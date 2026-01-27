Premium|Kids Fashion: लहान मुलांच्या फॅशनमध्ये क्रांती: जेन अल्फा पिढीचा प्रभाव

मैत्रेयी पंडित-दांडेकरया पिढीनं किड्स फॅशन डिझायनर्सना प्रचंड प्रमाणात रोजगार आणि सोबत जॉब सिक्युरिटीही उपलब्ध करून दिली आहे. पण माझ्यासारख्या आयांना त्याच रोजगारातून तयार झालेल्या बारीक बारीक अंगठ्या, प्लॅस्टिक मणी/खडे असलेली तकलादू ब्रेसलेट्स, चमकी हाताला चिकटणाऱ्या हजारो पिना आणि कपाटातून वाहणारे कपडे हे सगळं आवरता आवरता रोज नाकी नऊ येतात. तरीदेखील ॲन्युअल डेला पाहिजे त्या रंगाचा हेअर बो सापडत नाहीच आणि सापडलाच तर तो आऊट ऑफ फॅशन झालेला असतो... .जनरेशननुसार फॅशन बदलणं हे काही नवीन नाही. पण जनरेशननुसार फॅशनचं वयदेखील बदलू लागलं आहे. म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात जन्माला आलेल्या सायलेंट जनरेशनला मूलभूत गरजांसाठी तग धरण्याचे वांदे होते. त्यामुळे फॅशनबिशनचा प्रश्नच नव्हता. मग आले बेबी बूमर्स. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जन्मलेली पिढी. यांच्याकडे दोनाऐवजी चार जोड कपडे आले. पण अजून पावडर, लिपस्टिक, छोट्या बाह्यांना आणि तोकड्या पँट्सकडे डोळे वटारून, (न कोरलेल्या?) भुवया उंचावून पाहिलं जायचं. जनरेशन एक्स येईपर्यंत हळूहळू टीव्ही, सिनेमामुळे आपल्याकडे ‘फॅशन’ जन्माला आली. तरीसुद्धा फॅशन करायचं साधारण १५ ते ३५ असं अलिखित वय होतं. तसंच फॅशनला स्त्रियांशी जोडलं गेलं होतं. मग आंतरजाल आलं, मिलेनियल्स आले आणि फॅशननं पुरुष आणि लहान मुलांच्या विश्वात डोकावायला सुरुवात केली. फुग्याच्या बाह्यांचे फ्रॉक, साधना कट लोकप्रिय होऊ लागला. तर टाय लावलेली चिमुरडी पोरं फोटोच्या काळ्या रिळांत बंदिस्त होऊ लागली. आणि बघता बघता जेन-झी आणि पाठोपाठ जेन अल्फानं त्यांना सहज ओव्हरटेक केलं...!मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही म्हणतात, तसं मूल झाल्याशिवाय लहान मुलांच्या फॅशनकडे विशेष लक्ष दिलं जात नाही हे अगदी १०० टक्के खरं आहे. आई होण्याची चाहूल लागताच आमच्या घरी ‘अशी ही सजवा-सजवी’ सिनेमाचा प्रीमियर झाला. मी माझ्या होणाऱ्या बाळाला चक्क ‘सजवण्याची’ स्वप्न पाहू लागले. सजवणं म्हणजे नक्की काय हे फारसं माहीत नव्हतं, पण कसं नकोय याची पक्की कल्पना होती..Premium|Sensory experience of hot crispy jalebi : जिलेबीच्या गोड आठवणी; डिझर्ट्स कॅनॉट बी डेझर्टेड.