Premium|Career Planning for Youth : नोकरी की उद्योजकता, तरुणांनी योग्य करिअरचा निर्णय कसा घ्यावा?

डॉ. अरविंद शाळिग्रामआपल्या व्यवसायाचे स्वरूप जसे असेल त्या प्रमाणात आणि त्या वेगाने आपली प्रगती होईल, हे सूत्र ध्यानात ठेवले, म्हणजे व्यवसायाची सुरुवात करताना ठरावीक कालावधीपुरती व्यावसायिक उद्दिष्टे ठरवता येतात. नंतर हळूहळू मोठी झेप घेता येते. त्यानुसार स्ट्रॅटेजी आखता येते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक तरुण व्यावसायिकाने अंगी लवचिकपणा बाळगावा आणि ठामपणे मार्गक्रमण करावे. या पृथ्वीतलावरच्या जवळपास प्रत्येकाला तारुण्यात प्रवेश करताना एक महत्त्वाचा प्रश्न पडतो - माझ्या करिअरचे काय? जीवनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी, माझे छंद पुरवण्यासाठी, मनोरंजनासाठी, कुटुंबासाठी, समाजासाठी आवश्यक संसाधनांच्या निर्मितीसाठी लागणारी संपत्ती मी कशी मिळवू? किती संपत्ती पुरेशी ठरेल? असे एक ना अनेक प्रश्न आपल्याला पडतात. साधारण तारुण्य हा कोणत्याही व्यक्तीसाठी कर्तृत्वाला सुरुवात करून स्वतःला सिद्ध करण्याचा काळ समजला जातो. कोणी उत्तम व्यावसायिक शिक्षण घेऊन किंवा स्पर्धा-परीक्षांच्या माध्यमातून चांगल्या नोकरीच्या शोधात असतो. ती मिळाल्यावर विशिष्ट पदोन्नतीसाठी सतत प्रयत्न करतो. तर काहीजण वेळेच्या बंधनांपासून सुटका मिळवण्यासाठी स्वयंरोजगाराची, उद्योजकतेची वाट धरतात. काहीजणांसाठी पूर्वापार चालत आलेल्या कौटुंबिक व्यवसायांची पार्श्वभूमी असते, तर काहीजण पहिल्या पिढीतले उद्योजक होऊन व्यावसायिक प्रगतीची वाटचाल करण्याची स्वप्न बघतात. नोकरी आणि उद्योजकता यांपैकी निवड करणे हा एक अत्यंत वैयक्तिक निर्णय आहे. नोकरीमध्ये तुम्हाला तुमचा वेळ आणि कौशल्यांच्या बदल्यात एक निश्चित पगार मिळतो, पण तुम्ही स्वतःच्या प्राधान्यक्रमानुसार काम करू शकत नाही. नोकरी देणाऱ्यांच्या मतानुसार प्रत्येक गोष्ट करावी लागते. त्यामुळेच काही वेळा समाजामध्ये मिळणारी प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता की स्वातंत्र्य असा दोलायमान विचार मनात येतो. याउलट व्यवसायात तुम्ही एका उद्योगाचे मालक असता. तुमच्या कमाईची मर्यादा तुम्ही ठरवू शकता. अमर्याद कमाईची क्षमता आणि स्वायत्ततेसाठी स्वीकारावी लागणारी मोठी आर्थिक आणि कार्यात्मक जोखीम मात्र तुम्हाला पत्करावी लागते. तुमची निवड तुमच्या जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेवर आणि जीवनशैलीच्या ध्येयांवर अवलंबून असते. तुम्हाला आवडणारी गोष्ट आणि तुम्ही उदरनिर्वाह कसा करता, या दोन्हींचा संगम साधण्याचे मार्ग तुमच्या ध्येयांनुसार वेगवेगळे असू शकतात. अलीकडच्या काळात उद्योजक (Entrepreneur) होण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधून व शासकीय पातळीवर खूप प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्टार्टअप हा सध्या परवलीचा शब्द झालाय. .आता प्रश्न असा पडतो, की उद्योजक कोण होऊ शकतो? ‘माझे शिक्षण एका विद्याशाखेत झाले, मग मी हा व्यवसाय करू शकेन का?’, ‘मला तर कॉम्प्युटर/ एआय अशा गोष्टींबद्दल काहीच माहीत नाही, मग मला आज आणि भविष्यातही चालू शकेल अशी कंपनी चांगल्या पद्धतीने चालवता येईल का?’, ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकलसंबंधी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मी कुठला कोर्स केला पाहिजे?’ असे अनेक प्रश्न पडत असतील, तर याचे उत्तर आहे, की तुम्ही आवश्यक भांडवल, मनुष्यबळ, जागा, यंत्रसामग्री इत्यादींची जुळवाजुळव करू शकत असाल आणि तुमच्या तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या वा सेवांच्या विक्रीसाठी योग्य बाजारपेठेची तुम्हाला खात्री असेल, तर तुम्ही जरूर उद्योजक होऊ शकता. उद्योजक म्हणजे अशी व्यक्ती जी नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने स्वतःचे भांडवल, वेळ आणि संसाधने वापरून एखादा नवीन व्यवसाय किंवा स्टार्टअप सुरू करते. तुमच्याकडे एखादी भन्नाट नवकल्पना असेल आणि वर दिलेल्यांपैकी बऱ्याच गोष्टी तुमच्या आवाक्यात असतील, तर इतर बाबींसाठी अनेकविध संस्था वा शासकीय योजनांच्या साहाय्याने तुम्हाला उद्योजक होता येईल.आज नवउद्योजकांसाठी अनेक अभ्यासक्रम विविध संस्थांमध्ये उपलब्ध आहेत. पण केवळ अभ्यासक्रमांवर अवलंबून न राहता उत्साही तरुण त्यांच्या स्वप्नाचा पाठपुरावा करू शकतात. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट पद्धतीचे शिक्षण आवश्यक नसले, तरी त्या व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या अंगांचा परिचय मात्र असावा लागतो. सध्या नवनवीन टेक्नॉलॉजी बाजारात येताहेत. प्रत्येक टेक्नॉलॉजीचे फायदे-तोटे ओळखता येण्याइतपत ज्ञान असणे आवश्यक आहे.स्टार्टअप सुरू करताना नवउद्योजकांनी बाजारातील संधी ओळखणे व ठरावीक जोखीम पत्करणे अपेक्षित असते. आपल्या कल्पनेतील उत्पादन स्वतः तयार करण्याचे कौशल्य अंगी असेल आणि त्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध असेल तर दुधात साखरच! नसेल, तर आऊटसोर्सिंग करून उत्पादन बाजारात आणण्याचा मार्ग असतोच. नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा पाठपुरावा करून, त्यांना प्रत्यक्षात आणून मूल्य आणि रोजगारनिर्मिती करणे हा उद्योजकाचा मुख्य उद्देश असावा लागतो..Premium|Konkan Rural Development : कोकणच्या मातीतील प्रेरणादायी यशोगाथा....यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी तरुणांच्या अंगी काही गुणवैशिष्ट्ये असणे आवश्यक आहे -आत्मविश्वासनवकल्पना आणि सर्जनशीलताजोखीम पत्करण्याची तयारीध्येयकेंद्रित मानसिकतानेतृत्व क्षमताजिद्द आणि चिकाटीबाजारपेठेचे सर्वंकष ज्ञानउद्योगजगतामध्ये यशस्वी होण्यासाठी भांडवलाचा योग्य पुरवठा व सम्यक वापर, मनुष्यबळाचे नियोजन तसेच शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. वरील सर्व बाबी तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे कम्प्लायन्सेस या सगळ्यांची सांगड घालण्यासाठी साधारणतः एकापेक्षा अधिक व्यक्तींची टीम आवश्यक असते. चांगली टीम तयार होण्यासाठी उद्योजकाने सगळ्यांमध्ये मिळून-मिसळून काम करणे आवश्यक आहे. नियोजित कामकाज, उत्पादन व सेवांचा दर्जा आणि उत्पादनांचे योग्य दर व्यवसायाला पुढे घेऊन जातात. आपल्या उत्पादनाची किंवा सेवेची गरज ओळखून, स्वतःहून पुढाकार घेणारी आणि व्यवसायातील सर्व आर्थिक व व्यावहारिक जोखीम पत्करणारी व्यक्ती यशाच्या पायऱ्या चढून शिखर गाठू शकते.सगळ्याच व्यवसायांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात जोखीम असतेच. तिची तीव्रता कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठ्याचे विविध मार्ग हेरून ठेवावेत, उदाहरणार्थ, आपली व आपल्या कुटुंबीयांची बचत, मित्रमंडळींचा व हितचिंतकांचा सहभाग यातून स्वबळावर भांडवल उभारणे, शासकीय व कल्याणकारी संस्थांच्या योजनांमार्फत मदत मिळवणे, खुल्या बाजारातून भांडवल मिळवणे इत्यादी. एंजल इन्व्हेस्टर्सचीही मदत घेता येते. एंजल इन्व्हेस्टर्स म्हणजे संपत्ती असलेल्या व्यक्ती, ज्या सुरुवातीच्या टप्प्यात इक्विटी मालकी किंवा परिवर्तनीय कर्जाच्या बदल्यात स्टार्टअप्सना