वोंडीला मी नेहमी सोबत घ्यायचो. तो प्रवासात असला, की गप्पांमध्ये आमचा वेळ छान जायचा. पण यावेळेला वोंडीनं केलेला खुलासा ऐकून बसलेल्या धक्क्यातून सावरायला दहा किलोमीटर अंतर जाऊ द्यावं लागलं. गाडी एका खड्ड्यातून गेल्यामुळे बसलेल्या धक्क्यानं मी पहिल्या धक्क्यातून भानावर आलो. थोड्या वेळानं कमालनं गाडी थांबवली. एका मोठ्या झुडपाच्या आडोशाला आम्ही कपडे बदलले आणि आमचा पुढचा प्रवास सुरू झाला. वोंडीला त्या आदिवासी मुलाची भाषा अवगत नसती, तर कोणता प्रसंग ओढवला असता! जवळपास वीस वर्षं आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं अध्यापन केल्यानंतर १९९८मध्ये मी जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड इथं मुख्यालय असलेल्या आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉससाठी विभागीय कायदा सल्लागार म्हणून काम करू लागलो. आमच्या संस्थेचं मुख्य काम युद्धग्रस्तांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत करणं. त्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांचा प्रसार करणं आणि अंमलबजावणीस चालना देण्याचं काम माझ्याकडे होतं. सुरुवातीला सहा वर्षं नवी दिल्ली इथं राहून दक्षिण आशिया विभागासाठी काम केल्यानंतर २००४मध्ये दक्षिण-पूर्व आणि पूर्व आशिया विभागासाठी माझी मलेशियाला बदली झाली. तिथे पाच वर्षं काम केल्यानंतर जिनिव्हातल्या मुख्यालयात काम करावं, असं आमच्या मानवी साधनसंपत्ती विभागानं मला सूचित केलं. पण मी त्यांना कळवलं, की माझी बदली आपल्या आफ्रिकेतील एखाद्या ऑफिसमध्ये केलीत, तर मला जास्त आनंद होईल. त्याला काही कारणं होती. पहिलं असं, की १९८१पासून माझा युरोप, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, संपूर्ण आशिया, प्रशांत, मध्यपूर्व अशा भागांमध्ये खूप प्रवास झाला होता आणि काही ठिकाणी दीर्घकाळ वास्तव्यही झालेलं होतं, पण आफ्रिकेला मात्र मी कधी गेलो नव्हतो. ज्या आफ्रिकी देशांनी युद्धांना आणि हिंसाचाराला कित्येक दशकं तोंड दिलं, तिथं आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याच्या प्रसाराची खूप गरज होती. शिवाय मला निसर्गाची आवड असल्यानं तेथील वन्यजीवन पाहण्याचीही तीव्र इच्छा होतीच. मुख्यालयानं माझी विनंती मान्य केली आणि २००९मध्ये तीन वर्षांसाठी माझी बदली इथिओपियाला कायदा सल्लागार आणि जनसंपर्क अधिकारी या पदावर केली. इथिओपियाबद्दल आपल्याकडे खूप गैरसमज आहेत. त्यासारखा निसर्गसुंदर व थंड हवेचा देश साऱ्या आफ्रिकेत पाहायला मिळणार नाही. तिथले लोक काहीसे उजळ, नाकेले नि देखणे. ते सर्वसाधारण आफ्रिकी