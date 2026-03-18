Premium|Fatehpur Sikri Mughal Architecture : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान; पक्ष्यांचा स्वर्ग आणि फतेहपूर सिक्रीतील मुघल वास्तुकला

जवळचे शहर : भरतपूरजवळचे विमानतळ : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विमानतळ, आग्राजवळचे रेल्वेस्थानक : भरतपूरजवळचे बसस्थानक : भरतपूरकेव्हा जाल? : डिसेंबर ते एप्रिलवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : राजस्थान राज्यात वसलेले हे राष्ट्रीय उद्यान 'भरतपूर पक्षी अभयारण्य' म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. या भागातील एका प्राचीन शिवमंदिरावरून या अभयारण्याचे 'केवलादेव' असे नामकरण झाले. १० मार्च १९८२पासून या प्रदेशास वन्यजीव संवर्धन क्षेत्राचा दर्जा मिळाला व यास राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्यात आले. या प्रदेशास 'पक्ष्यांचा स्वर्ग' असे म्हटले जाते, कारण येथे पक्ष्यांच्या सुमारे ३७५ प्रजातींचे संवर्धन केले जाते. तसेच इतर अनेक वन्यजीवही या गवताळ, जंगली, दलदली आणि पाणथळ प्रदेशाच्या पट्ट्यात आढळतात. हे राष्ट्रीय उद्यान स्थलांतरित पक्ष्यांच्या मध्य आशियाई उड्डाणमार्गाच्या मध्यभागी आहे. उद्यानाच्या मोक्याच्या ठिकाणामुळे आणि मुबलक पाणथळींच्या अस्तित्वामुळे अनेकविध पक्ष्यांच्या प्रजाती या उद्यानाकडे हिवाळ्यात स्थलांतरित होतात. हिवाळ्यात बदक, हंस, कुट, पाणकोळी (पेलिकन) आणि वॅडर या पक्ष्यांचे मोठे समूह येथे येतात. हे उद्यान अत्यंत दुर्मीळ असलेल्या सायबेरियन क्रेन या पक्ष्याच्या मध्यवर्ती संख्येचे एकमेव ज्ञात हिवाळी ठिकाण आहे. ग्रेटर स्पॉटेड ईगल आणि इम्पेरियल ईगल यांसारख्या जागतिकदृष्ट्या लुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातींसाठी हिवाळ्यात विसाव्याचे स्थान म्हणूनही हे उद्यान कामी येते. प्रजनन हंगामात या प्रदेशातील बगळे, आयबिस, पाणपक्षी (कॉर्मोरंट्स), स्पूनबिल आणि करकोचा अशा अनेक नेत्रदीपक प्रजाती बघावयास मिळतात. मोठा पूर येतो त्या वर्षात सुमारे वीस हजारांहून अधिक पक्षी उद्यानात घरटी बांधतात..फतेहपूर सिक्रीजवळचे शहर : आग्राजवळचे विमानतळ : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विमानतळ, आग्राजवळचे रेल्वेस्थानक : आग्रा छावणी व फतेहपूर सिक्री रेल्वेस्थानकजवळचे बसस्थानक : ईदगाह बसस्थानककेव्हा जाल? : डिसेंबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : आग्रा शहरापासून ३७ किलोमीटर अंतरावर असणारे हे ऐतिहासिक शहर. 'फतेह' म्हणजे विजय. अकबराने आपल्या गुजरातवरील विजयापासून प्रेरित होऊन सिक्री या खेड्याजवळ 'फतेहपूर' नावाने इ.स. १५६९-७०मध्ये नवी राजधानी स्थापन केली. पुढे इ.स. १५८५मध्ये प्रशासकीय अडचणींमुळे राजधानी आग्र्याला हलविण्यात आली. फतेहपूर हे मुघलांनी निर्माण केलेले पहिले शहर मानले जाते. यामुळे येथे मुघल वास्तुशिल्पकलेच्या उदयकाळातील अवशेष पाहावयास मिळतात. फतेहपूरची रचना आयताकृती असून शहरास तीन बाजूंनी भक्कम तटबंदी आहे. शहराच्या चौथ्या बाजूस कृत्रिम सरोवर आहे. येथील बहुतांश इमारती लाल खडकाने बांधल्या आहेत. शहरामध्ये उत्तम जलनिस्सारण व्यवस्था, शाही इमारती आणि इस्लामी-पर्शियन बांधणीची जामा मशीद आहे. तसेच व्यापाऱ्यांना राहण्यासाठी बांधण्यात आलेली 'कारवान् सराई'नामक विशेष वास्तू आपल्याला येथे बघायला मिळते. बुलंद दरवाजा हा गुजरातवरील विजयाचे प्रतीक म्हणून दक्षिणाभिमुख बांधला आहे. सुमारे ५४ मीटर उंचीच्या या दरवाजावर बारीक आणि रेखीव नक्षीकाम, अरबी भाषेमध्ये सुलेखन केले आहे. बादशहा अकबराचे धार्मिक गुरू शेख सलीम चिश्तीचे संगमरवरी स्मारकदेखील फतेहपूरचे आकर्षण आहे. शहरातील एकूण वास्तूंपैकी दफ्तरखाना, दीवान-ए-आम व दीवान-ए-खास हे बादशाही दिवाणखाने, जोधाबाई व मरियम बेगम यांचे महाल, पंचमहाल, बिरबल महाल या वास्तू वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.