Premium|Italian Culture : इटालियन लोकांच्या फॅशनप्रेमापासून आई-बाबांच्या प्रवाससंस्कारांपर्यंतची आठवण

अदिती मराठेइटालियन लोक मुळातच फार गोड; ते खूप बोलतात आणि खूप चालतात. फॅशन सेन्ससाठी तर ते जगप्रसिद्ध आहेतच. पूर्वी राशिचक्र कार्यक्रमात ऐकलेला एक विनोद आठवतो - ‘वृषभ राशीच्या बायका दूध आणायला निघाल्या तरी लग्नाला निघाल्यासारख्या वाटतात.’ या न्यायानं बहुतांश इटालियन्स वृषभ राशीचे वाटतील! सतत प्रेझेंटबल राहणं त्यांच्या संस्कृतीचा भाग झाला आहे. प्रवासाचं बाळकडू खरंतर आई-बाबांकडून मिळालं. मला नीटसं आठवतही नसलेल्या वयात केलेले कन्याकुमारी, केदारनाथ, गोवा असे सगळ्या दिशांकडचे प्रवास आता फोटोंमधून डोकावतात. लहानपणीच्या कित्येक उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांच्या माझ्या आठवणी प्रवासांच्याच आहेत.दरवर्षी शाळा-क्लासेसवर होणारा खर्च, घरखर्च, पाहुणे-सणवार-आजारपणं हे सगळं निभावून प्रवासासाठी वेगळं बजेट कटाक्षानं राखून ठेवताना आई-बाबांना मी कायम पाहिलंय. इंटरनेट नसलेल्या काळातही चोख प्लॅनिंग, निगुतीनं केलेली तयारी, कडक इस्त्री केलेले कपडे नियोजनपूर्वक बॅगेत भरणं, सामानाची चेकलिस्ट तयार करणं अशा एक ना अनेक कामांत ट्रिपच्या आधीचे दिवस उडून जायचे..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.प्रवास करताना डोळे, कान आणि अर्थातच मन कायम उघडं ठेवणं त्यांच्याकडूनच शिकले. प्रवास आपलं अनुभवविश्व समृद्ध करण्यासाठी तर करावाच, पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जिथे जातोय तिथल्या माणसांना जज न करता केलेला असावा, हे हळूहळू लक्षात यायला लागलं; आणि मग केलेला कोणताही लहान-मोठा प्रवास जास्त खरा, जास्त रिलेटेबल वाटायला लागला.गेल्या काही वर्षांपासून हा शिरस्ता मी आणि नवऱ्यानं सुरू ठेवलाय. वर्षातले काही दिवस आम्ही स्वतःसाठी राखून ठेवतो. स्वतःसाठी, स्वतःला आवडतं म्हणून, अनुभवातून कमावण्यासाठी, आपल्या त्रिज्या विस्तारण्यासाठी! दहा वर्षांपूर्वी कामाला पूरक म्हणून जुजबी इटालियन शिकले होते. त्याच वेळी ठरवलं होतं की इतिहास आणि खाद्यसंस्कृती या मनाच्या अत्यंत जवळच्या गोष्टींसाठी इटलीवारी करायचीच! आणि अखेरीस यावेळी तो योग जुळून आला. इटालियन शिकतानाच कळलं होतं, की हे इटालियन लोक तीन बाबतींत फार पॅशनेट असतात - त्यांची खाद्यसंस्कृती विशेषतः त्यांच्या वाइन्स, त्यांचा फॅशन सेन्स आणि अर्थातच फुटबॉल!हजारो वर्षांचा इतिहास, समृद्ध खाद्यसंस्कृती आणि सतत खुणावणारे इटालियन आल्प्स या सगळ्याबद्दलच्या कुतूहलाबरोबरच थोडी भाषा कळायला लागल्यावर इटलीबद्दल एक वेगळीच आत्मीयता वाटायला लागली होती. इटालियन लोकांची काहीशी भारतासारखीच एकत्र कुटुंबपद्धती, वेळेच्या बाबतीत शेजारच्या जर्मनांच्या अगदी विरुद्ध असणारा त्यांचा काहीसा अघळपघळ स्वभाव आणि तिथल्या आज्या म्हणजे ‘Nonnas’ यांनी वर्षानुवर्षं जपलेल्या फॅमिली रेसिपीज हे सगळंच आपल्याशी कुठेतरी फ्रिक्वेन्सी जोडणारं वाटायला लागलं.