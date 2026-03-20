Premium|Khajuraho Group of Monuments UNESCO : खजुराहो: चंदेला राजवंशाची राजधानी आणि शिल्पकलेचा अनमोल ठेवा

वरूण परबखजुराहो स्मारक समूह जवळचे शहर : छत्तरपूरजवळचे विमानतळ : खजुराहो विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : खजुराहो केव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : मध्य प्रदेशमधील छत्तरपूर शहरापासून २९ किलोमीटरवर केन नदीच्या तीरावर निनोराताल सरोवराच्या काठी वसलेले ऐतिहासिक ठिकाण. त्याकाळी या प्रदेशात खजुराची भरपूर झाडे असल्यामुळे त्यास खजुराहो हे नाव प्राप्त झाले असावे, असे म्हणतात. बुंदेलखंड प्रदेशात इ.स. नवव्या ते तेराव्या शतकापर्यंत राज्य करणाऱ्या चंद्रवंशीय राजपूत चंदेला राजवंशाची खजुराहो ही राजधानी होती. या काळात त्यांनी इथे नागर वास्तुशिल्पशैलीत अनेक मंदिर बांधली. ऐतिहासिक दस्तावेजानुसार इथे सुमारे ८५ मंदिरे होती, असे उल्लेख सापडतात. यातील सध्या फक्त २३ मंदिरांचे अवशेष सुस्थितीत आहेत. ही मंदिरे पश्चिम, पूर्व व दक्षिण अशा तीन दिशांना विखुरलेली आहेत. पश्चिम समूहात चौसष्ट योगिनी, लालगुआन, कंदरिया महादेव, देवी जगदंबी, महादेव, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, पार्वती, लक्ष्मण, वराह, मातंगेश्वर, हनुमान या मंदिरांचा समावेश होतो; तर पूर्व समूहात ब्रह्मा, वामन, जवेरी, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ या मंदिरांचा समावेश होतो. दक्षिण समूहात दुलादेव व चतुर्भुज ह्या दोन मंदिरांचा समावेश होतो. खजुराहो मंदिरांची शिखररचना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ती शंक्वाकार असून वर निमुळती होत गेलेली आढळते. शिखराच्या अगदी वरच्या टोकास कुंभ बसविलेला आहे. असे क्रमाने वर चढत जाणारे शिखर म्हणजेच देवनिवास असलेले पौराणिक कैलास किंवा मेरू पर्वतांचे प्रतिरूप. याचमुळे गिरिमंदिर ही स्थापत्यशैली इथे भरभराटीस आलेली दिसते. खजुराहो अगदी जिवंत वाटणाऱ्या शिल्पांसाठी प्रसिद्ध आहे. शिल्पकारांनी येथील शिल्पांत दैनंदिन मानवी जीवनातील सामान्य विषयही शिल्पांकित केले आहेत. खजुराहोच्या शिल्पांतून त्या काळातील अलंकार, वाद्ये, पोशाख, प्रसाधने, मनोरंजनाची साधने, केशभूषा वगैरेंचे दर्शन होते. अशा हजारो शिल्पकृतींनी सजलेले हे शहर मानवी भावनांचे उठावदार प्रदर्शन घडवते..सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यानजवळचे शहर : कोलकाताजवळचे विमानतळ : नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोलकाताजवळचे रेल्वेस्थानक : कॅनिंगकेव्हा जाल? : ऑगस्ट ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : कोलकाता शहरापासून १३० किलोमीटर अंतरावर, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांच्या मुखाशी वसलेले हे अभयारण्य आणि येथील जलमार्ग, नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या विविध वन्यजीवांना आधार देते. या भागात अंदाजे ५५ टक्के जमीन आणि ४५ टक्के पाणथळ जागा असून ती नद्या, खाड्या, कालवे आणि विस्तीर्ण खाडीमुखांच्या स्वरूपात आहे. सुंदरबनमध्ये जगातील सर्वात मोठे, १३३० चौरस किलोमीटरचे खारफुटीचे जंगल आहे. या खारफुटीच्या जंगलामुळे हे क्षेत्र विविध नैसर्गिक परिसंस्थांनी समृद्ध झाले आहे. येथे खारफुटीच्या सुमारे ७८ प्रजातींची नोंद झाली आहे. जगातील सर्वाधिक वाघांचे सुंदरबन हे निवासस्थान आहे. येथील वाघांनी जणू उभयचर जीवनपद्धतीशी स्वतःला जुळवून घेतले आहे. पाण्यात लांब अंतरापर्यंत पोहण्यास आणि मासे, खेकडे तसेच वॉटर मॉनिटर सरड्यांचे भक्षण करण्यास इथले वाघ सक्षम आहेत. यासोबतच इथे इरावती आणि गंगा नदीतील डॉल्फिनसारख्या धोक्यात असलेल्या अनेक जलचर सस्तन प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. या अभयारण्यात किंग कोब्रासह इतर दुर्मीळ सरपटणाऱ्या प्राण्यांची मोठी संख्या आढळते. एकेकाळी नामशेष मानल्या जाणाऱ्या रिव्हर टेरापिन कासवाच्या स्थानिक प्रजातीची लक्षणीय संख्या येथे आढळते. ऑलिव्ह रिडले, ग्रीन आणि हॉक्सबिल यांसारख्या समुद्री कासवांसाठी हे क्षेत्र अंडी घालण्याचे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. कोट्यवधी वर्षे जुन्या अशा हॉर्स शू क्रॅबच्या चार प्रजातींपैकी दोन प्रजाती येथे आढळतात. इथला सजनेखली हा भाग पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो, जिथे मोठ्या प्रमाणात पाणपक्षी आणि स्थलांतरित पक्षी आढळतात.