Premium| Jinlin Impact Crater China : अंतराळातून आलेला ३० मीटरचा गोळा आणि सहा लाख टन टीएनटीचा स्फोट! दक्षिण चीनमधील 'त्या' विवराचे रहस्य अखेर उलगडले

डॉ. श्रीकांत कार्लेकरचीनमधील जिनलिन आघात विवराबद्दलचे निष्कर्ष जगभरातील, विशेषतः उष्ण व दमट उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण कटिबंधीय भागातील अशा विवरांच्या अभ्यासासाठी फारच उपयुक्त आहेत. पृथ्वीच्या अलीकडील भूगर्भीय इतिहासात आपल्याला पूर्वी माहीत असलेल्या घटनांपेक्षा अधिक नाट्यमय घटना घडल्या असाव्यात, असे या विवराचा अभ्यास दर्शवितो.दक्षिण चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतात जिनलिन नावाचे आघात विवर (Impact Crater) आहे. याचे वैशिष्ट्य असे, की हे विवर ११,७०० वर्षांपूर्वी तयार झाले आणि आजपर्यंत अस्तित्वात आहे. जिनलिन हे होलोसिन या भूशास्त्रीय काळातील पृथ्वीवरील सर्वात मोठे ज्ञात विवर असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे, असे चायना ॲकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग फिजिक्सने (सीएईपी) अलीकडेच जाहीर केले आहे..जिनलिन आघात विवर वायव्य ग्वांगडोंग प्रांतातील डेकिंग काउंटीच्या एका सखल पर्वतीय भागात आहे (२३.३३ अंश उत्तर अक्षांश आणि १११.८१ अंश पूर्व रेखांश). संशोधकांनी स्थानिक ग्रॅनाइट खडकाच्या रासायनिक विदारण (Weathering) प्रमाणाच्या विश्लेषणावर आधारित अंदाज वर्तविला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना होलोसिन कालखंडाच्या सुरुवातीच्या काळात किंवा मध्य होलोसिन काळात घडली असावी आणि त्यामुळे हे विवर ही तुलनेने 'तरुण' अशी भूशास्त्रीय रचना आहे.संशोधनाचे हे निष्कर्ष अलीकडेच 'मॅटर ॲण्ड रेडिएशन ॲट एक्स्ट्रीम्स' या संशोधनपत्रिकेत प्रकाशित झाले आहेत. या संशोधनाचे मुख्य संशोधक चेन मिंग यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्यांना या विवरात तीव्र आघात लहरींमुळे निर्माण होणाऱ्या आघात रूपांतरणाचे पुरावे इथल्या खडक आणि खनिजांमध्ये आढळले आहेत. त्यांनी या पुराव्याचा वापर करून हे विवर पृथ्वीच्या स्वतःच्या भूगर्भीय प्रक्रियांऐवजी एका लहान बाह्य अवकाशीय पिंडाच्या अतिवेगाच्या आघातामुळे निर्माण झाले आहे, हे निश्चित केले.जिनलिन हे चीनमध्ये सापडलेले पाचवे आणि चीनच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात सापडलेले पहिलेच विवर आहे. पूर्वी चीनच्या ईशान्य भागात याआधी अशी फक्त चार आघात विवरे सापडली आहेत. पृष्ठभागावरील खडकांच्या तीव्र रासायनिक आणि जैविक विदारणामुळे झालेल्या विनाशामुळे या चार विवरांत बराच काळ आघाताच्या कोणत्याही खुणा सापडल्या नव्हत्या. कसे आहे जिनलिन विवर?हे विवर पृथ्वीवरील सुमारे २०० आघात विवरांपैकी एक, तसेच सर्वात कमी वयाच्या ज्ञात आघात विवरांपैकी एक आहे. रशियात माचा नावाचे ३०० मीटर रुंदीचे आघात विवर असून, ते होलोसिन काळात तयार झालेले सर्वात मोठे विवर मानले जात असे. जिनलिन हे त्यापेक्षा मोठे आणि कमी वयाचे आहे. अवकाशातून आलेल्या सुमारे ३० मीटर व्यासाच्या एखाद्या वस्तूमुळे ते निर्माण झाले असावे, असा संशोधकांचा अंदाज आहे.