शक्य होईल तेवढी जास्त सुट्टी घेऊ या, एका वारीत सगळा इटली पाहणं शक्य नाही; पण दहा-वीस टक्के तरी पाहू या, आणि जेवढा पाहू, त्यातला आतपर्यंत झिरपेल तितका बरोबर घेऊन जाऊ या, असं म्हणत राजधानी रोमला पोहोचलो. रोम म्हणजेच इटालियन भाषेत Roma!.इटलीला जायचं ठरवल्यापासूनच रोमचा अभ्यास सुरू केला होता. अभ्यास करताना लक्षात आलं, की हा नुसता एका शहराचा इतिहास नाहीये. हजारो वर्षांपूर्वी जन्माला आलेली, रुजलेली आणि वाढलेली संस्कृती, धर्म; तिथं जन्म घेतलेले योद्धे आणि कलाकार; त्यांच्या कलेच्या आणि कर्तृत्वाच्या साक्ष देणाऱ्या वास्तू आणि ठिकाणं व त्यात मिसळलेली समृद्ध इटालियन खाद्यसंस्कृती - या सगळ्यांना रोमनं आपल्या पोटात सामावून घेतलं आहे.रोम म्हटलं की आधी डोळ्यासमोर येतं ते भव्य कोलोसियम! त्याचं बांधकाम सम्राट व्हेस्पेशियन यांच्या काळात इ.स. ७२च्या आसपास सुरू झालं आणि त्यांचा मुलगा टायटसच्या कारकिर्दीत इ.स. ८०मध्ये पूर्ण झालं असं मानलं जातं. या भव्य ॲम्फिथिएटरमध्ये सुमारे ५० ते ७० हजार प्रेक्षक बसू शकत होते. ग्लॅडिएटर्सच्या लढती, वन्यप्राण्यांच्या झुंजी आणि विविध सार्वजनिक मनोरंजनाचे कार्यक्रम इथं आयोजित केले जायचे. शतकानुशतकं झालेल्या भूकंपांमुळे, युद्धांमुळे, तसंच या वास्तूतले दगड व धातू युद्धकाळात इतर बांधकामांसाठी वापरले गेल्यामुळे त्याचा बराच भाग नष्ट झाला. तरीही आज ते रोमच्या प्राचीन इतिहासाचं आणि रोमन स्थापत्यकलेचं जगप्रसिद्ध प्रतीक म्हणून उभं आहे. कोलोसियमनंतर तेवढीच महत्त्वाची वास्तू म्हणजे व्हॅटिकन सिटी! व्हॅटिकन सिटी हे जगातलं सर्वांत छोटं स्वतंत्र राष्ट्र. ते रोमच्या अक्षरशः मध्यभागी वसलंय. अर्थातच हे रोमन कॅथलिक ख्रिश्चन धर्माचं प्रमुख केंद्र आणि पोपचं निवासस्थान म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. सेंट पीटर्स बॅसिलिका, सिस्टीन चॅपेल आणि प्रसिद्ध व्हॅटिकन म्युझियम्स ही इथली प्रमुख आकर्षणं.सिस्टीन चॅपेलच्या छतावर पहिल्यांदाच मायकेलअँजेलो पाहिला! पाहिला म्हणजे, त्याच्या कामातून पाहिला. मानवी शरीराचा नुसता बाह्याभ्यास नाही, तर विच्छेदन करून स्नायू, हाडं आणि शरीराच्या प्रमाणाचाही अभ्यास त्यानं केला होता. त्याच्या चित्रांमधले पीळदार हात-पाय, हालचालींमधला ताण आणि शरीराची वळणं अशा बारीकसारीक गोष्टींमुळे त्याची चित्रं थेट थ्रीडी वाटत होती! ‘द क्रिएशन ऑफ ॲडम’ आणि ‘द लास्ट जजमेंट’ हे दोन मास्टरपीसेस पाहिले. त्याचा प्रतिस्पर्धी राफाएलही पाहिला. त्याचं प्रसिद्ध ‘द स्कूल ऑफ ॲथेन्स’ हे पेंटिंग पाहताना इतकी वर्षं पुस्तकांत भेटलेले ॲरिस्टॉटल, प्लेटो, पायथागोरस, सॉक्रेटिस, युक्लिड असे सगळे एकत्र दिसत होते. इतक्या व्यक्ती आणि इतकी खोली असलेलं चित्र त्यानं कसं बॅलन्स केलं असेल, याचाच विचार करत बाहेर पडलो..रोमच्या चौकाचौकात इतिहास आहे. कोणत्याही इमारतीकडे बोट दाखवा, तिचं सरासरी वय पाच-सहाशे वर्षांच्या वरच! रोमच्या गल्ल्यांतून फिरताना इतिहासाबरोबरच ओळख झाली ती तिथल्या समृद्ध खाद्यसंस्कृतीशीही. तिथं पोहोचल्यावर पहिल्या काही तासांतच कळलं, की इथं वजनावर पिझ्झा मिळतो! भटकताना एखादं चांगलंसं पिझ्झेरिया दिसलं की थांबायचं, तिथं एखादी Nonna (आजी) किंवा एखादा चुणचुणीत पोरगा कात्री घेऊन उभा असतो, त्याला किती भाग हवाय ते सांगायचं, मग तो तेवढा भाग कापून वजन करून देणार!