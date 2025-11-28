साप्ताहिक

Premium|Japan Discipline and Technology : जपान: राखेतून उठलेला फिनिक्स

Japan's Development Model : जपानमध्ये तीन महिने राहून आलेल्या लेखिकेने तेथील नागरिकांची शिस्त, प्रामाणिकपणा, नैतिकता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर जवळून अनुभवला. भूकंपप्रवण आणि साधनसंपत्तीची कमतरता असूनही जपानने केवळ स्वदेशी वस्तूंचा वापर आणि नियमांचे पालन करून जागतिक स्तरावर विकसित राष्ट्र म्हणून स्थान मिळवले आहे.
Japan Discipline and Technology

Japan Discipline and Technology

Sakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

जयश्री हर्षे

जपानी लोकांकडून शिकण्यासारखं खूप आहे. शाळेत शिकवलेली शिस्त, मूल्यं, नैतिकता ते आयुष्यभर पाळतात. स्वतःची तत्त्वं कधीच सोडत नाहीत. परदेशी नागरिकांना फसवत तर नाहीतच, उलट मदतीला तत्पर असतात. सर्व ठिकाणी नियमाप्रमाणे सर्वांना सारखेच तिकीट दर असतात. चांगली कस्टमर सर्व्हिस देणं त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. प्रामाणिकपणावर त्यांचा विश्वास आहे. ठरलेल्या पैशात ठरवलेलं पूर्ण काम करतात.

नुकतीच मी तीन महिने जपानला राहून आले. जपानमध्ये तीन महिने वास्तव्य करण्याचा माझा हा चौथा अनुभव. प्रत्येक भेटीत मी तो देश, त्यांची संस्कृती जाणून घ्यायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला. जे बघितलं, अनुभवलं, जाणवलं ते भारतातील युवकांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत पोहोचावं असं मनापासून वाटलं. पण अर्थातच ही तुलना करून भारताला कमी लेखणारा आणि आपल्याकडील त्रुटी दाखवणारा लेख नाही, केवळ जपानच्या प्रवासवर्णनाचा आणि त्या देशाचं कौतुक करणारा लेख आहे. आपल्या देशातील पूर्वजांनी घालून दिलेले नियम, शिस्त पाळणारे आणि आपली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि प्रेक्षणीय स्थळे जिवापाड जपणारे नागरिक देशासाठी नकळत काय किमया करू शकतात, देशाची कोणकोणती वैशिष्ट्यं जगाला दाखवू शकतात आणि आपली शक्तीस्थानं आणि मर्यादा ओळखून त्यांचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी कसा करू शकतात हे सांगणारा लेख आहे.

Loading content, please wait...
Technology
Japan
Development
traveling

Related Stories

No stories found.