Premium|Kaas Plateau Flower Valley : निसर्गाचं 'स्वर्गीय' लेणं! कास पठारावर यंदा कधी फुलणार फुलांचा गालिचा? पर्यटकांसाठी वनविभागाची नवी नियमावली काय आहे?

डॉ. संदीप श्रोत्रीकास पठार पर्यावरणाचे मंदिर आहे, निसर्गप्रेमी पर्यटकांनी या जैवविविधतेच्या मंदिराचा आदरपूर्वक आनंद अाणि उपभोग घ्यायला हवा. आपला आनंद दुसऱ्याच्या पोटावर पाय देणारा नसावा याचे भान ठेवायला हवे; मग ती येथील चिमुकली, औटघटकेचे आयुष्य लाभलेली गवतफुले असली, तरी त्यांना तुडवणे हादेखील अपराध मानला जावा. लहानपणापासूनच कास पठारापेक्षा कास तलाव आणि त्याभोवतीचे जंगल हे आमचे अत्यंत आवडीचे सहलीचे ठिकाण होते. शाळेच्या सहलीमध्ये हमखास दरवर्षी ‘कास तलाव’ असायचाच; विशेषतः उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तेथील लेंडी जांभळे आणि करवंदे हा रानमेवा खाण्यासाठी! पण त्यावेळी सड्यावरील पुष्पवैभव मात्र माहितीच नव्हते. कास पठार आणि तेथील सुंदर रंगीत फुले यांचे डोळस दर्शन झाले ते चाळीस वर्षांपूर्वी. माझ्या वैद्यकीय प्रवेशानंतर, म्हणजे १९८२मध्ये, डॉ. संजय लिमये या मित्राने कास पठाराचे महत्त्व सांगितले होते. त्यानेच ह्या ‘पुष्पवैभवा’चे अनोखे दर्शन घडवून आणले. पण झाले असे, तो काळ माझ्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा होता, माझे पुढील शिक्षण आणि स्थैर्य ही माझी प्राथमिक गरज होती. त्यामुळे अर्थातच माझे संजय काय सांगतो त्याकडे दुर्लक्ष झाले. .संजयने मला बरीच माहिती दिली. कास, बामणोली, वासोटा, शिवसागर ही ठिकाणे जणू त्याची दुसरी घरेच झाली होती. कासच्या लाल जांभा दगडाच्या सड्यावर औट घटकेपुरत्या उमलणाऱ्या चिमुकल्या फुलांची विविध वैशिष्ट्ये तो मला सांगत राहायचा. पुढे मी १९९१मध्ये एमएस शल्यचिकित्सा उत्तीर्ण होऊन साताऱ्यात आलो, राजपथावर देवी चौकात मध्यवर्ती भागात रुग्णालय सुरू केले आणि संजय लिमये माझ्याशेजारीच त्याची आयुर्वेदिक ओपीडी टाकून बसला. ही माझ्या आयुष्यातील योगायोगाने घडलेली, परंतु एक महत्त्वाची घटना होती. त्याची संशोधनात्मक भटकंती सुरूच होती. रोज तो पहाटे कास-बामणोली फिरून यायचा, संध्याकाळी माझ्या शेजारी बसून आयुर्वेदाचे प्रयोग करायचा; तो सांगायचा, मी ऐकायचो. अगदी स्वप्नवत होते ते माझ्यासाठी! पण नियतीला ते मान्य नव्हते. २६ डिसेंबर २००४ या दिवशी पहाटे इंडोनेशियामध्ये भूकंप झाला आणि पाठोपाठ आली ती प्रचंड त्सुनामी लाट. त्याच वेळी अंदमान-निकोबार बेटावर अभ्यासासाठी गेलेल्या संजयला नियतीने हिरावून घेतले. संजयच्या आठवणी माझ्या मनात घर करून होत्या. त्याने सांगितलेली कास पठारावरील पुष्प-खजिन्याची गुणवैशिष्ट्ये माझ्या मनामध्ये घट्ट रुतून बसली होतीच, ती पुन्हा जागृत झाली, ती हळूहळू माझ्या ओठांवर आणि नंतर माझ्या लेखणीतून कागदावर येऊ लागली. तो अचानक नाहीसा झाला खरा, परंतु निसर्गाच्या या अनोख्या श्रीमंतीचे संवर्धन करण्याची ज्योत माझ्या मनामध्ये प्रज्वलित करून गेला हे खरे. त्यातूनच माझ्या पुष्पपठार कास या पुस्तकाचा जन्म झाला.