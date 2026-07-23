Premium|Japan Men's Restroom Sanitary Bins : स्वच्छतेला नवा अर्थ!

अरविंद रेणापूरकरवाढते आयुर्मान, बदलती जीवनशैली आणि पुरुषांमध्येही विविध वैद्यकीय कारणांमुळे वापरले जाणारे अडल्ट डायपर्स, मूत्रनियंत्रण पॅड्स किंवा इतर स्वच्छता साहित्याची गरज लक्षात घेऊन जपानने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रेल्वे स्थानके, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, शॉपिंग मॉल्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांत सॅनिटरी बिनची सुविधा देत जपानने स्वच्छतेसोबतच समावेशकता, मानवी सन्मान आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवाला प्राधान्य दिल्याचा नवा आदर्श जगासमोर ठेवला आहे.ज पान हा जगातील सर्वाधिक वृद्ध लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी एक आहे. सुमारे ३.६२ कोटी नागरिक ६५ वर्षांवरील असून, ते देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास २९ टक्के आहेत. म्हणजेच प्रत्येक दहा जपानी नागरिकांंपैकी जवळपास तीनजण ज्येष्ठ आहेत. कमी जन्मदर आणि दीर्घ आयुर्मानामुळे ही संख्या सातत्याने वाढत आहे. वय वाढल्यानंतर अनेक पुरुषांना मूत्र असंयम (Urinary Incontinence), प्रोस्टेट ग्रंथीचे आजार, प्रोस्टेट कर्करोगावरील उपचारांचे दुष्परिणाम किंवा इतर मूत्रविकार यांमुळे मूत्रशोषक पॅड्स किंवा प्रौढांसाठीची डायपर्स वापरावी लागतात. मात्र, पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांत अशा वापरलेल्या साहित्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र कचरापेटी उपलब्ध नसल्याने अनेकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जपानमधील अनेक स्थानिक प्रशासने, रुग्णालये आणि खासगी कंपन्यांनी २०२२पासून पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांत सॅनिटरी बिन बसविण्याची मोहीम सुरू केली गेली. सुरुवातीला काही नगरपालिकांपुरती मर्यादित असलेली ही सुविधा आता देशभरातील अनेक सार्वजनिक ठिकाणी पोहोचली आहे. .सन्मानाचाही प्रश्नसॅनिटरी बिन हा केवळ कचरा टाकण्याचा डबा नाही. अनेक ज्येष्ठ पुरुषांसाठी तो स्वाभिमान आणि गोपनीयतेचे प्रतीक आहे. योग्य सुविधा नसल्यास वापरलेले पॅड किंवा डायपर हातात घेऊन फिरावे लागणे किंवा अयोग्य ठिकाणी टाकावे लागणे, ही अनेकांसाठी लाजिरवाणी परिस्थिती ठरते. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी जाणेही अनेकजण टाळतात. जपानने या समस्येकडे आरोग्य किंवा स्वच्छतेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर मानवी प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. त्यामुळे पुरुषांच्या आरोग्यविषयक गरजांनाही सार्वजनिक सुविधांमध्ये समान महत्त्व मिळू लागले आहे.सामाजिक विचारांमध्ये होत असलेला बदलपूर्वी मासिक पाळीशी संबंधित स्वच्छता साहित्य किंवा सॅनिटरी बिन ही संकल्पना केवळ महिलांपुरती मर्यादित मानली जात होती. परंतु, आज आरोग्यविषयक गरजा स्त्री-पुरुष एवढ्यापुरत्या अवलंबून नसून जीवनाच्या विविध टप्प्यांशी संबंधित असतात, ही जाणीव समाजात वाढत आहे. प्रोस्टेट कर्करोग, मूत्राशयावरील शस्त्रक्रिया किंवा इतर वैद्यकीय कारणांमुळे तरुण पुरुषांनाही काही काळ मूत्रशोषक पॅड्स वापरावी लागू शकतात. त्यामुळे पुरुषांसाठी सॅनिटरी बिन उपलब्ध करून देणे ही समावेशक सार्वजनिक सुविधा (Inclusive Public Infrastructure) या संकल्पनेचा भाग मानला जात आहे.