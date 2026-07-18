Premium|Jhabua Dolls : भिल्ल जीवनाचा आरसा झाबुआ बाहुल्या

वर्षा गजेंद्रगडकर बाहुल्या तयार करण्याची प्रक्रिया पर्यावरणपूरक आहे. निसर्गातली कुठलीही वस्तू कचरा नसते; तिच्यापासून अतिशय सुंदर, कलापूर्ण आणि अभिनव निर्मिती होऊ शकते, हे झाबुआ बाहुल्या तयार करणाऱ्या कलाकारांनी सिद्ध केलं आहे. मुख्यतः वापरून जुन्या झालेल्या कपड्यांपासून या बाहुल्या केल्या जातात.बाहुली हा मानवी आयुष्याचा कायमच एक अतूट भाग राहिला आहे. बाहुली म्हणजे बालपणाचं, विशेषतः मुलींच्या बालपणाचं प्रतीक आहे. ती बालपणातली जवळची मैत्रीणच आहे. जगातलं कुठलंही ठिकाण असो, लहान वयात बाहुलीशी जुळणारं नातं माणसाची भावनिक जडणघडण करत आलं आहे. सुमारे पाच हजार वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या भारतात तर देशाच्या सांस्कृतिक राजदूत म्हणून बघता येतील, इतक्या बाहुल्या प्राचीन आहेत. बाहुल्यांविषयीचं प्रेम भारतीय माणसांच्या रक्तातच रुजलं आहे. माती, धातू, कापड, लाकूड आणि आधुनिक काळात प्लॅस्टिकपासूनही बाहुल्या तयार केल्या जाताहेत. अशा हातांनी केलेल्या कापडी बाहुल्यांनीच मध्य प्रदेशातल्या एका छोट्या आदिवासी प्रदेशाला ओळख मिळवून दिली आहे. बाहुल्या तयार करण्याची ही हस्तकला मध्य प्रदेशातल्या झाबुआ जिल्ह्यातली अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आणि देशातल्या सर्वात जुन्या हस्तकलांपैकी एक आहे. मानवी संस्कृतीच्या वाटचालीत वस्त्राचा इतिहास जेवढा जुना आहे, तेवढाच बहुधा कापडी बाहुल्यांचाही आहे. प्राचीन इजिप्तमध्ये कापडी बाहुल्या केल्या जात होत्या, असं एका उत्खननातून स्पष्ट झालं आहे. वस्त्रं शिवून झाल्यावर उरलेलं कापड किंवा चिंध्या सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे कापडी बाहुल्यांचं अस्तित्व प्राचीन असणार आणि ते काळाच्या ओघात टिकूनही राहिलं असणार, हे उघड आहे. धातू किंवा लाकडाच्या तुलनेत कापडावर काम करणं सोपं असतं आणि बाहुल्या तयार करण्याकरता लागणारी साधनं मिळवणंही फार अवघड नाही. शिवाय, धातू किंवा लाकडी बाहुल्यांपेक्षा कापडी बाहुल्यांचा मऊ स्पर्श मुलांसाठी सोयीचा आणि आनंददायीही असतो. त्यामुळे जगभरात अनेक ठिकाणी कापडी बाहुल्या लोकप्रिय झाल्या आहेत. .भारतातली सांस्कृतिक विविधता अपूर्व म्हणावी अशी आहे आणि इथले आदिवासी समुदाय जगभरातल्या अमूर्त वारशाचे सर्वात मोठे राखणदार आहेत. आदिवासीबहुल राज्य असलेल्या मध्य प्रदेशात तर लोककलांची प्रदीर्घ परंपरा आणि वैविध्य आहे. त्यातली झाबुआ बाहुल्यांची परंपरा विशेष उठून दिसते, ती स्थानिक लोकजीवनाशी आजही टिकून असलेल्या तिच्या घट्ट नात्यामुळे, तिच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सौंदर्यामुळे आणि आदिवासी समुदायात रुजलेल्या तिच्या