माझ्यासारख्या अशा अनेक आयांमुळे जेन अल्फा बाळांवर जन्माच्या आधीच दडपण येऊ लागलं असावं. आत्तापर्यंत बाळांचा पहिल्या वर्षाचा पेहराव म्हणजे वर टोपडं आणि खाली लंगोट इतका सोपा होता. पण ही दीड फुटी जेन अल्फा बाळं फॅशनचं बाळकडू घेऊन जन्माला आली. त्यांच्याबरोबर ‘न्यू बॉर्न फोटोशूट’ संकल्पना पहिल्यांदा ऐकायला येऊ लागली. प्रसूती कळा आणि नंतर बाळानं काढलेला गळा यापैकी कशाला न जुमानता दवाखान्यातूनच बाळाच्या फॅशन फेबलला सुरुवात झाली. डिलिव्हरीच्या बिलाच्या तोडीस तोड पैसे भरून टोपलीत, डोक्यावर मोरपीस खोचून, चंद्रावर, टेडीबेअरच्या मांडीत, झोक्यावर बाळराजे (किंवा राण्या) आपले पाहिजे त्या थीममधले स्टायलिश फोटो काढून घेऊ लागले/लागल्या. फोटोत गोड, निष्पाप दिसणारं, गाढ झोपणारं बाळ जेव्हा रात्रभर रडून थैमान घाले, तेव्हा पालकांच्या कपाळावरच्या आठ्या कमी करायला हे फोटो कामी येऊ लागले.लहान बाळांच्या फॅशनचा आई म्हणून मीदेखील खूप आनंद घेतला. हवामानाप्रमाणे लांब बाह्यांचा किंवा बिनबाह्यांचा मऊसूत कॉटन ‘वनझी’ बाळांना घालायची पद्धत अमेरिकेत कॉमन आहे. मुलगा असेल तर निळे कपडे आणि मुलगी असेल तर गुलाबी हादेखील इथं विधिलिखित नियम आहे. पिवळा, हिरवा किंवा करडा हे जेंडर न्यूट्रल रंग. बाळांच्या कपड्यात यापलीकडे फार तुफानी करता येत नसलं, तरी मुलगी असेल तर ॲक्सेसरीजची चैन तुम्ही नक्कीच करू शकता. माझ्या मुलीच्या जन्मानंतर ॲमेझॉनवरून मी खंडीभर हेअरबँड मागवले होते. कदाचित माझं बेझोस काकांना गेल्या जन्माचं देणं असावं. लहान, मोठे, फुलं, पानं, बो, खडे, मोती असे वैविध्यपूर्ण हेअरबँड. प्रत्येक रंगाचे आणि तिच्या प्रत्येक वनझीला मॅचिंग. आणि मग माझ्या काही महिन्यांच्या फॅशन मॉडेलला मी नटवत असे. तिच्या चेहऱ्याच्या दुप्पट आकाराचं फूल असलेला, वनझीला फिट्ट मॅचिंग रंगाचा हेअरबँड त्या ऑलमोस्ट टकलू डोक्यावर मिरवतानाचा जुना फोटो पाहिला की माझ्यातल्या फॅशन ‘जीन्स’चं मलाच कौतुक वाटतं..इथं अमेरिकेत बाळ जसं रांगतं होतं, तसं वनझीवरून त्याची बढती फूटझी किंवा वनझी अधिक पँट अशी होऊ लागते. फूटझी म्हणजे मोजे असलेली पँट. त्या मोज्यांना खाली अँटी-स्लिप मटेरिअल असतं, जेणेकरून चालताना किंवा पळताना बाळ घसरून पडण्याचा धोका कमी होतो. बाळांच्या पँट्सना बरेचदा मागच्या बाजूला भूभूचा चेहरा, मोठा बदाम किंवा सँटाची घंटा वगैरे गोंडस चित्र किंवा पॅचवर्क असतं! बाळांचा पार्श्वभाग डायपरचं गाठोडं बांधल्यामुळे आधीच फुगलेला असतो, त्यात ही चित्रं रांगणाऱ्या बाळाला अजूनच गोड आणि फॅशनेबल करतात. त्याबरोबर युनिकॉर्नचं शिंग असलेल्या टोप्या, सशाचे कान असलेलं जॅकेट, चालताना पक-पक आवाज येणारे मोजे वगैरे गोष्टी फॅशनच्या जोडीला ‘फन’ही वाटतात.या वयात हेअरबँड सोडून दुसरी लोकप्रिय ॲक्सेसरी म्हणजे लाळेरं अथवा बिब! पूर्वीसारखे जुने रुमाल, फाडलेल्या साड्या-ओढण्या लाळेरं म्हणून आजकाल क्वचितच दिसतात. अतिशय रुबाबदार दिसणारी त्रिकोणी बंडानासदृश लाळेरी फक्त स्टाइल म्हणून अडकवलेली स्टायलिश बाळं गोंडस दिसतात. त्याचबरोबर पुढे छातीशी सिलिकॉन किंवा प्लॅस्टिकचे कप्पे असलेली बिब्जही आता खूप लोकप्रिय झाली आहेत. हे बिब सांडलेलं अन्न बरोबर झेलतं आणि कपडे व घर दोन्ही थोडं स्वच्छ ठेवायला मदत करतं. अशी कप्पेवाली बिब्ज मोठ्या बाळांनासाठीदेखील (ऊर्फ नवऱ्यांसाठी) सक्तीची केली पाहिजेत असं मला बरेच वेळा वाटतं..