Premium|Keychain Collection : असावा एखादा छंद...

श्रेया माधवीप्रसाद महाशब्दे यांनी जमवलेल्या अनेक कीचेन्समध्ये काहीतरी वेगळं वैशिष्ट्य आहे. एका कीचेनमध्ये रेडिओ आहे, तर एका कीचेनमध्ये आवाज रेकॉर्ड करता येतो! काही कीचेन्समध्ये पेन्स आहेत. काहींमध्ये लायटर आहे. काहींमध्ये तर चक्क ग्लास, नेलकटरही लपलेलं आहे. त्यांच्या संग्रही असलेल्या बॉलच्या एका कीचेनमध्ये तर थेट रेनकोटच आहे. खिशातल्या छोट्याशा किल्लीला जोडलेली कीचेन ही अनेकांसाठी किल्ली हरवू नये म्हणून तिला सांभाळण्यासाठी लावलेली साधीशी वस्तू असते. पण काहींसाठी ती संग्रही ठेवण्याचीही वस्तू होऊ शकते. अशाच एका व्यक्तीनं कीचेन्स जमवण्याचा छंद जोपासला आहे. या सगळ्या कीचेन्स मला प्रत्यक्ष पाहायला मिळाल्या. कीचेन्सचे इतके विविध प्रकार असू शकतात आणि ते आपण आपल्या संग्रही ठेवू शकतो, हे बघून मला आश्चर्यच वाटलं. या कीचेन संग्राहकाचं नाव प्रसाद महाशब्दे. मूळचे पुणेकर असलेले महाशब्दे पेशानं इंजिनिअर. लहानपणापासूनच त्यांना कीचेन जमवण्याचा छंद जडला. याची सुरुवात कशी झाली याबद्दल महाशब्दे सांगतात, ‘‘साधारण चौथी-पाचवीत असताना आसपासची मुलं काडेपेट्या, नाणी, नोटा, स्टॅम्प्स जमा करायची. तेव्हा या वस्तू गोळा करणं तसं सामान्य होतं. पण मला या नेहमीच्या वस्तूंऐवजी वेगळं काहीतरी गोळा करण्याची इच्छा होती. मग अचानक कीचेन जमा करण्याची कल्पना डोक्यात आली. आणि लगेचच कामाला लागलो.’’ साधारण ३५ वर्षांपासून ते विविध प्रकारच्या कीचेन्स जमवत आहेत. त्यांची पहिलीवहिली कीचेन होती पोस्टकार्डची. त्यांना ही कीचेन एका हातगाडीवर मिळाली, तीही अवघ्या १५ पैशांना! तेव्हापासून कीचेन जमवण्याचा प्रवास सुरू झाला. ही १५ पैशांची कीचेन एका मोठ्या संग्रहाची सुरुवात असेल, असं तेव्हा त्यांना वाटलंही नव्हतं! .वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुर्मीळ, महागड्या, स्वस्त, मजेशीर कीचेन्स गोळा करण्यावर महाशब्देंचा भर असतो. त्यांच्या संग्रही असलेल्याकीचेन्समध्ये गाड्या व त्यांचे विविध पार्ट््स, वेगवेगळे खेळ व खेळाच्या वस्तू, देवदेवता, कार्टून्स, ब्रँड्स, निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये वापरलं जाणारं साहित्य व साधनं, वह्या, पुस्तकं, स्टेशनरीचं साहित्य, ग्रह व सॅटेलाइट्ससारखे अंतराळातील घटक, अंतराळवीर, ट्रॉफीज, वैद्यकीय साहित्य, मानवी हाडांचा सांगाडा, प्राणी, पक्षी, खाद्यपदार्थ, ऐतिहासिक वस्तू, भांडी, मोबाईल स्टॅन्ड, शस्त्रास्त्रं, घरातील खोल्या, कमोड, इंडियन टॉयलेट, बाथटब, मानवी चेहरे अशा अनेक प्रकारच्या कीचेन्स आहेत. ही यादी अजूनही बरीच मोठी आहे. यातील अनेक कीचेन्समध्ये काहीतरी वेगळं वैशिष्ट्य दडलेलं आहे. एका कीचेनमध्ये रेडिओ आहे, तर एका कीचेनमध्ये आवाज रेकॉर्ड करता येतो! काही कीचेन्समध्ये पेन्स आहेत, काहींमध्ये लायटर आहे, काहींमध्ये तर चक्क ग्लास, नेलकटरही लपलेलं आहे. एक कीचेन तर वरवर पाहता बॉलसारखी दिसत होती, मात्र त्यातून चक्क आख्खा रेनकोटच बाहेर निघाला. आश्चर्य म्हणजे चिनी बनावटीच्या