लोकांसारखे दिसत नाहीत. त्यांचा ‘हाबेशा’ हा वंशदेखील इतर आफ्रिकींपेक्षा वेगळा आहे. तिथली जवळजवळ साठ टक्के जनता सनातनी ख्रिस्ती, तर चाळीस टक्के जनता मुस्लिम होती. एकेकाळी जीवघेण्या दुष्काळाला तोंड दिलेल्या इथिओपियात आज सुबत्ता आहे. देश उद्योगात आणि कृषी क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती करत आहे. .Premium|Marathi Satire : प्रो. बापट यांची अफाट विद्वत्ता आणि बटाटेवड्यामुळे हुकलेला म्यागसेसे पुरस्कार.मी इथिओपियात काम करायला सुरू केल्या दिवशीच माझी वोंडवोसन गेब्रेमारियाम याच्याशी ओळख झाली. त्याला सर्वजण ‘वोंडी’ या सुटसुटीत नावानं संबोधायचे. चाळिशीचा वोंडी गेली दहा वर्षं आमच्या ऑफिसचा राजकीय सल्लागार होता. तो खूप अभ्यासू तर होताच, पण त्याचा स्वभावही मनमिळावू होता; आणि इतर सहकाऱ्यांना अडीअडचणीला खूप मदत करायचा. त्याचा चेहरा सदैव हसरा असायचा. दिसायलाही नाकीडोळी चांगला नि तरतरीत होता. त्याला संपूर्ण टक्कल होतं. कामानिमित्त आम्हाला बरीच चर्चा करावी लागायची. त्याची आणि माझी मैत्री पटकन जमली. त्याला इथिओपियामध्ये बोलल्या जाणाऱ्या सगळ्या बोलीभाषा अवगत होत्या. एकेकाळी तो शिक्षक होता. आमचं ऑफिस संपल्यावर आम्ही दोघं रोज संध्याकाळी पाच वाजता ऑफिसपासून दोन किलोमीटरवर असलेल्या एका डोंगराकडं फिरायला जायचो. त्या डोंगराच्या मधोमध एक सनातनी ख्रिस्ती चर्च होतं. आम्ही तिथंपर्यंत जाऊन यायचो. जाता-येता आमच्या खूप गप्पा व्हायच्या. वोंडीला देशाची राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती आणि इतिहासाची इत्थंभूत माहिती होती. तो नेहमी वेगवेगळ्या विषयांवरची वैचारिक पुस्तकं वाचायचा. अविवाहित होता.कामानिमित्त मला अधूनमधून देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत प्रवास करावा लागायचा. काही भागांत विमानसेवा नसल्यानं मी ऑफिसच्या लँडक्रूझर गाडीनं प्रवास करायचो. सोबत एक-दोन सहकारी असायचे. पण वोंडीला मी नेहमी सोबत घ्यायचो. तो प्रवासात असला, की गप्पांमध्ये आमचा वेळ छान जायचा. एकदा आम्ही दक्षिण इथिओपियाच्या आदिवासी प्रदेशात निघालो होतो. मला आदिवासी संस्कृतीचं खूप कुतूहल होतं.आमचं जिंका हे मुक्कामाचं ठिकाण बरंच दूर होतं. आम्ही एका जंगलातून जाताना वोंडी म्हणाला, ‘‘कदमसाहेब, इथून उजवीकडे एका लहान रस्त्यानं दहा किलोमीटर गेल्यावर मुर्सी आदिवासींच्या वस्त्या आहेत. पाहायची का तुम्हाला एखादी?’’