वैयक्तिक भांडवल पुरवतात. अर्थपुरवठ्यापलीकडे जाऊनहे इन्व्हेस्टर्स अनेकदा संस्थापकांना त्यांच्या सुरुवातीच्याकाळात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करतात, त्या क्षेत्रातील त्यांच्या ओळखींचा वापर करतात, धोरणात्मक सल्ले देतात. आणखीएक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत म्हणजे व्हेंचर कॅपिटल. हा एक प्रकारचा खासगी इक्विटीचा स्रोत आहे, यामध्ये गुंतवणूकदार (व्हेंचर कॅपिटलिस्ट) उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या स्टार्टअप्स आणि नवीन व्यवसायांमध्ये भांडवल गुंतवतात. पैशाच्या बदल्यात हे गुंतवणूकदार कंपनीची अंशतः मालकी (इक्विटी/शेअर्स) घेतात. या सर्व पर्यायांचा तौलनिक अभ्यास करून योग्य मार्गदर्शकाच्या सल्ल्याने निर्णय घ्यावा व योग्य वेळी योग्य ते भांडवल साहाय्य घ्यावे. तसेच या सर्व वित्तपुरवठ्याच्या बदल्यात अपेक्षित परतावा देण्याचे योग्य नियोजन असावे. म्हणजे आपली पत निर्माण होते व वाढते..उद्योग/ व्यवसाय एकदा का सुरू केला, की इतर अनेक व्यवधाने आपल्या पाठीशी लागतात. त्या सर्वांना यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी मानसिक खंबीरपणा, शारीरिक क्षमता, आर्थिक आणि सामाजिक पाठबळ आपल्याकडे असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कच्च्या मालाचे योग्य पुरवठादार शोधणे, त्यांच्याबरोबर सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करणे, निर्मिती प्रक्रिया सुरळीत करणे, कच्चा माल व तयार उत्पादने यांची योग्य साठवणूक व वाहतूक व्यवस्था आणि बाजारभाव लक्षात घेऊन विक्रीचे नियोजन करणे या सगळ्याचे योग्य संयोजन व्यावसायिक यशासाठी आवश्यक आहे.काही वेळा नवउद्योजक अतिआत्मविश्वासाची शिकार होतात. छोट्या यशाने हुरळून जाऊन किंवा अयोग्य मार्गदर्शनाला बळी पडून भ्रामक यशाची स्वप्ने बघू लागतात. छोट्या प्रमाणात जमलेल्या उत्पादनांवर आधारित मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असलेल्या उत्पादनांबद्दल आडाखे बांधतात (जे बहुतेक वेळा चुकण्याची दाट शक्यता असते). या सगळ्यातून भविष्यातील अपयशाची बीजे रोवली जातात. यातला एखादा जरी दुवा कच्चा राहिला, तरी तो अपयशाला कारणीभूत ठरू शकतो, याची जाणीव नवउद्योजकाला असायला हवी. अशा तात्कालिक अपयशांवर मात करण्यासाठी त्याच्याकडे मानसिक, आर्थिक आणि बौद्धिक पाठबळाची तयारी हवी. तशी सोय नवउद्योजकांनी पूर्वतयारी म्हणून करून ठेवायला हवी. अशा प्रसंगी तज्ज्ञ मार्गदशकांचा सल्ला अत्यंत उपयुक्त ठरतो.बऱ्याच वेळा असा प्रश्न विचारला जातो, की स्टार्टअप सुरू करणे हे पूर्ण वेळ करिअर असावे की नोकरीबरोबर करण्याचा साइड बिझनेस असावा. या प्रश्नाचे एकच एक उत्तर देणे अवघड आहे. पूर्ण वेळ झोकून देऊन व्यवसाय केला, तर हमखास आणि मोठे यश मिळतेच. जर आपली मनःस्थिती द्विधा असेल, तर त्या प्रमाणात यशाची शक्यता दुरावत जाते. आपल्या व्यवसायाचे स्वरूप जसे असेल त्या प्रमाणात आणि त्या वेगाने आपली प्रगती होईल हे सूत्र ध्यानात ठेवले म्हणजे व्यवसायाची सुरुवात करताना ठरावीक कालावधीपुरती व्यावसायिक उद्दिष्टे ठरवता येतात. नंतर हळूहळू मोठी झेप घेता येते. त्यानुसार स्ट्रॅटेजी आखता येते. प्रत्येक तरुण व्यावसायिकाने लवचिकपणा अंगी बाळगावा आणि ठामपणे मार्गक्रमण करावे व जीवनात यशस्वी व्हावे ही सदिच्छा.डॉ. अरविंद शाळिग्राम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील रिसर्च पार्क फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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