मुळांमुळे. गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमेवर असणाऱ्या झाबुआ जिल्ह्यात प्रामुख्यानं भिल्ल आणि भिलाला समुदायांचं वास्तव्य आहे. जिल्ह्यातल्या एकूण लोकसंख्येमध्ये ८५-९० टक्के वाटा त्यांचा आहे. नृत्य, संगीत, भित्तिचित्रं अशा अनेक मार्गांनी व्यक्त होणाऱ्या संपूर्ण भारतीय उपखंडातल्या सर्वाधिक समृद्ध कलापरंपरांपैकी काही कला या समुदायांकडे आहे, असं म्हटलं जातं. यातलीच सर्वात ठळक कला म्हणजे बाहुल्यांची निर्मिती. झाबुआच्या या बाहुल्या म्हणजे फक्त सजावटीची एक वस्तू नाही; आदिवासींचं विश्वविज्ञान, त्यांची समाजरचना, त्यांची लिंगभाव-आधारित श्रमविभागणी आणि त्यांचं अनेकानेक विधी-विधानांनी भरलेलं आयुष्य यांचं जिवंत प्रतिनिधित्व म्हणून या बाहुल्यांकडे बघता येतं. सांस्कृतिक वारशाखेरीज हा जिल्हा तिथल्या अप्रतिम निसर्गसौंदर्यासाठी आणि पर्यटन स्थळांसाठीही प्रसिद्ध असला, तरी आदिवासी बाहुल्या तयार करण्याच्या कलेनंच त्याला देशभर आणि देशाबाहेरही कीर्ती मिळवून दिली आहे. स्थानिक पातळीवर ही कला ‘आदिवासी गुडिया हस्तशिल्प’ म्हणून ओळखली जाते. या हस्तकलेनं या आदिवासी प्रदेशातली सर्जनशीलता तर अधोरेखित केली आहेच, पण आपल्या अपूर्व अभिव्यक्तिद्वारे ग्रामीण उपजीविकेला हातभार लावण्यासाठीही योगदान दिलं आहे.झाबुआमधल्या बाहुल्या निर्मितीच्या कलेचं मूळ तिथल्या भिल्ल आणि भिलाला समुदायांच्या अनेक पारंपरिक विधींमध्ये आणि समारंभपूर्वक साजऱ्या होणाऱ्या काही चालीरितींमध्ये आहे. महादेवाला प्रसन्न करण्यासाठी हे समुदाय गावरी नावाचा महिनाभर चालणारा उत्सव साजरा करतात. हा उत्सव म्हणजे एक विधिनाट्य असतं. मुखवट्यांची आणि लहान बाहुल्यांची निर्मिती या उत्सवासाठी केली जाते. या आदिवासींसाठी हे मुखवटे आणि बाहुल्या म्हणजे भौतिक आणि आध्यात्मिक जगाला जोडणारे दुवे असतात. एकेकाळी आपल्या भौगोलिक प्रदेशात सीमित राहणारे हे समुदाय हळूहळू आसपासच्या नगरवासीयांशी आणि बाजारपेठांशी स्वतःला जोडून घ्यायला लागले आणि मग विधींसाठी वापरलं जाणारं साहित्य (मुखवटे आणि बाहुल्या) क्रमाक्रमानं बाहुलीच्या आकाराच्या आकृत्यांमध्ये बदलत गेलं. हे रूपांतर कौशल्यपूर्ण तर होतंच पण व्यावहारिकही होतं, कारण छोट्या बाहुल्या तयार करायला, त्यांची वाहतूक करायला आणि विक्रीला सुलभ होत्या. अर्थात त्यांमध्ये मूळ विधीतला प्रतीकात्मक भावही कायम ठेवलेला होता. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाबुआ आदिवासींच्या दैनंदिन जीवनाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बाहुल्या वैशिष्ट्यपूर्ण आदिवासी कला म्हणून प्रस्थापित झाल्या होत्या..Premium|Mayavati Advaita Ashram : हिमालयाच्या कुशीत वसलेला मायावती अद्वैत आश्रमाचा दिव्य अनुभव.