मी मुर्सी आदिवासींची माहिती वाचली होती आणि त्यांचे फोटो पाहिले होते. खरंतर मुर्सी स्त्रिया पाहायची मला खूप उत्सुकता होती. मुर्सी मुली दहा-बारा वर्षांच्या झाल्या, की त्यांच्या खालच्या ओठाला एक छेद दिला जातो. ती जखम बरी झाल्यावर त्यात मातीची भाजलेली एक तबकडी बसवली जाते. सुरुवातीला ती छोटी असते. नंतर वय वाढेल, तसा त्या तबकडीचा आकार वाढवला जातो. जसजसा तबकडीचा आकार वाढेल, तसतसा ओठही ताणला जातो. मुली एकोणीस-वीस वर्षांच्या झाल्या, की त्यात एखाद्या बशीएवढी तबकडी बसू शकते. असाच प्रकार कानाला छेद देऊनही केला जातो. या तबकड्यांवर रंगीत नक्षीकाम केलं जातं. हेच मुर्सींचे दागिने. तबकड्यांचा आकार जेवढा मोठा, तेवढं ते सौंदर्याचं लक्षण मानलं जातं. मुर्सी स्त्रियादेखील इतर इथिओपियी आदिवासींप्रमाणे फक्त कंबरेभोवती एखादं कापड गुंडाळतात.आम्ही मुर्सींच्या एका झोपडी संकुलाजवळ पोहोचलो. एका झाडाखाली एक वयोवृद्ध मुर्सी बसला होता. कदाचित त्यांच्या वस्तीचा प्रमुख असावा. ड्रायव्हर कमाल आणि मी गाडीतच बसलो, पण वोंडी उतरून त्याच्याजवळ गेला. पारंपरिक पद्धतीनं नमस्कार वगैरे झाल्यावर त्यांच्यात काहीतरी संवाद झाला. मग वोंडी माझ्याजवळ येऊन म्हणाला,‘‘आपण मुर्सींना पाहू शकतो आणि त्यांच्याबरोबर फोटो घेऊ शकतो. तो म्हातारा म्हणाला, की दहाला एक फोटो.’’‘‘वोंडी, सगळ्या फोटोंचे पैसे मी देईन. तेवढीच मदत होईल त्या बिचाऱ्यांना.’’‘‘मदत कसली? हे मुर्सी फार शेफारलेत. पाश्चात्त्य प्रवासी मुक्तहस्ते पैसे देतात, म्हणून त्यांनी फोटो-मॉडेलिंगचा व्यवसाय सुरू केलाय. हे सगळे लोक जिंकाला जाऊन दारू विकत घेऊन येतात. पैशांचं मी पाहून घेतो. तुम्ही काही बोलू नका. तुम्ही परदेशी आहात हे लक्षात आलं तर जास्त पैसे मागतील. मी त्याला सांगतो, की आपण इथिओपियनच आहोत. तसं तुम्ही कधीकधी इथिओपियनच वाटता.’’इथिओपियाच्या पठारी भागात राहणारे बरेचसे लोक उजळ रंगाचे आणि नाकेले असल्यानं भारतीयच वाटायचे.‘‘वोंडी, तू फोटोंच्या दराबद्दल हुज्जत घालू नकोस. मी पाच-सहा फोटोंसाठी पन्नास-साठ बीर देईन.’’ साठ बीर म्हणजे साधारण १८० रुपये.त्या गृहस्थानं एक हाळी दिल्यावर झोपड्यांमधून चार-पाच वर्षांपासून सत्तर-ऐंशी वर्षांच्या म्हाताऱ्यांपर्यंत सर्व वयोगटातले २५-३० मुर्सी बाहेर आले आणि अर्धगोलाकार रांग करून उभे राहिले. त्यातले निम्मे पुरुष आणि निम्म्या स्त्रिया होत्या. हे सगळं दृश्य आपण मुर्सींवरचा एखादा माहितीपट पाहावा असं होतं. आम्ही त्यांच्यासोबत पटापट पाच-सहा फोटो घेतले.वोंडी म्हणाला, ‘‘तुम्ही नंतर मला पैसे द्या. मी त्याला पैसे देतो, तुम्ही द्यायला गेलात तर घोटाळा होईल.’’वोंडी पैसे देण्यासाठी त्या म्हाताऱ्याकडे गेला. त्यानं देऊ केलेले पैसे त्या म्हाताऱ्यानं नाकारले आणि त्या दोघांमध्ये काहीतरी वाद सुरू झाला. मला काही समजत नव्हतं.