Premium|Khavda Pottery Art and Crafts Gujarat : सिंधू संस्कृतीचा वारसा धोक्यात; हवामान बदल, आधुनिक भांडी आणि बाजारअभावामुळे खवडा पॉटरी लयाला

जी डिझाईन्स खवडामधल्या कारागिरांच्या पिढ्या हजारो वर्षं काढत आल्या आहेत, तीच डिझाईन्स इथले कारागीर आजही वापरतात. लाल रंगावर भौमितीय आकारांचं काळं-पांढरं नक्षीकाम ही खवडा पॉटरीची ओळख आहे. मुलांच्या खेळण्यांपासून, ताटल्या, पसरट वाडगे, ताक ठेवण्याकरता कुल्हड अशा घरगुती वापराच्या वस्तू आणि पूजेसाठी कितीतरी वस्तू हे कारागीर तयार करतात.माती हा आज आपल्यालेखी केवळ एक भौगोलिक घटक राहिला असला किंवा बांधकामाकरता आवश्यक साहित्य म्हणून त्याची गणना केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात तो सृष्टीतला एक जिवंत घटक आहे. अनेकदा माणसाचा संदर्भ देतानाही मातीचा उल्लेख केला जातो. माणसाच्या जन्म-मृत्यूशी निगडित विधींमध्येही मातीच्या घटाची उपस्थिती अनिवार्य असते. 'माती असशी, मातीत मिळशी...'सारख्या ओळी असोत किंवा 'फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार...'सारखं गीत असो, माती आणि माणूस एकच असल्याचा प्रत्यय सगळ्या भारतीय भाषांमधल्या साहित्यानं वारंवार दिला आहे. गुजराती भाषेतही अनेक म्हणी आणि समजुती माती व माणसातलं घट्ट नातं अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. एखाद्याला जन्मतः एखादा अवयव नसला, तर देवाला माती कमी पडली, असं गुजरातीत म्हटलं जातं. याचं कारण सर्जनाच्या मुळाशी माती आणि पाणी असल्याचा विश्वास भारतीय परंपरेनं बाळगला आहे. भारतीय हस्तकलांचा ५००० वर्षांचा प्रवास.प्राचीन भारतीय संस्कृतीत हा विश्वास अनेक प्रकारे प्रकट झालेला दिसतो. ब्रह्मदेव सृष्टीचा निर्माता आहे, असं पुराणांनी म्हटलं आहे. मातीपासून माणसाची एक प्रतिकृती तयार करून त्यात त्यानं प्राण फुंकले आणि मानवजातीचा प्रारंभ झाला, असा विश्वास लोकमानसात शतकानुशतकं रुजलेला आहे. म्हणूनच कुंभार ‘प्रजापती’ म्हणून ओळखले जातात. भारतभरात ठिकठिकाणी विखुरलेल्या कुंभार समुदायांचा या कामाशी उपजीविकेपलीकडचा घट्ट बंध जुळलेला आहे, तो यामुळेच. सृष्टीनिर्मात्यानं आपल्याला संरक्षक अग्नी आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू राहील इतकं काम दिलं आहे, ही श्रद्धा मनात ठेवून ते मातीची भांडी तयार करतात. या कारागिरांसाठी हे काम विशेष अर्थपूर्ण आहे; कारण त्यांची निर्मिती म्हणजे माती, पाणी, अग्नी, हवा आणि अवकाश या पंचमहाभूतांचा एकत्रित आविष्कार आहे.नवाश्म युगापासून म्हणजे ख्रिस्तपूर्व दहा हजार ते चार हजार वर्षांपूर्वी शेतीला प्रारंभ झाला, तेव्हापासून मातीची भांडी घडवण्याच्या कलेचा जगभरात उगम झाला असावा, असं आजवरचा अभ्यास सांगतो. अर्थातच त्यावेळी ही भांडी अनघड आणि नाजूक असणार. पुढे मध्याश्म युगात कुंभाराच्या चाकाचा आणि भट्टीचा शोध लागला. इथून खरंतर या कलेचा उदय झाला. यामुळे कुंभारकलेचा दर्जा उंचावला आणि तिला शाश्वती मिळाली. मात्र मातीच्या भांड्यांच्या निर्मितीचा सुवर्णकाळ म्हणजे हडप्पा संस्कृतीचा काळ! त्यामुळेच ही हस्तकला भारतात पाच-साडेपाच हजार वर्षांपासून अस्तित्वात आहे, असं खात्रीनं म्हणता येतं.