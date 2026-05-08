Premium|Jodhpur Family Trip : निवांत गप्पा आणि मेहरानगढची भव्यता; जोधपूरमधील एका कौटुंबिक सहलीचा सुखद अनुभव

सुजाता आ. लेलेआम्ही जोधपूरमध्ये जिथे राहत होतो, ते ठिकाण गावापासून दूर आणि ऐसपैस होते. त्यामुळे बाहेर कुठेतरी फिरण्यापेक्षा आम्ही तिथेच मॉर्निंग वाॅक, दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणानंतरची शतपावली करत होतो. चालायला आणि निवांत गप्पा मारायला तिथे भरपूर जागा होती. माझ्यासाठी तरी सहलींचे मुख्य ध्येय म्हणजे आराम करणे आणि कुटुंबासमवेत निवांत वेळ घालवणे.कुठेतरी आराम करायला जाऊ या, तिथे गेल्यावर वणवण भटकंती न करता छानपैकी आराम करू या, असा विचार करत ठिकाण निवडण्यासाठी आम्ही आख्खा भारत डोळ्यांखालून घातला! समुद्र नको, अतिथंड प्रदेशही नको... अखेर जोधपूरला जायचे ठरवले, तेही फक्त आराम आणि गप्पांचा मनमुराद आनंद लुटायला. एक आनंदी आणि निवांत कौंटुबिक सहल करायची, पण मेहरानगढ मात्र बघायचाच, असे आम्ही एकमताने ठरवले. .Premium|Girnar Mountain Junagadh : गिरनार पर्वताची साहसी चढाई; धुकं, पाऊस आणि वाऱ्याचा सामना.जोधपूर हे राजस्थान राज्यातील एक महत्त्वाचे शहर. जोधपूर शहराचे ‘जोध’ हे नाव त्या शहराचे संस्थापक राव जोधा यांच्यावरून पडले आहे, अशी माहिती मिळते. आणि पूर म्हणजे शहर किंवा नगर, म्हणून जोधपूर. जोधपूरमध्ये जुन्या भागातील घरे निळ्या रंगात रंगवलेली आहेत. पूर्वी हे शहर मारवाडची राजधानी व एक व्यापारी, पर्यटन आणि सांस्कृतिक केंद्र म्हणून प्रसिद्ध होते. जोधपूरचा मेहरानगढ हा किल्ला भारतातील सर्वात भव्य व ऐतिहासिक किल्ल्यांपैकी एक. राव जोधा यांनी बांधलेला हा किल्ला उंच खडकावर असून, जोधपूर शहराला लागून आहे. या किल्ल्यावरून शहराचे सौंदर्य खुलून दिसते, जुन्या भागातील निळी घरेही दिसतात. गडावर चढायला पायऱ्या असल्यामुळे सर्वांनाच चढणे सोयीचे होते. तिथे तयार होणाऱ्या खास राजस्थानी अन्नपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी एक-दोन हाॅटेल्सही आहेत. तिथे गेल्यावर राजस्थानी भोजनाचा आनंद नक्कीच घ्यावा.हा किल्ला बांधणाऱ्या कारागिरांच्या मेहनतीला सलाम! आपल्या भारतातील आणि जगातील सर्व ऐतिहासिक स्थळे, किल्ले, लेणी, मंदिरे अशा अनेक ठिकाणच्या कोरीवकामांमागे ज्यांनी मेहनत घेतली आहे, त्यांच्या कलेला प्रत्येकाने दाद द्यायलाच हवी. त्याचप्रमाणे ज्यांनी ही कला कशी साकारता येईल याचा विचार करून कारागिरांकडून ती करवून घेतली, त्यांनाही विसरता कामा नये. अशा स्थळांना भेट देऊन, त्यांचे फोटो काढून ते समाज माध्यमांवर टाकून किंवा त्यांचे प्रदर्शन भरवून, त्यांचा प्रचार करणाऱ्या पर्यटकांचेही कौतुक जरूर केले पाहिजे. कारण यातून कलेचा प्रचार होऊन ती सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचते..