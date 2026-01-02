Premium|American Puritanism History : अमेरिकन राष्ट्रवादाचे 'धार्मिक' मूळ; जॉन विन्थ्रॉप आणि 'अ सिटी ऑन अ हिल'चा रंजक इतिहास!

डॉ. सदानंद मोरे अमेरिकेतील या वसाहतीकांना ते इंग्लंडच्या राज्याचाच भाग असल्यामुळे इंग्लंडच्या पार्लमेंटची व राजाची सत्ता मान्य होती व त्यांचे नियम तसेच आदेशही बंधनकारक होते. त्यामुळे खरा प्रश्न संयुक्त संस्थाने या नावाने स्वतंत्र देश म्हणून जगासमोर आल्यानंतरच्या काळात अमेरिकेत धर्मासंबंधी काय घडले, त्याचा संबंध आजच्या घटितांशी लावता येतो का?ज्या धर्म-पंथाच्या चिथावणीमुळे आपल्याला इंग्लंड सोडायची वेळ आली त्याच्याविषयी विन्थ्रॉपला काय किंवा त्याच्या सहकाऱ्यांना काय किंवा अगदी वारसदारांनासुद्धा काय, सहानुभूती वाटणे शक्यच नव्हते. निदान त्या काळात जारी असलेल्या पंथयुद्धाच्या प्रत्यक्ष पार्श्वभूमीवर तरी! आणि अशीच काही भूमिका धर्माच्या अन्य पंथांविषयीही सिद्ध होणार हेदेखील सरळ स्पष्ट आहे. आपला प्युरिटन पंथीय संदेश घेऊनच आपण अमेरिकेत जाणार व तेथे व्यापक अर्थाने नवे जग (New World) आणि नवे इंग्लंड (New England) उभारणार - जुने जग अर्थात रोमन कॅथलिक आणि त्या पंथाचे वर्चस्व वाढलेले (जुने इंग्लंड) यांच्या विरोधात अशीच विन्थ्रॉपची प्रतिज्ञा होती. वसाहत करण्यासाठी त्याने जी कंपनी स्थापन केली तिचे नाव ‘न्यू इंग्लंड’ असे होते. तिच्या आरमारी काफिल्यात स्वतः विन्थ्रॉपच्या आर्बेलासह ११ गलबतांचा समावेश होता. अर्थात, इंग्लंडच्या अशा वसाहतींचा सिलसिला याआधीच स्थापन झाला होता. पूर्वेला भारतादी देशांत आलेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही अशा कंपन्यांपैकीच एक! या कंपन्या अर्थातच भागभांडवलावर म्हणजेच शेअरवर अवलंबून असत. त्यासाठी त्या ज्या देशात जातील तेथे वसाहती स्थापण्यासाठी रॉयल चार्टर वगैरे सोपस्कार करावे लागत. ते विन्थ्रॉपने अर्थातच केले. एरवी आपल्या विरोधातील ही ब्याद परस्पर देशाबाहेर चाललीय तर जाऊ द्या अशीच राजसत्तेचीही धारणा असणारच! दरम्यान, राजा चार्ल्सने पार्लमेंटच बरखास्त करून आपली सत्ता अधिक बळकट केली, ज्यामुळे कॅथलिकांना अधिक बळ मिळणार होते. आता विन्थ्रॉप मागे फिरणे शक्यच नव्हते..मॅसॅच्युसेट्स बे या नावाने नंतर प्रसिद्ध झालेल्या किनारपट्टीवरील कॉलनीत पोहोचल्यावर विन्थ्रॉपने पहिल्यांदा जर कोणती कृती केली असेल, तर अर्थातच ३० जुलै १६३० या दिवशी बोस्टन या राजधानी शहरात पहिल्या चर्चची उभारणी. या चर्चच्या संदर्भातील दस्तावेजातील (ज्याला ‘Covenant’ म्हणतात) महत्त्वाचे वाक्य म्हणजे, ‘We solemnly and religiously promise and bind ourselves to walk in all our ways in mutual love and respect each other.’