स्वच्छता व्यवस्थेलाही मोठा फायदाया उपक्रमामुळे सार्वजनिक स्वच्छतेतही सुधारणा झाली आहे. वापरलेली पॅड्स किंवा डायपरची योग्य विल्हेवाट लागते. दुर्गंधी कमी होते. स्वच्छतागृहे अधिक स्वच्छ राहतात. ड्रेनेज किंवा शौचालये तुंबण्याचे प्रकार कमी होतात. कचरा व्यवस्थापन प्रभावी होण्यास हातभार लागतो..Premium|Study Room : विकासाचा वेग टिकवण्यासाठी ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता असायलाच हवी!.वृद्धाश्रमाची स्थिती आणि स्वच्छताजपानमध्ये जगातील सर्वाधिक वृद्ध लोकसंख्या असल्याने तेथील वृद्धाश्रम आणि दीर्घकालीन काळजी व्यवस्था विकसित मानली जाते. २०००मध्ये सुरू झालेल्या ‘लॉँग टर्म केअर इन्शुरन्स’ (एलटीसीआय) योजनेअंतर्गत ६५ वर्षांवरील पात्र ज्येष्ठांना सरकारच्या मदतीने होम केअरची सुविधा दिली जाते. व्यक्तीच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीनुसार देखभालीची पातळी निश्चित केली जाते आणि त्यानुसार सेवा उपलब्ध होतात. जपानमध्ये विशेष नर्सिंग होम, पुनर्वसन केंद्रे, वैद्यकीय दीर्घकालीन देखभाल केंद्र, डिमेन्शिया रुग्णांसाठी गट-निवास तसेच सहाय्यक निवास (Assisted Living) अशा विविध प्रकारच्या सुविधा आहेत. मूत्र किंवा मल असंयम असलेल्या ज्येष्ठांसाठी अडल्ट डायपर, त्वचेची निगा, कॅथेटर व्यवस्थापन आणि वैयक्तिक स्वच्छतेची सुविधा नियमितपणे उपलब्ध असते. अनेक ठिकाणी व्हीलचेअर, हॉस्पिटल बेड, लिफ्ट, तोल जाऊन पडणे टाळण्यासाठी सेन्सर, आपत्कालीन कॉल प्रणाली तसेच रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापरही वाढत आहे. दीर्घकालीन देखभाल विमा व्यवस्थेअंतर्गत अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था या गरजूंना अडल्ट डायपर किंवा त्यासाठी आर्थिक अनुदान देतात. काही ठिकाणी डायपर घरपोच देण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. मात्र ही सुविधा सर्व ज्येष्ठांसाठी सार्वत्रिक नसून, देखभालीची गरज आणि वैद्यकीय निकषांवर आधारित असते.विकसित देशांतील स्थितीब्रिटनच्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवा अंतर्गत मूत्रावर नियंत्रण नसलेल्या रुग्णांचे वैद्यकीय मूल्यमापन करून त्यांना अडल्ट डायपर किंवा शोषक पॅड्स उपलब्ध करून दिली जातात. या सुविधेसाठी डॉक्टरांचा सल्ला आणि वैद्यकीय पात्रता आवश्यक असते. जर्मनीमध्ये वैधानिक आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर अडल्ट डायपरच्या खर्चाचा मोठा भाग विमा कंपन्या उचलतात. काही प्रमाणात लाभार्थ्यांना सहभरणा करावा लागतो. फ्रान्स, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रियामध्येही वैद्यकीय गरज सिद्ध झाल्यास अशा उत्पादनांच्या खर्चाचा अंशतः किंवा पूर्ण परतावा दिला जातो. स्वीडन, डेन्मार्क, नेदरलँड्स आणि नॉर्वे या नॉर्डिक देशांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेद्वारे मल-मूत्रावर नियंत्रण नसलेल्या नागरिकांना डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार अडल्ट डायपर आणि अन्य आवश्यक उत्पादने मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात उपलब्ध करून दिली जातात. या देशांमध्ये वृद्धांच्या सन्मानपूर्वक जीवनाला प्राधान्य देणाऱ्या सामाजिक कल्याण धोरणांचा हा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. ऑस्ट्रेलियामध्ये केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत पात्र नागरिकांना असंयमासाठी लागणारी उत्पादने खरेदी करण्यासाठी वार्षिक आर्थिक मदत दिली जाते. अमेरिकेत मात्र देशव्यापी मोफत योजना नाही. तथापि, काही प्रांतांत वैद्यकीय गरज असल्यास नियमानुसार अडल्ट डायपरचा खर्च भरून दिला जातो..