त्यादरम्यान जगामध्ये काही मोठे बदल घडत होते. डिजिटल कॅमेरे आणि इंटरनेटमुळे ती इवलीशी गवतफुले जगभर माहितीची झाली, प्रसार माध्यमांसाठी एक मोठे टीआरपी वाढविणारी चीजवस्तू झाली. हॉटेल लॉबी सक्रिय झाली, अल्पावधीतच कास पठार जनसामान्यांच्या आवडीचे पर्यटन स्थळ झाले आणि माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे असे जिव्हाळ्याचे ठिकाण झाले. त्याच दरम्यान कास पठार अनेक संशोधकांसाठीही आवडीचे ठिकाण झाले. आम्ही निसर्गप्रेमी मंडळींनी रानवाटा निसर्ग आणि पर्यावरण संवर्धन मंडळाची स्थापना केली होती. कोल्हापूर येथील वनस्पतिशास्त्र प्राध्यापक डॉ. श्रीरंग यादव,.Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.डॉ. मधुकर बाचुलकर, पुण्याच्या डॉ. अपर्णा वाटवे, डाॅ. मंदार दातार आदी संशोधक मंडळी ह्या भागाच्या शास्त्रीय अभ्यासासाठी आकर्षित झाली होती. माझ्यासाठीदेखील कास पठाराविषयीची नवलाई आणि आश्चर्याची भावना बदलून हळूहळू आनंदाची आणि अभिमानाची झाली होती.या जगावेगळ्या पठारावर काय खजिना लपलेला आहे, याची कल्पनाच करू शकत नाही. या पठारावर केवळ पावसाळ्यामध्ये उमलणाऱ्या शेकडो तृणवनस्पती आहेत; विविध रंगांच्या, विविध ढंगांच्या. बघताक्षणीच नक्की प्रेमात पडाल! प्रथम दर्शनच इतके विलोभनीय असते, की धावत जाऊन कॅमेरा घेऊन परत याल, आणि आपल्या प्रियजनांनाही बरोबर घेऊन याल! अधिक खोलात जाऊन त्यांच्या फुलांच्या आकारांचा आणि आयुष्यक्रमाचा अभ्यास करण्याच्या फंदात पडलात, तर मग काही विचारूच नका! तुम्ही कामातून बाद झालाच असे समजावे (माझ्यासारखे)! येथे नखापेक्षा लहान आकाराच्या फुलांपासून हाताच्या तळव्याइतक्या आकाराची सुमारे साडेतीनशेपेक्षा जास्त जातींची पुष्पे उगवतात. त्यापैकी कित्येक वनस्पती तर फक्त येथेच उगविणाऱ्या आहेत. काही कीटकांना पकडून खाऊन पळविणाऱ्या आहेत, तर काही कीटक पकडून त्यांना स्वतःचा कार्यभाग आटपेपर्यंत ओलीस ठेवणाऱ्याही आहेत. काही जमिनीखाली उमलणाऱ्या आहेत, तर काही आधी फूल, मग पाने, शेवटी खोड अशा उलट्या क्रमाने उगवणाऱ्या आहेत. काही दरवर्षी फुलतात, तर काही सात-आठ वर्षांतून एकदाच. काही परावलंबी आहेत, तर काही फक्त रात्रीच उमलणाऱ्या आहेत. या निसर्गातील सर्व रंगांच्या छटा आपल्याला येथे दिसतात. आणि त्याही शब्दशः अब्जावधीच्या संख्येने. त्यांच्या जोडीला येथे उत्सव असतो तो शेकडो फुलपाखरे आणि पक्ष्यांचा. चंडोल पक्ष्याची स्वर्गीय लकेर तर कायम कानावर पडत असते. सतत वाहणारा सोसाट्याचा वारा, ढगांची लगबग, पावसाचे सपकारे आणि त्यामधून वाट काढीत हे स्वर्गीय दर्शन घडवणारी सूर्यकिरणे हे पावसाळ्यामध्ये नित्याचेच असते..परंतु गेल्या काही काळापासून मला वाटत असणारी भीती खरी ठरू लागली आहे. हेच कौतुक, हीच विलोभनीय जैवविविधता, हेच एकमेवाद्वितीय गुण ह्या पठाराचा शाप ठरू लागले आहेत. काही काळातच कास पठार चिंतेचा विषय झाला आहे. वाढत्या पर्यटनाची धास्ती काही पर्यावरण तज्ज्ञांनी घेतली आणि सुरू झाली ‘कास पठार बचाव आणि संवर्धन’ ही चळवळ. २०११मध्ये रानवाटा मंडळातर्फे जागतिक स्तरावरील एक आंतरराष्ट्रीय परिषद येथे घेण्यात आली. युनेस्कोच्या फ्रान्समधील