इतक्यात गंभीर चेहऱ्याचा कमाल माझ्याजवळ आला आणि हलक्या आवाजात म्हणाला, ‘‘तो म्हातारा म्हणतोय, की फोटोंचा दर दहा बीर नसून दहा डॉलर्स आहे. शिवाय तो पार्किंगचे पन्नास डॉलर्स मागतोय.’’‘‘खरंच की काय? म्हणजे सहा फोटोंसाठी शंभर डॉलर्स? हे फारच झालं.’’ त्यावेळी साठ रुपयांना एक डॉलर मिळायचा.इतक्यात माझ्या दोन्ही बाजूला भाले घेतलेले दोन तगडे मुर्सी येऊन उभे राहिले. वोंडी आणि त्या म्हाताऱ्यामधला वाद काही संपेना. शेवटी वोंडीनं त्याला काही पैसे दिले आणि कमालला म्हणाला, ‘‘चल, पटकन निघू इथनं.’’आम्ही तिथून दूर गेल्यावर मी वोंडीला विचारलं, ‘‘शेवटी तू किती पैसे दिलेस त्यांना?’’‘‘शंभर बीर. मी त्याला म्हणालो, की परदेशी प्रवाशांकडून तुम्ही भरपूर पैसे घेत असता. आपल्या देशवासीयांकडून नको. त्यावर तो तुमच्याकडे बोट दाखवून म्हणाला, की ‘मी मघापासून पाहतोय हा का बोलत नाही? तो परदेशीच असावा.’ मग मी त्याला म्हणालो, की तुम्ही उत्तरेच्या तिग्रे प्रांतातले आहात आणि तुम्हाला तिथं बोलली जाणारी फक्त तिग्रीना भाषाच येते, इथं बोलली जाणारी अम्हारिक तुम्हाला येत नाही. आता त्या मुर्सीला जर तिग्रीना भाषा येत असती, तर माझी काही धडगत नव्हती!’’.काही वेळात आम्ही एकदाचं मुर्सी प्रदेशातून बाहेर पडलो आणि मी सुटकेचा निःश्वास टाकला. दुसऱ्या दिवशी आम्ही जिंकाहून कैय्याफेर या गावाकडे निघालो. तिथं आम्ही संध्याकाळी पोहोचणार होतो. त्यादिवशी दुपारी चारच्या सुमाराला वाटेत एक सुंदर तलाव लागला. तो परिसर अतिशय आल्हाददायक होता. निळं आकाश, गडद निळे-जांभळे डोंगर, स्फटिकासारखे स्वच्छ संथ पाणी, त्याच्याभोवती पोपटी-हिरवी मखमली हिरवळ आणि त्यापलीकडे घनदाट जंगल. आसपास चिटपाखरूही नाही. त्या रम्य वातावरणानं मी मंत्रमुग्ध झालो.मी म्हणालो, ‘‘कमाल, गाडी थांबव. मला या तलावात पोहावंसं वाटतंय.’’ मला पोहायची खूप आवड. आमच्याकडे पोहायचा पोशाख नव्हता. आम्ही अंडरवेअरवर पोहायचं ठरवलं आणि कपडे एका खडकावर काढून ठेवले. मी पाण्याकडे जाणार इतक्यात वोंडीनं मला थांबवलं आणि तो तलावाच्या काठाची बारकाईनं पाहणी करू लागला.‘‘तू काय पाहतो आहेस, वोंडी?’’ मला कधी एकदा पाण्यात शिरतोय असं झालेलं.‘‘इथं मगरींचा वावर आहे का ते पाहतोय. चला, त्यांच्या पायांच्या खाणाखुणा दिसत नाहीयेत.’’