेत असे, त्यामुळे तिला जुनाट पित्ताचा त्रास सुरू झाला होता. तिच्या रक्तातील लोहाचे प्रमाणसुद्धा खूप कमी झाले होते. कारण उपवासात पौष्टिक आहाराचा पूर्णपणे अभाव होता. अशा रुग्णांना आम्ही योग्य डाएट प्लॅन देतो आणि उपवास करण्याच्या पद्धतीत बदल करायला सांगतो, तेव्हा त्यांच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होते.ओपीडीमध्ये येणाऱ्या अशा अनेक केसेसवरून हे स्पष्ट होते, की लोकांना उपवासाचे शास्त्र माहीत नसल्यामुळे ते स्वतःच्या आरोग्याशी नकळत खेळत असतात. म्हणूनच तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे नेहमीच श्रेयस्कर ठरते.प्रतिबंध व उपायआरोग्य टिकवण्यासाठी केवळ औषधांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा जीवनशैलीत बदल करणे हाच खरा उपाय आहे. उपवास सुसह्य करायचा असेल, तर भरपूर पाणी पिणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्यासोबतच लिंबू पाणी, नारळपाणी किंवा ताक यांचा आहारात समावेश केल्यास शरीरातील ओलावा टिकून राहतो. उपवासाच्या दिवशी तळलेले पदार्थ खाण्याऐवजी फळे, सुकामेवा, राजगिरा यांसारखे पौष्टिक पदार्थ खावेत. यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते आणि पचनावर ताण येत नाही. रात्रीची झोप पूर्ण घेणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे, कारण उपवासाच्या काळात शरीर स्वतःची दुरुस्ती करत असते..व्यायामाची जोड दिल्यास उपवासाचे फायदे दुप्पट होतात. मात्र उपवासाच्या दिवशी अतिव्यायाम करणे टाळावे. त्याऐवजी योगासने किंवा प्राणायाम केल्यास मानसिक शांतता लाभते. उपवासाच्या दिवशी थोड्या थोड्या अंतराने आहार घ्यावा, जेणेकरून रक्तातील साखर स्थिर राहील. साखर आणि मीठ यांचे प्रमाण मर्यादित ठेवावे. उपवास सोडताना नेहमी हलक्या अन्नाने सुरुवात करावी, जसे की एखादे फळ किंवा मुगाचे कढण, यामुळे पोटाला त्रास होत नाही. आपल्या जीवनशैलीत अशा छोट्या बदलांचा अंतर्भाव केल्यास आपल्याला औषधांची गरज भासणार नाही. नैसर्गिकरित्या आपण आजारांपासून दूर राहू शकू. हीच खऱ्या आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. उपवास ही केवळ एक धार्मिक कृती नसून, ते आपल्या आरोग्यासाठी एक उत्तम शास्त्र आहे. आपण ते योग्य प्रकारे पाळले, तर त्याचे दूरगामी फायदे मिळतात. परंतु कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईटच असतो, हे विसरून चालणार नाही. उपवास करताना आपल्या शरीराचा आवाज ऐकणे शिका. तुम्हाला खूप त्रास होत असेल, तर जबरदस्तीने उपवास सुरू ठेवू नका, कारण आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे. आपल्या प्रकृतीनुसार आणि वयानुसार उपवासाचे स्वरूप ठरवावे, जेणेकरून आपल्याला त्याचा त्रास होणार नाही. स्वतःचे आरोग्य जपण्याची जबाबदारी आपली स्वतःचीच असते.येणाऱ्या काळात आपण आपल्या खाण्यापिण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवले, तर आपण अनेक आजार सहज टाळू शकतो. उपवास हा मन आणि शरीरशुद्धीचा मार्ग आहे, त्याला केवळ उपासमारीचे स्वरूप देऊ नका. सकस आहार आणि नियमित व्यायाम यासोबतच अधूनमधून शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेला उपवास तुम्हाला दीर्घायुषी करू शकतो, हाच संदेश आपण प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवा. निरोगी राहण्यासाठी स्वतःला वेळ द्या आणि विज्ञानाची जोड देऊन आपल्या परंपरांचे पालन करा. तरच खऱ्या अर्थाने आपण सुदृढ समाजाची निर्मिती करू शकू. आपल्या आरोग्यासाठी घेतलेला एक छोटासा योग्य निर्णय भविष्यातील मोठ्या संकटांना टाळू शकतो.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत. 