भारताच्या प्रत्येक प्रांतात या कलेचं अस्तित्व आहे. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या शैलीत ती प्रकटते. मातीचे प्रकार, भांड्यांचे आकार, त्यावरची डिझाईन्स आणि प्रतिकं या सगळ्यातली विविधता नवल वाटावी इतकी मोठी आहे. मातीच्या भांड्यांची अशीच एक वैशिष्ट्यपूर्ण शैली म्हणजे पेंटेड पॉटरी. तीच ‘खवडा पॉटरी’ म्हणून ओळखली जाते. कच्छमधल्या ज्या लहानशा गावात तिचा उगम झाला, त्या गावाची ओळख मिरवणारं ‘खवडा’ हे नाव या कलेला मिळालं आहे. पुरातत्त्व विभागानं कच्छमध्ये धोलावीरा इथं केलेल्या उत्खननात मिळालेली काही मातीची भांडी खवडा शैलीतली आहेत. याचा अर्थ, सिंधू संस्कृतीच्या कालखंडापासून ही हस्तकला अस्तित्वात आहे. हवामान बदल आणि सिंधू नदीच्या प्रवाहात झालेल्या बदलांमुळे अंदाजे ख्रिस्तपूर्व १५०० वर्षांच्या आसपास या नदीच्या सोबतीनं राहणाऱ्या काही मानवी वसाहती आणि ही अत्यंत प्रगत संस्कृती लयाला गेली, असं पुरातत्त्वज्ञ सांगतात. मात्र मातीकामाची तंत्रं, त्यातले काही वैशिष्ट्यपूर्ण घटक टिकून राहिले आणि त्यांचा या भागातल्या नंतरच्या कलापरंपरांवर प्रभाव पडला असणार, असं म्हणायला वाव आहे. पुढच्या काही शतकांमध्ये सिंध प्रांतातून आलेल्या भटक्या धनगर समुदायांशी खवडामधले आजचे समुदाय नातं सांगतात. थोडक्यात, खवडाची नाळ सिंध आणि सिंधू संस्कृतीशी जोडलेली आहे..अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला हे गाव जडेजा राजवंशाच्या साम्राज्यात होतं, असं ऐतिहासिक नोंदी सांगतात. त्या काळात हे गाव व्यापारी मार्गावरचं महत्त्वाचं केंद्र असावं. कारण सिंध प्रांताच्या गुलाम शहाचा मुलगा सरफराज खान इ.स. १७७५मध्ये भूजला जाताना वाटेत खवडा इथं थांबला असल्याचे संदर्भ आहेत. खवडाच्या जवळ असलेल्या लोडई आणि टुना या छोट्या गावांमध्येही मातीची भांडी तयार केली जातात. पण हस्तकलेच्या दृष्टीनं विचार करता, यापैकी खवडा पॉटरीनं अधिक नाव कमावल्याचं दिसतं. कच्छचा सांस्कृतिक वारसा प्रतिबिंबित करणारी ही हस्तकला आहे.कच्छच्या रणाच्या परिघावरचं व भूजपासून जवळ असलेलं खवडा हे अगदी लहानसं गाव आहे. सुरुवातीपासून हे गाव लहानच असावं. १९६१च्या जनगणनेतसुद्धा इथली लोकसंख्या जेमतेम सतराशे होती. २०११मध्ये ती चार हजार झाली. आजही ती फारशी वाढलेली नाहीच. मेघवाल हिंदू आणि मुस्लिम मिळून गावात सुमारे ८००-८५० कुटुंबं आहेत. मुस्लिम लोक सिंधमधून आलेले आहेत आणि तेच या परंपरागत कुंभारकलेत वाकबगार आहेत. गावातली साक्षरताही कमी आहे. ती जेमतेम ५२ टक्के आहे. गुजरातच्या ७८ टक्के साक्षरता सरासरीचा विचार करता ही अगदीच कमी. हा भाग तसा दुष्काळी आणि जमीन खारवट. गावाजवळ असलेल्या तळ्यालगतची माती वेगवेगळी भांडी तयार करण्यासाठी वापरली जाते. तिला स्थानिक लोक ‘रण