मी जरा साशंकतेनेच पाण्यात शिरलो. वोंडीकडून काही चूक झाली असल्यास कोणता प्रसंग ओढवेल या विचारानं पाण्यातदेखील अंगावर शहारे आले! आम्हाला पोहायला सुरुवात करून पाच-सहा मिनिटं झाली असतील, एक दहा-बारा वर्षांचा मुलगा जंगलातून जोरजोरात ओरडत आणि हातवारे करत आमच्या दिशेला आला नि पुन्हा जंगलात गायब झाला. त्यानं जाण्यापूर्वी दुरून पळत येणाऱ्या एका सात-आठ आदिवासींच्या टोळीकडे हात दाखवून वोंडीला काहीतरी सांगितलं. ते ऐकल्यावर वोंडी चमकला आणि म्हणाला,‘‘कदमसाहेब, कमाल पटकन गाडीकडे चला. कपडे आणि बूट घालायला वेळ नाही. कमाल गाडीची किल्ली तयार ठेव. ते लोक इकडे पोहोचायच्या आत इथून निघायला हवं.’’ आम्ही काठावर आलो, कपडे आणि बूट उचलले आणि गाडीत बसलो. कमालनं गाडी सुरू केली. त्यानं गाडी वळवून मुख्य रस्त्याकडे घ्यायला सुरुवात केली, त्यावेळी त्या आदिवासींची टोळी गाडीपासून फक्त पंधरा-वीस फुटांवर होती. मी मागे वळून त्यांच्याकडे पाहिलं. ते सगळे नग्न अवस्थेत होते. त्यांच्या अंगावर अन् चेहऱ्यावर पांढरे आणि लाल पट्टे काढलेले होते, चेहरे रागीट दिसत होते. सगळ्यांच्या हातात धारदार भाले होते. कमालनं गाडीचा वेग वाढवला तसे ते मागे पडले आणि त्यांनी आमचा पाठलाग थांबवला.‘‘त्या आदिवासींना आपल्या तलावात कुणी पोहलेलं आवडत नसावं, होय ना वोंडी? काय म्हणत होता तो मुलगा?’’आम्ही निघाल्यापासून वोंडी गंभीर होता. तिथून दूर गेल्यावर तो म्हणाला, ‘‘खरं म्हणजे हे बुमी जमातीचे आदिवासी या भागातले नाहीत. ते दुरून इकडं आले आहेत. मला बुमींविषयी ठाऊक आहे. ती जमात नरभक्षक आहे. बऱ्याच दिवसांत त्यांना खायला काही मिळालं नाही, म्हणून कुणालातरी मारायला टपलेत, असं तो मुलगा म्हणत होता. बरं झालं, त्यानं आपल्याला वेळीच सावध केलं. थोडक्यात वाचलो म्हणायचं!’’वोंडीनं केलेला खुलासा ऐकून बसलेल्या धक्क्यातून सावरायला दहा किलोमीटर अंतर जाऊ द्यावं लागलं. गाडी एका खड्ड्यातून गेल्यामुळे बसलेल्या धक्क्यानं मी पहिल्या धक्क्यातून भानावर आलो. थोड्या वेळानं कमालनं गाडी थांबवली. एका मोठ्या झुडपाच्या आडोशाला आम्ही कपडे बदलले आणि आमचा पुढचा प्रवास सुरू झाला. वोंडीला त्या आदिवासी मुलाची भाषा अवगत नसती, तर कोणता प्रसंग ओढवला असता!‘‘वोंडी, आजतागायत या रानटी जमातींना कुणी सुधारायचा प्रयत्न केला नाही?’’‘‘काही उत्साही समाजसुधारकांनी तसा प्रयत्न केला होता, पण त्यांच्यापैकी बरेचसे आदिवासींशी संवाद साधण्यासाठी जे जंगलात गेले, तिथून परत आलेच नाहीत.’’‘‘वोंडी, आता आदिवासींची संस्कृती जवळून न्याहाळण्याची माझी हौस भागलीये. या भागातून पटापट निघू या.’’ दोन दिवसांनी त्या भागातली आमची कामं संपली आणि आम्ही राजधानी आदिस अबाबाला परतलो.पुढे वोंडीसोबत एकदा फिरायला गेलो असताना त्याला विचारलं, ‘‘वोंडी, तू इतका हुशार आणि दिसायला चांगला, तू अविवाहित कसा काय राहिलास?’’