या कीचेनची किंमत आहे फक्त २६ रुपये. त्यांच्याकडच्या या निरनिराळ्या कीचेन्स मी उघडून, वापरून पाहिल्या. माझ्यासाठी ती जणू एक वेगळीच दुनिया होती. माझ्याभोवती असलेल्या जवळजवळ प्रत्येक वस्तूची कीचेन त्यांच्याकडे उपलब्ध होती, असेच वाटले. यांपैकी बरीच कीचेन्स शोधायला त्यांना तीन ते चार वर्षंही लागली आहेत. नुकताच त्यांनी एक हजार कीचेन्सचा टप्पा गाठला. त्यांची हजारावी कीचेन आहे अल्लाउद्दीनचा चिराग!महाशब्दे यांच्याकडे असलेल्या एका कीचेनबरोबर त्यांची खास आठवण जोडलेली गेली आहे. कीचेनचा संग्रह करायला सुरुवात केली त्यावेळी, म्हणजेच चौथी-पाचवीत प्रसाद महाशब्दे सहकुटुंब भीमाशंकरच्या अभयारण्यात फिरायला गेले. त्यांना जंगलातून बाहेर यायला संध्याकाळचे साडेपाच-सहा झाले आणि अंधारही होऊ लागला. त्यात त्यांची चप्पल तुटली. तेव्हा त्यांची एक कीचेन त्यांच्या कामी आली. त्या कीचेनमध्ये चक्क सुई व धागा होता. त्यांच्या आईनं या सुई-धाग्याच्या मदतीनं त्यांची चप्पल शिवली. या शिवलेल्या चपलेनं त्यांनी पुढचा प्रवास केला. तेव्हापासून ती कीचेन त्यांच्या जवळची झाली. त्यांच्या आठवणीप्रमाणं, ही कीचेन त्यांना दोन ते तीन रुपयांना मिळाली होती.त्यांच्या या कीचेन संग्रहाच्या छंदाबाबत त्यांच्या आई म्हणतात, ‘‘मी सुरुवातीपासूनच त्याला प्रोत्साहन दिलं. त्यानं काहीतरी वेगळ्या वस्तू जमा कराव्यात असं मलाही वाटत होतं. पण हा छंद त्यानं त्याचा अभ्यास आणि करिअर सांभाळून जोपासावा अशी इच्छा होती. प्रसादनं नेहमी काहीतरी वेगळी, युनिक कीचेन घ्यावी असं मला वाटतं, आणि तो तशी घेतोही.’’कीचेनसारखी छोटीशी गोष्ट जमवण्यासाठी व आपला छंद जोपासण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात श्रम, पैसा, वेळ दिला आहे, हे जाणवल्यानंतर त्यांच्या कीचेन संग्रहाचं मला कौतुक वाटलं..Premium|Environmental concerns : एआयचा झपाट्याने वाढता वापर आणि डेटा सेंटर्सची तहान; पर्यावरण, पाणीटंचाई व तापमानवाढीचा धोक्याचा इशारा.महाशब्दे यांनी आपल्या कीचेन संग्रहाची प्रदर्शनंही भरवली आहेत. त्यांना प्रदर्शनांना भेट देणाऱ्या लोकांकडून वेगवेगळा प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रदर्शन बघायला आलेल्या साठीतल्या एका बाईंनी त्यांच्या या छंदाबाबत ‘हा कीचेन संग्रह म्हणजे पैशांचा आणि वेळेचा अपव्यय आहे’ असा कोरडा शेरा मारला होता. त्याचवेळी त्या बाईंच्या शेजारीच दोन लहान मुलं कुतूहलानं कीचेन्स बघत होती. या दोन्ही गोष्टी महाशब्देंना विरोधाभासात्मक वाटल्या. एका प्रदर्शनात लहान मुलीनं त्यांचा ऑटोग्राफ घेत ‘तुमच्यासारखं कलेक्शन मलाही करायचं आहे, तुम्ही मला गाइड कराल का?’ असं विचारलं. तिनं स्वतः कलेक्शन करायला सुरुवातही केली. काहींनी तर प्रदर्शन बघून स्वतःकडच्या पडून राहिलेल्या कीचेन्स महाशब्देंना आणून दिल्या.