ब्रिटिश कालखंडात इंग्रजांनी केलेल्या स्थानिक हस्तकलांच्या सर्वेक्षणात झाबुआ बाहुल्यांची नोंद झाली आणि भोपाळ, दिल्ली, लंडनच्या कला संग्रहालयांमध्ये त्यांना स्थानही मिळालं; पण या कलेला पाठिंबा देणारी आर्थिक मदत न मिळाल्यामुळे झाबुआ बाहुल्यांची कला बहुतांशी उपजीविकेपुरतीच मर्यादित राहिली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र आदिवासी कलांना काही प्रमाणात केंद्र आणि राज्य पातळीवरून संस्थात्मक पाठिंबा मिळाला; पण विशेषतः झाबुआच्या बाहुल्यांना ठोस आणि विचारपूर्वक मदत न मिळाल्यामुळे त्या कलावस्तूंच्या आर्थिक उलाढालीच्या परिघाबाहेरच राहिल्या. १९८०मध्ये उद्धव गिडवानी यांनी स्थानिक महिलांचे गट तयार करून त्यांच्या हस्तकलेला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना चांगलं यश आलं. पुढे गुडिया घर या स्वयंसेवी संस्थेनंही पुढाकार घेतला आणि राज्यपातळीवरची प्रदर्शनं, राष्ट्रीय स्तरावरचे हस्तकला मेळे आणि मग आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही झाबुआ बाहुल्यांना ओळख मिळाली.झाबुआमधल्या आदिवासी कुटुंबातल्या स्त्रियांमध्ये बाहुल्या तयार करण्याचं कौशल्य पिढ्यान््पिढ्या संक्रमित होत राहिलं आहे. मौखिक परंपरेद्वारे जशी पारंपरिक गाणी आणि आदिवासी चालीरिती या समुदायात पुढे जात राहतात, तसं या हस्तकलेचं ज्ञान आईकडून लेकीला मौखिक परंपरेनंच मिळतं. प्रत्येक कलाकार स्त्री आपलं वेगळेपण आणि सांस्कृतिक महत्त्व निर्मितीमध्ये दाखवत राहते. या समुदायानं वर्षानुवर्षं जपलेल्या लोककथा, त्यांच्या प्रथा, आदिवासी परंपरा झाबुआ बाहुल्यांमध्ये प्रतिबिंबित होतात. प्रत्येक बाहुलीला एक प्रतिकात्मक अर्थ असू शकतो. प्राणी, पक्षी, देवदेवता, पूर्वज किंवा लोकसाहित्यातल्या व्यक्तिरेखाही त्यातून सूचित होतात.बाहुल्या तयार करण्याची प्रक्रिया पर्यावरणपूरक आहे. निसर्गात कुठलीही वस्तू कचरा नसते; तिच्यापासून अतिशय सुंदर, कलापूर्ण आणि अभिनव निर्मिती होऊ शकते, हे झाबुआ बाहुल्या तयार करणाऱ्या कलाकारांनी सिद्ध केलं आहे. मुख्यतः वापरून जुन्या झालेल्या कपड्यांपासून या बाहुल्या केल्या जातात. कापूस किंवा लोकर, बारीक तारा, सुई-दोरा हे मुख्य साहित्य आणि सजावटीसाठी नैसर्गिक रंग, मणी आणि धातूचे दागिने एवढी साधी या हस्तकलेची मागणी आहे. सगळंच साहित्य स्थानिक स्तरावर उपलब्ध असल्यानं खर्च कमी असतो आणि त्यामुळे बाहुल्यांची किंमतही ५०० ते एक हजार रुपयांपर्यंतच असते. पूर्वी अगदी लहान बाहुल्या तयार केल्या जायच्या; आता बाहुल्यांची लांबी दोन ते पाच फूट असते.तयार होणारी प्रत्येक बाहुली मुख्यतः झाबुआमध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांची जीवनशैली चितारते. जमीन नांगरणं, फळं गोळा करणं अशी या स्त्रिया करत असलेली सगळी कामं करणाऱ्या बाहुल्या केल्या जातात. अर्थात पुरुषांचं प्रतिनिधित्वही असतं. स्त्रीरूपातल्या बाहुल्या घागरा-चोळीमध्ये असतात, तर पुरुष बाहुल्या धोतर आणि कुर्ता परिधान करतात. स्त्री-बाहुल्यांच्या हातात किंवा डोक्यावर अगदी इवल्याशा