की मिट्टी’ म्हणतात. आधी माती चाळून जाड कण बाजूला केले जातात; मग त्यात योग्य प्रमाणात पाणी घालतात आणि पायानं तुडवून ती अगदी मऊ केली जाते. दोन-अडीच दिवस माती भिजू दिली जाते. यामुळे हवा तसा चिकट, एकसंध गोळा तयार होतो. अगदी साध्या चाकावर मातीचा गोळा फिरवून वस्तू तयार केल्या जातात. या वस्तू आधी सावलीत वाळवतात. कारण एकदम उन्हात ठेवल्या तर त्यांना चिरा पडू शकतात. अर्धवट वाळलेल्या वस्तू खरकागदानं घासून गुळगुळीत केल्या जातात. मग गेरूच्या पाण्यात बुडवल्या जातात. यामुळे त्यांना नैसर्गिक लाल-विटकरी रंग मिळतो. रंग वाळला की या वस्तू भट्टीत भाजल्या जातात. स्थानिकरित्या उपलब्ध असणारं लाकूड आणि शेण ही इंधनं भट्टी पेटवण्यासाठी उपयोगी पडतात. भाजण्याच्या प्रक्रियेत काही वस्तू फुटू शकतात किंवा त्यांना तडे जाऊ शकतात. ज्या भट्टीतून उत्तम स्थितीत बाहेर पडतात, त्यावर स्त्रिया काळ्या आणि पांढऱ्या रंगानं चित्र काढतात.मातीच्या वस्तू तयार करण्याचं काम पुरुषांचं आणि चित्र काढण्याचं स्त्रियांचं, अशी स्पष्ट विभागणी खवडा पॉटरीमध्ये दिसते. काळा रंग एका विशिष्ट दगडापासून मिळतो आणि खारी मिट्टीपासून पांढरा मिळतो. खारी मिट्टी ही पांढऱ्या रंगाची स्थानिक माती आहे. जमीन क्षारयुक्त असल्यामुळे मातीचा रंग पांढरा असणं साहजिक आहे. ही माती पाण्यात कालवून मिळणारा रंग चित्रांसाठी वापरतात. चित्रं काढण्यासाठी बांबूची डहाळी उपयोगात आणली जाते. या नक्षीचं किंवा चित्रांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातल्या रेषा ठळक नसतात, तर त्या ठिपक्यांच्या असतात.जी डिझाईन्स खवडामधल्या कारागिरांच्या पिढ्या हजारो वर्षं काढत आल्या आहेत, तीच डिझाईन्स इथले कारागीर आजही वापरतात. लाल रंगावर भौमितीय आकारांचं काळं-पांढरं नक्षीकाम ही खवडा पॉटरीची ओळख आहे. मुलांच्या खेळण्यांपासून, ताटल्या, पसरट वाडगे, ताक ठेवण्याकरता कुल्हड अशा घरगुती वापराच्या अनेकानेक वस्तू आणि पूजा व विविध विधिविधानांसाठी उपयुक्त अशा कितीतरी वस्तू खवडामधले कारागीर तयार करत आले आहेत. पण यातही पाणी साठवण्यासाठीची भांडी विशेषतः माठ खवडा पॉटरीची विशेषता आहे. तळाला गोलाकार आणि वर निमुळता, सपाट तोंड असलेला, बाहेरून गुळगुळीत असलेला माठ खूप वेळ पाणी थंड ठेवतो..Premium|Human Rights Campaign Marathwada : वेदनेच्या धगीला संघर्षाचं इंधन!\t.मातीच्या या सगळ्याच भांड्यांवरची डिझाईन्स एकतर पारंपरिक असते किंवा नैसर्गिक भोवतालाच्या निरीक्षणातून आलेली असते. इतर अनेक हस्तकलांप्रमाणे ती मात्र सांकेतिक नसते. मासे, गायी, विंचू, पानं-फुलं, पक्षी, भौमितिक आकार किंवा काही ॲबस्ट्रॅक्ट डिझाईन्स खवडा पॉटरीमध्ये दिसतात. दोनच रंगांचा वापर आणि ठिपक्यांच्या ओळी या वैशिष्ट्यांमुळेच ही हस्तकला वेगळी उठून दिसते.