‘परस्परांविषयी प्रेम आणि आदर’ अशी शब्दयोजना या दस्तात केलेली आढळली, तर ते शब्द गंभीरपणे व यथार्थाने घ्यायची आवश्यकता नाही. कारण विन्थ्रॉप आणि तत्कालीन एकूणच ख्रिस्ती जगताची ‘Mutuality’ आणि ‘Each other’ची कल्पना संकुचित होती. विशेषतः विन्थ्रॉपसाठी ती केवळ प्युरिटन ख्रिश्चनांनाच लागू पडण्याइतपत मर्यादित होती. अर्थात, त्या काळातील विन्थ्रॉपचे काही सहकारी त्यांच्यापेक्षा कट्टर आणि कडवे असल्यामुळे त्यांच्या तुलनेत याला उदारमतवादी ठरवण्याची सोय झाली आहे; पण तो भाग वेगळा..नव्या कंपनीची उभारणी करून अपरिचित मुलखात वसाहत करणारा विन्थ्रॉप व्यापारी तर होताच, याशिवाय तो आपल्या सर्व धडपडीचे धर्म हे अधिष्ठान मानत असल्यामुळे धार्मिक नेताही होता. त्याचे धार्मिक नेतृत्व त्याने जहाजावरील सहकाऱ्यांना ऐकवलेल्या प्रवचनातून पूर्वीच प्रगट झाले होते; पण याशिवाय तो राजकीय नेताही होता. त्याचा हा गुण इंग्लंडमध्येच प्रगट झाला होता आणि आता नव्या वसाहतीत तर त्याला त्यासाठी अधिकच वाव मिळणार होता आणि अर्थातच मिळालासुद्धा. १६४९ म्हणजे मृत्यूपर्यंत तो एकतर गव्हर्नर किंवा डेप्युटी अशा अधिकाराच्या पदावर राहिला. न्यायनिवाड्याचा अधिकारही त्याने गाजवला. इंग्लंडमधून आलेल्या सर्व स्थलांतरितांना समान हक्क असावेत अशा प्रकारचा कायदा होऊ देण्यात त्याने अडथळे आणले व हे राज्य प्युरिटन पंथियांचेच असल्याचे कृतीतून दाखवून दिले. ज्या कृतींमध्ये अर्थातच प्युरिटनेतर पंथियांवरील निर्बंध इतकेच नव्हे, तर प्रसंगी त्यांचा छळ अशा बाबींचाही समावेश होतो.ही माहिती बाजूला ठेवून परत विन्थ्रॉपच्या त्या प्रसिद्ध ‘सर्मन’कडे वळू. या प्रवचनातील ‘A city on a Hill’ हा त्याने केलेला शब्दप्रयोग उत्तरकालीन राजकारणात एक प्रकारचे चलनी नाणे ठरला हे आपण जाणतो. नंतरच्या काळात ज्याला ‘American Exceptionalism’ म्हटले गेले, त्या राजकीय संकल्पनेचे मूळ अशा प्रकारे विन्थ्रॉपच्या या मांडणीत सापडते हे नाकारायचे काही कारण नाही. या शब्दप्रयोगातून अमेरिकेच्या जगामधील स्थानाचे एकमेवाद्वितीयत्व (Uniqueness) अधोरेखित होते. विपुल आणि विविध साधनसामग्रीने सज्ज असलेली भूमी, तीही नैसर्गिकपणे बाह्य आक्रमणांपासून सुरक्षित वसाहतकार अँग्लो सॅक्सन प्रोटेस्टंटांना मिळावी, हा काही अपघात अथवा योगायोग नव्हे, तर दैवी योजनेचा अर्थात ईश्वरेच्छेचा परिणाम आहे या अर्थाने हे लोक म्हणजे पूर्वकालीन ज्यूंप्रमाणे स्वतः ईश्वरानेच निवड केलेले लोक आहेत. आता अर्थातच ही निवड करताना ईश्वराने त्यांच्याकडून काहीएक कर्तव्यपूर्तीची अपेक्षा केलेली असणार आणि ती करणे ही जबाबदारी मानून त्यांनीही त्या रोखाने पावले टाकली पाहिजेत. यहुद्यांबरोबर केलेला हा मूळ (जुना) करार पुढे येशूकडे जणू नवा होऊन आला व अर्थातच येशूच्या