बांबूच्या टोपल्या किंवा मातीची भांडी असतात. त्यांची पारंपरिक वेशभूषा, केशभूषा, दागिने या सगळ्याचं प्रतिबिंब बाहुल्यांमध्ये दिसतं. रंगीत मण्यांची किंवा चांदीसारख्या धातूची गळ्यातली, बांगड्या असतात. पुरुष बाहुल्यांकडे धनुष्य-बाण, भाले, वजनकाटे किंवा तत्सम आयुधं असतात. या समुदायाची एकूण जीवनशैली या बाहुल्या सूचित करतात. आदिवासी परंपरेत लग्न होऊन सासरी जाणाऱ्या वधूला आणि बाळाच्या जन्मानंतर त्या मातेला शुभचिन्ह म्हणून बाहुली भेट दिली जाते..झाबुआतल्या आदिवासी स्त्रिया एकत्र बसून बाहुल्या तयार करतात. रंगीबेरंगी कपडे किंवा कापडाच्या पसाऱ्यात बसून बाहुल्या तयार करणाऱ्या स्त्रिया हे दृश्य फार लोभस असतं. जुन्या कापडाच्या दुहेरी घडीवर प्रथम बाहुलीचं चित्र काढून ते आकारानुसार कापून घेतलं जातं. कापूस किंवा लोकर भरून प्रत्येक अवयवाला आकार दिला जातो. पक्का टाका घालून हे अवयव सुई-दोऱ्यानं शिवले जातात. तारेचा वापर करून बाहुलीच्या शरीराला थोडा कडकपणा दिला जातो. तिचा चेहरा मातीपासून करतात. त्यावर कापड लावून मग डोळे, नाक, केस रंगवले जातात. भिल्ल आणि भिलाला आदिवासींसारखंच या बाहुल्यांचं रूप-रंग असतं. केसांसाठी अनेकदा लोकरही वापरली जाते. तयार झालेल्या बाहुल्या लाकडी पायावर तारेच्या साहाय्यानं उभ्या केल्या जातात. एक बाहुली करण्याकरिता साधारणपणे चार ते पाच दिवस लागतात. अर्थात, अगदी साधी, लहानशी बाहुली एका दिवसातही तयार होऊ शकते. झाबुआ बाहुल्यांचं एकंदर सौंदर्य राजस्थानच्या पपेटमध्ये दिसणाऱ्या बाहुल्यांशी मिळतंजुळतं आहे आणि सजावटीसाठी वापरले जाणारे मणी आणि दागिन्यांची शैली काहीशी गुजराती पद्धतीची आहे.या बाहुल्यांमधले बारकावे विलक्षण म्हणावेत असे असतात. विशिष्ट प्रकारची गळ्यातली, नथी किंवा बांगड्या त्या त्या बाहुलीचा सामाजिक दर्जा, वैवाहिक स्थिती आणि समुदायाशी जवळीक सूचित करतात. तसंच पुरुष बाहुल्यांजवळची साधनं (नांगर, कुऱ्हाड किंवा धनुष्य-बाण) आणि स्त्री बाहुल्यांकडे असणारी मातीची भांडी, धान्याची टोपली, झाडू या गोष्टी आदिवासी स्त्रियांचे उपजीविकेचे मार्ग आणि लिंगभावावर आधारलेल्या भूमिका स्पष्ट करतात.ही हस्तकला झाबुआ जिल्ह्यातल्या शेकडो आदिवासी कुटुंबांसाठी उपजीविकेचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. अर्थात, मुख्य कारागीर स्त्रियाच आहेत. शेतीत फक्त ठरावीक मोसमापुरता मिळणारा रोजगार, मोठा दारिद्र्य दर आणि औपचारिक क्षेत्रात मर्यादित नोकऱ्या असलेल्या या प्रदेशात, कलेवर आधारलेलं उत्पन्न हा या कुटुंबांसाठी मोठा आधार आहे. उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या हस्तकला स्त्रियांचा आत्मसन्मान वाढवतात, त्यांच्या सर्जनशीलतेला वाव देतात आणि कुटुंबातली निर्णयक्षमतेची ताकद वाढवतात, असं भारतातल्या ग्रामीण हस्तकलांच्या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. झाबुआ बाहुल्या