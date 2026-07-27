Premium|Golden Era of Hindi Cinema : ‘ज्योति कलश’ची मोहिनी...

सुलभा तेरणीकरएकेकाळचे बुजुर्ग केदार शर्मा हमारी याद आएगीसारखा चित्रपट स्वतःच्या मुलाला हिरो करण्यासाठी काढतात, आणि नवख्या तनुजाला त्या चित्रपटाची नायिका करतात आणि भजनीबुवा, अभंग गाणाऱ्या स्नेहल भाटकरांना संगीत द्यायला बोलावतात आणि लतादीदी उपलब्ध नाहीत म्हणून मुबारक बेगम नावाच्या धडपडणाऱ्या गायिकेला एक संधी देतात, तेव्हा काय घडतं? तेव्हा ‘कभी तन्हाइयों में यूँ हमारी याद आएगी’सारखी गाणी निर्माण होतात, अजरामर होतात...भारतीय चित्रपट कृष्णधवल-रजत पटावर झळकत होते. रंगीत चित्रपटही मधूनमधून झलक दाखवत होते. सुवासिनी, कलंक शोभा, पुत्र व्हावा ऐसा, वैजयंता, मानिनी, प्रपंच असे मराठीत एकापेक्षा एक सरस चित्रपट येत असताना हिंदीत गंगा जमना हा संगीतमय रंगीत चित्रपट आला. त्याच दरम्यान जंगली चित्रपटात ‘याऽऽऽहू’ची आरोळी देत शम्मी कपूर आला. मनोहारी निसर्ग, ‘कश्मीर की कली’ शोभावी अशी सायरा बानू आणि ‘मेरे यार शब्बा खैर’... हिंदी सिनेमाचं, प्रेक्षकांचं a त्या वादळात हरवलं. मनोरंजन हा मंत्र प्रभावी ठरू लागला... .पु. ल. देशपांडे, आचार्य अत्रे यांसारखे साहित्यिक चित्रपटसृष्टीपासून थोडं अंतर राखून होते. त्याच वेळी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेतेवि.स. खांडेकर ‘सुरेल चित्र’ प्रॉडक्शन कंपनीसाठी कथा, पटकथा, संवाद आणि गाणीही लिहीत होते. त्यांचीच कथा असलेल्या आणि माधव शिंदे यांची निर्मिती व दिग्दर्शन असलेल्या माणसाला पंख असतात या चित्रपटावर अस्सल मराठीपणाची मोहोर उमटलेली होती. तरीही त्याच दरम्यान आलेल्या एका चित्रपटाला वेगळंच वलय मिळालं. दलित समाजातली एक मुलगी उच्चवर्णीय कुटुंबात वाढवली जाते आणि तिच्यावर एक कविमनाचा युवक भाळतो, ही बिमल रॉय यांच्या सुजाता चित्रपटाची कथा. सुजाताला लाभलेलं बिमल रॉय, नूतन या नावांचं वलय माणसाला पंख असतात या चित्रपटाला लाभलं नव्हतं. तो चित्रपट फारसा स्वीकारला गेला नाही. पण या चित्रपटाला संगीतकार म्हणून लाभली होती मंगेशकर कुटुंबातली एक गायिका, मीना मंगेशकर! तसंच या चित्रपटातली सूर्यकांत-उषा किरण ही लोकप्रिय जोडीसुद्धा वेगळी होती. कथानक-संगीतही थोडं वेगळ्या वळणाचं होतं. तरीही चित्रपट म्हणावा तितका चालला नाही, पण मीना मंगेशकर हे नाव त्याकाळच्या स्त्री-संगीतकारांच्या यादीत जाऊन बसलं. वडिलांची एक सुंदर बंदिश मीनाताईंनी ‘ये जवळी’मध्ये गुंफली होती. ती लतादीदींनी गायली आणि एक मानदंड मराठी संगीतात रोवला गेला! वि. स. खांडेकरांचे शब्दही आठवावेत असेच -चमचमती लखलखतीतव मंदिरी दीप कितीझोपडीत अंधारीवाचू कशी गाथा...ये जवळी घे जवळी,प्रिय सखया भगवंत...