जिनलिन विवर एका टेकडीवर आहे. त्याच्या कडा कललेल्या आहेत, त्याचा व्यास वेगवेगळ्या बाजूंनी ८२० ते ९०० मीटर आहे आणि खोली ९० मीटर आहे. या विवराची रचना वाटीच्या आकाराची आहे. चीनमधल्या नेहमीच मोठ्या प्रमाणावर झीज होणाऱ्या प्रदेशातील या विवराचा आज शिल्लक असलेला मूळ आकार आश्चर्यकारकरित्या न बदलता आघाताच्यावेळी जसा होता तसाच आहे. विवर निर्माण झाले त्या काळात मानव आधीच जगभर पसरला होता. चेन म्हणाले, की या प्रदेशात त्याच काळापासूनचे मानवी हालचालींचे पुरावे आढळले आहेत.संशोधन करणाऱ्या संशोधकांनी हे विवर अभ्यासून असा निष्कर्ष काढला, की आघाताला जबाबदार असणारी अवकाशातून आलेली वस्तू धूमकेतूऐवजी उल्कापिंड होती. धूमकेतूच्या टकरीमुळे यापेक्षा खूप मोठे विवर तयार झाले असते आणि ते कदाचित किमान १० किलोमीटर रुंद असते. आघात करणारा उल्कापिंड दगडापासून तयार झालेला होता की लोखंडापासून ते अजूनही अज्ञात आहे.या विवराच्या सर्वात अनपेक्षित पैलूंपैकी एक म्हणजे, ते आजही खूप चांगल्या प्रकारे टिकून आहे. या भागात वार्षिक १,५०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो आणि इथल्या हवेची आर्द्रताही खूप जास्त आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळे खडकांचे वेगाने विदारण होते. विवराचे विदारण झाले असावे असे दर्शविणारे कुठलेही संकेत येथे मिळत नाहीत. त्यातील ग्रॅनाइट खडकांच्या थरांमध्ये, संशोधकांना क्वार्ट्झचे म्हणजे गारगोटीचे असंख्य कण आढळून आले. असे कण खडकात समपातळीत होणाऱ्या सूक्ष्म बदलांमुळे म्हणजे समपातळीय विकृतीकरणामुळे (Planar deformation) तयार होतात. भूगर्भशास्त्रज्ञांनी खडकात तयार झालेली ही सूक्ष्म चिन्हे आघात घटनेचे वैशिष्ट्य आहे असे म्हटले आहे. 'पृथ्वीवर गारगोटीमध्ये समपातळीय विकृतीकरण वैशिष्ट्यांची निर्मिती केवळ खगोलीय पिंडांच्या आघातांमुळे निर्माण होणाऱ्या धक्क्यांच्या तीव्र लाटांमुळे होते आणि पृथ्वीच्या कोणत्याही भूगर्भीय प्रक्रियेद्वारे ती निर्माण केली जाऊ शकत नाही,' असे या संशोधनाचे मुख्य संशोधक चेन यांचे म्हणणे आहे.पृथ्वीवरील कोणत्याही ठिकाणी एखादी परग्रही वस्तू धडकण्याची शक्यता सगळीकडे सारखीच असली, तरी भूतकाळातील अशा टकरींचे पुरावे सर्वत्र तितकेच टिकून राहत नाहीत. खडकांचे प्रकार, हवामान आणि क्षरणाचे प्रकार संपूर्ण ग्रहावर वेगवेगळे असतात, त्यामुळे निर्माण झालेली अनेक प्राचीन आघात विवरे पूर्णपणे गायब होतात. म्हणूनच जिनलिन विवराचे अस्तित्व अलीकडच्या भूगर्भीय भूतकाळाला आकार देणाऱ्या घटनांमध्ये असामान्य असे आहे.प्रभावी आघात विवर हा पृथ्वीच्या इतिहासाचा खरा दस्तावेज आहे. पृथ्वीवरील प्रभाव विवराचा शोध आपल्याला लहान परग्रही पिंडांचे वितरण, त्यांची भूगर्भीय उत्क्रांती आणि त्यांचा इतिहास समजून घेण्यासाठी अधिक वस्तुनिष्ठ सांख्यिकी देऊ शकतो, असे चेन यांचे मत आहे. पृथ्वीच्या अलीकडील भूगर्भीय इतिहासात आपल्याला पूर्वी माहीत असलेल्या घटनांपेक्षा अधिक नाट्यमय घटना घडल्या असाव्यात, असे या विवराचा अभ्यास दर्शवितो.जिनलिन आघात विवराबद्दलचे हे निष्कर्ष जगभरातील, विशेषतः उष्ण व दमट उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण कटिबंधीय भागातील अशा विवरांच्या अभ्यासासाठी फारच उपयुक्त आहेत. वैविध्यपूर्ण आघात विवरेआपल्या आकाशगंगेतील सर्वच ग्रह-उपग्रहांवर अशी विवरे तयार झाल्याचे दिसून येते. पृथ्वीवर निर्माण झालेल्या अशा विवरांत पृथ 