आता मात्र ही वैशिष्ट्यपूर्ण हस्तकला लयाला जात आहे. पूर्वी खवडामधल्या जवळपास दहा कुटुंबांमध्ये मातीकामाचा हा परंपरागत व्यवसाय केला जायचा. आता अशी फक्त दोनच कुटुंबं उरली आहेत. बाकीच्यांना नाइलाजानं उपजीविकेसाठी इतर पर्याय शोधावे लागले आहेत. यामागं मुख्यतः दोन कारणं आहेत. पूर्वी मातीच्या वस्तूंना स्थानिक स्तरावरच चांगली मागणी होती. आता आधुनिक युगात स्टील, प्लॅस्टिक, काचेच्या वस्तूंपुढे मातीची भांडी मागं पडताहेत. दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, गेल्या दशकभरात झालेले हवामान बदल. कच्छ प्रांतात गेल्या बारा-तेरा वर्षांत हे बदल फार ठळकपणे जाणवताहेत. भारतीय हवामानशास्त्र विभागातल्या मनोरमा मोहंती या अभ्यासिकेनं प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधात म्हटलं आहे, की २०१३पासून कच्छमध्ये पावसाचं प्रमाण दुपटीनं वाढलं आहे. १९८४ ते २०१३ या ३० वर्षांमध्ये इथं नोंदवलेला पाऊस ३७८ मिलिमीटर इतका होता; मात्र २०१३नंतर तो ६७४ मिलिमीटर इतका झाला म्हणजे जवळपास दुपटीनं वाढला. पावसाळ्याचे दोनेक महिने वगळता, स्थानिक कारागीर पूर्वी वर्षभर भांडी तयार करायचे. ''आता पाऊस लवकर येतो आणि बराच काळ टिकतो; त्यामुळे आम्ही जेमतेम सहा महिनेच मातीच्या वस्तू तयार करू शकतो,'' असं खवडामधले कुंभार सांगतात, तेव्हा हवामान बदलाचा या कलेवर झालेला परिणाम सहज लक्षात येतो. भट्टीसाठी आवश्यक असणारं इंधन मिळवणंही या कारागिरांना दिवसेंदिवस दुरापास्त होऊ लागलं आहे.याखेरीज, या भागातल्या उष्णतेच्या लाटांची वारंवारताही गेल्या दहा वर्षांत वाढत गेली आहे. अतिपाऊस आणि अतिउष्णता याचा परिणाम म्हणून इथल्या मातीचा पोत बिघडला आहे. ती अधिक क्षारयुक्तही झाली आहे. त्यामुळे तयार होणाऱ्या वस्तूंचा दर्जा पूर्वीसारखा उत्तम राहील, याची खात्री कारागिरांना राहिलेली नाही. शिवाय चाकावर तयार झालेली मातीची भांडी सावलीत वाळवताना सतत येणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांमुळे त्यांना चिरा पडतात..अशा परिस्थितीत जगण्याकरता कारागिरांनी उपजीविकेचे इतर मार्ग शोधले, तर त्यात नवल नाही. तरीही खवडामधल्या दोन कुटुंबांनी या हस्तकलेचा वारसा निष्ठेनं सांभाळला आहे. अब्दुल्ला कुंभार, त्याची बायको रहीम आणि मुलं आजही पारंपरिक कुंभारकाम करून ही हस्तकला जिवंत ठेवण्यासाठी धडपडताहेत. हार्ट फॉर आर्ट पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टसारख्या काही स्वयंसेवी संस्था खवडाची वैशिष्ट्यपूर्ण पॉटरी टिकावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत. या संस्थेनं अब्दुल्लाला पुण्यात बोलावून अनेक वर्कशॉप्स आयोजित केले. त्यात पुणे-मुंबईमधल्या अनेक कलाप्रेमी सहभागी झाले आणि त्यांनी मातीच्या वस्तू विकतही घेतल्या. पण एवढंच पुरेसं नाही. मोठी बाजारपेठ मिळाल्याखेरीज ही कला तग धरू शकणार नाही. शिवाय हवामान बदलांना तोंड देण्याकरता आवश्यक सुविधा आणि पर्यावरणपूरक भट्टीसारख्या काही यंत्रणा या कारागिरांना द्यायला हव्यात. नाहीतर सिंधू संस्कृतीचा वारसा सांगणारी ही हस्तकला अस्तंगत होईल...वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत. 