माध्यमातून त्याच्या अनुयायांकडे म्हणजेच ख्रिस्तीधर्मीयांकडे. आता आपणच सच्चे ख्रिस्तानुयायी असल्याचा दावा करणारे एकापेक्षा अधिक पंथ पुढे आले. अगोदर सर्वच कॅथलिक होते व रोममधील सर्वोच्च धर्मनेत्याची - पोपची सत्ता मानत होते. पुढे ज्यांना या रोमन चर्चच्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय आला ते त्याविरुद्ध बंड करून वेगळा पंथ स्थापन करते झाले; हेच प्रोटेस्टंट. अर्थात, हे कृत्य पोप आणि त्याच्या अनुयायांना मानवणारे नसल्यामुळे त्यांनी या नवपंथियांचा छळ केला. साहजिकच नवपंथियांनीसुद्धा संधी मिळाल्यावर त्यांचा सूड घेण्यात कुचराई केली नाही. विन्थ्रॉप हे त्याचे एक महत्त्वाचे प्रतीक मानायला हरकत नसावी..Premium|Paul Miller Report: विश्वराज्याच्या दिशेने; मिलरच्या अहवालातील विचार.ज्या प्रसिद्ध प्रवचनात विन्थ्रॉपने आपल्या ईश्वरदत्त नवभूमीचा उल्लेख ‘A city on a hill’ असा केला, ते ‘A model of Christian charity’ असे ओळखले जाते. प्रवचनात ‘आपल्यावर सर्वांची नजर आहे’ असे म्हणताना विन्थ्रॉपला असे सुचवायचे आहे, की ज्याअर्थी ईश्वराने इतरांना बाजूला ठेवून ही भूमी आपल्या ताब्यात दिली आहे, त्याअर्थी त्याचीही आपल्याकडून काहीएक अपेक्षा असणार आणि हे जसे आपल्याला समजते, तसेच ते इतरांनाही समजले असणारच आणि त्यामुळे आपण खरोखरच त्याप्रमाणे वागतो किंवा नाही यावर साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. विन्थ्रॉपला अर्थातच त्याच्यासमवेत असलेल्या प्युरिटन प्रोटेस्टंटांना त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यायची आहे.मुद्दा ख्रिश्चन चॅरिटीचा आहे. सांगायला हवे, की ख्रिश्चन धर्मात ‘चॅरिटी’ या संकल्पनेला कमालीचे महत्त्व आहे. ते समजून घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही हे उघड आहे.चॅरिटी हे ख्रिस्ती धर्माचे जणू प्राणतत्त्व आहे. आपल्याला त्याचे अनुकरणीय आदर्श प्रारूप सिद्ध करून जगापुढे ठेवायचे आहे. किंबहुना त्यासाठीच जगाची आपल्यावर नजर आहे, असे विन्थ्रॉपला अभिप्रेत आहे. हे सर्व स्पष्ट करीत असतानाच्या व नंतरच्या काळात अमेरिकन राज्यक्रांती होईपर्यंत अमेरिकेतील ब्रिटिश वसाहतींना आपण ब्रिटिश आहोत व इतकेच नव्हे, इंग्लंडमधील ब्रिटिश सत्तेच्या अंकित आहोत याची जाणीव होती व त्यावर त्यांचा विश्वासही होता हे सांगायला हवे. त्यांच्या या जाणिवेत आपण प्रोटेस्टंट असल्याच्या जाणिवेचाही समावेश होता. मात्र तरीही जर्मनांसारख्या अन्य युरोपीय प्रोटेस्टंट सांप्रदायिकांपासूनचे आपले वेगळेपण ज्यांना जपायचे होते, म्हणजेच एकीकडे वंशदृष्ट्या अँग्लो सॅक्सन व दुसरीकडे प्रोटेस्टंट अशी ही दुहेरी ‘आयडेंटिटी’ होती. राष्ट्रवाद आणि पंथनिष्ठा यांचे हे एक मिश्र रसायन होते. युरोपमधील कॅथलिक त्यांना मान्य होणे शक्य