कार्यालयाचे संचालक डॉ. राजेंद्र शेंडे यांचा त्यात मोलाचा वाटा होता. आशिया-पॅसिफिकचे प्रमुख राम भूज, बीएनएचएस मुंबईचे अध्यक्ष अमीर खुस्रो खान, डॉ. अपर्णा वाटवे, अर्चना गोडबोले आणि पर्यावरण व इकॉलॉजी तज्ज्ञ मंडळी यांच्याबरोबर कास परिसरातील सत्तरपेक्षा जास्त ग्रामस्थ आणि अर्थात वनखात्याचे उच्च अधिकारी यांचा सहभाग असलेली ‘शाश्वत विकास आणि कास पठार’ ह्या विषयावरील ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची होती. त्याचा असा फायदा झाला, की २०१२मध्ये फक्त कास पठारच नव्हे, तर पश्चिम घाटातील तब्बल ३९ ठिकाणे युनेस्कोच्या जागतिक नैसर्गिक वारसा हक्क यादीमध्ये गुंफली गेली. ही एक मोठी घटना होती. त्यामुळे कास पठार जागतिक नकाशावर आले. निसर्ग आणि पर्यावरण क्षेत्रातील द्रष्ट्या तज्ज्ञ मंडळींसाठी ही एक इष्टापत्ती नसून धोक्याची घंटा होती. परंतु स्थानिक सातारकर मात्र हुरळून गेले होते, ते अपेक्षितही होते. केवळ स्थानिकच नव्हे, तर मुंबई, पुणे अशा ठिकाणच्या पर्यटन संस्थांनाही कासचे पुष्पपठार केव्हा एकदा फुलते, याची उत्सुकता वाटू लागली. या अचानक वाढलेल्या या पर्यटकांच्या गर्दीमुळे स्थानिक प्रशासन आणि वनखाते एकदम हडबडून जागे झाले. कास पठाराच्या सभोवती राहणारी जनता सर्वात जास्त गोंधळून गेली. गेली अनेक शतके सुखेनैव शेती, पशुपालन आणि संसार करणारी ही मंडळी, त्यांच्यासाठी ही अविश्वसनीय गडबड होती. मग मात्र साताऱ्यातील, पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी संस्था जाग्या झाल्या, वनस्पती संशोधकांच्या मनामध्ये शंकेची पाल चुकचुकली. पर्यावरण शास्त्रज्ञ चिंताग्रस्त झाले. सर्व कासप्रेमी संघटित होऊ लागले, ‘कास पठार संवर्धन’ हा विषय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला. गेल्या वीस वर्षांमध्ये पुष्पपठार कासबद्दल अनेक अंगांनी लेखन झाले, अनेक चर्चासत्र झाली, वाद-संवाद झाले. त्यातच गर्दीला आवर घालण्यासाठी पठारावर कुंपण घालण्यात आले. कुंपण हा निव्वळ वादाचा नव्हे तर आंदोलनाचा विषय झाला. नेमके हे स्थळ आहे तरी काय? पर्यटनस्थळ? की पर्यावरण वारसा? दोन्ही आहे हे निर्विवाद, पण माझ्या मते सर्वप्रथम ते आहे एका अनोख्या परिसंस्थेचे प्रातिनिधिक उदाहरण. एका अतिसंवेदनशील अधिवासाचे कास पठार हे उत्तम उदाहरण आहे. परंतु त्याला पर्यटनाची जोड असल्याशिवाय स्वावलंबित्व येणार नाही. शाश्वत विकासामध्ये मर्यादित, नियंत्रित आणि जागृत पर्यटन हवेच, असे वाटते.गेली २० वर्षे मी या सर्व घटनाक्रमाकडे बारकाईने बघतो आहे. अगदी आस्थेने, प्रेमादराने आणि सक्रीय होऊन लक्ष ठेवून आहे. सातारा शहरच नव्हे तर पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर येथील तीसपेक्षा जास्त पर्यावरण क्षेत्रांतील संस्था आणि पन्नासपेक्षा जास्त पर्यटन क्षेत्रातील मंडळी माझ्या परिचयाची आहेत. गेल्या दहा-बारा वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधी यांचे आता कास पठाराचे संवर्धन करण्याबाबत मतपरिवर्तन होताना दिसत आहे. वनखाते अधिक जागृत झाले आहे. फक्त माझ्या मते पर्यावरण अधिकारी