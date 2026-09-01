Premium|Kolhapuri People : ‘आम्ही कोल्हापुरी जगात भारी’; फुटबॉलपासून परदेशातील कोल्हापुरी ठसक्यापर्यंत

आम्ही कोल्हापुरी जगात भारी... खरेच आम्ही जगात भारी आहोत. कोल्हापुरात फुटबॉल फीव्हर एवढा आहे, की मेस्सी, नेमार, रोनाल्डोची ३० फुटी पोस्टर्स येथे पाहायला मिळतात. येथील ‘एमएच ०९’ हा गाडीचा क्रमांक अमेरिकेतील अटलांटामध्येही बघायला मिळतो! जर्मनीतील स्टुटगार्टमध्ये कोल्हापुरातील मुलीने सुरू केलेल्या हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या कोल्हापुरी तांबडा-पांढऱ्या रश्श्याला मागणी आहे. कोल्हापुरातील एक व्यक्ती अमेरिकेत मल्लखांबाचे प्रशिक्षण देत आहे. असे किती अन् काय सांगावे... म्हणून म्हटले जाते, ‘आम्ही कोल्हापुरी जगात भारी...’कोल्हापूर... सिर्फ नाम ही काफी है! दिलदार अन् रांगडे, मदतीला धावून जाणारे, मैत्री निभावणारे कोल्हापूरकर... एखाद्याची रिक्षा बंद पडली, तर दुचाकीवरून रिक्षाला पाय लावून पुढे नेणारे कोल्हापूरकर असतात. परदेशात फुटबॉल सामने होत असताना त्याचा फीव्हर काय असतो हे पाहायला कोल्हापुरातच यावे लागते. कोसो दूर झालेल्या फिफाचा माहोल कोल्हापुरातच दिसतो. यावर्षी तर प्रसिद्ध खेळाडूंचे ३०-३० फुटी कटआऊट्स कोल्हापुरात झळकत होते. वेगवेगळ्या देशांचे झेंडे कोल्हापुरातल्या गल्ल्यांमध्ये फडकत राहिले. हे फुटबॉलचे प्रेम कोल्हापूरकर परदेशीही घेऊन गेले आहेत. कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यातील माजी आमदार मालोजीराजेंसह सुमारे शंभरहून अधिक फुटबॉलप्रेमींनी परदेशात जाऊन फुटबॉलचा आनंद घेतला आहे. शासनाच्या मित्रा संस्थेत अधिकारी असलेल्या शिवनेरी फुटबॉल क्लबचे खेळाडू क्षितिज देसाई यांनी लिओनेल मेस्सीच्या भारतदौऱ्यादरम्यान नियोजनात सहभाग घेतला होता. ते दिवसभर त्याच्यासोबत राहिले होते. पृथ्वी गायकवाड, निखिल कदम, आर्यन चौगले यांनी मेस्सीसोबत फुटबॉल सामना खेळण्याचाही आनंद घेतला, त्याच्याकडून खेळाच्या टिप्स घेतल्या. ‘आम्ही कोल्हापुरी जगात भारी’ असे उगाच म्हटले जात नाही. त्याला कारणेही तशीच आहेत. येथील प्रत्येकाला आपल्या मातीचा, रांगड्या व्यक्तिमत्त्वाचा अभिमान आहे. आतून-बाहेरून जसे आहेत तसे असणारे कोल्हापूरकर केवळ महाराष्ट्रात आणि भारतातच नव्हे, तर जगभरात कोल्हापूरचे नाव गाजवत आहेत. शरीराने कोल्हापूरपासून कितीही दूर असले, तरी इथली संस्कृती आणि संस्कार जपण्याचा प्रयत्न परदेशात राहणारे कोल्हापूरकर करत असतात. ‘आम्ही कोल्हापूरकर नोकरीनिमित्त परदेशात असलो, तरीही आमची आन-बान-शान कोल्हापूर आहे,’ असे छातीठोकपणे सांगतात..Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....