.Premium|Generation Gap in India : ‘जेन झी’चा प्रेमाचा व्यवहार..!.‘‘ती एक मोठी कहाणी आहे...’’ वोंडी त्याची प्रेमकहाणी सांगू लागला, ‘‘मी शिक्षक होण्यापूर्वी आवासा इथल्या शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात बी.एड. करण्यासाठी प्रवेश घेतला होता. त्यावेळी माझे आई-वडील हरारमध्ये राहायचे. तो अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा होता. मी वसतिगृहात राहायचो. ही गोष्ट १९८९ सालची. त्यावेळी मी फक्त वीस वर्षांचा होतो. माझ्या वर्गात बऱ्याच मुली होत्या. मी हेलिना नावाच्या एका मुलीच्या प्रेमात पडलो. ती मूळची गोंदरची. हेलिना खूप सुंदर होती. तिचे वडील बँकेत नोकरीला होते. हेलिनाला आणि मला महाविद्यालयाच्या आवारात एकमेकांशी बोलायला वाव मिळायचा नाही. त्यावेळचं वातावरण खूप जुनाट वळणाचं होतं. शिवाय आमचे शिक्षक आमच्यावर लक्ष ठेवत. आमची खूप कुचंबणा होऊ लागली. म्हणून आम्ही महाविद्यालयाच्या आवाराबाहेर भेटायला लागलो.’’‘‘अरे वा, तू एकेकाळी बराच रोमँटिक होतास असं आता तुझ्याकडे पाहिल्यावर वाटत नाही.’’‘‘अहो कदमसाहेब, त्यावेळी माझं ते वय होतं... त्या वयात या गोष्टी होणारच ना?’’‘‘खरं आहे. बरं, पुढं सांग,’’ मी म्हणालो.‘‘संध्याकाळी अंधार पडत आल्यावर कधीकधी आम्ही गावाबाहेर फिरायला जायचो. तिथं आम्हाला खूप एकांत मिळायचा.’’‘‘पण मला सांग, संध्याकाळी उशिरापर्यंत वारंवार कुठं जात असतेस, असं हेलिनाच्या वसतिगृहाची संचालिका विचारायची नाही?’’‘‘हेलिनाच्या वडिलांचे आवासामधले एक मित्र तिचे स्थानिक पालक होते. हेलिना अधूनमधून त्यांना भेटायला जात राहील, असं तिच्या वडिलांनी संचालिकेला सांगून ठेवलं होतं. त्यामुळं प्रत्येक वेळेस तिला तो बहाणा होता.’’‘‘हे बाकी उत्तम. पण पुढं काय झालं?’’‘‘आमचा अभ्यासक्रम संपला. मला दिरे-दवा गावातल्या एका शाळेत नोकरी मिळाली. हेलिना अर्थातच आई-वडिलांकडे गोंदरला गेली. आम्ही एकमेकांचा निरोप घेण्यापूर्वी ठरवलं, की आपण लग्न करायचं. हेलिना आपल्या आई-वडिलांना माझ्याबद्दल सांगणार होती. तिला त्यांना न विचारता माझ्याशी लग्न करायचं धाडस होत नव्हतं. तिनं त्यांना माझ्याबद्दल सांगितलं. त्यांनी माझ्या कुटुंबाची माहिती विचारली. तिला ती माहीत होती. ती सांगितल्यावर तिच्या आई-वडिलांनी माझ्याशी तिचं लग्न करायचा प्रस्ताव धुडकावून लावला.’’‘‘असं? तो का बरं?’’