या किल्ल्यावर जोहार म्हणजे आत्मसमर्पण केलेल्या राजपूत स्त्रियांच्या हाताच्या पंजांच्या कोरलेल्या प्रतिमाही पाहायला मिळतात. पूर्वी राजपुतांमध्ये युद्धात वीरमरण आलेल्या वीरांच्या स्त्रियांनी शत्रूंच्या हाती लागू नये म्हणून सती जाण्याची पद्धत होती, हे या प्रतिमांवरून कळते. त्यावेळच्या भयानक दिवसांची आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही. परकीय आक्रमणांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्यावेळच्या सैनिकांनी आणि प्रजेने कसा सामना केला असेल, याचा विचार मनात घोळत राहतो. त्यामुळे अशी स्थळे बघताना तिथे नतमस्तक व्हायला होतं.प्रवासाला जाताना प्रेक्षणीय स्थळे बघण्याबरोबरच तिथले ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन आणि भौगोलिक रचना समजून घेत त्याप्रमाणे ती वास्तू बघणे गरजेचे असते. या गोष्टीचा अनुभव घ्यावाच. तसेच तिथल्या स्थानिक बाजारातही आवर्जून फेरफटका मारावा. जमल्यास काही खास स्थानिक वस्तूंची खरेदीही करावी.पुण्यातून निघतानाच मेहरानगढ बघायचाच असे ठरवले होते, सोबतच शक्यतो फारशी खरेदी करायची नाही, असेही ठरवले होते. पण विक्रीसाठी ठेवलेल्या गोष्टी बघून मी आणि लेक हे सगळे विसरलोच. चपलांचे विविध प्रकार, तयार ड्रेसेस, ड्रेस मटेरिअल्स, साड्या, जोधपुरी कोट, कुर्त्यांची दुकाने, ज्वेलरी पाहून खरेदीचा मोह आवरता आला नाही. खरेदी करायची नाही असे ठरवूनही पुण्यातून निघतानाच मला आणि लेकीला जोधपूरला शाॅपिंग करायचा मोह झाला होता त्यामुळे जोधपूरमध्ये आमचे पाय खरेदीकडे वळलेच! आम्ही जिथे राहत होतो तिथेही विविध प्रकारचे नकली दागिने, पर्सेस, पिशव्या, जॅकेट्स, शर्ट् स, जोधपुरी सदरे, साड्या, तयार ड्रेसेस, मटेरिअल्स, शोपीसेस, अँटिक वस्तू अशा अनेक गोष्टींची दुकाने होती.किल्ला बघून आम्ही राहत होतो तिथे परतेपर्यंत संध्याकाळ झाली होती. त्यामुळे अजून कुठे भटकण्यापेक्षा तिथेच आराम करण्याचे ठरवले. ऐतिहासिक विषयांवर आमचा लेक आम्हाला माहिती सांगत होता. ती ऐकताना आमच्या इतिहासाच्या ज्ञानात अजून भर पडली. इतिहासाविषयी चर्चा करत असताना आम्ही केव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमावर बोलू लागलो, हे आमचे आम्हालाच कळले नाही..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .आम्ही जोधपूरमध्ये जिथे राहत होतो, ते ठिकाण गावापासून दूर आणि ऐसपैस होते. त्यामुळे बाहेर कुठेतरी फिरण्यापेक्षा आम्ही तिथेच मॉर्निंग वाॅक, दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणानंतरची शतपावली करत होतो. चालायला आणि निवांत गप्पा मारायला तिथे भरपूर जागा होती. हिरवळीवर बसून मस्तपैकी गप्पा माराव्यात असा विचार करत असतानाच खाली बघितले, तर तिथे मोठ्या मुंग्या आणि त्यांची वारुळे दिसली. त्यामुळे हिरवळीवर बसून गप्पा मारण्याच्या आनंदावर विरजण पडले. संध्याकाळी तिथल्या झाडांना फवाऱ्याने पाणी दिले जात होते. त्यामुळे तिथे पिवळसर रंगाचे बुलबुल, चिमण्या, होले, वॅगटेल असे बरेच पक्षी पाण्यात भिजायचा आनंद घेत होते. आपल्याकडे दिसणारे लालगाल्या आणि लालबुड्या बुलबुल येथे आढळतात का, याचा शोध घेत मी प्रत्येक झाडाकडे खालपासून वरपर्यंत बघत होते. तेवढ्यात पिवळसर रंगाचा बुलबुल नजरेस पडला. तो जणू इतर भाईबंदांना ‘भिजायला या’ अशी सुरेल साद देत होता.पहाटे आणि संध्याकाळी कुठूनतरी लांब अंतरावरून मोरांचे आवाज ऐकू येत होते. ते ऐकून जवळपास जंगल आहे का, याची चौकशी केली. कारण शहर व गावापासून आमचे राहण्याचे ठिकाण खूपच दूर होते. जवळपास जंगल नव्हते, पण मोर मात्र होते. मोर आम्हाला दिसले नाहीत खरे, पण नुसता आवाज ऐकूनसुद्धा छान वाटले. शहरातील मानवनिर्मित जंगलात हे नैसर्गिक आवाज ऐकायला मिळत नाहीत. त्यामुळे मोरांचा आवाज ऐकून कान तृप्त झाले! अशा सुंदर वातावरणात आम्ही तीन दिवसाच्या सहलीचा आनंद घेत होतो. आपल्या रोजच्या धावपळीच्या जीवनापासून काही काळ दूर जाऊन कुटुंबीय व मित्रमैत्रिणींसोबत निवांतपणासाठी केलेली अशी दोन-तीन दिवसांची सहल ऊर्जा देते..शहरांमध्ये आपण एकमेकांपासून थोड्याशाच अंतरावर राहत असलो, तरीसुद्धा सतत भेटी होणे मुष्कील झाले आहे. तसेच सहलींना गेल्यानंतर त्यावेळीही बरीच ठिकाणे बघण्यात व फिरण्यात आपण व्यग्र असतो. त्यामुळे सहलींमध्येही नीट भेटण्याचा, बोलण्याचा निवांतपणा मिळत नाही. एका दिवशी काही ठिकाणे बघून झाली, की दुसऱ्या दिवशी आणखी ठिकाणे बघायला जायची गडबड सुरू होते. शिवाय पर्यटनात काही वेळा अंतरेही दूरदूरची असतात. त्यामुळे सतत प्रवासही करावा लागतो. अशावेळी तर पुन्हा ‘बॅग भरो और निकल पडो’ असे काहीसे होते. त्यामुळे जरी एकत्र फिरत असलो, तरीसुद्धा या भोज्याला शिवून झाले की त्या भोज्याला शिवायला पळ, अशीच धावाधाव करावी लागते. आपल्या सहलीची जबाबदारी टूर कंपनीची असते, हेच काय ते सुख असते त्यात! पण विविध ठिकाणेही बघायची असेल, आणि जोडीला निवांतपणा आणि गप्पागोष्टींचा आनंदही लुटायचा असेल, तर त्यावेळी फक्त एखादेच ठिकाण बघण्यावर भर द्यावा. नाहीतर जिथे थांबला आहात, तिथलाच आजूबाजूचा परिसर बघायचा. माझ्यासाठी तरी सहलींचे मुख्य ध्येय म्हणजे आराम करणे आणि कुटुंबासमवेत निवांत वेळ घालवणे. यातून मिळणारा आनंद म्हणजे एक उत्साहवर्धक टाॅनिकच! अशा सहलीहून परतल्यानंतर रोजच्या जगण्यात आनंद निर्माण होतो.सुजाता आ. लेले पुणेस्थित ललित लेखिका व हौशी पर्यटक आहेत. 