शंतनू शिंदे अटलांटामध्ये राहून अमेरिकेतही कोल्हापूरची संस्कृती जपतात. त्यांच्याशी बोलणे झाले तेव्हा त्यांनी सांगितले, कोल्हापुरात गाडीच्या नंबरवरून गाडीचा मालक ओळखला जातो. येथे प्रत्येक नेत्यासाठी आणि व्हीआयपी व्यक्तींसाठी ठरावीक नंबर निश्चित केलेले आहेत. कोल्हापुरात फॅन्सी नंबरची क्रेझ आहे. हीच क्रेझ शिंदे यांनी अमेरिकेतसुद्धा जपली आहे. अमेरिकेत तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे सात शब्द किंवा आकड्यांचा नंबर तुमच्या गाडीला देऊ शकता. त्यामुळे शिंदे यांनी ‘एमएच०९केओपी’ हा नंबर आपल्या गाडीसाठी घेतला. यासाठी त्यांना थोडे जास्त पैसे मोजावे लागले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी त्यांच्या गाडीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टिकरही लावले आहे. गाडीत गणपती बाप्पाची मूर्ती ठेवली आहे. त्यांची गाडी तेथील रस्त्यांवर फिरते तेव्हा अनेकांना भारत, महाराष्ट्र आणि कोल्हापूरची आठवण होते. ते म्हणाले, की ‘एमएच०९केओपी’ हा माझ्या पहिल्या गाडीचा नंबर आहे. तो नंबर इतर कोणाला जाऊ नये म्हणून मी ती गाडी अजूनही ठेवली आहे. दुसरी गाडी घेतली असली, तरीही कोल्हापुरी नंबरप्लेट असलेल्या त्या गाडीतून फिरण्याचा आनंद वेगळा आहे. शिंदे अभिमानाने सांगत होते.कोल्हापूरकर भारतीय सण-समारंभ अमेरिकेतही धुमधडाक्यात साजरे करतात. शिंदे म्हणाले, ‘‘अनेक मैल दूर असलो तरीही आम्ही कोल्हापुरी आहोत हे विसरत नाही. आम्ही कोल्हापुरी असल्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. माझी पत्नी निशिगंधा उत्तुरची आहे. गेली १६ वर्षे आम्ही अटलांटामध्ये राहत आहोत. आम्ही दोघेही मिळून कोल्हापुरी परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करतो. कोल्हापुरात आम्ही गणेशोत्सवादरम्यान पारंपरिक वेशात दुकानामध्ये जाऊन मूर्ती खरेदी करायचो व वाजतगाजत घरी आणायचो. पुरणपोळी, खीर, मोदक, लाडवांचा नैवेद्य करायचो. सकाळ-संध्याकाळ बाप्पाची आरती करायचो. याच पद्धतीने आम्ही अटलांटामध्येही गणेशोत्सव साजरा करतो. दुकानातून गणेश मूर्ती खरेदी केल्यानंतर तिथून चालत ती घरापर्यंत आणतो. गणेश मूर्तीचे विसर्जन घरातील कुंडात करतो. यानिमित्ताने मित्रपरिवाराला घरी बोलवतो. संपूर्ण श्रावणमासात मांसाहार करत नाही. अनंत चतुर्दशी होईपर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रम करतो. सत्यनारायणाची पूजा केली जाते. पुढच्या पिढीला आपल्या कोल्हापुरी संस्कृतीचे दर्शन घडविले जाते. आपली परंपरा कायम राहिली पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो.’’ शिंदे गुढीपाडव्याचा सणही पारंपरिक पद्धतीने साजरा करतात. दहा फुटी गुढी उभारतात. वर्षातून किमान एकदा तरी कोल्हापुरात येतात व मित्रमंडळी आणि नातेवाइकांना भेटतात..न्यू जर्सीतील नागपुरी सावजी हॉटेलमध्ये कोल्हापुरी पांढऱ्या व तांबड्या रश्श्याला आणि मटणाला खूप मागणी आहे. साधारण ४०-४५ डॉलरला ही डिश मिळते.