पहिल्या वर्षात आई म्हणून जरा जम बसल्यावर आपल्या बाळाला वनझीपेक्षा इतर कपडे वरचेवर घालू शकतो याचा मला साक्षात्कार झाला. विविध स्टाइल्स, उंची, रुंदी, घेर, वजन, मटेरिअलचे फ्रॉक आणले गेले. भारतीय सणांना टीचभर परकर-पोलकी, कल्पना साड्या, सलवार-कमीज, शरारेबिरारे खास पुण्याहून मागवले जायचे. मग त्यांना मॅचिंग बांगड्या, माळा, टिकल्या, क्लिपा, खोटे गजरे इत्यादी थाट. दिवाळी, नवरात्र अशा बहुतेक सगळ्या भारतीय सणांदरम्यान इथं थंडी असते. त्यामुळे परकराच्या आतून जाडजूड पँट आणि पोलक्याच्या वरून उबदार जॅकेट चढवलं जायचं. हे सगळं घालून रडक्या बाळाला आणि कंटाळलेल्या बाबाला न जुमानता हजारएक फोटो काढून हे फॅशनेबल क्षण टिपण्याचा माझा हट्ट असायचा. आता आठ-नऊ वर्षांपूर्वीचे ते फोटो बघून मोठं झालेलं तेच रडकं बाळ खुद्कन हसतं तेव्हा या उपद्व्यापाचं चीज झालं असं वाटतं.अशी ही सजवा-सजवी मी अमेरिकी सणांनादेखील करत आले. अमेरिकी सण म्हणजे मुख्यत्वे नाताळ. लाल, हिरवे, सोनेरी रंगाचे सॅटिन किंवा मखमली घेरदार फ्रॉक, खाली स्टॉकिंग्ज आणि ‘मेरी जेन’ स्टाइल छानसे बंद बूट, डोक्यावर मोत्याचा नाजूक हेअरबॅन्ड किंवा सोनेरी क्लिप लावून मुलीचा लुक पूर्ण केला जाई. दुसऱ्या मुलीची भर झाल्यावर फॅशन (आणि खर्च) गुणिले दोन झाली. दोघींमध्ये चार वर्षाचं अंतर असलं, तरी जुळ्याचं दुखणं होतंच. त्यामुळे इच्छा असो व नसो, सारखं ‘ट्विनिंग’ होऊ लागलं..Premium|Sensory experience of hot crispy jalebi : जिलेबीच्या गोड आठवणी; डिझर्ट्स कॅनॉट बी डेझर्टेड.अमेरिकेत सीझनप्रमाणे फॅशन बदलते. उन्हाळ्यात भडक रंगाच्या अर्ध्या, पाव, आठपाव शॉर्ट््स/ पँट्स, कॉटनचे शर्ट््स, टॉप्स, वेगवेगळ्या उंचीचे झगे दुकानांमध्ये दिसू लागतात. सूर्याला किती शोषू आणि किती नको असं इथल्या लोकांना होतं. त्यामुळे अर्थातच पोहण्याच्या कपड्यांचे ढिगच्या ढिग विकायला येतात. त्याला नकळत बळी पडलं जातं. माझ्या मुलींच्या गोंडस, चिटक्या-पिटक्या स्विमिंग कॉस्च्युमवर बरीच उधळपट्टी केल्याचं मी आज पब्लिकली कबूल करते. पोहण्याच्या कपड्यांमधली विविधता अचंबित करायची, अजूनही करते. वन पीस, टू पीस, फुल स्लीव्ह्ज, हाफ स्लीव्ह्ज, शॉर्ट््स, फुल पॅंट, थर्मल, लाडक्या कार्टूनचं प्रिंट असलेले - किती ते चोचले पोरांना पाण्यात डुंबवण्यासाठी! उन्हाळ्यात मुलंदेखील घालू शकतील अशा ॲक्सेसरीजची दुकानांत गर्दी असते. स्टायलिश चपला, सँडल्स, गॉगल्स, हॅट्स, बेल्ट्स वगैरे. फॉल म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान पानगळ सुरू झाली की केशरी, किरमिजी, गडद हिरव्या रंगाचे कपडे बाजारात दिसतात. हलकेसे उबदार. लोकरीसदृश मऊ फ्लीसची जॅकेट्स, त्याचे लायनिंग असलेले कपडे झिरझिरीत कॉटनला रिप्लेस