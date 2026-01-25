Premium|Glacier: हिमनदी संथ वाहते; पण परिणाम मात्र वेगाने बदलतात!

साप्ताहिक

How glaciers form rivers: या लेखात हिमनदी म्हणजे स्थिर बर्फ नसून सतत हालचालीत असलेला जिवंत प्रवाह आहे, हे प्रभावीपणे स्पष्ट केले आहे. एव्हरेस्टजवळील खुम्बू हिमनदी आणि खुम्बू आईसफॉलचे उदाहरण देत लेखक हिमनद्यांची अस्थिरता, भेगा, हिमप्रपात आणि धोके उलगडतात.
उमेश झिरपे
हिमनदी वितळते तेव्हा तिच्यातून छोटे ओढे तयार होतात. हे ओढे एकत्र येतात, प्रवाह वाढतो आणि नदी जन्माला येते. त्यामुळे हिमनदी आणि नदी यांचं नातं केवळ भौगोलिक नाही, तर अस्तित्वाचं आहे. हिमनदी म्हणजे नदीचं गर्भगृह. नदीचं पहिलं रूप, पहिला श्वास.

