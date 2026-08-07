Premium|Kalijphool Book : संवेदनशील लेखनाचा भावस्पर्श; ‘काळीजफूल’ प्रत्येक वाचकाला आपलंसं करतं

सुनील शिनखेडेया संग्रहातील लेखांचे वैशिष्ट्य म्हणजे वरवर साधे वाटणारे अनुभव लेखविषय झाले असले, तरी त्यातून एकेक अद्भुत व अनोखी कहाणी साकारली जाते. लेखिकेला माणसे वाचण्याची, त्यांना समजून घेण्याची असोशी आहे. त्यामुळेच संपर्कात आलेल्या, येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल त्यांना कुतूहल असते. या पुस्तकातील लेखांचे विषयानुसार वर्गीकरण करून विभाग केले असते, तर वाचनानंदाची लय अधिक सुरेल झाली असती. मन संवादी, संवेदनशील आणि सकारात्मक असले की त्याचे नितळ प्रतिरूप लेखनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. लेखिका वर्षा किडे-कुळकर्णी यांच्या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या काळीजफूल पुस्तकातील ललितलेख वाचल्यावर याचा प्रत्यय येतो. चाळीस लेखांचा हा संग्रह. त्यातील प्रत्येक लेख म्हणजे रसरशीत अनुभव. लेखांत ज्या पद्धतीने भावजीवन उलगडत जाते, ते वाचताना वाचकही त्या भावविश्वाचा भाग होऊन जातो. वैयक्तिक अनुभवांचा सहजस्फूर्त आविष्कार सर्वस्पर्शी होत जात लेखिका आणि वाचक यांच्यात अनुबंध निर्माण करतो. याचे श्रेय लेखिकेच्या प्रांजळ आणि संवादी शैलीला द्यायला हवे. .Premium|Marathi book review : ‘अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य’; सोशल मीडियाच्या वेडावर उपरोधिक, बौद्धिक मराठी विनोदाची नवी उडी .हिंगणघाटमधले लेखिकेच्या आयुष्यातले उमलते दिवस त्यांच्या स्मरणातून आपणही पुन्हा जगतोय की काय, इतके आपलेसे करणारे लेखन आहे. तो काळ आर्थिकदृष्ट्या फारसा बरा नव्हता. तरीही त्या काळात अनुभवलेले बालपण आयुष्यभराची समृद्ध ठेव आहे. हिंगणघाट हा विदर्भातल्या तत्कालीन कुठल्याही गावाचा प्रातिनिधिक चेहरा. वाचक लगेच तिथल्या अनुभवांशी एकरूप होतो; आपले गाव, बालपण त्याच्या मनात जागे होते. तेव्हाचे सर्वसाधारण एकसारखे ओढगस्तीचे संसार, परंतु संस्कारांची श्रीमंती अपार! घर, आई-वडील असू दे किंवा शेजार किंवा शाळा, शिक्षक-शिक्षिका, वाचनालय... ही सारी सांस्कृतिक संस्कारकेंद्रेच होती. त्याचे मोल सांगताना लेखिका नकळत आजच्या बाल आणि तरुण पिढीने काय गमावले आहे, याची जाणीव करून देत आहेत. ‘स्मृतिपारंब्या’, ‘कल्पवृक्ष कन्येसाठी’, ‘मायेची पाखर’, ‘स्नेहफूल’ या आत्मपर लेखांमधून आणि अशा इतरही काही लेखांमधून आई-वडील, भावंडे, शिक्षिका यांच्याविषयी त्यांनी भावुकतेने लिहिले आहे. लग्नानंतरही जिद्दीने शिकणे, संसार, माहेर, सासरी मिळालेले आई-बाबा यांच्याविषयी मोकळेपणाने सांगत लेखिका आपल्या ‘अहों’मध्येही जिद्द निर्माण करून त्यांना रोजच्या नागपूर-अमरावती प्रवासातून एम.टेक. करायला प्रवृत्त करते आणि त्यांच्या पीएचडीलाही प्रोत्साहन देते.