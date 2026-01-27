साप्ताहिक

Premium|Kids Fashion: लहान मुलांच्या फॅशनमध्ये क्रांती: जेन अल्फा पिढीचा प्रभाव

Fashion: “अशी ही सजवा-सजवी” या लेखात आजच्या जेन-अल्फा पिढीतील लहान मुलांच्या फॅशनविश्वाचं हलकंफुलकं पण वास्तव चित्र मांडलं आहे. पूर्वी साध्या कपड्यांपुरती मर्यादित असलेली बाळांची सजावट आज थीम फोटोशूट, डिझायनर वनझी, रंगीबेरंगी ॲक्सेसरीज आणि सोशल मीडियामुळे प्रचंड वाढली आहे.
Kids Fashion

Kids Fashion

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

मैत्रेयी पंडित-दांडेकर

या पिढीनं किड्स फॅशन डिझायनर्सना प्रचंड प्रमाणात रोजगार आणि सोबत जॉब सिक्युरिटीही उपलब्ध करून दिली आहे. पण माझ्यासारख्या आयांना त्याच रोजगारातून तयार झालेल्या बारीक बारीक अंगठ्या, प्लॅस्टिक मणी/खडे असलेली तकलादू ब्रेसलेट्स, चमकी हाताला चिकटणाऱ्या हजारो पिना आणि कपाटातून वाहणारे कपडे हे सगळं आवरता आवरता रोज नाकी नऊ येतात. तरीदेखील ॲन्युअल डेला पाहिजे त्या रंगाचा हेअर बो सापडत नाहीच आणि सापडलाच तर तो आऊट ऑफ फॅशन झालेला असतो...

Loading content, please wait...
Fashion Trends
children
clothes
fashion tips

Related Stories

No stories found.