नव्हतेच; पण खुद्द इंग्लंडमधील कॅथलिक व इतरही प्रोटेस्टंटेतरांविषयी त्यांना आस्था नव्हती, म्हणजेच येथे त्यांचा राष्ट्रवाद पातळ झाला. बरे धर्माचा मुद्दा बघावा, तर इंग्लंडशिवाय अन्य देशांमधील प्रोटेस्टंट त्यांना हवे होते, असेही म्हणता येत नाही आणि जे ख्रिश्चन नाहीत, तसेच युरोपीयही नाहीत असे, उदाहरणार्थ चिनी वगैरे लोकांचे स्वागत ते करतील हे शक्यच नव्हते. निग्रोंना त्यांनी खपवून घेतले ते गुलाम म्हणून. निग्रो ख्रिस्ती झाले म्हणून ते त्यांना जवळचे वाटू लागले असे म्हणायला जागा नाही. या पार्श्वभूमीवरच ‘चॅरिटी’ची चर्चा करायला हवी..प्रसिद्ध ख्रिस्ती पंडित थॉमस ॲक्विनास याने स्पष्ट केल्याप्रमाणे चॅरिटी हा ख्रिस्तीधर्मियांच्या सात सद्गुणांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा. मूळ ‘Caritus’ या लॅटिन शब्दातून आलेल्या या शब्दाचा अर्थ माणसाची ईश्वराबरोबरची मैत्री जिच्यामुळे तो ईश्वराशी जणू मिळून जातो. मात्र ॲक्विनासनेच आणि अर्थातच ख्रिस्तवचनाच्या आधारे म्हटल्याप्रमाणे ही चॅरिटी विस्तारत जाऊन शेजाऱ्यावरील प्रेमापर्यंत पोहोचते. एका अधिकृत कॅथलिक व्याख्येनुसार चॅरिटी म्हणजे ‘The theological virtue by which we love God above all things for his own sake and our neighbour as ourselves for the love of God.’या संदर्भात एक खुलासा करण्याची गरज आहे. इंग्रजी आणि अन्य आधुनिक युरोपीय भाषांमधून बायबलची भाषांतरे झाली ती लॅटिन आणि त्याच्याही आधी ग्रीक भाषांमधील होती. आधुनिक युरोपीय भाषांमध्ये अनुवाद होत असताना मूळ हिब्रू संहितेचा आधार घेतला जाणे साहजिक व अपेक्षित होतेच (जसे ल्यूथरचा जर्मन किंवा राजा जेम्सची इंग्रजी). तथापि, तो करताना ग्रीक आणि लॅटिन अनुवादांना पूर्णतः बाजूला ठेवणे व्यवहारतः अशक्य होते. लॅटिन Caritus शब्दाचा अर्थ जेव्हा ‘Love’ असा घेतला गेला, तेव्हा त्याला ग्रीक भाषांतरातील ‘Agape’ शब्दाचा आधार होता. त्यातूनच ईश्वराचे माणसांवरील माणसांचे ईश्वरावरील आणि माणसांचे एकमेकांविषयीचे प्रेम असा व्यापक अर्थ सिद्ध झाला. स्वतः ईश्वरच प्रेमरूप आहे (God is love), ही त्याची पराकाष्ठा झाली. मूळ हिब्रू शब्दाचा शोध घेतला तर ‘चेसेद’ (Chesed) हा शब्द उपलब्ध होता. त्याचा अर्थ ‘Loving Kindness’ असा केला जातो. आपल्याकडील ‘करुणा’ हा शब्द त्यासाठी उचित वाटतो. प्रेमाशिवाय करुणा शक्य नाही हे वेगळे सांगायची गरज नाही..आता स्वतः येशू काय म्हणत होता त्याकडे वळू. येशूचे गिरिप्रवचन (Sermon on the mount) प्रसिद्ध आहे. त्यात स्वतः येशूने प्रेमाची मर्यादा किती विस्तारली हे पाहण्यासारखे आहे. ‘ईश्वरावर प्रेम करा’ आणि ‘शेजाऱ्यावर प्रेम करा’ या मूळच्या आज्ञा तर मान्य असणारच; पण त्याहीपुढे जाऊन 'You have heard that it was said, 'You shall love your neighbour and hate your enemy.' But I say unto you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your father who is in heaven; for he makes his son rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the unjust.'