Premium|Japan Discipline and Technology : जपान: राखेतून उठलेला फिनिक्स

नुकतीच मी तीन महिने जपानला राहून आले. जपानमध्ये तीन महिने वास्तव्य करण्याचा माझा हा चौथा अनुभव. प्रत्येक भेटीत मी तो देश, त्यांची संस्कृती जाणून घ्यायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला. जे बघितलं, अनुभवलं, जाणवलं ते भारतातील युवकांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत पोहोचावं असं मनापासून वाटलं. पण अर्थातच ही तुलना करून भारताला कमी लेखणारा आणि आपल्याकडील त्रुटी दाखवणारा लेख नाही, केवळ जपानच्या प्रवासवर्णनाचा आणि त्या देशाचं कौतुक करणारा लेख आहे. आपल्या देशातील पूर्वजांनी घालून दिलेले नियम, शिस्त पाळणारे आणि आपली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि प्रेक्षणीय स्थळे जिवापाड जपणारे नागरिक देशासाठी नकळत काय किमया करू शकतात, देशाची कोणकोणती वैशिष्ट्यं जगाला दाखवू शकतात आणि आपली शक्तीस्थानं आणि मर्यादा ओळखून त्यांचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी कसा करू शकतात हे सांगणारा लेख आहे..Premium|Everest Sherpas: एव्हरेस्टच्या वाटेवर मृत्युमुखी पडणाऱ्या माणसांपैकी एक तृतीयांश माणसं शेर्पा जमातीतली.जपान हा भारतासारखा मुबलक साधनसंपत्ती असणारा देश नाही. सर्व बाजूंनी पाण्यानं वेढलेलं ते एक बेटच आहे. त्यांच्याकडे उपजाऊ किंवा पिकांसाठी उत्तम कसदार जमीन तशी कमीच आहे. मुख्य म्हणजे या देशाला सदोदित भूकंपाचा धोका आहे. २०११मध्ये झालेल्या महाभयंकर त्सुनामीमुळे फुकुशिमाचं आण्विक केंद्र उद्ध्वस्त झालं होतं. पण तरीही जपान आज सर्व शक्तिनिशी उभा आहे. अशी अनेक उदाहरणं आहेत, ज्यांमुळेच या देशाला राखेतून पुन्हा उभ्या राहणाऱ्या फिनिक्स पक्ष्याची उपमा दिली जाते. जपान जाणून घेताना मी विचार केला - काय असतील या लोकांची शक्तिस्थानं, त्यांची वैशिष्ट्यं, ज्यांमुळे आर्थिक समृद्ध आणि विकसित राष्ट्रांत जपानची गणना होत असेल? मला पहिलं उत्तर मिळालं ते म्हणजे विकसित तंत्रज्ञान. इथं प्रत्येक गोष्टीत तंत्रज्ञानाचा अफाट वापर केला जातो. या बाबतीतली त्यांची ताकद त्यांनी ओळखली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था समृद्धीकडे नेली आहे.जपानची आर्थिक घडी मजबूत करणाऱ्या विकसित तंत्रज्ञानाची आणि त्याच्या अफाट कल्पक वापराची दोनच ठळक उदाहरणं देते. पहिलं उदाहरण आहे, टोकियो ॲक्वा लाइन एक्स्प्रेस-वेचं. कावासाकी आणि किसाराझू या दोन शहरांना जोडणारा सागरावरील पाच किलोमीटर लांबीचा पूल आणि सागरतळाच्या ६० मीटर खालून जाणारे दोन १० किलोमीटर लांबीचे १३.९ व्यासाचे बोगदे. दोन्ही बाजूला व्हेंटिलेशनसाठी कृत्रिम बेटांवर बांधलेली स्टेशन्स, त्यावर बांधलेली हॉटेल्स, असा हा अवाढव्य प्रकल्प. जपानी रस्तेबांधणी तंत्रज्ञानाचं, उत्कृष्ट गुणवत्तेचं, कल्पकतेचं आणि येणाऱ्या संकटांवर मात करून जिद्दीनं अवघड काम पूर्ण केल्याचं दर्शन घडवणारं पर्यटनस्थळ - समुद्राच्या मध्यभागी उभारलेलं भव्य डेक!दुसरं उदाहरण आहे अशाच कल्पकतेचं! अक्राळविक्राळ, राक्षसी डोंगरांवर केलेले डबल रोपवे, त्यावर वसवलेली हॉटेल्स आणि ऑब्झर्व्हेटरी. चाकं आकाशाकडे असणारी, उलटी चालणारी सस्पेंडेड मोनोरेल पहिल्यांदा १९८८मध्ये सुरू झाली; हेही असंच एक आश्चर्यकारक पर्यटनस्थळ. १५.२ किलोमीटर अंतरामध्ये १८ स्टेशन्स असलेली, जमिनीवर रूळ नसलेली मोनोरेल!खरंतर अशी अनेक उदाहरणं देता येतील..जपानच्या अर्थव्यवस्थेला समृद्ध करणारं, जपानला विकसित राष्ट्राकडे नेणारं दुसरं आणि अतिशय महत्त्वाचं उत्तर आहे ते म्हणजे त्यांचा स्वदेशीचा वापर. हा देश अत्याधुनिक तंत्रज्ञान इतर देशांना विकत असला, तरी जपानीजन स्वतः मात्र देशात तयार झालेली प्रॉडक्ट्सच वापरतात. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स तर स्वदेशीच असतात. याचं कारण मालाची उत्तम गुणवत्ता आणि उत्तम आफ्टर सेल सर्व्हिस. जपानमध्ये जागोजागी चीनमध्ये तयार झालेल्या वस्तूंनी खचाखच भरलेले मोठे-मोठे मॉल्स आहेत. भाजीपाला, फळं बहुतेक बाहेरून येतात, पण तरीही जपानी माणूस शक्यतो प्राधान्य देतो ते देशात तयार होणाऱ्या वस्तूंना; भले त्या मोजक्याच, साध्याच, छोट्या का असेनात. प्रथम स्वदेशी मग विदेशी!