करतात. जसजशी थंडी वाढू लागते तशी जॅकेटची जाडीदेखील वाढू लागते. मग आत काही का घाला, वरून फॅशनेबल कानटोप्या, छानसं जॅकेट किंवा कोट, हातमोजे आणि घोट्यापर्यंत किंवा पोटरीपर्यंत येणारे काळे/ ब्राऊन बूट्स अशी फॉल फॅशन करायला मिळते! प्लॅड म्हणजे चौकटीच्या पॅटर्नचे कपडे, कोट मुलांना खूपच स्मार्ट दिसतात. साधारण ईस्टरदरम्यान स्प्रिंग सुरू झाला की पेस्टल म्हणजे फिकट गुलाबी, जांभळ्या, पिवळ्या, हिरव्या, निळ्या रंगांचे कपडे बाजारात येतात..इन्स्टाग्राम, पिंटरेस्टच्या मदतीनं मुलींचे असे सीझनल लुक मी अजूनही करते. मुली साधारण चार वर्षांच्या असेपर्यंत अशा ह्या सजवा-सजवीचे संपूर्ण हक्क फक्त आणि फक्त त्यांच्या मम्माकडे राखीव होते. ‘माझ्या मुली, माझी फॅशन’ हे धोरण होते. आता मात्र पेटीकोटपासून पिनेपर्यंत मुलींच्या कोणत्याही कपडे आणि ॲक्सेसरीजची खरेदी करताना त्यांची संमती आणि पसंती बघायला लागते. ‘फॅशन व्हर्सेस कम्फर्ट’ यात मूल कशाला प्राधान्य देतंय त्यावरून मुलाचं साधारण वय कळू शकतं.गोष्टी अजून किचकट करण्यासाठी अमेरिकी शाळांमध्ये गणवेशाला सूट देतात. ९० टक्के शाळांना गणवेश नसतो. हेअरस्टाइल, नेलपेंट, चपला/ बूट यावर निर्बंध नसतात. चुरगाळलेले कपडे आणि इस्त्री केलेले केस किंवा इस्त्री केलेले कपडे आणि विस्कटलेले केस यांपैकी काहीही घेऊन शाळेत गेलात, तरी कोणीही काहीही म्हणत नाही. त्यामुळे सकाळी कोणते कपडे घालायचे या भल्यामोठ्या प्रश्नाचं उत्तर ठरवता ठरवता मुली जेव्हा उशीर आणि आकांततांडव करतात तेव्हा त्यांना फॅशन नाही, चार फटके द्यावेसे वाटतात. त्या हिशोबानं कधी वाटतं मुलीऐवजी मुलगा असता तर किती सोपं झालं असतं? निळ्या, केशरी, करड्या, किंवा लाल हिरव्या रंगाचे आणि गाड्या, ट्रक, डायनासॉर, स्पायडरमॅन असे नॉन-क्युट, रूक्ष कपडे बिचाऱ्या मुलांना देतात आणि त्यांना तसे आवडतातदेखील. पण मुलंही मुलींइतकीच चोखंदळ असतात हे माझ्या चार वर्षांच्या भाच्याची कपड्याची आवडनिवड पाहिली की वाटतं..Premium|Fashion And Self Confidence: फॅशनमध्ये सहजता वैष्णवी पटवर्धनचा 'मन का रेडिओ' मंत्र.समाज माध्यमांनी फॅशनला फूस लावली आहे. दोन मुली घरात असतील, आणि त्यातही एक प्री-टीन असेल, तर लेटेस्ट फॅशन ट्रेंड त्यांच्याकडे बघून किंवा त्यांच्याशी बोलून लगेच कळतात. फॅशनच्या जोडीला बरेचदा मेकअप येतोच. त्यांचा ‘चोली-दामन’चा रिश्ता आहे. मेकअपचं वय तर आजकाल फारच अलीकडे आलंय. मी शाळेत होते, तेव्हा आईची एकुलती एक लिपस्टिक वर्षातून एकदा शाळेच्या गॅदरिंगला काय ती लावायला मिळायची. तीच लिपस्टिक बोटावर घेऊन गालाच्या मधोमध रुपयाच्या आकाराचं लालभडक ‘रुज’ चोपडलं जायचं. इतक्यावर समाधान मानणाऱ्या आमच्या पिढीला जेव्हा त्यांच्या पाच-सात वर्षांच्या मुली (आणि कधीकधी मुलं) आयलायनर, हायलायटर आणि मस्कारा मागतात, तेव्हा सुस्कारा सोडण्यापलीकडे काय करावं कळत नाही. मग पन्नास वेळा सुस्कारे सोडले, की शेवटी ५१व्यांदा किड फ्रेंडली मेकअप किट किटकिटत का होईना घेतलं जातं.