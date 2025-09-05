Premium|James Bond: बॉन्डपटातील एमच्या भूमिकेतून जुडी डेंचने गाजवलेली १७ वर्षांची कारकीर्द

बॉन्ड गर्ल्स । प्रसाद नामजोशीजुडी डेंचच्या नाटकांची, चित्रपटांची आणि त्यासाठी मिळालेल्या पुरस्कारांची नुसती नावं जरी एकाखाली एक लिहिली, तरी दोन पानं भरतील एवढी मोठी कारकीर्द आहे तिची. विकिपीडियाच्या तिच्या पानावरच्या उजवीकडच्या चौकोनात तिची थोडक्यात जी ओळख दिलेली आहे, त्यात ॲवॉर्ड्स या शीर्षकाच्या पुढे ‘फुल लिस्ट’अशी एक नवीन वेगळी लिंक द्यायची वेळ आलेली आहे, यावरून तिच्या दीर्घ कारकिर्दीची व्याप्ती लक्षात यावी!कसिनो रोयाल या आपल्या पहिल्याच कादंबरीमध्ये ब्रिटिश गुप्तहेर संस्था एमआय सिक्सचा प्रमुख एम आणि त्याची सेक्रेटरी मिस मनीपेनी ही दोन्ही पात्रं जेम्स बॉन्डचा निर्माता इऑन फ्लेमिंगनं आणली होती. मिस मनीपेनी आणि एम या दोन्ही पात्रांना बॉन्ड गर्ल्स मानण्याची तशी पद्धत नाही, तरीसुद्धा या दोघींच्या उल्लेखशिवाय बॉन्ड गर्ल्सची लेखमाला अपूर्ण राहील. एमआय सिक्स या ब्रिटिश गुप्तचर संस्थेची प्रमुख एम म्हणजे बॉन्डविश्वातली अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती. ही फक्त बॉन्डची वरिष्ठ अधिकारी नव्हे, तर वेळप्रसंगी बॉन्डची बेदरकार वागणूक रोखणारं आणि आंतरराष्ट्रीय गुप्त कारवायांचा आवाका असणारं हे व्यक्तिमत्त्व आहे. इऑन फ्लेमिंग ब्रिटिश नौदलात काम करत असताना त्याचे वरिष्ठ रिअर अॅडमिरल जॉन गॉडफ्रे यांच्यावरून त्यानं एमचं पात्र तयार केलं असावं असं बोललं जातं. याविषयी नंतर एवढी जास्त चर्चा झाली, की फ्लेमिंगच्या मृत्यूनंतर गॉडफ्रे चक्क म्हणाले, की त्यानं एमचं पात्र निर्माण करून माझ्या व्यक्तिमत्त्वाला भलताच रंग फसलाय! .खऱ्या ब्रिटिश गुप्तहेर संस्थेचे पहिले प्रमुख होते सर मॅन्सफिल्ड स्मिथ-कमिंग. ते आपली सही करताना आपल्या आडनावाचे आद्याक्षर वापरून ‘सी’ अशी हिरव्या शाईनं स्वाक्षरी करत. त्यानंतरचे मॅक्सवेल नाईट हे ‘एम’ अशी सही करत. विल्यम मेलविल हे ब्रिटिश गुप्तहेर संस्थेचे प्रमुख तर ‘एम’ या नावानेच ब्रिटिशांच्या अंतस्थ वर्तुळात ओळखले जात. या सगळ्यांच्या गोळाबेरजेवरनं फ्लेमिंगनं कादंबरीतल्या ब्रिटिश गुप्तहेर संस्थेच्या प्रमुखाचं नाव ‘एम’ ठेवलं असावं.