विकसनशील देशांची स्थितीविकसनशील, दक्षिण जगातील देशांमध्येही वृद्धांमधील मूत्र किंवा मल असंयम ही मोठी आरोग्य समस्या आहे. मात्र जपानसारख्या सरकारी योजनांचा विस्तार तेथे झालेला दिसत नाही. बहुतेक विकसनशील देशांमध्ये प्रौढ डायपरचा खर्च नागरिकांनाच करावा लागतो किंवा तो कुटुंबीय, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी आरोग्य सेवांवर अवलंबून असतो.लॅटिन अमेरिकेतील स्थितीब्राझील, मेक्सिको आणि अर्जेंटिना यांसारख्या लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने प्रौढ डायपरची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. तथापि, सरकारकडून सर्व ज्येष्ठांना मोफत वितरणाची व्यवस्था नाही. काही सामाजिक विमा योजना किंवा सार्वजनिक रुग्णालयांमार्फत मर्यादित मदत मिळते; उर्वरित खर्च नागरिकांना स्वतः करावा लागतो.आफ्रिकेतील चित्रआफ्रिकेतील बहुतांश देशांत अडल्ट डायपर सार्वजनिक आरोग्य योजनेचा भाग नाहीत. ग्रामीण भागात उपलब्धता कमी असून किंमत, पुरवठा आणि सामाजिक कलंक ही प्रमुख आव्हाने आहेत. आपत्कालीन परिस्थिती किंवा निर्वासित छावण्यांमध्ये काही आंतरराष्ट्रीय मदत संस्था वृद्धांसाठी असंयम व्यवस्थापन साहित्य उपलब्ध करून देतात.आग्नेय आशियातील स्थितीदक्षिण आणि आग्नेय आशियातील बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि इतर देशांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. अडल्ट डायपर बाजारात उपलब्ध असले तरी त्यांचा खर्च नागरिकांनाच करावा लागतो. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत त्यांचा समावेश अद्याप मर्यादित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वृद्ध लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना असंयम व्यवस्थापन ही केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याची समस्या ठरत आहे. त्यामुळे विकसित देशांप्रमाणे विकसनशील देशांनीही दीर्घकालीन काळजी योजनांमध्ये अडल्ट डायपर किंवा तत्सम आवश्यक साधनांचा समावेश करण्याची गरज अधोरेखित होते..भारतासाठी धडाभारताचा विचार केल्यास केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत अडल्ट डायपर देण्याची कोणतीही सार्वत्रिक योजना नाही. काही राज्यांतील वृद्धाश्रम, रुग्णालये आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मर्यादित प्रमाणात ही सुविधा दिली जाते. तसेच काही खासगी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांनी सामाजिक उत्तरदायित्वांतर्गत (सीएसआर) वृद्धाश्रमांना डायपर्स पुरविण्याचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. भारत सध्या तरुण लोकसंख्या असलेला देश असला, तरी पुढील काही दशकांत येथेही वृद्ध लोकसंख्या झपाट्याने वाढणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०५०पर्यंत भारतात ६० वर्षांवरील नागरिकांची संख्या ३४ कोटींपेक्षा अधिक होऊ शकते. यामुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये आजपासूनच बदल करण्याची आवश्यकता आहे.सार्वजनिक धोरणात बदलस्वच्छ भारत अभियान, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि नगररचना धोरणांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांचा स्वतंत्रपणे समावेश करायला हवा. जपानचा हा उपक्रम केवळ एका देशापुरता मर्यादित नाही. तो जगाला एक महत्त्वाचा संदेश देतो. सार्वजनिक सुविधा या समाजातील सर्व घटकांच्या गरजांनुसार बदलल्या पाहिजेत. लिंग, वय किंवा आरोग्यस्थिती यांमुळे कोणालाही सार्वजनिक सुविधा वापरताना संकोच किंवा अपमानाची भावना वाटू नये. खऱ्या अर्थाने विकसित समाज तोच, जो आपल्या सर्व नागरिकांच्या गरजा ओळखून त्यानुसार पायाभूत सुविधा उभारतो.लेखक दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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