मगाशी म्हटलं तसं समाज माध्यमांमुळे फॅशन फार फास्ट फोफावत आहे. फॅशन इन्फ्लुएन्सर देशांमध्ये कोरियाचं नाव नक्की घेतलं जातं. सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये त्यांनी अलीकडे बाजी मारलीच होती. गोगलगाय फेशियल, ग्लास स्किन वगैरे करून तरुण दिसण्याची हिंमत अजून माझ्यात नाही; मुलींनाही इतक्यात येणार नाही अशी प्रार्थना मी मनातल्या मनात करत असतानाच कोरियानं संगीताच्या वाटेनं मुलांच्या मनात शिरकाव केला. कोरियन पॉप संगीतानं आमच्या (आणि जगभर सगळ्या) मुलांवर सध्या जादू केली आहे. के-पॉप डीमन हंटर्स या सिनेमाद्वारे रुमी, मीरा, झोई, साजा बॉइज घराघरांत पोहोचले. त्यांच्यासारखे घट्ट तंग कपडे, रंगीबेरंगी झिपरे केस आम्हालापण हवे अशा मागण्या आमच्या आणि इतरही अनेक घरांत सुरू झाल्याचं ऐकून आहे. तात्पर्य काय, गेलं वर्षभर हॅलोविन असू दे का बर्थडे पार्टीज, सगळीकडे रुमी, मीरा, झोई, साजा बॉइजचे कॉस्च्युम्स आणि ॲक्सेसरीज विकणाऱ्या कंपन्या भरपूर नफ्यात आहेत..फॅशनेबल जेन अल्फा दिवसेंदिवस अजूनच चोखंदळ होत आहे. फॅशन त्यांच्या मूड आणि आळशीपणावरदेखील बऱ्यापैकी अवलंबून असते. म्हणजे विजोड मोजे घालणं या फॅशनचा जन्म खरंतर अव्यवस्थितपणा किंवा जोडी शोधायचा आळस यातून झाला असावा. चिटके, विटके कपडे, फाटक्या जीन्स म्हणजे फॅशन हे या चोखंदळ जनरेशनला पटवून द्यायला ब्रँड्सना इतकं जमलंय, की अतिवापर करून बरोबर गुडघ्यावर फाटलेली पँट मुली फॅशन म्हणून न लाजता घालतात. मलाच ते बघून चार-चौघांत ओशाळायला होतं. मुलांमध्ये आवडत्या खेळाडूसारखा हेअरकट करण्याची फॅशन पॉप्युलर आहे. टॅटूचे स्टिकर्सदेखील सध्या विशेष लोकप्रिय आहेत. रंगीत स्प्रे मारून तात्पुरते केस रंगवणं, केसांच्या बारीक बारीक डोकंभर वेण्या घालणं, त्यात मणी ओवणं असल्या फॅशनही भरती-ओहोटीसारख्या येत-जात असतात. लहान मुलांच्या फॅशन दुनियेतदेखील चेंज इज दी ओन्ली कॉन्स्टन्ट.तर जेन अल्फाची एकंदर अशी ही सजवा-सजवी! तर जेन अल्फाची एकंदर अशी ही सजवा-सजवी! या पिढीनं किड्स फॅशन डिझायनर्सना प्रचंड प्रमाणात रोजगार आणि सोबत जॉब सिक्युरिटीही उपलब्ध करून दिली आहे. पण माझ्यासारख्या आयांना त्याच रोजगारातून तयार झालेल्या बारीक बारीक अंगठ्या, प्लॅस्टिक मणी/खडे असलेली तकलादू ब्रेसलेट्स, चमकी हाताला चिकटणाऱ्या हजारो पिना आणि कपाटातून वाहणारे कपडे हे सगळं आवरता आवरता रोज नाकी नऊ येतात. तरीदेखील ॲन्युअल डेला पाहिजे त्या रंगाचा हेअर बो सापडत नाहीच आणि सापडलाच तर तो आऊट ऑफ फॅशन झालेला असतो. मग पुढच्या दिवशी ॲमेझॉनवरून अजून डझनभर नवा कचरा घरी येतो आणि अशी ही सजवा-सजवी (आणि त्यासाठीची खरेदी) अखंड सुरू राहते! मैत्रेयी पंडित-दांडेकर कॅलिफोर्नियास्थित बायोमेडिकल इंजिनिअर आहेत.. 