त्याच वर्षात कोल्हापुरातच अनंत माने यांनी मानिनीची निर्मिती केली. कथा होती पं. महादेवशास्त्री जोशी यांची. जयश्री गडकर आणि चंद्रकांत गोखले अशी काहीशी वेगळी जोडी. गदिमांची गाणी, वसंत पवारांचं संगीत होतंच, पण बहिणाबाईंची कविता चित्रपटाची कथा सांगून गेली. ‘अरे संसार संसार, जसा तवा चुल्ह्यावर’ या कवितेनं सुमन कल्याणपूर हे नाव रसिकांच्या मनात रुजवलं. ते गाणं त्यांची ओळख ठरलं. ‘मन वढाय वढाय’, ‘अरे खोप्यामधी खोपा’, ‘वनवास हा सुखाचा’ आणि चित्रपटाचं नाव सार्थ करणारं ‘मानभंग हाचि झाला मंडपी आहेर, उमा म्हणे यज्ञी माझे जळाले माहेर...’ या गाण्यांनी चित्रपटाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवलं.साहित्य, संगीत, कथा, मराठी संस्कृतीनी बहरलेल्या मराठी सिनेमांपुढे अनेक आव्हानं होती. प्रपंचसारख्या प्रचारकी सिनेमातही अभिनय, संगीताची शिखरं होती. ‘फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार’ किंवा ‘बैल तुझे हरिणावाणी, गाडीवान दादा’सारखी डौलदार गाणी होती. देखणे श्रीकांत मोघे चित्रपटाच्या क्षेत्रात येत होते. पण मराठीचं वैभव झाकोळून जावं असंही बरंच काही अवतीभवती घडत होतं..Premium|Classic Indian Cinema 1960s : ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट पडद्यावरची कविता....ता. १ जानेवारी १९६१ या दिवशी दिलीप कुमार, वैजयंतीमालाचा रंगीत सिनेमा प्रदर्शित झाला. राज कपूरच्या जिस देश में गंगा बहती हैसारखीच डाकू-कर्तव्य-अपराध अशी पार्श्वभूमी दिलीप कुमारांना पसंत असावी. कारण दिग्गज दिग्दर्शक नितीन बोस यांच्यासोबत बसून गंगा जमनाची पटकथा, संवाद, दिग्दर्शन आणि निर्मितीही त्यांनीच केली होती. संगीतकार नौशाद आणि गीतकार शकील बदायुनी ही विजेती टीम होती. त्यात भावाची भूमिका नासिर खान म्हणजे खुद्द दिलीप कुमारांच्या धाकट्या भावानंच केली होती. नौशाद साहेबांनी उत्तर प्रदेशाचं सगळं संगीत गंगा जमनासाठी उधळलं होतं. ग्रामीण वेश, भाषा अलंकार ल्यालेल्या वैजयंतीमाला, पद्मिनी लोकांना आवडत होत्या; शिवाय त्या नृत्यकुशल! यात अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत आणि पाहण्यासारख्याही! व्ही. बाबासाहेब यांची सुरेख सिनेमॅटोग्राफी हे चित्रपटाचं आकर्षण ठरलं. दाग, सीमा, बादल यांसारख्या चित्रपटांमध्ये उत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी करणाऱ्या व्ही. बाबासाहेब यांनी गंगा जमनासाठी जंगल, झरे, वनराईची सुंदर दृश्य अंकित केली. अरुणा इराणी यात बेबी अरुणा म्हणून दिसतात. ‘नैन लड जाइये’ ह्या गाण्यातला दिलीप कुमारचा नाचाचा आवेश काही वेगळाच वाटे प्रेक्षकांना; ‘आणि ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला’चा शृंगारही! सिनेमा खूप चालला, त्याने गल्लाही बराच कमावला. लोकांना अशा सिनेमांची ओढ लागली. पण १९७५च्या शोलेमध्ये सलीम जावेदना बसंती टांगेवालीच्या घोडीचं नाव गंगा जमनाच्या नायिकेचं ठेवावं असं वाटावं याची मौज वाटते. वैजयंतीमालाचं नाव धन्नो होतं गंगा जमनामध्ये! असो. शोलेच्या यशात ना गंगा जमना भस्म पावला, ना ‘दगाबाज तोरी बतियाँ ना मानू रे’ या गाण्यातला गहिरा शृंगार! ‘दो हंसो को जोडा’ची सय सिनेप्रेमींना असतेच. मात्र थोडी पानं उलटावी लागतात. रसिक प्रेक्षक कृष्णधवलमधून बाहेर येत गंगा जमनाच्या रंगीत मायाजालात रमत होते.अशातच जंगली प्रकाशित झाला. दिलीप-देव-राज या त्रिमूर्तीसोबतच काही नवे चेहरे येत होते. पण शम्मी कपूरने जंगलीमधून एका नव्या व्यक्तिरेखेची ओळख करून दिली. शांत, संयत व केशभूषा-वेषभूषा जपणाऱ्या नायकांपुढे धसमुसळा, देखणा, नायिकेबरोबर खुलेपणाने प्रणय दृश्य करणारा, गाणारा कुणी आला. हिंदी सिनेसृष्टीतला एल्व्हिस प्रीस्ले जणू! शोडषा सायरा बानू जणू गुलाबाची कळी शोभली. काश्मीरचं खोरं, दल सरोवर, चार चिनार, निशात बाग प्रेक्षकांनी रंगीत पडद्यावर पाहिली. राज कपूरचे शंकर जयकिशन शम्मी कपूरचे झाले! ‘मेरे यार शब्बा खैर’, ‘एहसान तेरा होगा मुझपर’ अशी गाणी लोकप्रिय ठरलीच, पण ‘चाहे कोई मुझे जंगली कहे’ आणि ‘सुकू सुकू’ने तरुणाई थरारली..सिनेसंस्कृती असा सांधा बदलते तेव्हा समाज बदलतोच असं नाही. पण बदलाची चाहूल लागते. सगळंच बदलतं असंही नाही, पण मुळाशी तळाशी काहीतरी हलू लागतं, तर काही मुळं आणखी घट्ट रुजतात. याच पार्श्वभूमीवर बिमल रॉय आपल्या सहयोगी मित्राला - हेमेन गुप्ता यांना रवींद्रनाथ टागोरांच्या काबुलीवाला या कथेवर चित्रपट काढावा असं सुचवतात. काबुलीवाला ही एक सुंदर कथा, पण तिचा चित्रपट होताना त्यात खरंतर संगीताला फारसा वाव नाही. अवघी चार गाणी. त्यातली तीन गाणी प्रेम धवन यांची. ‘ए मेरे प्यारे वतन’, ‘ओ सबा कहना मेरे दिलदार को’, ‘काबुलीवाला आया...’ ही गाणी सुंदर होतीच, पण हेमंतकुमार यांच्या घनगंभीर स्वरातलं ‘गंगा आये कहाँ से, गंगा जाये कहाँ रे, लहराये पानी में जैसे धूप-छाँव रे’ हे गाणं लिहिलं होतं गुलजार यांनी! त्यामुळे चित्रपट गीताच्या वाहत्या प्रवाहात असा नाजुक शिंपला सापडतो. बलराज सहानी यांची काबुलीवालाची भूमिका आणि रवींद्रनाथ टागोरांची मूळ कथा याचा पुन्हा एकदा आस्वाद घ्यावासा वाटतो. पिस्ते-बदामासाठी वाट पाहणारी छोटी मिनी लग्नात नववधू म्हणून समोर येते तेव्हा तिला बालपणी पाहिलेला पठाण आठवत नाही, पण त्याला मात्र छोटीशी मिनी आठवत असते. हा जरी कथेचा एक सूर असला, तरी त्याला खरंतर परमुलखात असलेली त्याची छोटी मुलगी, त्याचं गाव आणि घर हे सगळं आठवत असतं. भारताच्या फाळणीच्यावेळचं, घरदार सोडलेल्यांचं दुःख चित्रपटाच्या गाण्यांतून, कथेतून पाझरत राहतं. ‘ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझपे दिल कुर्बान’ या मन्ना