तयार करणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीतही याचा प्रत्यय आला आहे. ऑक्टोबर ते मार्च हा या प्रदेशातला पर्यटनाचा काळ असतो. याच सुमारास देशात ठिकठिकाणी हस्तकला महोत्सव आणि प्रदर्शनं भरतात. दिवाळी, होळीसारख्या सणांच्या निमित्तानं खरेदीही केली जाते. या कालावधीत बाहुल्या करण्याचा उद्योग करणाऱ्या झाबुआमधल्या कुटुंबांची महिन्याला अंदाजे पाच हजार ते १५ हजार रुपये कमाई होते. हे उत्पन्न भरीव नसलं, तरी कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नात त्याचा वाटा २० ते ४० टक्के असतो आणि त्यामुळे कुटुंबातली अन्नसुरक्षा बऱ्यापैकी सुधारते आणि मुलांच्या शिक्षणाला मदत होते.बाहुल्यांचे हावभाव, त्यांतला आदिवासी साधेपणा आणि आजच्या भाषेत ज्याला ‘अपसायकलिंग’ म्हणतात, ते जुन्या वस्तूंचा पुनर्वापर करण्याचं कसब यांमुळे झाबुआ बाहुल्या देश-विदेशात लोकप्रिय आहेत. फक्त खेळणं म्हणून नव्हे, तर भारताच्या वैविध्यपूर्ण कारागिरीचा नमुना असणारी, आणि भिल्ल समुदायाचा वारसा जपणारी उत्तम कलाकृती म्हणूनही त्या रसिकांच्या संग्रहात ठेवल्या जाताहेत. सन २०२३मध्ये केंद्र सरकारनं या हस्तकलेला गौरवण्याकरता पोस्टाचं तिकीट काढलं होतं. मात्र, या वैशिष्ट्यपूर्ण हस्तकलेपुढे आज अनेक आव्हानं उभी आहेत. जयपूर, मुरादाबाद, सूरत यांसारख्या शहरांमध्ये यंत्रांच्या साहाय्यानं या बाहुल्यांची नक्कल केली जाते आहे. सिंथेटिक कापड वापरून तयार केल्या जाणाऱ्या या बाहुल्या आदिवासी बाहुल्यांसारख्या दिसतात, पण त्या अगदी नगण्य किमतीत तयार होतात. यामुळे खऱ्या आदिवासींच्या कलाकृती बाजारपेठेत मागं राहतात. ई-कॉमर्स हे आदिवासी कलाकृतींसाठी विक्रीच्या दृष्टीनं उत्तम व्यासपीठ असलं, तरी बहुतेक आदिवासी कलाकार डिजिटल युगाशी जुळवून घेऊ शकलेले नाहीत. या दरीमुळे त्यांना अनेकदा मध्यस्थांवर अवलंबून राहावं लागतं. याचा परिणाम अर्थातच त्यांच्या उत्पन्नावर होतो. याखेरीज आणखी एक आव्हान झाबुआ बाहुल्यांपुढे आहे. या बाहुल्या तयार करणारे कारागीर आज पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर आहेत. पण त्यांची तरुण पिढी ही कला पुढे न्यायला उत्सुक नाही, हे क्षेत्रीय सर्वेक्षणातून स्पष्ट झालं आहे. ही तरुण मंडळी औपचारिक क्षेत्रात नोकरी शोधण्याच्या मागं आहेत. त्यामुळे या कलेच्या अस्तित्वापुढे मोठं संकट उभं आहे. भारताच्या आदिवासी संस्कृतीची अशी वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतीकं ऱ्हास पावत जाणं म्हणजे भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेला छेद जाण्यासारखं आहे. हे टाळण्याची जबाबदारी फक्त कलारसिकांची नाही. आपण सगळ्यांनीच आपल्या परिघाबाहेरचं आदिवासी जग समजून घ्यायला हवं; आतल्या डोळ्यांनी समजून घ्यायला हवं!लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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