मात्र तितकेसे जोमाने काम करत नाहीत. गेली काही वर्षे चालू असणाऱ्या संवर्धन प्रयत्नांना आता यश येते आहे. एकदम ‘अच्छे दिन’ येणार नाहीत, याची मलासुद्धा कल्पना आहे. येणाऱ्या पर्यटकांच्या हृदयापर्यंत कास पठाराबाबत प्रेम आणि आस्था पोहोचते आहे, हे नक्कीच दिलासादायक आहे. पर्यटन वाढावे, हा निसर्गाचा ठेवा सर्वांनी बघावा असे मलादेखील प्रामाणिकपणे वाटते. किंबहुना येथे ‘डोळस’ पर्यटक येऊ लागले, की आपोआपच अवैध गोष्टींना आळा बसतो. या पठारावर आता वन्यजीवांची शिकार, शेकोट्या पेटवून पार्ट्या होत नाहीत..Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येवर बंधन घालणे सुरू आहे, त्याची अंमलबजावणी शंभर टक्के व्हायला हवी. स्थानिक जनतेची संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती सक्रीय आहे. ही समिती या पुष्पसौंदर्याचे आणि समृद्धीचे रक्षण करण्याला सरसावली आहे. प्रवेश फी वाढवून कारपार्किंग आणि गाइड यांची सोय झाली आहे. तरीदेखील माझ्या मते तातडीने काही उपाय करायला हवेत. हे सच्छिद्र जांभा दगडाचे पठार अत्यंत संवेदनशील असते. पठारावरून पलीकडे जाणारा सातारा-बामणोली रस्ता वळवायला हवा. पठाराच्या सर्व बाजूंनी असणारे रस्ते वनखात्याकडून नियंत्रित करायला हवेत. वर्षभर कोणतेही अनधिकृत वाहन पठारावरून जाता कामा नये, सर्वप्रथम एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे माहिती केंद्र शासनाने ताबडतोब उभारायला हवे. या पुष्पवैभवाचे केवळ पर्यटकांना आकर्षित करणारे फोटो नकोत, तर त्यामागील निसर्गाची रहस्ये उलगडून सांगणारे साहित्य वाढायला हवे. पर्यटकांसाठी ‘डूज ॲण्ड डोन्ट्स’ची नियमावली कडक असायला हवी. खासगी गाडी पठारावर आणता कामा नये. दहा-बारा लोकांचा एक समूह, त्यांच्यासाठी एक ‘गाइड कम गार्ड’ हवा, त्याच्याकडे माहिती पुस्तक असायला हवे. उत्सुक पर्यटकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे ज्ञान असायला हवे. हा संपूर्ण संवेदनशील परिसर प्लॅस्टिकमुक्त असायला हवा.कास पठार ही निसर्गाची एक प्रयोगशाळा आहे. गॅलापगोस बेटासारखेच ते एक चारही बाजूंनी डोंगरकड्यांनी बंदिस्त आहे. त्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ‘वायू’ (वारा). उपनिषदांमध्ये सांगितलेल्या ‘वायुदुर्ग’चे उत्तम उदाहरण म्हणजे कास पठार. ऊन, वारा आणि पाऊस यांच्यामुळे संरक्षित असणारे एक पर्यावरण मंदिर आहे. येथे कीटक, साप-सरडे, पशू-पक्षी नांदत आहेत. हीच मंडळी विविध सूक्ष्म वनस्पतींचे परागीभवन आणि प्रसार करत असतात. पठारावरील सुंदर सुंदर रंगीबेरंगी पुष्प-गालिचे विणायचे कार्य हीच मंडळी करत आहेत. कीटक-वनस्पती यांचे हे अनोखे सहजीवन या पठारावर जितके जवळून अभ्यासायला मिळते, तसे अन्यत्र कुठे क्वचितच. आणि म्हणूनच निसर्गाच्या ह्या सृष्टिचक्राची गुपिते उलगडायला हवीत. त्याचे सखोल शास्त्रीय संशोधन आणि डोळस संरक्षण व्हायला हवे. ही सच्छिद्र अशा जांभा दगडावरील आगळीवेगळी परिसंस्था आहे, तिच्या जैवविविधतेवर संशोधन करणारी अद्ययावत प्रयोगशाळा उभारायला हवी. अमेरिकेतील हार्वर्ड आणि अॅरिझोना विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ येथे येतात. जपान, चीन येथील संशोधक येतात. आयसर पुणे आणि भोपाळ येथील अनेक प्राध्यापक व विद्यार्थी येथे येतात. त्यांच्या अभ्यासाचा नष्ट होणाऱ्या वनस्पतींचे टिशू कल्चर आणि इतर आधुनिक पद्धतीने जतन करण्यासाठी फायदा होऊ शकतो.