कोल्हापुरातील श्वेता सोनवणे-बोराडे गेली दहा वर्षे न्यू जर्सीमध्ये राहते. त्यांच्या मुलांनी कोल्हापुरी कुस्ती, मल्लखांबमध्ये करिअर घडवावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेत मल्लखांब शिकवणाऱ्या प्रशिक्षकांचा शोध घेतला. तेव्हा श्वेता व तिच्या पतीला मूळच्या कोल्हापूरच्याच असलेल्या मंदार पाटील या मॅटवरील मल्लखांब शिकवणाऱ्या प्रशिक्षकांचा शोध लागला. मग त्या दोघांनी मुलांना मल्लखांबाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांच्याकडे पाठवायला सुरुवात केली. मंदार पाटील यांच्याकडे अनेक मराठी मुले मल्लखांब शिकण्यासाठी येतात. श्वेताने कोल्हापुरातील सायबर कॉलेजमधून फॅशन डिझायनरचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. अमेरिकेत गरजेनुसार महाराष्ट्रीय पोशाख डिझाईन करून देण्याचे काम श्वेता करते. कोल्हापूरचा सार्थ अभिमान असल्याचे ती सांगते.कोल्हापुरातील नावाजलेले डॉ. सोपान चौगुले व डॉ. अल्पना चौगुले यांचा मुलगा डॉ. अमित चौगुले सध्या अमेरिकेत आहे. तिथे डॉक्टरकी करताना त्यांनी कोल्हापूरबरोबर असलेली आपली नाळ कायम जपली आहे. तिथे कोल्हापूर मंडळ स्थापन करून त्यांनी आईकडून मिळालेला वारसा जपला आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून स्वतःच्या हाताने गणपतीची मूर्ती घडवणे, खाऊच्या पानांचे तोरण करणे, पर्यावरणपूरक सजावटी करणे अशा प्रकारचे ‘कोल्हापूरपण’ जपणारे उपक्रम राबवले जातात..प्राची मालांडकर-कारेकर यांनी २०२५मध्ये जर्मनीमधील स्टुटगार्ट येथे वेलची नावाचे रेस्टॉरंट सुरू केले आहे. बडेन-व्यूर्टेम्बर्गमधील हे पहिले मराठी रेस्टॉरंट आहे. येथे मराठमोळे पदार्थ आणि कोल्हापुरी तांबडा-पांढरा रस्सा मिळतो. त्यांनी कोल्हापूरचे वैभव असलेले महालक्ष्मी मंदिर आणि शालिनी पॅलेस यांच्या प्रतिकृती हॉटेलमध्ये ठेवल्या आहेत. या हॉटेलमध्ये मराठमोळ्या पद्धतीने डोहाळेजेवण करण्याची सोयही आहे.दक्षिण कोरियामध्ये राहणाऱ्या सुप्रिया पाटील याही कोल्हापुरी ठसक्यात गणेशोत्सव साजरा करतात. या काळात त्या मोदक आणि कोल्हापुरी पद्धतीचे पदार्थ तयार करण्याची शिकवणी घेतात. त्यांनी ‘मराठी मंडळ, कोरिया’ असा एक ग्रुप तयार केला आहे. त्या माध्यमातून त्या कोल्हापुरी मराठीपण जपत आहेत.कोल्हापुरातील दुधाळी परिसरात राहणारे आशिष मालडीकर आर्किटेक्ट आहेत. अनेक वर्षे त्यांनी अमेरिका व दुबईत काम केले आहे. अमेरिकेतील विमानतळ उभारणीमध्ये आणि दुबईतील मॉल उभारणीमध्ये त्यांचा मोलाचा सहभाग होता. कोल्हापुरातील नितीन सोनार दुबईत गेली पंधरा वर्षे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. ते सोशल मीडियावरून त्यांचं कोल्हापूरप्रेम जपत असतात. ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे, पण एकूणच कोल्हापूरकर जगभर कोल्हापूरचा डंका अभिमानाने वाजवत आहेत.लेखक दै. सकाळच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे वरिष्ठ बातमीदार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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