डॉक्टर नो या पहिल्याच बॉन्डपटामध्ये ब्रिटिश अभिनेता बर्नार्ड ली यांनी एमची भूमिका साकारली होती आणि मग पुढचे अकरा बॉन्डपट ते बॉन्डचे बॉस म्हणून रुपेरी पडद्यावर दिसत राहिले. ऑक्टोपसी या बाराव्या बॉन्डपटामध्ये रॉबर्ट ब्राऊन हे एम झाले. ते पुढे चार बॉन्डपट टिकले. रॉबर्ट ब्राऊननं शेवटचा एम साकरला तो लायसन्स टू किल या चित्रपटात. १९८९मधल्या या बॉन्डपटानंतर मधे सहा वर्षं गेली आणि मग या दीर्घ विश्रांतीनंतर आला गोल्डन आय. या बॉन्डपटामध्ये पहिल्यांदाच ब्रिटिश गुप्तहेर संस्थेची प्रमुख म्हणून एक महिला पडद्यावर झळकली. इऑन फिल्मनं एका स्त्रीला गुप्तहेर संस्थेची प्रमुख म्हणून पडद्यावर दाखवण्याचा निर्णय घेतला होता! हा निर्णय धाडसी तर होताच, पण काळाच्या पुढचा म्हणावा असा होता. ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री होती जुडी डेंच. .ता. ९ डिसेंबर १९३४ रोजी ब्रिटनमधल्या यॉर्कशायर परगण्याच्या हेवर्थला जन्मलेल्या जुडीला घरीच नाटकाचं बाळकडू मिळालं. वडील योर्क थिएटर रॉयल या स्थानिक नाट्यसंस्थेचे अधिकृत डॉक्टरच होते. ते नाट्यरसिक होते आणि आई तर हौशी कपडेपट सांभाळत असे. आपण सेट डिझायनर व्हावं असंही जुडीला वाटे. लंडनमधल्या सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच अॅण्ड ड्रामा इथून अभिनयाचं रीतसर प्रशिक्षण घेतल्यावर १९५७मध्ये हॅम्लेट नाटकातल्या ऑफीलियाच्या भूमिकेतून तिनं व्यावसायिक रंगभूमीवर पदार्पण केलं. मग लेडी मॅकबेथ, व्हायोला, क्लिओपात्रा यांसारख्या क्लासिक भूमिका करून शेक्सपिअरियन रंगभूमीवर आपल्या अभिनयाचं नाणं तिनं खणखणीत वाजवलं. रॉयल शेक्सपिअर कंपनी आणि नॅशनल थिएटरमध्ये ती रमली. १९७० आणि १९८०च्या दशकात रंगभूमी हेच तिचं मुख्य कार्यक्षेत्र राहिलं. अर्थात अ फाइन रोमान्स, अॅज टाइम गोज बाय, अ रूम विथ अ व्ह्यू, ८४ चेरिंग क्रॉस रोड आणि हेन्री फाइव्ह यांसारख्या ब्रिटिश टीव्ही मालिकांमध्येही तिच्या भूमिका गाजल्या. मग रंगभूमीवरच्या पारंपरिक रस्त्यामध्ये तिला आडवा आला तो बॉन्ड... जेम्स बॉन्ड!इऑन फिल्म्सच्या कास्टिंग डायरेक्टर डेबी मॅकविल्यम्सला असं वाटत होतं, की जुडी काही एम साकारायला होकार देणार नाही. शेक्सपिअर रंगभूमीवरची आजच्या घडीची सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एखाद्या व्यावसायिक चित्रपटात भूमिका साकारेल असं तिला वाटत नव्हतं. पण त्या होकाराचं कारण होतं शॉन कॉनरी, जॉर्ज लेझेन्बी आणि रॉजर मूर यांच्यासमवेत पहिल्या अकरा बॉन्डपटांत एम साकारणारे बर्नार्ड ली! नाट्यशास्त्राचा अभ्यास करत असताना जुडी बर्नार्ड ली यांच्या घरातच राहत होती. त्यांच्याविषयी तिला खूप जिव्हाळा आणि आपुलकी होती. त्यामुळे त्यांनी साकारलेली भूमिका आपल्याला साकारायला मिळते आहे या भावनिक पार्श्वभूमीमुळे तिनं एम साकारण्याचा निर्णय घेतला. .