डे यांच्या गाण्यात सिनेजगतातल्या अनेकांची दुःखं लपलेली आहेत. फिल्मीस्तानमध्ये उमेदवारी केलेल्या नासिर हुसेन यांनी याच वर्षी स्वतःच्या ‘नासिर हुसैन फिल्म्स’चं निशाण उभं केलं. तुमसा नही देखामध्ये एक फॉर्म्युला हाती आला होताच. लोकप्रिय कथेचा आणि संगीताचा मसाला माहिती झाला होता. त्यांच्या नव्या चित्रपटाचं नाव होतं जब प्यार किसीसे होता है. नायक देव आनंद, नायिका आशा पारेख. संगीत शंकर जयकिशन. नायिका आधुनिक पेहराव केलेली, लाडकी धनिक कन्या. दार्जिलिंग, रेल्वे, समांतर रस्त्यावर धावणारी बस असं सगळं वातावरण, आणि त्यात एक कॉमिक पात्र - पोपटलाल. एक खलनायक आणि गाणीच गाणी. नृत्यकुशल नायिका म्हटलं की नृत्याची बरसात होणारच! या चित्रपटानं नासिर हुसेन टाइप मनोरंजन मसाला चित्रपटांची फॅक्टरीच जणू उघडली. जंगली आणि जब प्यार किसीसे होता है ही एक मोठी व्यावसायिक टक्कर ठरली त्यावेळी. दोन्ही चित्रपटांना संगीतकार शंकर जयकिशनच. हिरोला रफीचा आवाज आणि नायिकेला लतादीदींचा! अधिराज्य होतं संगीताचं. आज हे चित्रपट कदाचित तितकेसे लक्षात नसतील, पण या चित्रपटांमधलं संगीत मात्र जिवंत आहे..या गर्दीतही एकेकाळचे बुजुर्ग केदार शर्मा हमारी याद आएगीसारखा चित्रपट स्वतःच्या मुलाला हिरो करण्यासाठी काढतात, आणि नवख्या तनुजाला त्या चित्रपटाची नायिका करतात, अभंग गाणाऱ्या स्नेहल भाटकरांना संगीतासाठी बोलावतात आणि लतादीदी उपलब्ध नाहीत म्हणून मुबारक बेगम नावाच्या धडपडणाऱ्या गायिकेला एक संधी देतात, तेव्हा काय घडतं? तेव्हा ‘कभी तन्हाइयों में यूँ हमारी याद आएगी’सारखी गाणी निर्माण होतात, अजरामर होतात. मग सिनेसंगीताचे रसिक हमारी याद आएगी या चित्रपटाची आणखी गाणी शोधतात. त्यातच एक खजिना हाती लागतो. ‘आँखों में तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं’सारखं मुकेशचं लाजबाब गाणं सापडतं. ‘दिल तोड के जाना है, तो फिर कल ही चले जाइयो’ हे सुमन कल्याणपूर यांचं भन्नाट गाणं मिळतं.याच वेळी य.गो. जोशी यांच्या वहिनीच्या बांगड्या या चित्रपटाची हिंदी आवृत्ती भाभी की चूडियाँ याच नावानं प्रदर्शित झाली. पं. नरेंद्र शर्मा आणि बाबूजी म्हणजे संगीतकार सुधीर फडके यांनी एक अनमोल गाणं हिंदी चित्रपट संगीतात दिलं. ‘ज्योति कलश छलके’ या गाण्यामुळे जणू लतादीदींच्या स्वरांतून एक पहाट झाली. सडासंमार्जन, तुळस, एक गृहिणी असं चित्र डोळ्यांंसमोर उभं राहिलं. यातली ‘गृहिणी’ नायिका होती मीनाकुमारी! त्या म्हणाल्या होत्या, ‘मराठीत सुलोचनादीदींनी जी वहिनी उभी केलीय, जो अभिनय केलाय, तसा मी करू शकले नाही...’ सिनेसंगीताची गंगा अविरत वाहत आहेच, पण ‘ज्योति कलश’ त्यात मिसळला तेव्हा सर्व संगीत झळाळून उठलं!लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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