या संग्रहातील लेखांचे वैशिष्ट्य म्हणजे वरवर साधे वाटणारे अनुभव लेखविषय झाले असले, तरी त्यातून एकेक अद्भुत व अनोखी कहाणी साकारली जाते. ‘अन् मी शेंटिमेंटल झाले’मधील पोलिस इन्स्पेक्टरमधल्या माणुसकीचे दर्शन असो किंवा ‘ये जीवन है’मधल्या रंगकाम ठेकेदाराच्या हाताखाली काम करणारा मूकबधीर-दिव्यांग कोमल असो; एक वेगळीच गोष्ट या सगळ्यांमधून पाहायला मिळते. लेखिकेला माणसे वाचण्याची, त्यांना समजून घेण्याची असोशी आहे. त्यामुळेच संपर्कात आलेल्या, येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल त्यांना कुतूहल असते. संवादाची ओढ आणि कौशल्य उपजत असल्याने त्यांचे सजग मन त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. या स्वभावातूनच या संग्रहातील ‘कथेमागची कथा’, ‘प्रवासी झेनयोग’ या लेखांचा जन्म झाला आहे. मुळातून वाचावेत असेच हे लेख आहेत..लेखिकेच्या संस्कारी, काव्यप्रेमी, उत्सवप्रिय मनाला पाऊस, श्रावणसोहळा, सण-उत्सव यांचे आकर्षण असणे हे नैसर्गिक स्वभावानुसारच आहे. परंतु निसर्गाचे आदिबंध समजून घेऊन ते आठवमेण्यातून उलगडताना सणांमागील पूर्वजांच्या भावना आणि त्यामागील विज्ञानही त्या डोळसपणे रेखाटतात. पावसाने घातलेली ओलीखुळी साद तेव्हाच्या तशाच भिजल्या प्रतिसादासह लिहितात. एखाद्या परिचिताशी सहज भेटीत एखाद्या विषयावर गप्पा रंगाव्या, तसे यांतील अनेक लेखांबाबत म्हणता येईल. आकाशवाणी हा तर अनेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. साहित्य आणि कलागुणांना प्रोत्साहन देतानाच व्यक्तिमत्त्व घडवणाऱ्या, फुलवणाऱ्या आकाशवाणीशी असलेले भावनिक नाते आठवणीतून लेखिकेने छान बोलके केले आहे. पूर्वी संपूर्ण घराशीच रेडिओचे नाते असायचे. रेडिओ हा कुटुंबातील घटक असायचा. आपले सासरे साहित्यिक श्यामकांत कुळकर्णी यांच्याही हृदयात रेडिओचे स्थान किती जिवाभावाचे होते हे ‘चैतन्य’ या त्यांच्यावरील लेखात लेखिकेने लिहिले आहे.डोळ्याला लागलेल्या तुळशीच्या काटकीमुळे घडलेले ‘नयनाख्यान’, ९७च्या बी.एड.च्या बॅचचे कोरोनानंतरचे अकोल्यातील ‘रियुनियन’, ‘मॉर्निंग वॉकचे साक्षात्कार’ हे लेखही वाचनीय आहेत. नर्मविनोदी, हलक्याफुलक्या शैलीतील ‘फसलेल्या सुट्टीची कहाणी’ हा पहिलाच लेख नावीन्यपूर्ण आणि प्रयोगशील. त्यातूनच लेखिकेची किडे-कुळकर्णी या जोडनावाचे लघुरूप असलेली ‘किकुताई’ ही ओळख आपल्याला कळते आणि शेवटच्या ‘हनुमानउडी’ या लेखापर्यंत कायम राहते..दोन लेखांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला पाहिजे. ‘जॉयफुल जॉलीबाय हेवन्ली हॅवलॉक’ हा अंदमानभेटीचा साद्यंत वृत्तांत आणि त्यातील सावरकरांबद्दलचा भाव. दुसरा लेख आजच्या काळातही लिहिणाऱ्या, व्यक्त होणाऱ्या स्त्रीच्या आयुष्यातील अदृश्य, अंधारमय आणि नाउमेद करणाऱ्या स्थितीचा बुरखा फाडणारा ‘बहुत पापड बेलने पडते है’. यातील अनुभव वाचून स्वयंपूर्ण स्त्रीबाबतही समाजमानस पुरते बदलले नसल्याचे लक्षात येते. स्वानुभवाच्या संवादी सुरातून बहुश्रुत होत विद्यमान समस्या जाणून घेताना लेखिकेने शब्दबद्ध केलेला हा अनुभव म्हणजे अजूनही स्त्रीमन उंबरठ्याआत आणि बाहेरही सोसतेच आहे याची ठसठसती जखमच! नवनव्या आव्हानांना सामोरे जाताना तिची उमेद संपू नये एवढेच.या पुस्तकातील लेखांचे विषयानुसार वर्गीकरण करून विभाग केले असते, तर वाचनानंदाची लय अधिक सुरेल झाली असती असे वाटते. काळजातून आलेल्या भावशब्दांचे हे काळीजफूल वाचकाला गतकातर करता करता वर्तमानाला भिडत भविष्याचाही वेध घेते हे विशेष!(लेखक नागपूरस्थित कवी, वक्ते व लेखक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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