गोल्डन आयपासून (१९९५) स्कायफॉलपर्यंतच्या (२०१२) सात बॉन्डपटांमध्ये जुडी डेंचच्या एमचा प्रवास अतिशय उल्लेखनीय आहे. द वर्ल्ड इज नॉट इनफमध्ये तिचं अपहरण होतं आणि ऑफिसमध्ये बसून बॉन्डला शहाणपणा शिकवत राहणारी एम पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष कथेमध्येही सहभागी होताना दिसते. स्कायफॉल हा बॉन्डपट तर तिच्या भूतकाळाचा शोध घेतो. एवढंच नव्हे, तर तिच्या निर्णयांचे परिणामही दाखवतो. बॉन्डबरोबरचा तिचा भावनिक जिव्हाळा याच चित्रपटात अधिक प्रखरतेनं दिसतो. या चित्रपटाच्या शेवटी होणारा तिचा मृत्यू ही संपूर्ण बॉन्ड मालिकेतली सर्वात हृदयद्रावक म्हणता येईल अशी घटना आहे. तिच्यानंतर गॅरेथ मॅलरी एम होतो. राल्फ फिनेसनं ही भूमिका साकारलेली आहे. हा बॉन्डपटातला चौथा एम आहे. पुन्हा एकदा एक पुरुष रुपेरी पडद्यावरच्या ब्रिटिश गुप्तहेर संस्थेचा प्रमुख झालेला आपल्याला दिसतो.जुडी डेंचच्या रूपात बॉन्डमालिकेमध्ये एकमेव महिला एम दिसलेली आहे. या भूमिकेसाठी गंभीर पण थोडीशी आईसारखी कठोर व्यक्ती म्हणून तिनं स्वतःकडे पाहिलं. बॉन्डवर अधिकार गाजवणारी, पण त्याच्या धाडसाचं कौतुक करणारी अशी एम तिनं साकारली. बॉन्डसारख्या पुरुषप्रधान मालिकेत स्त्री एम दाखवण्याबद्दल उलट-सुलट प्रतिक्रिया येतील अशीही भीती तिला होती, मात्र तसं झालं नाही. पहिल्याच बॉन्डपटात पिअर्स ब्रॉस्ननसोबरोबर एक दृश्य साकारताना तिला बॉन्डला 'तू एक सेक्सिस्ट, स्त्रीद्वेष्टा डायनोसॉर आहेस' असं म्हणायचं होतं. पण चित्रीकरण सुरू असताना ब्रॉस्नन इतक्या दिलखेचक पद्धतीनं तिच्याकडे बघत होता, की डेंचला हसू आवरेना! आधी ब्रॉस्नन आणि नंतर डॅनियल क्रेग अशा अभिनेत्यांबरोबर जुडीनं एम साकारली. अखेरच्या स्कायफॉलमध्ये एमचा मृत्यू चित्रित करताना तिला खरी भावनिक पोकळी जाणवली, कारण जवळजवळ १७ वर्षं तिनं ही भूमिका निभावली होती. .बॉन्डमालिकेदरम्यानच्या अभिनय प्रवासात जुडीच्या वाट्याला अनेक चांगल्या भूमिका आल्या. शेक्सपिअर इन लव्ह या चित्रपटात एलिझाबेथ राणीच्या भूमिकेसाठी तिला साहाय्यक अभिनेत्रीचा ऑस्कर पुरस्कार मिळाला. याशिवाय नोट्स ऑन अ स्कँडल, फिलोमेना, व्हिक्टोरिया अॅण्ड अब्दुल, बेलफास्ट, मिसेस हेंडरसन प्रेझेंट्स, आयरिस, चॉकलेट, मिसेस ब्राऊन असे तिचे अने बॉन्डपटातली एम ही जुडी डेंचची एक महत्त्वाची ओळख असली, तरी ती तिच्या अनेक ओळखींपैकी एक आहे हे आपण लक्षात ठेवलेलं बरं!(प्रसाद नामजोशी पुणेस्थित चित्रपट दिग्दर्शक, पटकथाकार व चित्रपटकला अध्यापक आहेत.)(या लेखाबरोबर बाॅन्ड गर्ल्स हे सदर समाप्त होत आहे.)-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 