सर्व जगानं अनुसरावं असं जपानचं अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची शिस्तप्रियता. इथं नियम तोडणारे जवळपास नाहीतच. रात्री बारा वाजताही इथले सिग्नल सुरू असतात आणि त्यावेळेलाही ते पाळले जातात. अगदी छोटी मुलंही ट्रॅफिक सिग्नल पाळतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे, याचं शिक्षण शाळेतून आणि घरातून फार लहान वयापासूनच दिलं जातं. मूल्य, शिस्त, नियम, नैतिकता यांचं शिक्षण शालेय जीवनाच्या सुरुवातीलाच दिलं जातं. म्हणूनच रात्री एक-दोन वाजताही सूनसान रस्त्यावरून एकटी मुलगी निर्भयतेनं जाऊ शकते. इतकी सुरक्षितता अन्य कोणत्याही देशात खचितच असेल..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.जपानमधील मुलंही मोबाईल वापरतात. पण आफ्टर स्कूल ॲक्टिव्हिटीजही भरपूर असतात त्यांच्या. त्यामुळे शाळेनंतरचा सर्वाधिक वेळ मैदानावर खेळण्यात जातो. सार्वजनिक ठिकाणी आणि विशेषतः ट्रेनमध्ये मोबाईलवर बोलण्यास बंदी आहे. हा नियम १०० टक्के पाळला जातो. त्यावेळेस हे लोक मोबाईलवर वाचन करतात. नियम तोडणाऱ्यास जबरदस्त शिक्षा केली जाते.स्वच्छता हा आणखी एक घेण्यासारखा गुण. जपानमध्ये जागोजागी मोठ्या बागा आहेत, पण कुठेही कागद, प्लॅस्टिकची रॅपर्स असं काहीही पडलेलं दिसत नाही. कारण अगदी छोट्या मुलांनाही कचरापेटी वापरायची सवय, शिस्त असते. प्रत्येक सार्वजनिक बाग, सर्व प्रेक्षणीय स्थळं, सर्व ठिकाणी अतिशय स्वच्छ, वास न मारणारी आणि मुबलक पाणी असलेली स्वच्छतागृहं असतात. शाळेची आणि परिसराची स्वच्छताही मुलंच करतात.जपानी लोकांकडून शिकण्यासारखं खूप आहे. शाळेत शिकवलेली शिस्त, मूल्यं, नैतिकता ते आयुष्यभर पाळतात. स्वतःची तत्त्वं कधीच सोडत नाहीत. परदेशी नागरिकांना फसवत तर नाहीतच, उलट मदतीला तत्पर असतात. सर्व ठिकाणी नियमाप्रमाणे सर्वांना सारखेच तिकीट दर असतात. चांगली कस्टमर सर्व्हिस देणं त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. प्रामाणिकपणावर त्यांचा विश्वास आहे. ठरलेल्या पैशात ठरवलेलं पूर्ण काम करतात. त्यांच्यासाठी ग्राहक खरोखरच राजा असल्यामुळे ते ग्राहकांना खूश ठेवतात..या लेखातून भारतातील तरुण पिढी, पालक आणि लहान मुलं यांना मला जागरूक करायचं आहे. त्यांच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे, की आपला देश अनेक गोष्टींनी समृद्ध आहे. सकस जमीन, ठरावीक ऋतू, मुबलक पाऊस, संस्कृती, प्रेक्षणीय स्थळं, परंपरा, ऐतिहासिक वारसा - काय नाही आपल्याकडे! पण भारतात एकीकडे तांत्रिक प्रगतीतून देशाचा विकास होतो आहे, तर दुसरीकडे बेशिस्तपणा, गुन्हेगारी, नियम धुडकावून देण्याची वृत्ती, कायद्याचा धाक न वाटणं अशी प्रवृत्ती आणि सदैव भीतीच्या छायेखाली असलेला महिला वर्ग, रोज होणारे अत्याचार, त्याचबरोबर सहज पैसा मिळण्यासाठी वाट्टेल त्या हीन पातळीवर जाणारा, देशाचे भविष्य ज्यांच्या हातात आहे तो तरुण वर्ग.हे चित्र सुधारणं तरुणांच्या हातात आहे. भारत नक्कीच विश्वगुरू होणार, कारण तशी क्षमता भारताकडे आहेच. पण त्यासाठी स्वतःमध्ये, समाजामध्ये काही विधायक बदल करावे लागतील. असे बदल आता आपल्याकडे काही ठिकाणी होऊही लागलेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेशातील स्वच्छ इंदूर शहर. तसंच नुकताच पार पडलेला कुंभमेळा सांगतो, की शिस्त पाळली तर काही अवघड नाही. पण ही शिस्त बाहेरून असलेल्या धाकानं नाही, तर स्वतःला आतून ती पाळावीशी वाटली पाहिजे. जपानमध्ये फारसे पोलिस दिसत नाहीत, कारण तिथं त्या धाकाची गरजच पडत नाही. आपल्याकडे आहेत त्या चांगल्या गोष्टी जपू या, त्याचं संवर्धन करू या आणि त्रुटी कमी करायचा प्रयत्न करू या ही या लेखाच्या निमित्तानं विनंती. इतर देशांत जे जे चांगलं आहे, ते ते आपल्याकडे आणायचा प्रयत्न करू या.(जयश्री हर्षे पुणेस्थित हौशी पर्यटक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 