ऑन-द-गो पिझ्झा खायची ही पद्धत आमच्या चांगलीच पथ्यावर पडली. युरोपात सगळीकडेच प्रचंड चालावं लागत असल्यामुळे हातातला पिझ्झ्याचा त्रिकोण सहजी संपून जायचा आणि पायपिटीमुळे ‘अ मोमेंट ऑन द लिप्स, फॉरएव्हर ऑन द हिप्स’ हा प्रकारही टळला.आम्ही खाल्लेले जवळपास सर्वच पिझ्झे sourdoughमध्ये केलेले होते. त्यावर चीज आणि टोमॅटोचं फ्रेश टॉपिंग, एखादं बेसिलचं पान... विषय खल्लास! मिनिमलिस्ट गोष्टींची मजा पुन्हा अधोरेखित झाली.इटलीत जाण्यापूर्वी जाणकारांनी काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या होत्या. त्यातली पहिली टिप, ‘व्हाइट सॉस पास्ता असं काही नसतं. जर रेस्टॉरंट तो विकत असेल तर तिथून खुशाल उठून निघून जा!’ आणि खरंच, आपल्याकडे अल्फ्रेडो नावानं सर्रास जे काही विकतात, ते ऑथेंंटिक रेस्टॉरंट्समध्ये कुठंही पाहायला मिळालं नाही. त्याऐवजी ‘Cacio e Pepe’ नावाचा पास्ता होता - चीज, ऑलिव्ह ऑइल आणि मिरपूड वापरून केलेला. व्हाइट सॉस वगैरे काही नाही! Cacio e Pepeव्यतिरिक्त कार्बोनारा हा लोकप्रिय पास्ताही बऱ्याच ठिकाणी खाल्ला. त्यात प्रामुख्यानं पोर्क वापरलं जातं आणि ते पास्त्याची चव वेगळ्याच स्तरावर नेऊन ठेवतं. रोमच्या उत्तरेला टस्कनीमध्ये आम्ही रॅव्हिओली हा अजून एक सुंदर पास्त्याचा प्रकार खाल्ला. रॅव्हिओली म्हणजे चीज आणि पालक भरून बंद केलेली छोटी पाकिटं!पिझ्झा आणि पास्त्याखेरीज प्रेमात पाडणारा प्रकार म्हणजे जिलाटो - अर्थात इटालियन आइस्क्रीम. जिलाटो हा एक अनुभव आहे, जिलाटो म्हणजे प्रेम आहे. त्यात अंगचा स्निग्धपणा, गोडवा आणि समाधान आहे. ते शब्दशः मूठभर मांस वाढवणारं प्रकरण आहे. जिलाटो नुसतं हातात धरलं तरी डोपामाइनची पातळी वाढायला लागते असं मला संपूर्ण प्रवासभर वाटत होतं!.Premium|Indian cinema 2000s : रुपेरी पडद्याची रुपेरी झलक!.भरल्या मनानं रोमचा निरोप घेत आम्ही पुढच्या शहराकडे वळलो - अमाल्फी कोस्ट. रोमच्या दक्षिणेकडचा हा भाग सुंदर समुद्रकिनारा आणि दंतुर किनारपट्टीसाठी प्रसिद्ध आहे. अमाल्फीच्या किनाऱ्यालगत फिरण्यासाठी आम्ही इटालियन व्हेस्पाची निवड केली. सकाळी व्हेस्पावरून निघायचं, एखादं गाव लागलं की उतरायचं, हातात जिलाटो घेऊन गाव पाहायचं, वाटलं तर एस्प्रेसोचा शॉट मारायचा आणि पुढे जायचं! इटालियनमध्ये एक म्हण आहे, ‘dolce far niente’ - म्हणजेच काहीही न करण्यामधलं सुख! अमाल्फीमध्ये आम्ही हे अक्षरशः अनुभवलं. रोजच उठून कुठेतरी पोहोचायची, काहीतरी गाठायची घाई चार दिवसांसाठी पॉज करून टाकली. इटालियन्स म्हणतात त्याप्रमाणे la dolce vita (गोड आयुष्य) चार दिवसांकरिता का होईना, जगून पाहिलं.अमाल्फीच्या आणखी दक्षिणेला, नापोलीजवळ पॉम्पेई नावाचं अतिप्राचीन शहर आहे. इ.