‘‘तीन कारणांसाठी. एक तर ते म्हणाले, की शिक्षकाची नोकरी तितकी काही चांगली नाही. दुसरं कारण असं, की आमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती. आणि तिसरं कारण हे, की माझे वडील सनातनी ख्रिस्ती तर आई मुस्लिम. त्यांचा प्रेमविवाह होता. आमचा अभ्यासक्रम संपल्या संपल्या तिच्या आई-वडिलांनी गोंदरच्याच एका धान्याच्या व्यापाऱ्यासोबत तिचं लग्न करून दिलं. त्यानंतर आमचा संपर्क तुटला.’’‘‘अरेरे! तुमची प्रेमकहाणी अधुरी राहिली. पण मला सांग, तू हेलिनाचा विचार सोडून अन्य कुणाचा करू शकला नाहीस? तरुण वयात तू दिसायलादेखील देखणा असणार.’’‘‘मी दुसऱ्या कुणाचा विचारच करू शकत नव्हतो. आमच्या प्रेमाचे बंधच तसे दृढ होते. अर्थात हेलिनाला दुसरा पर्याय नव्हता. त्यावेळी मला वाटायचं की आमचं लग्न व्हावं, आम्हाला एखाददुसरं अपत्य असावं. पण ते स्वप्नच राहिलं, याची मला कधीकधी खूप खंत वाटते. म्हणून मी वाचन, अभ्यास आणि कामात स्वतःला वाहून घेतलं. नोकरी करत करत राज्यशास्त्रात एम.ए. केलं.’’पुढे मी तो अप्रिय विषय वाढवला नाही. त्यानंतर जवळजवळ पाच-सहा महिन्यांनी मी दोन आठवड्यांच्या सुट्टीसाठी भारतात गेलो होतो. परतल्यानंतर वोंडीला भेटलो, तेव्हा तो खूप खुशीत दिसला. मला म्हणाला, ‘‘कदमसाहेब, तुम्हाला एक आनंदाची बातमी सांगायची आहे. संध्याकाळी फिरायला गेल्यावर सांगतो.’’तो कसली आनंदाची बातमी सांगणार आहे, याची मला उत्सुकता लागून राहिली. संध्याकाळी ऑफिसमधून बाहेर पडल्या पडल्या वोंडी म्हणाला, ‘‘कदमसाहेब, दहा दिवसांपूर्वी मला हेलिनाचं पत्र आलं!’’‘‘खरंच? ते कसं काय?’’‘‘सांगतो. तिनं आमची ताटातूट झाल्यानंतरच्या सगळ्या ठळक घटना कळवल्या. ती म्हणाली, की तिची मेकोनेनशी - म्हणजे ज्याच्याशी तिचं लग्न झालं, त्याच्याशी लग्न करायची मुळीच इच्छा नव्हती. पण आई-वडिलांच्या दबावामुळे तिला लग्नासाठी तयार व्हायला लागलं. ती म्हणते, की त्याच्याशी ती कधीच एकरूप होऊ शकली नाही. तिच्या मनात कायम मीच तिचा खरा साथीदार असं समीकरण झालेलं. पण केवळ नाइलाज म्हणून गेली जवळपास वीस वर्षं ती त्याच्याशी संसार करत राहिली.’’‘‘पण आता इतक्या वर्षांनी तिनं तुझ्याशी कसा काय संपर्क साधला? तिला तुझा ठावठिकाणा माहीत होता?’’ मी विचारलं.‘‘होता. आमचा एक वर्गमित्र तिच्या संपर्कात होता. त्याच्यामार्फत तिला माझी सारी खबरबात समजायची. मी अविवाहित आहे, हे तिला माहीत आहे. आता तिनं माझ्याशी संपर्क साधायचं कारण असं झालं, की अलीकडेच मेकोनेन किडनीच्या विकारानं वारला.’’‘‘म्हणजे ती आता तुझ्याशी लग्न करू इच्छिते की काय?’’ मी आश्चर्यानं विचारलं.‘‘नाही कदमसाहेब, तिला माझ्याशी लग्न करायचं नाही. मेकोनेनचं घर, त्याच्या दुकानाची जागा हे सगळं त्याच्या पश्चात तिच्या आणि तिच्या दोन मुलांच्या नावे झालंय. तिनं पुनर्विवाह केला, तर आमच्या कायद्यानुसार तिला मिळालेली मेकोनेनची प्रॉपर्टी हिरावून घेतली जाईल.’’