पर्यटन आणि पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध हा सध्या तरी ‘विळ्या-भोपळ्याचा’ आहे. कास पठार आणि स्थानिक परस्परांसाठी पूरक आहेत. यासाठी होम-स्टे आणि स्थानिक जेवण यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. सध्या उभे राहिलेले सिमेंटचे जंगल पठारावरील नाजूक संवेदनशील अधिवासासाठी मारक आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळायला हवा. पर्यटन व्यवसायाचे मुख्य भांडवल म्हणजे हा स्थानिक निसर्ग. तो टिकवला तरच पर्यटन वाढेल, हे स्थानिक जनतेला पटायला हवे. एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत शेतघरे, होम-स्टे, उपाहारगृहे यांना परवाने देण्यात यावेत. कास पठार हे सध्या फक्त सातारा शहराच्या बाजूने जोडले गेले आहे. शंभर टक्के पर्यटक हे याच मार्गाने पठार बघायला येतात. वाहतुकीचा सगळा ताण याच रस्त्यावर पडतो आहे. त्याच्या जोडीला मेढा, महाबळेश्वर, पाटेघर, ठोसेघर, बामणोलीपासून पठराकडे येणारे रस्ते अधिक विकसित करायला हवेत. फुलांच्या सीझनच्या चार महिन्यांत प्रत्येक मार्गावर प्रतिदिन तीनशे पर्यटकांना परवानगी देण्यात यावी. तरच स्थानिक जनतेवरील ताण खूप कमी करता येईल. सतराशे हेक्टर पठाराचे तीन भाग करायला हवेत. अटाळी, एकीव आणि कास या गावांच्या बाजूचे मर्यादित पठार पर्यटकांना खुले करायला हवे. मधल्या संपूर्ण पठाराचे कोअर झोन करून संरक्षण करायला पाहिजे. तो भाग ‘नो मॅन्स लँड’ असायला हवा, परवानगी केवळ पर्यावरणशास्त्र आणि वनस्पतिशास्त्र संशोधकांना देण्यात यावी..सातारा जिल्ह्याचा पश्चिम भाग पर्यटनासाठी पोषक आहे. फक्त कास पठारच नव्हे, तर कोयना धरण, शिवसागर, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, घनदाट जंगल, त्यामध्ये दडलेले वासोटा, भैरवगड यांसारखे किल्ले, असंख्य धबधबे, घळी-गुहा आणि त्यांतील मंदिरे, औंध, सज्जनगडासारखी स्थळे ही सर्वच ठिकाणे वर्षभर पर्यटकांना, ट्रेकर्सना साद घालत असतात. ‘सातारा हिल हाफ-मॅरेथॉन’सारखे अनेक क्रीडाप्रकार अल्पावधित लोकप्रिय झाले आहेत. अशा साहसी तरुणाईला अधिक आकर्षित करायला भरपूर मार्ग आहेत. उरमोडी नदीच्या खोऱ्यामध्ये युथ हाॅस्टेलची उभारणी व्हायला हवी. युथ हाॅस्टेल ही केवळ एक मुक्कामाची सोय नाही, ती एक चळवळ आहे असे माझे मत आहे. कास पठार पर्यावरणाचे मंदिर आहे, निसर्गप्रेमी पर्यटकांनी या जैवविविधतेच्या मंदिराचा आदरपूर्वक आनंद उपभोग घ्यायला हवा. आपला आनंद दुसऱ्याच्या पोटावर पाय देणारा नसावा याचे भान ठेवायला हवे, मग ती येथील चिमुकली, औटघटकेचे आयुष्य लाभलेली गवतफुले असली, तरी त्यांना तुडवणे हादेखील अपराध मानला जावा.डॉ. संदीप श्रोत्री सातारास्थित शल्यविशारद असून, हौशी पर्यटक व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.