प्रेमाची एवढी व्याप्ती पेलणे हे फारच थोड्या लोकांना जमण्यासारखे आहे आणि प्रोटेस्टंट प्युरिटन विन्थ्रॉप काय किंवा त्याला इंग्लंडमध्ये राहणे नकोसे करणारा कॅथलिकधार्जिणा चार्ल्स काय, त्यांच्या आवाक्यातील हे प्रकरण नव्हतेच. विन्थ्रॉपने ज्या चॅरिटीचा उल्लेख जहाजप्रवचनातून केला व जे अनधिकृतपणे अमेरिकेचे अधिष्ठानभूत (Founding) दस्ताऐवज (Document) म्हणून गौरविले गेले, त्याचे प्रत्यक्षात उपयोजन करताना इंग्लंडमधून येणाऱ्या कॅथलिक आणि क्वेकर पंथियांवरील वक्रदृष्टी विन्थ्रॉपने शेवटपर्यंत तशीच ठेवली. त्याची कॉलनी आदर्श मानणाऱ्या शेजारच्या अन्य ब्रिटिश वसाहतींनीही याबाबतीत त्याचाच कित्ता गिरवायचे ठरवले. तशी त्याच्यावर त्यांचीही नजर होतीच ना! शेवटी कॅथलिकांना जेम्सकडे दाद मागावी लागली व त्याच्याकरवी तसे राजपत्र जारी करून घ्यावे लागले.तेव्हाचा इंग्लंडचा राजा कॅथलिक पंथाबद्दल सहानुभूती बाळगणारा असल्यामुळे तो कॅथलिकांची तक्रार व विनंती गांभीर्याने घेऊन त्यानुसार योग्य ती कारवाई करणार हे उघड होते. तथापि, त्याच दरम्यान इंग्लंडमधून वसाहतींकडे दुसऱ्या एका पंथाच्या अनुयायांचाही राबता सुरू झाला होता. क्वेकर हे त्या पंथाचे नाव. या पंथाच्या अनुयायांचाही विन्थ्रॉपच्या प्युरिटन मंडळींनी पुरेसा छळ चालवला होताच. त्यांनीही याच दरम्यान राजाकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले..अशा परिस्थितीत एका पंथाला अनुकूल प्रतिसाद द्यायचा व दुसऱ्याकडे दुर्लक्ष करायचे हे राजसत्तेलाही शोभणार नव्हतेच. तेव्हा जरी हे क्वेकर पंथीय कॅथलिकांनाही फारसे रुचत नसले, तरी गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा निघावी त्याप्रमाणे राजाने या दोन्हीही पंथांना संरक्षण देणारे राजपत्र काढले व आपल्याच धर्माच्या अनुयायांची ही छळवणूक थांबवली.एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. या घटना अमेरिकेतील वसाहतींनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध बंड करून आपल्या राष्ट्राचा सवतासुभा मांडण्यापूर्वीच्या आहेत. या काळात अमेरिकेतील या वसाहतीकांना ते इंग्लंडच्या राज्याचाच भाग असल्यामुळे इंग्लंडच्या पार्लमेंटची व राजाची सत्ता मान्य होती व त्यांचे नियम तसेच आदेशही बंधनकारक होते.त्यामुळे खरा प्रश्न संयुक्त संस्थाने या नावाने स्वतंत्र देश म्हणून जगासमोर आल्यानंतरच्या काळात अमेरिकेत धर्मासंबंधी काय घडले, त्याचा संबंध आजच्या घटितांशी लावता येतो का?(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.) 