‘‘पण हेलिनानं इतक्या वर्षांनंतर तुझ्याशी संपर्क कशासाठी साधला?’’‘‘सांगतो ना! तिनं मला कळवलं, की मी तिच्या मुलीचा वडील आहे. ती लग्नानंतर आठ-नऊ महिन्यांत जन्मली होती. अल्माझ तिचं नाव. मेकोनेनला काही शंका आली नाही. त्याच्या हयातीत हेलिनाला ही गोष्ट मला सांगून गुंतागुंत वाढवायची नव्हती. सध्या अल्माझ आदिस अबाबा विद्यापीठात रसायनशास्त्रात बी.एस्सी. करतेय. अलीकडेच हेलिनानं अल्माझला विश्वासात घेऊन सांगितलं, की मीच तिचा वडील आहे. आता ती एकोणीस वर्षांची आहे.’’‘‘खरंच की काय? पण तुला खात्री आहे अल्माझ तुझीच मुलगी आहे? तू सरळ डीएनए चाचणी का करून घेत नाहीस?’’‘‘कदमसाहेब, चाचणीची गरजच नाही. काल अल्माझ मला भेटायला घरी आली होती. हे तिचे फोटो पाहा!’’ वोंडी म्हणाला आणि त्यानं त्याच्या मोबाईलमधलं फोटोंचं एक फोल्डर उघडलं. मी त्या तरुणीचा फोटो पाहिला आणि मला आश्चर्याचा धक्का बसला! मुलगी अगदी हुबेहूब वोंडीसारखी दिसत होती. तिचे इतर फोटो पाहिल्यावर माझीही खात्री झाली, की मुलगी वोंडीचीच आहे.‘‘तू म्हणतोस ते खरं आहे. एकवेळ चाचणी चुकीची ठरेल, पण मुलगी तुझीच असण्याबद्दल दुमत असायचं काही कारणच नाही.’’‘‘अल्माझ आता वारंवार मला भेटायला येत राहील. काही दिवसांनी ती माझ्या घरीच राहायला येणार आहे. हेलिना म्हणाली, की अधूनमधून तीदेखील माझ्याकडे राहायला येईल.’’‘‘अरे वा, फारच छान! तू हेलिनाशी विवाह करू शकला नाहीस, तरी तुझी तिच्यापासून एखादं अपत्य व्हावं ही इच्छा तरी पुरी झाली आणि तिचा सहवासदेखील तुला मिळत राहील!’’ मी म्हणालो.त्यानंतर वोंडीच्या चेहऱ्यावरची तृप्ती कधीच ढळली नाही!इथिओपियाहून २०१२मध्ये माझी नैरोबीला बदलीझाली. तेव्हापासून मी वोंडीच्या संपर्कात आहे. मी २०१८मध्ये निवृत्त झालो आणि भारतात परतलो, वोंडी अजूनही रेडक्रॉसमध्येच आहे. अल्माझ २०१५मध्ये एम.एस्सी. झाल्यानंतर एका कॉलेजमध्ये प्राध्यापकझाली. त्याच वर्षी तिचा दावित याच्याशी विवाह झाला. तो तिच्याच कॉलेजमध्ये गणिताचा प्राध्यापक आहे. वोंडी आता आजोबा झाला आहे. अल्माझला २०१८मध्ये एक मुलगा आणि २०२०मध्ये एक मुलगी झाली. गेली दहा वर्षं वोंडी आणि हेलिना एकत्र राहतात, ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये!लेखक गेली पंचेचाळीस वर्षे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या क्षेत्रात भारत आणि भारताबाहेर कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स 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