प्रसाद महाशब्दे यांनी परदेशातूनही कीचेन्स मिळवल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या कीचेन्स घेण्यासाठी ते स्वतः कधी परदेशात गेले नाहीत. तरीही त्यांनी जवळजवळ ५५ देशांतून वेगवेगळ्या प्रकारच्या कीचेन्स जमवल्या आहेत. मित्रमंडळी, नातेवाईक व परदेशातल्या ओळखीच्या व अनोळखी लोकांनीही त्यांना तिथून आणलेल्या विविध प्रकारच्या कीचेन्स गिफ्ट केल्या आहेत, सुव्हनिअर्स म्हणून भेट दिल्या आहेत. या छंदाच्या मदतीनं परदेशात आता त्यांच्या स्वतःच्याही अनेक ओळखी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांच्या ओळखीतले परदेशात गेलेले लोक त्यांना फोन करून विचारतात आणि त्यांना हवी असलेली कीचेन त्यांच्यासाठी खरेदी करतात. कीचेन रिपीट होऊ नये म्हणून घेणारे लोक त्यांना तसंही विचारतात. एकसारख्या कीचेन्स महाशब्दे ओळखीतल्या लोकांना वेगवेगळ्या कारणांच्या निमित्ताने गिफ्ट करतात किंवा कीचेन संग्रह करणाऱ्यांना देतात. पुण्यातलेही वेगवेगळे दुकानदार, भंगारविक्रेते, डिस्ट्रिब्युटर्स, हातगाडीवाले लोक त्यांना आपल्याकडे कीचेन्सचा नवीन माल आल्यावर आवर्जून कळवतात.आता हजार कीचेन्सचा टप्पा गाठल्यामुळे त्यांचा हा पसारा बऱ्यापैकी वाढला आहे. कीचेन्स ठेवायला घरात जागा कमी पडायला लागली आहे. त्यामुळे घरातील सदस्य त्यांच्या या छंदाला कधीकधी वैतागतातही. पण काहीतरी वेगळं करत असल्यामुळे घरून त्यांना सतत प्रोत्साहन मिळत असतं. गमतीचा भाग म्हणजे, यापैकी एकाही कीचेनचा उपयोग महाशब्दे त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी करत नाहीत. त्यांच्याकडे असलेल्या एकाही चावीला त्यांनी कीचेन लावलेली नाही. त्यांनी कीचेन्सची वर्गवारी करून त्याप्रमाणे घरात शोकेसेस तयार केली आहेत..महाशब्देंना त्यांच्या या अनोख्या छंदातून अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या आहेत. ते सांगतात, ‘‘माझ्यासाठी कीचेन म्हणजे मॅनेजमेंट स्कूल आहे. कुतूहल आणि उत्सुकता आहे. फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा मंत्र मला या छंदातून मिळतो. कीचेन माझ्यासाठी जगभरातील माणसं जोडण्याचं माध्यम ठरलं आहे.’’ या छंदातून त्यांच्यात शिस्त निर्माण झाली. त्यांना सातत्य टिकवण्याचं महत्त्व समजलं. त्यांची निर्णयक्षमता अन् संयम वाढला. ते आजच्या पिढीला स्क्रोल कमी करण्याचा व आठवणी वाढवण्याचा संदेशही देतात. ही आठवणींची किल्ली जपताना ते या छंदाच्या माध्यमातून जगही फिरून आले आहेत. आता त्यांचं घर आणि मन कीचेन्सचं ‘सेकंड होम’च झालंय...महाशब्दे यांच्याकडे युनिक अशी विम्बल्डन ट्रॉफीची कीचेन आहे. स्कॉटलंडमध्ये राहणाऱ्या त्यांच्या एका मित्रानं त्यांना ही कीचेन मिळवून दिली आहे. विम्बल्डन विमेन्स फायनलमध्ये दिल्या जाणाऱ्या ट्रॉफीचं ऑफिशिअल व्हर्जन असलेली ही ओरिजिनल कीचेन आहे. ही कीचेन १० पाउंड्स किमतीची आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या कीचेन्सपैकी ही एक महागडी कीचेन आहे. आता त्याच मित्रानं त्यांच्यासाठी विम्बल्डन मेन्स फायनलच्या ट्रॉफीचंही ऑफिशिअल व्हर्जन असलेली ओरिजिनल कीचेन विकत घेऊन ठेवली आहे.श्रेया माधवी साप्ताहिक सकाळमध्ये संपादकीय सहकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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