स. ७९मध्ये माउंट व्हेसुव्हियस या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आणि ज्वालामुखीच्या राखेनं पॉम्पेई शहर अक्षरशः गाडलं गेलं. शतकानुशतकांनी झालेल्या उत्खननातून तिथली घरं, रस्ते, सार्वजनिक इमारती आणि त्या काळच्या दैनंदिन जीवनाचे अनेक पुरावे समोर आले. आपल्या हडप्पा - मोहें-जो-दरो किंवा इजिप्शियन संस्कृतींच्या अवशेषांकडे पाहताना जसा अनुभव येतो, तसंच काहीसं इथंही जाणवतं - हजारो वर्षांपूर्वीच्या माणसांचं जग अचानक डोळ्यांसमोर उभं राहतं.दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जावं तशी इटली अधिकाधिक ‘chic’, अधिक फॅशनेबल होत जाते. अमाल्फी, पॉम्पेई असा दक्षिण भाग पाहून आम्ही उत्तरेकडे रोड ट्रिप करत निघालो आणि टस्कनी या अतिशय निसर्गसमृद्ध भागात पोहोचलो. आल्हाददायक हवा, सुंदर निसर्ग आणि अप्रतिम वाइनरीजसाठी टस्कनी प्रसिद्ध आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, हे इटालियन लोक त्यांच्या वाइन्सबाबत फार पॅशनेट असतात. कोणत्याही साध्या किंवा फॅन्सी रेस्टॉरंटमध्ये जा - प्रत्येकाची आपापली हाऊस वाइन आणि मालकाचा तिच्याबद्दलचा तीव्र अभिमान या दोन्ही गोष्टी बाय डिफॉल्ट असणारच! माँटेपुल्चियानो या टस्कनीमधल्या सुंदर गावात आम्ही वाइन टूर केली. तिथल्या मालक आजोबांनी मोठ्या आनंदानं वाइनचं पूर्ण जीवचक्र आम्हाला समजावून सांगितलं. ट्रिपचे सतरा दिवस भुर्रकन उडून गेले. रोम, फ्लॉरेन्स आणि नेपल्ससारख्या मोठ्या शहरांत भटकताना एक गोष्ट जाणवली - या शहरांच्या वेगाचा आपल्याला त्रास होत नाहीये; उलट काही दिवसांसाठी का होईना, त्यांनी त्यांच्या ऱ्हिदममध्ये आपल्यालाही मोठ्या मनानं सामावून घेतलंय. शहरांशी आणि माणसांशीही भाषेचा अडसर न राहता आपण जोडले जातोय....हे इटालियन लोक मुळातच फार गोड आहेत, ते खूप बोलतात आणि खूप चालतात. फॅशन सेन्ससाठी तर ते जगप्रसिद्ध आहेतच. पूर्वी राशिचक्र कार्यक्रमात ऐकलेला एक विनोद आठवतो - ‘वृषभ राशीच्या बायका दूध आणायला निघाल्या तरी लग्नाला निघाल्यासारख्या वाटतात.’ या न्यायानं बहुतांश इटालियन्स वृषभ राशीचे वाटतील! सकाळी सातच्या मेट्रोतही अगदी नीटनेटके, बुटापासून केसापर्यंत टापटीप तयार झालेले तरुण-वयस्कर स्त्री-पुरुष मोठ्या प्रमाणात दिसतात. सतत प्रेझेंटबल राहणं त्यांच्या संस्कृतीचा भाग झाला आहे.शहरं पालथी घालत, कधी रस्ते चुकतमाकत, त्या त्या शहराचं टेंपरामेंट जोखत, तिथले गल्लीबोळ शोधत भटकण्याचीही झिंग चढते. तसं पाहिलं तर प्रवास प्रत्येकाचा निरंतर सुरू असतोच, फक्त तो प्रत्येकाला आपापल्या गतीनं करता येणं महत्त्वाचं असतं!आपल्या नेहमीच्या चौकटीबाहेर पडून, खुल्या मनानं, माणसांना, निसर्गाला, भिन्न संस्कृतींना खऱ्या अर्थानं साजरं करण्याचा प्रवासासारखा दुसरा मार्ग नाही. प्रत्येक प्रवासानंतर घेऊन यायच्या आठवणींची बॅग थोडी आणखी आणखी जड होत आणि अनुभवाची तिजोरी समृद्ध होत चालली आहे.Ciao, Italia.Ci vediamo!लेखिका पुणेस्थित सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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